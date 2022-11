Bent u op zoek naar een ERP enterprise resource planning software voor uw bedrijf met behulp van geen code? Of gewoon de ultieme gids voor veel ERP-systemen? Zo JA, dan is dit artikel voor u. Een ERP-software - enterprise resource planning software kan geweldig zijn voor uw bedrijf, ongeacht de grootte ervan. Het dient als aangepaste resource planning - ERP-toepassingen die voldoen aan al uw zakelijke behoeften. Het consolideert de kennis en gegevens van een onderneming database, automatiseert dagelijkse opdrachten, en vergemakkelijkt het bedrijf strategieën. Het uiteindelijke doel van het gebruik van Enterprise resource operations - ERP-software is het optimaliseren en vereenvoudigen van procedures, het beheren van tijd voor werknemer gerelateerde taken of banen, en maken ze productiever. Deze bezigheden kunnen leiden omzetgroei en efficiëntie, terwijl het verbeteren van contact in de hele organisatie.

Wat is een ERP-systeem?

ERP-systemen - Enterprise Resource Planning software-oplossingen of ERP-systemen gebruikt door bedrijven om de dagelijkse activiteiten automatisch te coördineren en te beheren van hun activiteiten. Vroege ERP-systemen waren verantwoordelijk voor bedrijfsfuncties zoals productie, financiën, boekhouding, projectbeheer, relatiebeheer, supply chain management, en anderen. Nu de nieuwe ERP-systemen zijn de ultieme software-oplossingen programma dat essentieel is voor bedrijven, omdat ze hen in staat stellen om de taken van personen, zoals risicobeheer, customer relationship management, resource planning, budgettering, forecasting, en rapportage te automatiseren door de integratie van alle activiteiten die nodig zijn om te beheren met een enkel systeem.

Daarnaast kan een software-oplossingen systeem voor ERP-software - Enterprise Resource Planning-software ook planning, human resources, inventaris inkoop, verkoop, marketing, financiën, en andere functies. ERP-software speelt een vitale rol in het voorspellen van de nauwkeurige analyse van de financiële gezondheid van een bedrijf en bedrijfsprocessen.

Wat doet ERP?

Met Enterprise Resource Planning - ERP-software kunt u gemakkelijk communiceren en informatie delen met verschillende afdelingen en de hele organisatie. Enterprise Resource Planning - ERP toepassingen verzamelen informatie over de activiteit en verschillende afdelingen en maken het beschikbaar voor de andere relevante afdelingen van het bedrijf waar die informatie nodig is.

U kunt de verschillende afdelingen van het bedrijf, zoals personeelszaken, boekhouding, productie en distributie, met elkaar verbinden door gebruik te maken van ERP-implementatie. Omdat verschillende afdelingen gebruiken andere technologieën, maar Enterprise Resource Planning - ERP-software kan beëindigen slecht op elkaar afgestemde ERP-oplossingen, ERP-modules technologie, supply chain, en dure duplicaten. Zakelijke processen integreren vaak order management, crediteurenadministratie, productie management, levering, order-tracking systemen, en customer relationship management databases in een systeem.

Of het nu een klein bedrijf of een grote, Enterprise Resource Planning - ERP-oplossingen en ERP-modules op maat van de operaties, kosten en human resources en kunt u uw kleine bedrijf ERP implementaties uit te breiden. U kunt gebruik maken van een Enterprise Resource Planning - ERP-systeem in een van de volgende industrieën:

Detailhandel

Gezondheidszorg

Productie

Farmaceutische

Distributie

Technologie

Bouw

Ruimtevaart

Hoe werkt het?

Enterprise Resource Planning-software / ERP-systemen verbeteren de efficiëntie van het bedrijf door het beheer van de menselijke hulpbronnen. Enterprise Resource Planning-software / ERP-oplossingen richten zich niet alleen op het verminderen van het aantal benodigde menselijke hulpbronnen. Toch zorgt het ervoor dat de kwaliteit en bedrijfsprestaties niet in gevaar komen, die de elementen van effectieve kleine bedrijven ERP-software gerelateerde groei en winstgevendheid.

Enterprise resource planning maakt gebruik van een gevestigde gestandaardiseerde real-time data-formaat - veel ERP-systemen te functioneren. Informatie reist van de ene afdeling die de real-time gegevens ingevoerd en is onmiddellijk beschikbaar voor de andere afdelingen van de zakelijke prestaties die behoefte hebben aan die informatie. Je hebt elke afdeling op dezelfde pagina met deze uniforme structuur. Bijvoorbeeld, een lokaal voedsel leveringsbedrijf dat te maken heeft met verschillende locaties om voedsel te leveren, het beheren van ander personeel om de exacte locaties, bestellingen en timing over te brengen. Enterprise Resource Planning - ERP-systemen stellen u in staat om alle details op een georganiseerde manier te formatteren om de informatie naar de bevoegde afdeling te reizen, van orderplaatsing tot boekhouding en vervolgens naar de bezorgafdeling.

Voordelen van ERP

Er zijn verschillende voordelen van Enterprise Resource Planning het verstrekken van ERP-oplossingen en ERP-modules die onmogelijk te negeren en hun impact op het bedrijfsleven van vandaag.

Productiviteit verhogen

Verbetert de productiviteit door het automatiseren van kleine zakelijke ERP-oplossingen en ERP-modules die de nauwkeurigheid zullen verbeteren door onnodige taken te elimineren. Bovendien kunnen onderling verbonden afdelingen het werk synchroniseren om betere en snelle resultaten te bereiken.

Een nauwkeurige voorspelling kan risicobeheer voorkomen, zoals financiële controles. Wat zal bijvoorbeeld de situatie van de economie zijn in de komende tijd, en welke andere factoren zullen dat bepalen?

Bedrijven met snelle rapportagesystemen kunnen profiteren van nauwkeurige planning, budgettering en prognoses. Plus het communiceren met medewerkers in tijden van nood en met belanghebbenden, zoals aandeelhouders.

Enterprise Resource Planning: ERP-systemen en ERP-modules elimineren de noodzaak voor verschillende afdelingen om individueel te werken en in plaats daarvan hun zakelijke functies te integreren in een enkel geautomatiseerd systeem. Met dit systeem kan informatie over de hele organisatie worden uitgewisseld, ongeacht hoe groot of klein het bedrijf is. Dat betekent dat u:



- Meer kunt werken zonder meer personeel in te zetten

- Minder tijd nodig hebt

- Minder mensen nodig hebt

Uiteindelijk, dat vermindert de operationele kosten en helpt u uw bedrijf te laten groeien.

Verhoog de efficiëntie

Enterprise Resource Planning: Met ERP-systemen kunnen bedrijven snel handelen om noodzakelijke informatie te verzamelen voor klanten, zakenpartners en retailers. U kunt hiermee de tevredenheid van werknemers en klanten verbeteren en snel reageren. Als dit, uw essentiële zakelijke functies kunnen efficiënt werken, en het zal gepaard gaan met dalende kosten.

Enterprise Resource Planning: Met ERP-systemen kunnen bedrijven snel handelen om noodzakelijke informatie te verzamelen voor klanten, zakenpartners en retailers. U kunt hiermee de tevredenheid van werknemers en klanten verbeteren en snel reageren. Als dit, uw essentiële zakelijke functies kunnen efficiënt werken, en het zal gepaard gaan met dalende kosten. Eenvoudiger IT

Enterprise Resource Planning: ERP-software systeem is een eenvoudige oplossing voor iedereen die een database deelt; iedereen kan efficiënt werken vanaf elke plaats en op elk moment.

Soorten ERP-systemen

Er zijn drie basiscategorieën van Enterprise Resource Planning - ERP-systemen, die elk een selectie van implementatiemodellen hebben. De drie meest populaire soorten Enterprise Resource Planning - ERP-systemen zijn hybride ERP, on-premise ERP en cloud-gebaseerde ERP-software.

Hybride ERP

Enterprise Resource Planning: ERP software systeem dat on-premise en cloud-gebaseerde ERP software inzet combineert wordt "hybride" software genoemd. Elke provider heeft een andere combinatie van hosting- en implementatiediensten. Deze modellen kunnen gebruikers van hybride ERP-oplossingen de vrijheid geven om te wisselen tussen leveringsmodellen of voordelen in te bouwen die niet aanwezig zijn in het huidige kunstmatige intelligentiesysteem.

De combinatie van on-premise en cloud ERP implementatie / Enterprise Resource Planning maakt de hybride ERP software / Enterprise Resource Planning aanpak beschikbaar voor bedrijven om hun zakelijke behoeften te passen. Het is ook bekend als Two-tier of hybride ERP-software. Deze software en gegevens kunnen gedeeltelijk in cloud computing en gedeeltelijk on-premise op dit punt.

On-premise ERP

On-premise Enterprise Resource Planning: ERP-implementatie is een traditioneel model voor hosting op de computers en servers van het bedrijf. U kunt deze software downloaden op uw real-time datacenter, en het zou elke locatie van uw keuze. Zodra u de cloud ERP-implementatie vaststelt, hebt u de volledige controle over het volledige beheer, de ondersteuning en het eigendom van het hele kunstmatige intelligentiesysteem. Uw personeel is belast met de installatie en het onderhoud van de hardware en software. Het kan worden bijgewerkt en bewaard op de bedrijfscomputer en server op uw fysieke werkplek.

Cloud-gebaseerde ERP

Cloud ERP: Enterprise Resource Planning is een webgebaseerde oplossing genaamd software as a Service(SaaS), momenteel de meest geprefereerde implementatiestrategie. Cloud ERP is verbonden met het internet als een dienst waarop u zich abonneert met cloud ERP, die wordt gehost in de cloud. Het stelt een bedrijf in staat om toegang te krijgen tot nauwkeurige tijdsgegevens en deze op te slaan op elk apparaat met een internetverbinding, meestal tegen betaling. Cloud ERP heeft de leverancier van het programma namens u nodig en zorgt vaak voor regelmatig onderhoud, beveiliging, ondersteuning, updates en flexibele aanpassingen. Cloud ERP - Enterprise Resource Planning wint om verschillende redenen aan populariteit. Cloud ERP omvat lagere initiële kosten, verhoogde schaalbaarheid, meer eenvoudige integratie, en vele anderen.

Wat is het verschil tussen CRM en ERP?

Als we het in grote lijnen bekijken, werken Enterprise Resource Planning - ERP en Content Resource Management - CRM aan het verhogen van de winstgevendheid. Toch gebruiken ze allebei verschillende benaderingen om het doel van winstgevendheid te bereiken. De hele organisatie zal uiteindelijk vertrouwen op Enterprise Resource Planning - ERP en Content Resource Management - CRM systemen. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat Content Resource Management - CRM wordt gebruikt door verkoop en relatiebeheer, terwijl Enterprise Resource Planning - ERP vooral bedoeld is voor financiële, real-time gegevens en de financiële afdeling. Eenvoudig gezegd is het motief van een Content Resource Management - CRM het produceren van een hoger verkoopvolume en het verhogen van de winst door het verbeteren van de klantenrelaties. Tegelijkertijd is het belangrijkste motief van een ERP om het systeem te automatiseren, kosten te besparen en overheadkosten te verminderen. Hiermee wordt het bedrijf efficiënter en worden de kapitaalkosten voor het proces geminimaliseerd.

CRM-functies

Verkoopteam automatiseren

Marketing automatisering

Beheer van klantrelaties

Aanmaken van gegevensrapporten

Zakelijke contacten beheren

Bedrijfsprocessen beheren

Best verkopende producten analyseren

Traceren waar de leads vandaan komen

Klantprofielen delen met collega's

Inventaris beheren op basis van verkoopgeschiedenis

Leads omzetten in het sluiten van deals

Samenwerken met anderen om te verkopen

ERP-functies

Productiebeheer

Orderbeheer

Projectbeheer

Beheer van de toeleveringsketen

Personeelsbeheer

Voorraadbeheer

Onnodige taken verminderen

Financieel beheer

Kernbedrijfsprocessen

Inkoop

Lagere inkoopkosten

Salarisadministratie

Wat is een voorbeeld van een ERP-systeem?

Veel bekende bedrijven maken gebruik van populaire ERP-leverancier en hun Enterprise Resource Planning - ERP-systemen om hun winstgevendheid te verdubbelen en soepel te laten verlopen. Zoals Amazon, Toyota en Starbucks. Voordat we leren over hun Enterprise Resource Planning - ERP-systemen, moeten we licht werpen op de voor- en nadelen van Enterprise Resource Planning - ERP-systemen werken om te controleren hoe ze geschikt zijn voor een bedrijf supply chain.

Voordelen van op maat gemaakte ERP-software

Flexibiliteit

Het derde deel mag specifieke functies in hun software hebben. U kunt alleen noodzakelijke en juiste functies in het systeem opnemen en niet de andere, die chaos kunnen veroorzaken en het systeem kunnen belasten.

Het derde deel mag specifieke functies in hun software hebben. U kunt alleen noodzakelijke en juiste functies in het systeem opnemen en niet de andere, die chaos kunnen veroorzaken en het systeem kunnen belasten. Noodzakelijke functies

Het is mogelijk om specifieke en verschillende functies toe te voegen, niet alleen in het systeem, maar ook in de afdeling. Als u bijvoorbeeld volgfuncties nodig hebt in de afdeling orderbeheer, kunt u die zonder problemen krijgen. Evenzo kunt u veel andere Enterprise Resource Planning - ERP-tools functies uitsluiten.

Nadelen van op maat gemaakte ERP-software

Dure

Het is moeilijk om de werkelijke kosten van Enterprise Resource Planning - ERP-software te berekenen, want het hangt af van het project management, de grootte, de complexiteit, het aantal gebruikers, de lay-out, en functies. Maar gezien de standaard projectkosten kan enorm zijn omdat het moet meerdere software en arbeidskosten te kopen.

Het is moeilijk om de werkelijke kosten van Enterprise Resource Planning - ERP-software te berekenen, want het hangt af van het project management, de grootte, de complexiteit, het aantal gebruikers, de lay-out, en functies. Maar gezien de standaard projectkosten kan enorm zijn omdat het moet meerdere software en arbeidskosten te kopen. Ontwikkelingstijd

ERP-systemen zijn een tijdrovende kern bedrijfsproces omdat het betrekking heeft op de hele afdeling, functies, en werknemers real-time gegevens in het. Dus u kunt elke ERP-leverancier of bouw je eigen ERP. Het kost veel tijd om een Enterprise Resource Planning - ERP-systeem te ontwikkelen om uw hele bedrijfsprocessen en supply chain te dekken.

Amazon

Amazon gebruikt SAP (Systems Analysis and Program Development) voor het beheer:

Logistieke bedrijfsprocessen behoeften

Financiën

Personele middelen

Voorraadbeheer

Beheer van bestellingen

Verkoop

Bevoorradingsketen

Verzending

Tracking

Gebruikers kunnen alle bovenstaande afdelingsfuncties beheren met behulp van één enkele database. Het stelt ons in staat om bestellingen in het hele land af te handelen en aspecten van derden te volgen, zoals orderverwerking, annulering, enz.

Toyota

Toen Toyota zijn zakelijke toeleveringsketen wereldwijd wilde uitbreiden, nam het de Enterprise Resource Planning - ERP-systemen van Microsoft Dynamics 365 over om een papierloos bedrijf en toeleveringsketen te worden. Hiermee verminderde Toyota de werkuren en verbeterde de nauwkeurigheid van het operationeel beheer en de algemene efficiëntie.

Plus, Toyota introduceerde after-sales diensten aan haar klanten over de hele wereld. Met deze ERP-software / Enterprise Resource Planning-software won Toyota de harten van de klanten, waardoor ze loyaler werden en meer omzet behaalden.

Starbucks

Starbucks gebruikt cloud-based ERP-software / Enterprise Resource Planning-software genaamd Oracle ERP om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens te automatiseren. Met deze business management software kunt u het volgende afhandelen:

Financieel beheer

Beheer van projecten

Beheer van de toeleveringsketen

Inkoop

Boekhoudkundige software

Met deze Oracle ERP, kunt u ook de kritische informatie en de inkomsten analyse in een database, zoals

Uitgaven

Inkomsten

Verkoopgegevens

Operationele updates

Voorraadbeheer

Wanneer u Oracle ERP opent, ziet u verschillende afdelingen met subcategorieën. Bijvoorbeeld, in de verkoop categorie, kunt u de lijst van leads, kansen, accounts, en anderen die u hebt gemaakt in uw database volgens uw bedrijf te zien.

Kosten van ERP

De exacte kosten van het maken van de Enterprise Resource Planning-systemen / ERP-systemen kan niet worden bepaald of geanalyseerd als verschillende factoren bijdragen aan het bepalen van de totale kosten. Echter, de essentiële aspecten die voornamelijk worden beschouwd, terwijl het bepalen van de Enterprise Resource Planning systemen / ERP app kosten zijn:

Software licentie kosten

Kosten van het ontwikkelteam

Wat is uw bedrijfsgrootte?

Welk ERP-model is nodig?

Welke functies zijn nodig voor ERP-systemen?

Hoeveel aanpassingen zijn nodig?

Deze factoren worden meestal beschouwd, terwijl u van plan bent om uw Enterprise Resource Planning systemen / ERP-software te bouwen via een codering taal. Dat in gedachten houdend, zal de prijsklasse om met succes te ontwikkelen uw Enterprise Resource Planning-systemen / ERP-systemen app kost je rond de USD 25k tot USD 35K als uw bedrijf is klein en je hoeft alleen de basisfuncties. Echter, als je wilt ERP-software / Enterprise Resource Planning systemen te bouwen met alle geavanceerde functies voor uw grote organisatie, kunnen de kosten ten minste USD 300k tot USD 350k of meer.

Aan de andere kant, het ontwikkelen van uw enterprise resource planning app met behulp van de no-code methode zal een betere en meer vruchtbare optie voor u en uw business intelligence systeem. Het gebruik van een no-code platform zoals AppMaster zal u veel minder kosten dan het ontwikkelen van uw Enterprise Resource Planning ERP-software via codetaal. Plus, met AppMaster heeft u geen professioneel ontwikkelaarsteam nodig of een lange wachttijd voor het project dat moet worden voltooid en gelanceerd.

Hoe maak je een ERP op maat?

Zoals u hebt gelezen over de voor- en nadelen van Enterprise Resource Planning-software / ERP-systemen, moet u zich zorgen maken over de kosten en de tijd die bedrijfsprocessen in beslag nemen. Maar maakt u zich geen zorgen! Wij hebben hier een oplossing voor. Heb je gehoord over no-code platforms? No-code platforms zijn geweldige tools waarmee u software, websites en Enterprise Resource Planning software / ERP-systemen kunt ontwikkelen zonder een enkele regel code te schrijven. U hebt geen programmeerachtergrond nodig. U krijgt een visuele interface om de opties en functies te slepen om een aangepaste Enterprise Resource Planning - ERP-software voor uw bedrijf te maken.

Er zijn honderden no-code platforms die helpen om aangepaste ERP te ontwikkelen. Voordat we verder gaan, moeten we begrijpen alle no-code platforms zijn niet goed genoeg om complexe en enorme Enterprise Resource Planning - ERP-systemen te creëren. In dit artikel, een uitstekende en meest aanbevolen no-code platform dat is makkelijk te gebruiken en toch in staat om complexe Enterprise Resource Planning - ERP-systemen te maken voor uw bedrijf is AppMaster.

AppMaster

AppMaster is een no-code platform met dynamische functies, waarmee u mobiele toepassingen, webtoepassingen en Enterprise Resource Planning - ERP-toepassingen kunt ontwikkelen zonder coderingsvaardigheden. Het heeft alle componenten die nodig zijn om uitgebreide en complexe projectmanagement te creëren. Dit platform is het beste voor zakelijke gebruikers om hun ideeën te testen en te analyseren hoe de taak wordt uitgevoerd. Zodra u klaar bent met alles, hoeft u niets meer te controleren. AppMaster doet alles zelf. Met AppMaster kunt u de volgende diensten ontwikkelen:

CRM

ERP-systemen

Admin-panelen

Ondersteuning op maat

Toepassingen

Workflow automatisering

Contactcentra

Nog veel meer

Waarom AppMaster?

AppMaster kan 22.000 regels code per seconde genereren, wat honderd keer sneller is dan het ontwikkelen van software met standaardprogrammering. Zijn unieke functies onderscheiden het van de anderen, zoals:

Open source code

Staat u toe te publiceren

Compileert

Creëert automatisch projectdocumentatie

Naast dit alles kunt u met dit no-code platform geen tijd en middelen verspillen aan testen, want de code wordt automatisch gegenereerd en opnieuw gegenereerd bij wijzigingen. Dankzij deze aanpak beschikt u altijd over schone code zonder fouten en bugs.

AppMaster is een uitstekende optie voor maatwerk; wanneer u een bedrijf begint, moet u na verloop van tijd wijzigingen aanbrengen; soms verandert u de workflow en brengt u wijzigingen aan in producten en alles. Als u een Enterprise Resource Planning - ERP-systeem met codering maakt, is het moeilijk om wijzigingen aan te brengen in de bestaande ERP-systemen, omdat u naar de juiste coderegel moet gaan en dan wijzigingen moet aanbrengen die duur en tijdrovend kunnen zijn. Een verkeerde code kan ertoe leiden dat u uw hele systeem te verwijderen en beginnen met een verse die is een big deal in business intelligence systemen.

Als u het no-code AppMaster-platform gebruikt, zal het platform bij wijzigingen opnieuw code schrijven voor het hele systeem en er geen rommel van maken. AppMaster-codes zijn schoon en kort, nemen minder ruimte in beslag en zijn gemakkelijk te begrijpen.

In een notendop

Om te beslissen over het juiste platform voor het bedrijf, is het essentieel om het platform te kiezen om uw Enterprise Resource Planning ERP-software te bouwen die aan al uw zakelijke behoeften zal voldoen. Het implementeren van de Enterprise Resource Planning ERP-systemen voor uw bedrijf zal u helpen bij het vergemakkelijken van de bedrijfsvoering en het verhogen van de productiviteit van het bedrijf op de lange termijn. U kunt uw Enterprise Resource Planning ERP-systemen snel bouwen met behulp van AppMaster.

AppMaster is een no-code platform waarmee u uw Enterprise Resource Planning systeem vanaf nul kunt ontwikkelen op een geld-efficiënte manier zonder zich bezig te houden met de drukte van coderingstalen. AppMaster heeft een gebruiksvriendelijke visuele interface die het voor iedereen die het gebruikt gemakkelijker maakt om de app van zijn keuze en voor elk doel te bouwen. Het heeft een 24/7 beschikbaar team om u bij elke stap te helpen, zodat u het platform beter kunt begrijpen.

Bekijk vandaag nog het prijsplan om uw Enterprise Resource Planning ERP-systemen-app met AppMaster te bouwen.