Szukasz stworzyć oprogramowanie ERP planowania zasobów przedsiębiorstwa dla swojej firmy przy użyciu bez kodu? Lub po prostu ostateczny przewodnik po wielu systemach ERP? Jeśli TAK, ten artykuł jest dla Ciebie. Oprogramowanie ERP - oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa może być świetne dla Twojej firmy, niezależnie od jej wielkości. Służy jako niestandardowe planowanie zasobów - aplikacje ERP, które spełniają wszystkie potrzeby biznesowe. Konsoliduje przedsiębiorstwa wiedzy i bazy danych, automatyzuje codzienne zadania, i ułatwia strategii korporacji. Ostatecznym celem korzystania z operacji zasobów przedsiębiorstwa - oprogramowanie ERP jest optymalizacja i uproszczenie procedur, zarządzanie czasem dla pracowników związanych z obowiązków lub pracy, i uczynić je bardziej produktywne. Dążenia te mogą kierować wzrost przychodów i efektywności przy jednoczesnym zwiększeniu kontaktu w całej organizacji.

Co to jest system ERP?

Systemy ERP - Enterprise Resource Planning rozwiązania programowe lub systemy ERP wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do koordynowania i zarządzania codziennymi działaniami automatycznie ich operacji. Wczesne systemy ERP były odpowiedzialne za funkcje biznesowe, takie jak produkcja, finanse, rachunki, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie łańcuchem dostaw i inne. Teraz nowe systemy ERP są ostateczne oprogramowanie rozwiązań, które jest niezbędne dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwalają im zautomatyzować obowiązki osób, jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie relacjami z klientami, planowanie zasobów, budżetowanie, prognozowanie i sprawozdawczość poprzez integrację wszystkich operacji wymaganych do zarządzania z jednego systemu.

Ponadto, system rozwiązań oprogramowania ERP - Enterprise Resource Planning oprogramowanie może również obejmować planowanie, zasoby ludzkie, zakup zapasów, sprzedaż, marketing, finanse i inne funkcje. Oprogramowanie ERP odgrywa ważną rolę w przewidywaniu dokładnej analizy kondycji finansowej firmy i procesów biznesowych.

Co robi ERP?

Z Enterprise Resource Planning - oprogramowanie ERP, można łatwo komunikować się i udostępniać informacje z różnych działów i całej organizacji. Enterprise Resource Planning - aplikacje ERP zbierają informacje o działalności i różnych działach i udostępniają je innym odpowiednim działom firmy, gdzie te informacje są potrzebne.

Możesz połączyć różne działy firmy, takie jak zasoby ludzkie, rachunki, produkcja i dystrybucja, razem za pomocą wdrożenia ERP. Ponieważ różne działy używają innych technologii, ale Enterprise Resource Planning - oprogramowanie ERP może zakończyć źle dopasowane rozwiązania ERP, technologia modułów ERP, łańcuch dostaw i kosztowne duplikaty. Procesy biznesowe często integrują zarządzanie zamówieniami, zobowiązaniami, zarządzanie produkcją, dostawy, systemy śledzenia zamówień i bazy danych zarządzania relacjami z klientami w jeden system.

Czy mała firma lub duży, Enterprise Resource Planning - rozwiązania ERP i moduły ERP dostosować operacje, koszty i zasoby ludzkie i pozwalają na rozszerzenie małej firmy wdrożenia ERP. Możesz użyć Enterprise Resource Planning - systemu ERP w każdej z następujących branż:

Retail

Opieka zdrowotna

Produkcja

Farmaceutyczna

Dystrybucja

Technologia

Budownictwo

Aerospace

Jak to działa?

Oprogramowanie Enterprise Resource Planning / systemy ERP zwiększają wydajność firmy poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi firmy. Oprogramowanie Enterprise Resource Planning / rozwiązania ERP nie koncentrują się tylko na zmniejszeniu liczby niezbędnych zasobów ludzkich. Nadal zapewnia jakość i wydajność biznesową nie są zagrożone, które są elementy skutecznego wzrostu i rentowności małych firm związanych z oprogramowaniem ERP.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa wykorzystuje ustalony standardowy format danych w czasie rzeczywistym - wiele systemów ERP do funkcjonowania. Informacje podróżuje z jednego działu, który wprowadził dane w czasie rzeczywistym i jest natychmiast dostępny dla innych działów wydajności biznesowej, które potrzebują tej informacji. Masz każdy dział na tej samej stronie z tej jednolitej struktury. Na przykład, lokalna firma dostawy żywności czynienia z kilku miejscach dostarczyć jedzenie, zarządzanie innych pracowników do przekazania dokładnych miejsc, zamówień i czasu. Enterprise Resource Planning - systemy ERP pozwalają sformatować wszystkie szczegóły w zorganizowany sposób, aby podróżować informacje do uprawnionego działu od złożenia zamówienia do kont, a następnie do działu dostawy.

Korzyści z ERP

Istnieje kilka korzyści z Enterprise Resource Planning zapewniając rozwiązania ERP i moduły ERP, które są niemożliwe do zignorowania i ich wpływ na dzisiejszym świecie biznesu.

Zwiększenie produktywności

Poprawia produktywność poprzez automatyzację rozwiązań ERP dla małych firm i modułów ERP, które zwiększą dokładność poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych zadań. Ponadto, połączone działy mogą zsynchronizować pracę, aby osiągnąć lepsze i szybkie wyniki.

Dokładne przewidywanie może zapobiec zarządzaniu ryzykiem, takim jak kontrole finansowe. Na przykład, jaka będzie sytuacja gospodarki w nadchodzącym czasie i jakie inne czynniki będą ją determinować?

Firmy posiadające szybkie systemy raportowania mogą korzystać z dokładnego planowania, budżetowania i prognozowania. Plus, komunikowanie się z pracownikami w czasie potrzeby i zainteresowanymi stronami, takimi jak akcjonariusze.

Enterprise Resource Planning: Systemy ERP i moduły ERP eliminują konieczność pracy różnych działów indywidualnie, a zamiast tego integrują swoje funkcje biznesowe w jeden zautomatyzowany system. Informacje mogą być wymieniane w całej organizacji z tym systemem, bez względu na to, jak duży lub mały biznes. Oznacza to, że możesz:



- Pracować więcej bez zużywania większej ilości zasobów ludzkich

- Zużywać mniej czasu

- Potrzebna mniejsza liczba osób

Ostatecznie, że zmniejsza koszty operacyjne i pomaga rozwijać firmę.

Zwiększ wydajność

Enterprise Resource Planning: Systemy ERP pozwalają firmom działać szybko, aby zebrać niezbędne informacje dla klientów, partnerów biznesowych i sprzedawców. Dzięki temu można poprawić zadowolenie pracowników i klientów oraz szybkość reakcji. Jak to, twoje podstawowe funkcje biznesowe mogą działać sprawnie, a to wiąże się z malejącymi kosztami.

Enterprise Resource Planning: System oprogramowania ERP jest prostym rozwiązaniem dla każdego, kto dzieli się bazą danych; każdy może skutecznie pracować z dowolnego miejsca i czasu.

Rodzaje systemów ERP

Istnieją trzy podstawowe kategorie systemów Enterprise Resource Planning - ERP, z których każda ma do wyboru modele wdrażania. Trzy najbardziej popularne rodzaje Enterprise Resource Planning - ERP systemy są hybrydowe ERP, on-premise ERP, i oprogramowanie ERP w chmurze.

Hybrydowy ERP

Enterprise Resource Planning: System oprogramowania ERP łączący on-premises i cloud-based wdrożenia oprogramowania ERP jest nazywany "hybrydowy" oprogramowania. Każdy dostawca ma inną kombinację usług hostingowych i wdrożeniowych. Modele te mogą dać użytkownikom Hybrid ERP rozwiązanie swobodę przełączania między modelami dostaw lub zawierać zalety nieobecne w obecnym systemie sztucznej inteligencji.

Połączenie wdrożenia ERP on-premise i chmury / Enterprise Resource Planning sprawia, że hybrydowe oprogramowanie ERP / podejście Enterprise Resource Planning jest dostępne dla firm, aby dopasować się do ich potrzeb biznesowych. Jest również znany jako Two-tier lub hybrydowe oprogramowanie ERP. To oprogramowanie i dane mogą być częściowo w chmurze obliczeniowej i częściowo na miejscu w tym momencie.

On-premise ERP

On-premise Enterprise Resource Planning: Wdrożenie ERP to tradycyjny model hostingu na komputerach i serwerach firmy. Możesz pobrać to oprogramowanie na rzeczywistym centrum danych, a to może być dowolna lokalizacja z wyboru. Po ustanowieniu wdrożenia ERP w chmurze, masz pełną kontrolę nad całym systemem sztucznej inteligencji kompletne zarządzanie, wsparcie i własność. Twój personel jest odpowiedzialny za instalację i utrzymanie sprzętu i oprogramowania. Może być aktualizowany i zachowany na komputerze firmowym i serwerze w Twoim fizycznym miejscu pracy.

ERP w chmurze

Cloud ERP: Enterprise Resource Planning to rozwiązanie internetowe zwane oprogramowaniem jako usługa(SaaS), obecnie najbardziej preferowana strategia wdrażania. Cloud ERP jest podłączony do Internetu jako usługa, którą subskrybujesz z cloud ERP, który jest hostowany w chmurze. Umożliwia firmie dostęp i zapisywanie dokładnych danych czasowych na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym, zazwyczaj po uiszczeniu opłaty. Cloud ERP potrzebuje dostawcy programu w Twoim imieniu i często obsługuje regularną konserwację, bezpieczeństwo, wsparcie, aktualizacje i elastyczne dostosowywanie. Cloud ERP - Enterprise Resource Planning zyskuje popularność z różnych powodów. Cloud ERP to niższe koszty początkowe, większa skalowalność, prostsza integracja i wiele innych.

Jaka jest różnica między CRM i ERP?

Jeśli widzimy to jako duży obraz, Enterprise Resource Planning - ERP i Content Resource Management - CRM pracować w celu zwiększenia rentowności. Mimo to, oboje używają różnych podejść do osiągnięcia celu, jakim jest rentowność. Cała organizacja będzie ostatecznie polegać na Enterprise Resource Planning - ERP i Content Resource Management - CRM systemów. Główną różnicą między nimi jest to, że Content Resource Management - CRM jest wykorzystywany przez sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami, podczas gdy Enterprise Resource Planning - ERP jest głównie dla finansów, danych w czasie rzeczywistym i działu finansowego. Po prostu, Content Resource Management - CRM motywem jest do produkcji większej ilości sprzedaży i zwiększenie zysków poprzez poprawę relacji z klientami. W tym samym czasie, ERP głównym motywem jest automatyzacja systemu, cięcia kosztów i zmniejszenie kosztów ogólnych. Z tym, biznes staje się bardziej wydajny i minimalizuje koszt kapitału wydanego na proces.

Cechy CRM

Automatyzacja sił sprzedaży

Automatyzacja marketingu

Zarządzanie relacjami z klientami

Tworzenie raportów z danymi

Zarządzanie kontaktami biznesowymi

Zarządzaj procesami biznesowymi

Analizuj najlepiej sprzedające się produkty

Śledzenie pochodzenia leadów

Udostępnianie profili klientów współpracownikom

Zarządzanie zapasami na podstawie historii sprzedaży

Konwersja leadów do zamykanych transakcji

Współpraca z innymi w celu sprzedaży

Funkcje ERP

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie zamówieniami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zapasami

Redukcja zbędnych zadań

Zarządzanie finansami

Podstawowe procesy biznesowe

Zamówienia

Niższe koszty zakupów

Lista płac

Jaki jest przykład systemu ERP?

Wiele znanych firm korzysta z popularnych dostawców ERP i ich systemów Enterprise Resource Planning - ERP, aby podwoić swoją rentowność i sprawnie działać w czasie. Takie jak Amazon, Toyota i Starbucks. Zanim dowiemy się o ich Enterprise Resource Planning - ERP systemów, musimy rzucić światło na zalety i wady Enterprise Resource Planning - ERP systemów pracy, aby sprawdzić, jak są one odpowiednie dla łańcucha dostaw przedsiębiorstw.

Zalety niestandardowego oprogramowania ERP

Elastyczność

Trzecia część to możliwość posiadania określonych funkcji w swoim oprogramowaniu. Możesz zawrzeć w systemie tylko niezbędne i właściwe funkcje i nie uwzględniać innych, które mogą spowodować chaos i obciążenie systemu.

Możliwe jest dodanie konkretnych i kilku funkcji nie tylko w systemie, ale również w dziale. Na przykład, jeśli potrzebujesz funkcji śledzenia w dziale zarządzania zamówieniami, możesz je mieć bez problemu. Podobnie, można wykluczyć wiele innych narzędzi Enterprise Resource Planning - ERP mają funkcje.

Wady niestandardowego oprogramowania ERP

Drogie

Trudno jest obliczyć rzeczywisty koszt Enterprise Resource Planning - ERP, ponieważ zależy to od zarządzania projektem, wielkości, złożoności, liczby użytkowników, układu i funkcji. Ale biorąc pod uwagę standardowy koszt projektu może być ogromny, ponieważ musi kupić wiele oprogramowania i kosztów pracy.

Systemy ERP są czas podejmowania podstawowego procesu biznesowego, ponieważ obejmuje cały dział, funkcje i pracowników w czasie rzeczywistym danych do niego. Więc można wziąć każdy dostawca ERP lub zbudować własny ERP. To zajmuje dużo czasu, aby rozwinąć Enterprise Resource Planning - system ERP, aby pokryć całe procesy biznesowe i łańcuch dostaw.

Amazon

Amazon używa SAP (Systems Analysis and Program Development) do zarządzania:

Logistyczne potrzeby procesów biznesowych

Finanse

Zasoby ludzkie

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zamówieniami

Sprzedaż

Łańcuch dostaw

Wysyłka

Śledzenie

Użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi powyższymi funkcjami działu za pomocą jednej bazy danych. Pozwala to na obsługę zamówień w całym kraju i śledzenie aspektów związanych z osobami trzecimi, takich jak realizacja zamówienia, anulowanie itp.

Toyota

Kiedy Toyota chciała rozszerzyć swój łańcuch dostaw biznesowych na całym świecie, przyjęła systemy Enterprise Resource Planning - ERP firmy Microsoft Dynamics 365, aby stać się biznesem bez papieru i łańcuchem dostaw. Dzięki temu Toyota zmniejszyła liczbę godzin pracy i zwiększyła dokładność zarządzania operacjami oraz ogólną wydajność.

Plus, Toyota wprowadziła usługi po sprzedaży do swoich klientów na całym świecie. Dzięki temu oprogramowaniu ERP / Enterprise Resource Planning, Toyota zdobyła serca klientów, stając się bardziej lojalna i powodując wzrost sprzedaży.

Starbucks

Starbucks wykorzystuje oparte na chmurze oprogramowanie ERP / Enterprise Resource Planning o nazwie Oracle ERP, aby zautomatyzować codzienne działania biznesowe i łańcuchy dostaw. Dzięki temu oprogramowaniu do zarządzania firmą można obsługiwać następujące elementy:

Zarządzanie finansami

Zarządzanie projektem

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zamówienia

Oprogramowanie księgowe

Z tym Oracle ERP, można również zobaczyć krytyczne informacje i analizy przychodów w bazie danych, takich jak

Wydatki

Przychody

Dane dotyczące sprzedaży

Aktualizacje operacji

Zarządzanie zapasami

Po otwarciu Oracle ERP możesz zobaczyć różne działy z podkategoriami. Na przykład w kategorii sprzedaży możesz zobaczyć listę leadów, szans, kont i innych, które utworzyłeś w swojej bazie danych zgodnie ze swoją działalnością.

Koszt ERP

Dokładny koszt tworzenia systemów Enterprise Resource Planning / ERP nie może być określona lub analizowane, ponieważ kilka czynników przyczynia się do określenia całkowitego kosztu. Jednak istotne aspekty, które są głównie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o Enterprise Resource Planning Systems / ERP app koszt są:

Opłata za licencję oprogramowania

Koszt zespołu deweloperów

Jaka jest wielkość firmy?

Jaki model ERP jest potrzebny?

Jakie funkcje są niezbędne dla systemów ERP?

Jak wiele dostosowań są wymagane?

Czynniki te są zwykle brane pod uwagę, podczas gdy planuje się budować swoje systemy Enterprise Resource Planning / oprogramowanie ERP poprzez język kodowania. Pamiętając o tym, zakres cen, aby skutecznie rozwijać swoje systemy Enterprise Resource Planning / ERP app będzie kosztować około 25k USD do 35K USD, jeśli firma jest mała i trzeba tylko podstawowe funkcje. Jednakże, jeśli chcesz zbudować oprogramowanie ERP / Enterprise Resource Planning systemy ze wszystkimi zaawansowanymi funkcjami dla dużej organizacji, koszt może być co najmniej 300k USD do 350k USD lub więcej.

Z drugiej strony, rozwój aplikacji planowania zasobów przedsiębiorstwa za pomocą metody bez kodu będzie lepsza i bardziej owocna opcja dla Ciebie i Twojego systemu inteligencji biznesowej. Korzystanie z platformy bez kodu jak AppMaster będzie kosztować znacznie mniej niż rozwój oprogramowania ERP Enterprise Resource Planning poprzez język kodowania. Plus, z AppMaster, nie trzeba będzie żadnych profesjonalny zespół deweloperów lub długi czas oczekiwania na projekt, aby być zakończone i uruchomione.

Jak stworzyć własny ERP?

Jak już przeczytać o zaletach i wadach oprogramowania Enterprise Resource Planning / systemów ERP, musisz być zaniepokojony kosztów i czasu podejmowania procesów biznesowych to trwa. Ale nie martw się! Mamy rozwiązanie dla tego. Czy słyszałeś o platformach no-code? No-code platformy są świetne narzędzia, które pozwalają na rozwój oprogramowania, stron internetowych i Enterprise Resource Planning oprogramowania / systemów ERP bez pisania jednej linii kodu. Nie potrzebujesz tła programistycznego. Otrzymasz wizualny interfejs do przeciągania i upuszczania opcji i funkcji, aby stworzyć niestandardowe Enterprise Resource Planning - oprogramowanie ERP dla Twojej firmy.

Istnieją setki no-code platformy, które pomagają rozwijać niestandardowe ERP. Zanim pójdziemy dalej, musimy zrozumieć, że wszystkie platformy bez kodu nie są wystarczająco dobre, aby stworzyć złożone i ogromne Enterprise Resource Planning - ERP. W tym artykule, doskonałe i najbardziej zalecane no-kod platformy, która jest łatwa w użyciu, ale w stanie stworzyć kompleksowe Enterprise Resource Planning - ERP systemów dla Twojej firmy jest AppMaster.

AppMaster

AppMaster jest platformą no-code z dynamicznymi funkcjami i pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i Enterprise Resource Planning - ERP bez umiejętności kodowania. Posiada wszystkie komponenty wymagane do tworzenia rozległych i złożonych zarządzania projektami. Ta platforma jest najlepsza dla użytkowników biznesowych, aby przetestować swoje pomysły i przeanalizować, jak zadanie jest wykonywane. Kiedy już wszystko zrobisz, nie ma potrzeby podwójnego sprawdzania czegokolwiek. AppMaster zrobi wszystko na własną rękę. Dzięki AppMaster możesz rozwijać następujące usługi:

CRM

Systemy ERP

Panele administratora

Własne wsparcie

Aplikacje

Automatyzacja przepływu pracy

Centra kontaktowe

Wiele innych

Dlaczego AppMaster?

AppMaster może wygenerować 22,000 linii kodu na sekundę, co jest sto razy szybsze niż tworzenie oprogramowania za pomocą standardowego programowania. Jego unikalne funkcje wyróżniają go spośród innych, takie jak:

Otwarty kod źródłowy

Pozwala na publikację

Kompiluje

Automatycznie tworzy dokumentację projektu

Wraz z tym wszystkim, ta platforma bez kodu pozwala nie tracić czasu i zasobów na testowanie, ponieważ kod jest automatycznie generowany i ponownie generowany za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany. Dzięki takiemu podejściu zawsze masz czysty kod bez błędów i bugów.

AppMaster jest doskonałą opcją do dostosowywania; kiedy zaczynasz biznes, musisz wprowadzić zmiany z czasem; czasami zmieniasz przepływ pracy i wprowadzasz zmiany w produktach i wszystko. Jeśli utworzysz Enterprise Resource Planning - ERP z kodowaniem, to jest trudne do wprowadzenia zmian w istniejących systemach ERP, ponieważ będziesz musiał przejść do właściwej linii kodu, a następnie dokonać zmian, które mogą być kosztowne i czasochłonne. Jeden zły kod może doprowadzić do usunięcia całego systemu i zacząć od nowa, co jest dużą ilością w systemach inteligencji biznesowej.

W przypadku korzystania z platformy AppMaster bez kodu, gdy dokonasz zmian, platforma napisze kod ponownie dla całego systemu i nie zrobi w nim bałaganu. Kody AppMaster są czyste i krótkie, zajmują mniej miejsca i są łatwe do zrozumienia.

W skrócie

Aby zdecydować się na odpowiednią platformę dla firmy, należy wybrać platformę do budowy oprogramowania ERP Enterprise Resource Planning, który spełni wszystkie potrzeby biznesowe. Wdrożenie systemów ERP Enterprise Resource Planning dla firmy pomoże Ci ułatwić operacje przedsiębiorstwa i zwiększyć produktywność firmy w dłuższej perspektywie. Możesz szybko zbudować swoje systemy ERP Enterprise Resource Planning za pomocą AppMaster.

AppMaster jest platformą no-code, która pozwoli Ci rozwijać swój system Enterprise Resource Planning od podstaw w sposób efektywny finansowo, bez angażowania się w zgiełk języków kodowania. AppMaster ma przyjazny dla użytkownika interfejs wizualny, który ułatwi każdemu, kto go używa, zbudowanie aplikacji do wyboru i do dowolnego celu. Ma 24/7 dostępny zespół, który pomoże Ci na każdym kroku, abyś mógł lepiej zrozumieć platformę.

Sprawdź plan cenowy dzisiaj, aby zbudować swoją aplikację Enterprise Resource Planning systemów ERP z AppMaster.