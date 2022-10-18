هل تتطلع إلى إنشاء برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP لشركتك بدون استخدام رمز ؟ أو مجرد الدليل النهائي للعديد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذه المقالة لك. برنامج تخطيط موارد المؤسسات - يمكن أن يكون برنامج تخطيط موارد المؤسسة رائعًا لشركتك بغض النظر عن حجمها. إنه بمثابة تخطيط موارد مخصص - تطبيقات ERP التي تلبي جميع احتياجات عملك. فهو يدمج المعرفة وقاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة ، ويقوم بأتمتة المهام اليومية ، ويسهل استراتيجيات الشركة. الغرض النهائي من استخدام عمليات موارد المؤسسة - برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو تحسين الإجراءات وتبسيطها ، وإدارة الوقت للواجبات أو الوظائف المتعلقة بالموظفين ، وجعلها أكثر إنتاجية. يمكن لهذه المساعي توجيه نمو الإيرادات والكفاءات مع تعزيز الاتصال عبر المنظمة.

ما هو نظام تخطيط موارد المؤسسات؟

أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات التي تستخدمها الشركات لتنسيق وإدارة الأنشطة اليومية لعملياتها تلقائيًا. كانت أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المبكرة مسؤولة عن وظائف الأعمال مثل التصنيع والتمويل والحسابات وإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وإدارة سلسلة التوريد وغيرها. تعد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الجديدة الآن برنامج الحلول البرمجية النهائي الضروري للشركات لأنها تمكنهم من أتمتة واجبات الأفراد ، مثل إدارة المخاطر وإدارة علاقات العملاء وتخطيط الموارد والميزنة والتنبؤ وإعداد التقارير من خلال دمج جميع العمليات المطلوبة لإدارة بنظام واحد.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يشتمل نظام الحلول البرمجية لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات - برنامج تخطيط موارد المؤسسات أيضًا على التخطيط والموارد البشرية وشراء المخزون والمبيعات والتسويق والتمويل ووظائف أخرى. يلعب برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) دورًا حيويًا في التنبؤ بالتحليل الدقيق للصحة المالية للأعمال والعمليات التجارية.

ماذا يفعل تخطيط موارد المؤسسات؟

باستخدام Enterprise Resource Planning - برنامج ERP ، يمكنك بسهولة التواصل ومشاركة المعلومات مع الإدارات المختلفة والمؤسسة بأكملها. تخطيط موارد المؤسسات - تجمع تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات معلومات حول النشاط والإدارات المختلفة وإتاحتها للإدارات الأخرى ذات الصلة في الشركة حيث تكون هذه المعلومات مطلوبة.

يمكنك ربط أقسام الشركة المختلفة ، مثل الموارد البشرية والحسابات والإنتاج والتوزيع معًا باستخدام تطبيق ERP. نظرًا لأن الإدارات المختلفة تستخدم تقنيات أخرى ولكن تخطيط موارد المؤسسات - يمكن لبرامج تخطيط موارد المؤسسات إنهاء حلول تخطيط موارد المؤسسات غير المتطابقة وتقنية وحدات تخطيط موارد المؤسسات وسلسلة التوريد والتكرارات المكلفة. غالبًا ما تدمج العمليات التجارية إدارة الطلبات ، والحسابات الدائنة ، وإدارة الإنتاج ، والتسليم ، وأنظمة تتبع الطلبات ، وقواعد بيانات إدارة علاقات العملاء في نظام واحد.

سواء كانت شركة صغيرة أو كبيرة ، فإن تخطيط موارد المؤسسات - حلول تخطيط موارد المؤسسات ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) تصمم العمليات والتكاليف والموارد البشرية وتسمح لك بتوسيع تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات للأعمال الصغيرة. يمكنك استخدام تخطيط موارد المؤسسات - نظام ERP في أي من الصناعات التالية:

بيع بالتجزئة

رعاية صحية

تصنيع

الأدوية

توزيع

تكنولوجيا

بناء

الفضاء

كيف يعمل؟

تعمل برامج تخطيط موارد المؤسسات / أنظمة تخطيط موارد المؤسسات على تعزيز كفاءة الشركة من خلال إدارة الموارد البشرية للشركة. برامج تخطيط موارد المؤسسات / حلول تخطيط موارد المؤسسات لا تركز فقط على تقليل عدد الموارد البشرية اللازمة. ومع ذلك ، فإنه يضمن عدم المساس بالجودة وأداء الأعمال ، وهما عنصران من عناصر النمو والربحية الفعالة المتعلقة ببرمجيات تخطيط موارد المؤسسات للأعمال الصغيرة.

يستخدم تخطيط موارد المؤسسة تنسيقًا معياريًا ثابتًا للبيانات في الوقت الفعلي - تعمل العديد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تنتقل المعلومات من القسم الذي أدخل البيانات في الوقت الفعلي ومتاحًا على الفور للأقسام الأخرى لأداء الأعمال التي تحتاج إلى تلك المعلومات. لديك كل قسم في نفس الصفحة بهيكل موحد. على سبيل المثال ، شركة توصيل طعام محلية تتعامل مع عدة مواقع لتوصيل الطعام ، وإدارة موظفين آخرين لنقل المواقع والطلبات والتوقيتات الدقيقة. تخطيط موارد المؤسسات - تتيح لك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) تنسيق جميع التفاصيل بطريقة منظمة لنقل المعلومات إلى القسم المعتمد بدءًا من تقديم الطلبات إلى الحسابات ثم إلى قسم التسليم.

فوائد تخطيط موارد المؤسسات

هناك العديد من الفوائد لتخطيط موارد المؤسسات التي توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات ووحدات تخطيط موارد المؤسسات التي يستحيل تجاهلها وتأثيرها على عالم الأعمال اليوم.

زيادة الإنتاجية

تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة حلول تخطيط موارد المؤسسات للشركات الصغيرة ووحدات تخطيط موارد المؤسسات التي ستعزز الدقة من خلال التخلص من المهام غير الضرورية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأقسام المترابطة مزامنة العمل لتحقيق نتائج أفضل وسريعة.

تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة حلول تخطيط موارد المؤسسات للشركات الصغيرة ووحدات تخطيط موارد المؤسسات التي ستعزز الدقة من خلال التخلص من المهام غير الضرورية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأقسام المترابطة مزامنة العمل لتحقيق نتائج أفضل وسريعة. تقليل المخاطر

يمكن للتنبؤ الدقيق أن يمنع إدارة المخاطر ، مثل الضوابط المالية. على سبيل المثال ، ماذا سيكون وضع الاقتصاد في الفترة القادمة ، وما هي العوامل الأخرى التي ستحدده؟

يمكن للتنبؤ الدقيق أن يمنع إدارة المخاطر ، مثل الضوابط المالية. على سبيل المثال ، ماذا سيكون وضع الاقتصاد في الفترة القادمة ، وما هي العوامل الأخرى التي ستحدده؟ يحسن التقارير

يمكن للشركات ذات أنظمة التقارير السريعة الاستفادة من التخطيط الدقيق والميزنة والتنبؤ. بالإضافة إلى التواصل مع الموظفين في أوقات الحاجة والأطراف المهتمة ، مثل المساهمين.

يمكن للشركات ذات أنظمة التقارير السريعة الاستفادة من التخطيط الدقيق والميزنة والتنبؤ. بالإضافة إلى التواصل مع الموظفين في أوقات الحاجة والأطراف المهتمة ، مثل المساهمين. تكلفة تشغيلية أقل

تخطيط موارد المؤسسات: تلغي أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ووحدات تخطيط موارد المؤسسات حاجة الإدارات المختلفة للعمل بشكل فردي وبدلاً من ذلك تدمج وظائف أعمالها في نظام آلي واحد. يمكن تبادل المعلومات عبر المؤسسة بأكملها باستخدام هذا النظام ، بغض النظر عن حجم الأعمال التجارية الكبيرة أو الصغيرة. هذا يعني أنه يمكنك:



- العمل أكثر دون استخدام المزيد من الموارد البشرية

- ستستهلك وقتًا أقل

- حاجة عدد أقل من الناس

في النهاية ، هذا يقلل من التكاليف التشغيلية ويساعدك على تنمية عملك.

يزيد الكفائة

تخطيط موارد المؤسسات: تسمح أنظمة تخطيط موارد المؤسسات للشركات بالعمل بسرعة لجمع المعلومات الضرورية للعملاء وشركاء الأعمال وتجار التجزئة. يمكنك تحسين رضا الموظفين والعملاء ومعدلات الاستجابة السريعة بهذا. على هذا النحو ، يمكن أن تعمل وظائف عملك الأساسية بكفاءة ، وسوف ترتبط بتخفيض التكاليف.

تخطيط موارد المؤسسات: تسمح أنظمة تخطيط موارد المؤسسات للشركات بالعمل بسرعة لجمع المعلومات الضرورية للعملاء وشركاء الأعمال وتجار التجزئة. يمكنك تحسين رضا الموظفين والعملاء ومعدلات الاستجابة السريعة بهذا. على هذا النحو ، يمكن أن تعمل وظائف عملك الأساسية بكفاءة ، وسوف ترتبط بتخفيض التكاليف. تكنولوجيا معلومات أبسط

تخطيط موارد المؤسسات: يعد نظام برمجيات تخطيط موارد المؤسسات حلاً بسيطًا لكل من يشارك قاعدة بيانات ؛ يمكن للجميع العمل بكفاءة من أي مكان وفي أي وقت.

أنواع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

هناك ثلاث فئات أساسية لتخطيط موارد المؤسسات - أنظمة ERP ، ولكل منها مجموعة مختارة من نماذج النشر. الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لتخطيط موارد المؤسسات - أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الهجين ، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) داخل الشركة ، وبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى مجموعة النظراء.

هجين ERP

تخطيط موارد المؤسسات: يسمى نظام برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يجمع بين نشر برامج تخطيط موارد المؤسسات المحلية والقائمة على السحابة بالبرنامج "المختلط". كل مزود لديه مجموعة مختلفة من خدمات الاستضافة والنشر. يمكن أن تمنح هذه النماذج مستخدمي حلول Hybrid ERP حرية التبديل بين نماذج التسليم أو دمج مزايا غير موجودة في نظام الذكاء الاصطناعي الحالي.

إن الجمع بين تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات في مكان العمل والسحابة / تخطيط موارد المؤسسة يجعل برنامج ERP الهجين / نهج تخطيط موارد المؤسسة متاحًا للشركات لتلائم احتياجات أعمالها. يُعرف أيضًا باسم برنامج ERP ثنائي المستوى أو المختلط. قد يكون هذا البرنامج والبيانات جزئيًا في الحوسبة السحابية وجزئيًا محليًا في هذه المرحلة.

تخطيط موارد المؤسسات داخل الشركة

تخطيط موارد المؤسسات في مقر الشركة: يعد تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات نموذجًا تقليديًا للاستضافة على أجهزة الكمبيوتر والخوادم الخاصة بالشركة. يمكنك تنزيل هذا البرنامج على مركز بياناتك في الوقت الفعلي ، ويمكن أن يكون في أي مكان تختاره. بمجرد إنشاء تطبيق ERP السحابي ، ستتمتع بالتحكم الكامل في الإدارة الكاملة لنظام الذكاء الاصطناعي ودعمه وملكيته. موظفوك مسؤولون عن تثبيت وصيانة الأجهزة والبرامج. يمكن تحديثه والاحتفاظ به على كمبيوتر الشركة والخادم في مكان عملك الفعلي.

تخطيط موارد المؤسسات المستندة إلى السحابة

Cloud ERP: تخطيط موارد المؤسسات هو حل مستند إلى الويب يسمى البرنامج كخدمة ( SaaS ) ، وهو حاليًا استراتيجية النشر الأكثر تفضيلًا. يتم توصيل Cloud ERP بالإنترنت كخدمة تشترك فيها مع Cloud ERP ، والتي تتم استضافتها في السحابة. يمكّن الشركة من الوصول إلى بيانات الوقت الدقيقة وحفظها على أي جهاز متصل بالإنترنت ، عادةً عن طريق دفع رسوم. يحتاج Cloud ERP إلى مورد البرنامج نيابة عنك وغالبًا ما يتعامل مع الصيانة الدورية والأمان والدعم والتحديثات والتخصيص المرن. Cloud ERP - يكتسب تخطيط موارد المؤسسات شعبية لأسباب مختلفة. يتضمن Cloud ERP تكاليف أولية أقل ، وزيادة قابلية التوسع ، وتكامل أكثر وضوحًا ، وغير ذلك الكثير.

ما هو الفرق بين CRM و ERP؟

إذا رأينا أنها صورة كبيرة ، فإن تخطيط موارد المؤسسات - تخطيط موارد المؤسسات وإدارة موارد المحتوى - إدارة علاقات العملاء تعمل على زيادة الربحية. ومع ذلك ، كلاهما يستخدم أساليب مختلفة لتحقيق هدف الربحية. ستعتمد المنظمة بأكملها في النهاية على تخطيط موارد المؤسسات - تخطيط موارد المؤسسات وإدارة موارد المحتوى - أنظمة إدارة علاقات العملاء. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الاثنين في أن إدارة موارد المحتوى - CRM تُستخدم من خلال إدارة علاقات العملاء والمبيعات ، في حين أن تخطيط موارد المؤسسات - ERP مخصص بشكل أساسي للبيانات المالية ، في الوقت الفعلي ، وقسم الشؤون المالية. ببساطة ، إدارة موارد المحتوى - دافع CRM هو إنتاج حجم أكبر من المبيعات وزيادة الأرباح من خلال تحسين العلاقات مع العملاء. في الوقت نفسه ، يتمثل الدافع الرئيسي لـ ERP في أتمتة النظام وخفض التكاليف وتقليل النفقات العامة. مع هذا ، يصبح العمل أكثر كفاءة ويقلل من تكلفة رأس المال الذي يتم إنفاقه على العملية.

ميزات CRM

أتمتة قوة المبيعات

أتمتة التسويق

إدارة علاقات العملاء

إنشاء تقارير البيانات

إدارة الاتصالات التجارية

إدارة العمليات التجارية

تحليل المنتجات الأكثر مبيعًا

تتبع العملاء المتوقعين يأتي من

مشاركة ملفات تعريف العملاء مع زملاء العمل

إدارة المخزون بناءً على سجل المبيعات

تحويل يؤدي إلى إغلاق الصفقات

التعاون مع الآخرين للبيع

ميزات تخطيط موارد المؤسسات

إدارة الانتاج

إدارة الطلبات

ادارة مشروع

ادارة سلسلة الامدادات

ادارة الموارد البشرية

ادارة المخزون

قلل من المهام غير الضرورية

ادارة مالية

العمليات التجارية الأساسية

شراء

انخفاض تكاليف الشراء

كشف رواتب

ما هو مثال على نظام تخطيط موارد المؤسسات؟

تستخدم العديد من الشركات المعروفة بائع ERP الشهير وتخطيط موارد المؤسسات - أنظمة ERP لمضاعفة ربحيتها والعمل بسلاسة مع مرور الوقت. مثل أمازون وتويوتا وستاربكس. قبل أن نتعرف على تخطيط موارد المؤسسات - أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، يجب أن نلقي الضوء على مزايا وعيوب تخطيط موارد المؤسسات - تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتحقق من مدى ملاءمتها لسلسلة توريد الأعمال.

مزايا برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المخصصة

المرونة

يُسمح للجزء الثالث بالحصول على ميزات محددة في برامجهم. يمكنك فقط تضمين الميزات الضرورية والصحيحة في النظام وعدم تضمين الميزات الأخرى ، مما قد يتسبب في حدوث فوضى وتحميل النظام.

يُسمح للجزء الثالث بالحصول على ميزات محددة في برامجهم. يمكنك فقط تضمين الميزات الضرورية والصحيحة في النظام وعدم تضمين الميزات الأخرى ، مما قد يتسبب في حدوث فوضى وتحميل النظام. الميزات المطلوبة

من الممكن إضافة ميزات محددة ومتعددة ليس فقط في النظام ولكن في القسم أيضًا. على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى ميزات التتبع في قسم إدارة الطلبات ، فيمكنك الحصول عليها دون صعوبة. وبالمثل ، يمكنك استبعاد العديد من تخطيط موارد المؤسسات الأخرى - تحتوي أدوات تخطيط موارد المؤسسات على ميزات.

عيوب برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المخصص

مكلفة

من الصعب حساب التكلفة الفعلية لتخطيط موارد المؤسسات - برنامج تخطيط موارد المؤسسات لأنه يعتمد على إدارة المشروع وحجمه وتعقيده وعدد المستخدمين والتخطيط والميزات. لكن النظر في التكلفة القياسية للمشروع يمكن أن يكون ضخمًا لأنه يحتاج إلى شراء برامج متعددة وتكاليف العمالة.

من الصعب حساب التكلفة الفعلية لتخطيط موارد المؤسسات - برنامج تخطيط موارد المؤسسات لأنه يعتمد على إدارة المشروع وحجمه وتعقيده وعدد المستخدمين والتخطيط والميزات. لكن النظر في التكلفة القياسية للمشروع يمكن أن يكون ضخمًا لأنه يحتاج إلى شراء برامج متعددة وتكاليف العمالة. الوقت اللازم لتطوير

تعد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وقتًا تستغرق عملية الأعمال الأساسية لأنها تغطي القسم بأكمله والميزات وبيانات الموظفين في الوقت الفعلي فيه. لذلك يمكنك أن تأخذ أي بائع ERP أو تبني ERP الخاص بك. يستغرق تطوير تخطيط موارد المؤسسات - نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وقتًا طويلاً لتغطية عمليات الأعمال وسلسلة التوريد بالكامل.

أمازون

تستخدم أمازون SAP (تحليل الأنظمة وتطوير البرامج) لإدارة:

احتياجات العمليات التجارية اللوجستية

المالية

الموارد البشرية

ادارة المخزون

إدارة الطلبات

مبيعات

الموردين

شحنة

تتبع

يمكن للمستخدمين إدارة جميع وظائف القسم المذكورة أعلاه باستخدام قاعدة بيانات واحدة. يتيح لنا التعامل مع الطلبات في جميع أنحاء البلاد وتتبع جوانب الجهات الخارجية مثل تنفيذ الطلبات والإلغاء وما إلى ذلك.

تويوتا

عندما أرادت تويوتا توسيع سلسلة توريد الأعمال الخاصة بها على مستوى العالم ، تبنت أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في Microsoft Dynamics 365 لتصبح سلسلة توريد وأعمال غير ورقية. وبهذا ، خفضت تويوتا ساعات العمل وعززت دقة إدارة العمليات والكفاءة العامة.

بالإضافة إلى ذلك ، قدمت تويوتا خدمات ما بعد البيع لعملائها في جميع أنحاء العالم. بفضل برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP / برنامج تخطيط موارد المؤسسات ، فازت Toyota بقلوب العملاء ، وأصبحت أكثر ولاءً وأدت إلى زيادة المبيعات.

ستاربكس

تستخدم ستاربكس برنامج ERP المستند إلى السحابة / برنامج تخطيط موارد المؤسسات المسمى Oracle ERP لأتمتة أنشطة الأعمال اليومية وسلاسل التوريد. باستخدام برنامج إدارة الأعمال هذا ، يمكنك التعامل مع ما يلي:

ادارة مالية

ادارة مشروع

ادارة سلسلة الامدادات

شراء

برامج المحاسبة

باستخدام Oracle ERP هذا ، يمكنك أيضًا الاطلاع على المعلومات الهامة وتحليل الإيرادات في قاعدة بيانات مثل

نفقات

ربح

بيانات مبيعات

تحديثات العمليات

ادارة المخزون

عند فتح Oracle ERP ، يمكنك رؤية أقسام مختلفة بفئات فرعية. على سبيل المثال ، في فئة المبيعات ، يمكنك رؤية قائمة العملاء المتوقعين ، والفرص ، والحسابات ، وغيرها من العملاء الذين قمت بإنشائهم في قاعدة البيانات الخاصة بك وفقًا لعملك.

تكلفة تخطيط موارد المؤسسات

لا يمكن تحديد التكلفة الدقيقة لإنشاء أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / أنظمة تخطيط موارد المؤسسات أو تحليلها حيث تساهم عدة عوامل في تحديد التكلفة الإجمالية. ومع ذلك ، فإن الجوانب الأساسية التي يتم أخذها في الاعتبار بشكل أساسي عند تحديد تكلفة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / تطبيق ERP هي:

رسوم ترخيص البرنامج

تكلفة فريق التطوير

ما هو حجم شركتك؟

ما هو نموذج تخطيط موارد المؤسسات المطلوب؟

ما هي الميزات الضرورية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات؟

كم عدد التخصيصات المطلوبة؟

عادة ما يتم أخذ هذه العوامل في الاعتبار أثناء التخطيط لبناء أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / برنامج تخطيط موارد المؤسسات عبر لغة ترميز. مع وضع ذلك في الاعتبار ، سيكلفك النطاق السعري لتطوير أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / تطبيق أنظمة ERP حوالي 25 ألف دولار أمريكي إلى 35 ألف دولار أمريكي إذا كانت شركتك صغيرة وتحتاج فقط إلى الميزات الأساسية. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في إنشاء برنامج ERP / أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مع جميع الميزات المتقدمة لمؤسستك الكبيرة ، يمكن أن تتراوح التكلفة على الأقل من 300 ألف دولار أمريكي إلى 350 ألف دولار أمريكي أو أكثر.

من ناحية أخرى ، فإن تطوير تطبيق تخطيط موارد المؤسسة الخاص بك باستخدام طريقة عدم وجود رمز سيكون خيارًا أفضل وأكثر فائدة لك ونظام ذكاء الأعمال الخاص بك. سيكلفك استخدام نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster أقل بكثير من تطوير برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP الخاص بك من خلال لغة الترميز. بالإضافة إلى ذلك ، مع AppMaster ، لن تحتاج إلى أي فريق مطور محترف أو انتظار طويل حتى يتم الانتهاء من المشروع وإطلاقه.

كيفية إنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مخصص؟

نظرًا لأنك قرأت عن مزايا وعيوب برامج تخطيط موارد المؤسسات / أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ، يجب أن تكون قلقًا بشأن التكلفة والوقت الذي تستغرقه العمليات التجارية التي تستغرقها. لكن لا تقلق! لدينا حل لهذا. هل سمعت عن المنصات التي لا تحتوي على كود؟ تعد الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أدوات رائعة تمكّنك من تطوير البرامج والمواقع الإلكترونية وبرامج تخطيط موارد المؤسسات / أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. لست بحاجة إلى خلفية برمجة. ستحصل على واجهة مرئية لسحب الخيارات والميزات وإفلاتها لإنشاء تخطيط موارد مؤسسي مخصص - برنامج ERP لعملك.

هناك المئات من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تساعد في تطوير تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المخصص. قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك ، يجب أن نفهم أن جميع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ليست جيدة بما يكفي لإنشاء تخطيط موارد مؤسسية ضخم وضخم - أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). في هذه المقالة ، يعد AppMaster أحد الأنظمة الأساسية الممتازة والموصى بها بدون رمز والتي يسهل استخدامها ولكنها قادرة على إنشاء تخطيط موارد مؤسسي معقد - أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لعملك.

AppMaster

AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز مع ميزات ديناميكية ، ويسمح لك بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب وتخطيط موارد المؤسسات - تطبيقات ERP بدون مهارات الترميز. يحتوي على جميع المكونات المطلوبة لإنشاء إدارة مشروع واسعة ومعقدة. هذه المنصة هي الأفضل لمستخدمي الأعمال لاختبار أفكارهم وتحليل كيفية إنجاز المهمة. بمجرد الانتهاء من كل شيء ، ليست هناك حاجة للتحقق مرة أخرى من أي شيء. سوف يقوم AppMaster بعمل كل شيء بمفرده. باستخدام AppMaster ، يمكنك تطوير الخدمات التالية:

CRM

أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

لوحات الإدارة

دعم مخصص

التطبيقات

أتمتة سير العمل

مراكز الاتصال

أي أكثر بكثير

لماذا AppMaster؟

يمكن لـ AppMaster إنشاء 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية ، وهو أسرع بمئة مرة من تطوير البرامج ذات البرمجة القياسية. وظائفه الفريدة تجعله متميزًا عن الآخرين ، مثل:

كود المصدر المفتوح

يسمح لك بالنشر

يجمع

يُنشئ وثائق المشروع تلقائيًا

إلى جانب كل هذا ، تتيح لك هذه المنصة الخالية من الشفرات عدم إضاعة الوقت والموارد في الاختبار ، حيث يتم إنشاء الكود تلقائيًا وإعادة إنشائه كلما تم إجراء تغييرات. بفضل هذا النهج ، لديك دائمًا رمز نظيف بدون أخطاء وأخطاء.

AppMaster هو خيار ممتاز للتخصيص. عندما تبدأ مشروعًا تجاريًا ، فأنت بحاجة إلى إجراء تغييرات بمرور الوقت ؛ في بعض الأحيان ، تقوم بتغيير سير العمل وإجراء تغييرات في المنتجات وكل شيء. إذا قمت بإنشاء تخطيط موارد المؤسسات - نظام تخطيط موارد المؤسسات مع الترميز ، فمن الصعب إجراء تغييرات على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الحالية لأنه سيتعين عليك الانتقال إلى سطر الكود الصحيح ثم إجراء تغييرات يمكن أن تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. يمكن أن يقودك رمز خاطئ واحد إلى حذف نظامك بالكامل والبدء برمز جديد وهو أمر مهم في أنظمة ذكاء الأعمال.

في حالة استخدامك لمنصة AppMaster التي لا تحتوي على كود ، عند إجراء تغييرات ، ستكتب المنصة رمزًا جديدًا للنظام بأكمله ولا تسبب أي فوضى فيه. أكواد AppMaster نظيفة وقصيرة وتشغل مساحة أقل وسهلة الفهم.

شيء صغير

لاتخاذ قرار بشأن النظام الأساسي المناسب للأعمال ، من الضروري اختيار النظام الأساسي لإنشاء برنامج تخطيط موارد المؤسسات لتخطيط موارد المؤسسات الذي يلبي جميع احتياجات عملك. سيساعدك تنفيذ أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP لشركتك على تسهيل عمليات المؤسسة وزيادة إنتاجية الشركة على المدى الطويل. يمكنك إنشاء أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتخطيط موارد المؤسسات بسرعة باستخدام AppMaster.

AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يسمح لك بتطوير نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص بك من البداية بطريقة فعالة من حيث المال دون الانخراط في صخب لغات البرمجة. يحتوي AppMaster على تداخل مرئي سهل الاستخدام يسهل على أي شخص استخدامه لبناء التطبيق الذي يختاره ولأي غرض. لديه فريق متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في أي خطوة حتى تتمكن من فهم النظام الأساسي بشكل أفضل.

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