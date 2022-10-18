你是否想为你的公司创建一个不使用代码的ERP企业资源计划软件？或者只是许多ERP系统的终极指南？如果是，这篇文章是为你准备的。一个ERP软件 - 企业资源规划软件可以是伟大的，为您的公司，无论其规模。它作为定制的资源规划 - ERP应用程序，满足您的所有业务需求。它整合了一个企业的知识和数据数据库，自动化的日常工作，并促进公司的战略。使用企业资源运营--ERP软件的最终目的是优化和简化程序，管理员工相关职责或工作的时间，并使他们更有效率。这些追求可以引导收入增长和效率，同时加强整个组织的联系。

什么是ERP系统？

ERP系统--企业资源规划软件解决方案或ERP系统，由企业自动协调和管理其运营的日常活动。早期的ERP系统负责制造、财务、账目、项目管理、客户关系管理、供应链管理等业务功能。现在，新的ERP系统是最终的软件解决方案程序，对企业来说是必不可少的，因为它使企业能够自动化个人的职责，如风险管理，客户关系管理，资源规划，预算，预测和报告，通过整合所有的业务需要管理与一个单一的系统。

此外，ERP软件的软件解决方案系统--企业资源规划软件还可以将规划、人力资源、库存购买、销售、营销、财务和其他功能纳入其中。ERP软件在预测企业的财务健康和业务流程的准确分析方面发挥了重要作用。

ERP是做什么的？

通过企业资源规划--ERP软件，你可以很容易地与不同部门和整个组织沟通和分享信息。企业资源规划--ERP应用程序收集有关活动和各部门的信息，并将其提供给公司其他需要该信息的相关部门。

你可以通过使用ERP的实施，将公司的不同部门，如人力资源部门、会计部门、生产部门和分销部门连接在一起。因为各部门使用其他技术，但企业资源规划 - ERP软件可以终止不匹配的ERP解决方案，ERP模块技术，供应链，和昂贵的重复。业务流程通常将订单管理、应付账款、生产管理、交付、订单跟踪系统和客户关系管理数据库整合到一个系统中。

无论是小企业还是大企业，企业资源规划--ERP解决方案和ERP模块都能为企业的运营、成本和人力资源量身定做，并允许你扩展小企业的ERP实施。你可以在以下任何行业中使用企业资源规划--ERP系统。

零售业

医疗保健

制造业

医药

分销

技术

建筑业

航空航天

它是如何工作的？

企业资源规划软件/ERP系统通过管理公司的人力资源来提高公司效率。企业资源规划软件/ERP解决方案并不只专注于减少必要的人力资源数量。尽管如此，它仍然确保质量和业务绩效不受影响，这是有效的小企业ERP软件相关的增长和盈利能力的要素。

企业资源规划使用一个既定的标准化实时数据格式--许多ERP系统来运作。信息从输入实时数据的一个部门传出，并立即提供给需要该信息的企业绩效的其他部门。在这种统一的结构下，你的每个部门都在同一个页面上。例如，一个当地的食品递送公司处理几个地点的食品递送，管理其他工作人员传达准确的位置，订单和时间。企业资源规划 - ERP系统允许你以有组织的方式格式化所有的细节，将信息传递给授权部门，从订单到账目，再到送货部门。

ERP的好处

企业资源规划提供ERP解决方案和ERP模块，有几个好处是不可能忽视的，他们对当今商业世界的影响。

提高生产力

通过自动化的小企业ERP解决方案和ERP模块提高生产力，通过消除不必要的任务来提高准确性。此外，相互联系的部门可以同步工作，以达到更好和快速的结果。

通过自动化的小企业ERP解决方案和ERP模块提高生产力，通过消除不必要的任务来提高准确性。此外，相互联系的部门可以同步工作，以达到更好和快速的结果。 减少风险

一个准确的预测可以防止风险管理，如财务控制。例如，在即将到来的时间里，经济形势会是怎样的，还有哪些因素会决定它？

一个准确的预测可以防止风险管理，如财务控制。例如，在即将到来的时间里，经济形势会是怎样的，还有哪些因素会决定它？ 改善报告

拥有快速报告系统的企业可以从准确的计划、预算和预测中受益。另外，在需要的时候与员工和有关方面，如股东进行沟通。

拥有快速报告系统的企业可以从准确的计划、预算和预测中受益。另外，在需要的时候与员工和有关方面，如股东进行沟通。 降低运营成本

企业资源规划。ERP系统和ERP模块消除了不同部门单独工作的需要，而是将其业务功能整合到一个单一的自动化系统。有了这个系统，无论业务规模大小，信息都可以在整个组织内进行交流。这意味着你可以。



- 在不使用更多人力资源的情况下工作更多

- 将消耗更少的时间

- 需要更少的人

最终，这降低了运营成本，并帮助你的业务增长。

提高效率

企业资源规划。ERP系统使企业能够迅速采取行动，为客户、商业伙伴和零售商收集必要的信息。你可以借此提高员工和客户的满意度和快速反应率。作为这一点，你的基本业务功能可以有效地运作，它将与降低成本有关。

企业资源规划。ERP系统使企业能够迅速采取行动，为客户、商业伙伴和零售商收集必要的信息。你可以借此提高员工和客户的满意度和快速反应率。作为这一点，你的基本业务功能可以有效地运作，它将与降低成本有关。 更简单的IT

企业资源规划。ERP软件系统是一个简单的解决方案，每个人都共享一个数据库，每个人都可以有效地从任何地方和任何时候工作。

ERP系统的类型

有三个基本类别的企业资源规划 - ERP系统，其中每一个都有一个选择的部署模式。最受欢迎的三类企业资源规划--ERP系统是混合型ERP，内部部署的ERP，以及基于云的ERP软件。

混合型ERP

企业资源规划。ERP软件系统结合内部部署和基于云的ERP软件部署被称为 "混合 "软件。每个供应商都有不同的托管和部署服务组合。这些模式可以让混合型ERP解决方案的用户在交付模式之间自由切换，或纳入当前人工智能系统中不存在的优势。

内部部署和云计算ERP实施/企业资源规划的结合，使得企业可以使用混合ERP软件/企业资源规划的方法，以适应他们的业务需求。它也被称为两层或混合ERP软件。在这一点上，这种软件和数据可能部分在云计算和部分在企业内部。

企业内部资源规划（On-premise ERP

内部企业资源规划。ERP的实施是一个传统的模式，在公司的电脑和服务器上托管。你可以在你的实时数据中心下载这个软件，它可以是你选择的任何位置。一旦你建立了云ERP实施，你就可以完全控制整个人工智能系统的完整管理、支持和所有权。你的人员负责安装和维护硬件和软件。它可以在你的物理工作场所的公司电脑和服务器上更新和保留。

基于云的ERP

云ERP。企业资源规划是一种基于网络的解决方案，称为软件即服务（SaaS），目前是最受欢迎的部署策略。云ERP作为一种服务连接到互联网上，你可以通过云ERP订阅，它被托管在云端。它使企业能够在任何有互联网连接的设备上访问和保存准确的时间数据，通常是通过支付一定的费用。云ERP需要代表你的程序供应商，并经常处理定期维护、安全、支持、更新和灵活定制。云ERP--企业资源规划由于各种原因而越来越受欢迎。云ERP包括更低的初始成本，更高的可扩展性，更直接的整合，以及其他许多因素。

CRM和ERP之间的区别是什么？

如果我们从大的方面来看，企业资源规划--ERP和内容资源管理--CRM都是为了提高盈利能力。尽管如此，他们都使用不同的方法来实现盈利的目标。整个组织最终将依赖于企业资源规划-ERP和内容资源管理-CRM系统。两者之间的主要区别是，内容资源管理-CRM是由销售和客户关系管理利用的，而企业资源规划-ERP主要是用于财务、实时数据和财务部门。简单地说，内容资源管理--CRM的动机是通过改善客户关系，产生更多的销售量，增加利润。同时，ERP的主要动机是使系统自动化，削减成本，减少管理费用。有了它，企业变得更有效率，并最大限度地减少在这个过程中花费的资本成本。

客户关系管理的特点

销售队伍自动化

营销自动化

客户关系管理

创建数据报告

管理业务联系

管理业务流程

分析最畅销的产品

追踪线索的来源

与同事分享客户资料

根据销售历史管理库存

将线索转化为成交交易

与他人合作进行销售

ERP功能

生产管理

订单管理

项目管理

供应链管理

人力资源管理

库存管理

减少不必要的任务

财务管理

核心业务流程

采购

降低采购成本

薪资管理

什么是ERP系统的例子？

许多知名的公司正在使用流行的ERP供应商和他们的企业资源规划 - ERP系统，使他们的盈利能力增加一倍，并顺利运行的时间。如亚马逊，丰田，和星巴克。在我们了解他们的企业资源规划-ERP系统之前，我们必须抛出企业资源规划-ERP系统工作的优点和缺点，以检查他们是如何适合企业的供应链。

基于定制的ERP软件的优势

灵活性

第三部分是允许在其软件中拥有特定的功能。你可以在系统中只包括必要的和适当的功能，而不包括其他的功能，因为其他的功能会造成混乱和系统的负荷。

第三部分是允许在其软件中拥有特定的功能。你可以在系统中只包括必要的和适当的功能，而不包括其他的功能，因为其他的功能会造成混乱和系统的负荷。 必要的功能

不仅仅是在系统中，而且在部门中也可以添加特定的和几个功能。例如，如果你在订单管理部门需要跟踪功能，你可以毫无困难地拥有它们。同样，你可以排除许多其他企业资源规划 - ERP工具有功能。

基于定制的ERP软件的劣势

昂贵的

这是很难计算的企业资源规划 - ERP软件的实际成本，因为它取决于项目管理，规模，复杂性，用户数量，布局和功能。但考虑到标准的项目成本可能是巨大的，因为它需要购买多个软件和劳动力成本。

这是很难计算的企业资源规划 - ERP软件的实际成本，因为它取决于项目管理，规模，复杂性，用户数量，布局和功能。但考虑到标准的项目成本可能是巨大的，因为它需要购买多个软件和劳动力成本。 开发时间

ERP系统是一个需要时间的核心业务流程，因为它涵盖了整个部门，功能，以及员工的实时数据到它。因此，你可以采取任何ERP供应商或建立自己的ERP。它需要大量的时间来开发企业资源规划 - ERP系统，以涵盖您的整个业务流程和供应链。

亚马逊

亚马逊使用SAP（系统分析和程序开发）来管理。

物流业务流程的需求

财务

人力资源

库存管理

订单管理

销售

供应链

发货

追踪

用户可以使用一个单一的数据库来管理上述所有部门的功能。它允许我们处理全国各地的订单，并跟踪第三方方面，如订单的执行、取消等。

丰田公司

当丰田想在全球范围内扩大其业务供应链时，它采用了微软Dynamics 365的企业资源规划 - ERP系统，成为一个无纸化的企业和供应链。借此，丰田减少了工作时间，提高了运营管理的准确性和整体效率。

另外，丰田向世界各地的客户推出了售后服务。有了这个ERP软件/企业资源规划软件，丰田赢得了客户的心，变得更加忠诚，从而实现了销售。

星巴克

星巴克使用基于云的ERP软件/企业资源规划软件，称为Oracle ERP，使日常业务活动和供应链自动化。有了这个业务管理软件，你可以处理以下问题。

财务管理

项目管理

供应链管理

采购

会计软件

有了这个Oracle ERP，你还可以在数据库中看到关键信息和收入分析，如

支出

收入

销售数据

业务更新

库存管理

当你打开Oracle ERP，你可以看到不同的部门与子类别。例如，在销售类别中，你可以看到根据你的业务在数据库中创建的线索、机会、账户和其他列表。

ERP的成本

创建企业资源规划系统/ ERP系统的确切成本是无法确定或分析的，因为有几个因素有助于确定总成本。然而，主要考虑的基本方面，而决定企业资源规划系统/ ERP应用程序的成本是。

软件许可费

开发团队的成本

你的公司规模是多少？

需要什么样的ERP模式？

ERP系统需要哪些功能？

需要多少定制的功能？

这些因素通常被考虑，而你已经计划建立你的企业资源规划系统/ ERP软件通过编码语言。考虑到这一点，成功开发企业资源规划系统/ ERP系统应用程序的价格范围将花费你25000美元到35000美元左右，如果你的公司是小的，你只需要基本的功能。然而，如果你想建立ERP软件/企业资源规划系统与所有先进的功能，为您的大型组织，成本可以是至少30万至 35万美元或更多。

另一方面，使用无代码方法开发你的企业资源规划应用程序，对你和你的商业智能系统来说将是一个更好、更有成果的选择。使用像AppMaster这样的无代码平台将比通过编码语言开发企业资源规划ERP软件的成本低得多。此外，与AppMaster，你将不需要任何专业的开发团队或长期等待项目的完成和启动。

如何创建一个自定义的ERP？

当你读过企业资源规划软件/ERP系统的优点和缺点，你一定会担心它的成本和时间的业务流程。但不要担心!我们有一个解决方案。你听说过无代码平台吗？无代码平台是伟大的工具，使你能够开发软件、网站和企业资源规划软件/ERP系统，而不需要写一行代码。你不需要有编程背景。你将得到一个可视化的界面，拖放选项和功能，为你的企业创建一个定制的企业资源规划 - ERP软件。

有数以百计的无代码平台，帮助开发定制的ERP。在我们进一步之前，我们必须了解所有的无码平台是不够好，以创建复杂和巨大的企业资源规划 - ERP系统。在这篇文章中，一个优秀的和最值得推荐的无码平台，易于使用，但能够创建复杂的企业资源规划 - ERP系统为您的业务是AppMaster。

AppMaster

AppMaster是一个具有动态功能的无代码平台，它允许你开发移动应用程序，Web应用程序和企业资源规划 - ERP应用程序，而无需编码技能。它拥有创建庞大而复杂的项目管理所需的所有组件。这个平台最适合商业用户测试他们的想法和分析任务的完成情况。一旦你完成了一切，就不需要再重复检查什么。AppMaster会自己完成一切。使用AppMaster，你可以开发以下服务。

客户关系管理（CRM

ERP系统

管理面板

定制支持

应用程序

工作流程自动化

联络中心

任何更多

为什么是AppMaster？

AppMaster每秒可以生成22000行代码，这比用标准编程开发软件快一百倍。其独特的功能使其在众多的软件中脱颖而出，例如：。

开源代码

允许你发布

编译

自动创建项目文档

除了这些，这个无代码平台允许你不在测试上浪费时间和资源，因为只要有变化，代码就会自动生成并重新生成。由于这种方法，你总是有干净的代码，没有错误和bug。

AppMaster是一个很好的定制选择；当你开始一个企业时，你需要随着时间的推移做出改变；有时，你会改变工作流程，对产品和一切进行改变。如果你用编码创建一个企业资源规划--ERP系统，对现有的ERP系统进行修改是很困难的，因为你必须去找正确的代码行，然后进行修改，这可能是昂贵和费时的。一个错误的代码会导致你删除整个系统并从新开始，这在商业智能系统中是一个大问题。

如果你使用无代码的AppMaster平台，当你进行修改时，平台将为整个系统重新编写代码，不会在其中造成混乱。AppMaster的代码简洁明了，占用空间小，而且易于理解。

一言以蔽之

要决定正确的平台，必须选择平台来建立你的企业资源规划ERP软件，以满足你所有的业务需求。为你的公司实施企业资源规划ERP系统将帮助你促进企业运营，从长远来看，提高公司的生产力。你可以使用AppMaster快速建立你的企业资源规划ERP系统。

AppMaster是一个无代码平台，它可以让你以一种省钱的方式从头开始开发你的企业资源规划系统，而无需参与编码语言的喧嚣。AppMaster有一个用户友好的视觉界面，这将使任何使用它的人更容易建立他们选择的和任何目的的应用程序。它有一个24/7的团队，可以在任何步骤中帮助你，使你可以更好地了解这个平台。

看看今天的定价计划，用AppMaster建立你的企业资源规划ERP系统应用程序。