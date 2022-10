Vous cherchez à créer un logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour votre entreprise sans utiliser de code? Ou simplement le guide ultime de nombreux systèmes ERP ? Si OUI, cet article est pour vous. Un logiciel ERP - progiciel de gestion intégré peut être très utile à votre entreprise, quelle que soit sa taille. Il sert de planification personnalisée des ressources - applications ERP qui répondent à tous les besoins de votre entreprise. Il consolide la base de connaissances et de données d'une entreprise, automatise les tâches quotidiennes et facilite les stratégies d'entreprise. Le but ultime de l'utilisation d'un logiciel de gestion des ressources de l'entreprise (ERP) est d'optimiser et de simplifier les procédures, de gérer le temps consacré aux tâches ou aux emplois des employés et de les rendre plus productifs. Ces objectifs peuvent favoriser la croissance des revenus et l'efficacité tout en améliorant les contacts au sein de l'entreprise.

Qu'est-ce qu'un système ERP ?

Systèmes ERP - Solutions logicielles de planification des ressources de l'entreprise ou systèmes ERP utilisés par les entreprises pour coordonner et gérer automatiquement les activités quotidiennes de leurs opérations. Les premiers systèmes ERP étaient chargés de fonctions commerciales telles que la fabrication, les finances, la comptabilité, la gestion de projets, la gestion de la relation client, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, etc. Aujourd'hui, les nouveaux systèmes ERP constituent le programme ultime de solutions logicielles qui est essentiel aux entreprises car ils leur permettent d'automatiser les tâches des individus, comme la gestion des risques, la gestion de la relation client, la planification des ressources, la budgétisation, les prévisions et les rapports en intégrant toutes les opérations nécessaires à la gestion avec un seul système.

En outre, un système de solutions logicielles pour les logiciels ERP - Enterprise Resource Planning peut également intégrer la planification, les ressources humaines, l'achat de stocks, les ventes, le marketing, les finances et d'autres fonctions. Les logiciels ERP jouent un rôle essentiel dans l'analyse précise de la santé financière et des processus opérationnels d'une entreprise.

Que fait l'ERP ?

Avec un logiciel de planification des ressources de l'entreprise (ERP), vous pouvez facilement communiquer et partager des informations avec différents départements et l'ensemble de l'organisation. Les applications de planification des ressources de l'entreprise (ERP) rassemblent des informations sur l'activité et les différents services et les mettent à la disposition des autres services concernés de l'entreprise lorsque ces informations sont nécessaires.

Vous pouvez relier les différents départements de l'entreprise, tels que les ressources humaines, la comptabilité, la production et la distribution, en utilisant la mise en œuvre de l'ERP. Parce que les différents départements utilisent d'autres technologies, mais les logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP) peuvent mettre fin aux solutions ERP mal adaptées, à la technologie des modules ERP, à la chaîne d'approvisionnement et aux doublons coûteux. Les processus opérationnels intègrent souvent la gestion des commandes, les comptes fournisseurs, la gestion de la production, la livraison, les systèmes de suivi des commandes et les bases de données de gestion des relations avec la clientèle dans un seul système.

Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entreprise, les solutions de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et les modules ERP adaptent les opérations, les coûts et les ressources humaines et vous permettent d'étendre les implémentations ERP de votre petite entreprise. Vous pouvez utiliser un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) dans l'un des secteurs suivants :

Commerce de détail

Soins de santé

Fabrication

Produits pharmaceutiques

Distribution

Technologie

Construction

Aérospatiale

Les progiciels de gestion intégrés (PGI) améliorent l'efficacité des entreprises en gérant leurs ressources humaines. Les logiciels de planification des ressources de l'entreprise / solutions ERP ne se concentrent pas uniquement sur la réduction du nombre de ressources humaines nécessaires. Elles permettent néanmoins de ne pas compromettre la qualité et les performances de l'entreprise, qui sont les éléments d'une croissance et d'une rentabilité efficaces liées aux logiciels ERP pour petites entreprises.

La planification des ressources de l'entreprise utilise un format de données en temps réel normalisé et établi - de nombreux systèmes ERP pour fonctionner. Les informations partent du service qui a saisi les données en temps réel et sont immédiatement disponibles pour les autres services de l'entreprise qui ont besoin de ces informations. Avec cette structure uniforme, tous les départements sont sur la même longueur d'onde. Par exemple, une entreprise locale de livraison de nourriture qui doit livrer de la nourriture à plusieurs endroits et qui doit gérer d'autres employés pour transmettre les emplacements exacts, les commandes et le calendrier. Planification des ressources de l'entreprise - Les systèmes ERP vous permettent de mettre en forme tous les détails d'une manière organisée afin de transmettre l'information au service autorisé, de la prise de commande à la comptabilité, puis au service de livraison.

Avantages de l'ERP

Il y a plusieurs avantages de la planification des ressources de l'entreprise fournissant des solutions ERP et des modules ERP qui sont impossibles à ignorer et leur impact sur le monde des affaires d'aujourd'hui.

Augmenter la productivité

Améliorez la productivité en automatisant les solutions ERP pour petites entreprises et les modules ERP qui amélioreront la précision en éliminant les tâches inutiles. En outre, les départements interconnectés peuvent synchroniser le travail pour obtenir des résultats meilleurs et rapides.

Améliorez la productivité en automatisant les solutions ERP pour petites entreprises et les modules ERP qui amélioreront la précision en éliminant les tâches inutiles. En outre, les départements interconnectés peuvent synchroniser le travail pour obtenir des résultats meilleurs et rapides. Réduire les risques

Une prédiction précise peut prévenir la gestion des risques, comme les contrôles financiers. Par exemple, quelle sera la situation de l'économie dans les temps à venir, et quels autres facteurs la détermineront ?

Une prédiction précise peut prévenir la gestion des risques, comme les contrôles financiers. Par exemple, quelle sera la situation de l'économie dans les temps à venir, et quels autres facteurs la détermineront ? Améliorer les rapports

Les entreprises disposant de systèmes de reporting rapides peuvent bénéficier d'une planification, d'une budgétisation et de prévisions précises. De plus, elles peuvent communiquer avec leurs employés en cas de besoin et avec les parties intéressées, comme les actionnaires.

Les entreprises disposant de systèmes de reporting rapides peuvent bénéficier d'une planification, d'une budgétisation et de prévisions précises. De plus, elles peuvent communiquer avec leurs employés en cas de besoin et avec les parties intéressées, comme les actionnaires. Réduction des coûts opérationnels

La planification des ressources de l'entreprise : Les systèmes ERP et les modules ERP éliminent la nécessité pour les différents départements de travailler individuellement et intègrent au contraire leurs fonctions commerciales dans un seul système automatisé. Grâce à ce système, les informations peuvent être échangées dans toute l'organisation, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cela signifie que vous pouvez :



- Travailler davantage sans utiliser plus de ressources humaines

- Consommer moins de temps

- Moins de personnes nécessaires

En fin de compte, cela réduit les coûts opérationnels et vous aide à développer votre entreprise.

Augmenter l'efficacité

Enterprise Resource Planning : Les systèmes ERP permettent aux entreprises d'agir rapidement pour recueillir les informations nécessaires aux clients, aux partenaires commerciaux et aux détaillants. Vous pouvez ainsi améliorer la satisfaction des employés et des clients, ainsi que les taux de réponse rapide. Ainsi, les fonctions essentielles de votre entreprise peuvent fonctionner efficacement, ce qui se traduit par une réduction des coûts.

Enterprise Resource Planning : Les systèmes ERP permettent aux entreprises d'agir rapidement pour recueillir les informations nécessaires aux clients, aux partenaires commerciaux et aux détaillants. Vous pouvez ainsi améliorer la satisfaction des employés et des clients, ainsi que les taux de réponse rapide. Ainsi, les fonctions essentielles de votre entreprise peuvent fonctionner efficacement, ce qui se traduit par une réduction des coûts. Une informatique plus simple

Planification des ressources de l'entreprise : Le système logiciel ERP est une solution simple pour tous ceux qui partagent une base de données ; chacun peut travailler efficacement de n'importe quel endroit et à tout moment.

Types de systèmes ERP

Il existe trois catégories de base de systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP), chacune d'entre elles comportant une sélection de modèles de déploiement. Les trois types les plus populaires de systèmes ERP sont l'ERP hybride, l'ERP sur site et l'ERP en nuage.

ERP hybride

Enterprise Resource Planning : Un système logiciel ERP combinant le déploiement d'un logiciel ERP sur site et dans le nuage est appelé logiciel "hybride". Chaque fournisseur propose une combinaison différente de services d'hébergement et de déploiement. Ces modèles peuvent donner aux utilisateurs de la solution ERP hybride la liberté de passer d'un modèle de livraison à un autre ou d'intégrer des avantages qui ne sont pas présents dans le système actuel d'intelligence artificielle.

La combinaison de la mise en œuvre d'un ERP / progiciel de gestion intégré sur site et dans le nuage rend l'approche du logiciel ERP / progiciel de gestion intégré hybride disponible pour les entreprises afin de répondre à leurs besoins. Elle est également connue sous le nom de logiciel ERP à deux niveaux ou hybride. À ce stade, ce logiciel et ces données peuvent être partiellement dans le cloud computing et partiellement sur site.

ERP sur site

Planification des ressources de l'entreprise sur site : La mise en œuvre d'un ERP est un modèle traditionnel d'hébergement sur les ordinateurs et les serveurs de l'entreprise. Vous pouvez télécharger ce logiciel sur votre centre de données en temps réel, et il peut s'agir de l'emplacement de votre choix. Une fois que vous avez mis en place la mise en œuvre de l'ERP en nuage, vous avez le contrôle total de la gestion, du support et de la propriété de l'ensemble du système d'intelligence artificielle. Votre personnel est chargé de l'installation et de la maintenance du matériel et du logiciel. Il peut être mis à jour et conservé sur l'ordinateur et le serveur de l'entreprise sur votre lieu de travail physique.

ERP en nuage

ERP en nuage : Enterprise Resource Planning est une solution basée sur le web appelée software as a Service(SaaS), actuellement la stratégie de déploiement la plus privilégiée. L'ERP en nuage est connecté à Internet en tant que service auquel vous vous abonnez avec l'ERP en nuage, qui est hébergé dans le nuage. Il permet à une entreprise d'accéder à des données temporelles précises et de les sauvegarder sur n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet, généralement en payant des frais. Le Cloud ERP a besoin du fournisseur du programme en votre nom et s'occupe souvent de la maintenance régulière, de la sécurité, du support, des mises à jour et de la personnalisation flexible. Le Cloud ERP - Enterprise Resource Planning gagne en popularité pour diverses raisons. Le Cloud ERP comprend des coûts initiaux plus faibles, une évolutivité accrue, une intégration plus simple, et bien d'autres choses encore.

Quelle est la différence entre CRM et ERP ?

Si l'on considère la situation dans son ensemble, la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et la gestion des ressources de contenu (CRM) visent à accroître la rentabilité. Néanmoins, ils utilisent tous deux des approches différentes pour atteindre l'objectif de rentabilité. Toute l'organisation finira par s'appuyer sur les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion des ressources de contenu (CRM). La principale différence entre les deux est que la gestion des ressources de contenu ( CRM) est utilisée par les ventes et la gestion de la relation client, tandis que la planification des ressources de l'entreprise (ERP) est principalement destinée aux finances, aux données en temps réel et au département financier. En termes simples, la raison d'être d'un Content Resource Management - CRM est de produire un plus grand volume de ventes et d'augmenter les profits en améliorant les relations avec les clients. Dans le même temps, la principale motivation d'un ERP est d'automatiser le système, de réduire les coûts et les frais généraux. Ainsi, l'entreprise devient plus efficace et minimise le coût du capital dépensé dans le processus.

Caractéristiques du CRM

Automatisation de la force de vente

Automatisation du marketing

Gestion de la relation client

Création de rapports de données

Gestion des contacts professionnels

Gestion des processus commerciaux

Analyser les produits les plus vendus

Suivre l'origine des prospects

Partager les profils des clients avec les collègues de travail

Gérer les stocks en fonction de l'historique des ventes

Convertir les pistes en contrats de vente

Collaboration avec d'autres personnes pour vendre

Caractéristiques de l'ERP

Gestion de la production

Gestion des commandes

Gestion de projet

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Réduire les tâches inutiles

Gestion financière

Processus opérationnels de base

Achats

Réduire les coûts d'achat

Paie

Quel est l'exemple d'un système ERP ?

De nombreuses entreprises renommées utilisent des fournisseurs d'ERP populaires et leurs systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour doubler leur rentabilité et fonctionner sans heurts dans le temps. C'est le cas d'Amazon, de Toyota et de Starbucks. Avant d'en savoir plus sur leurs systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), nous devons faire la lumière sur les avantages et les inconvénients des systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) afin de vérifier s'ils sont adaptés à la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise.

Avantages des logiciels ERP personnalisés

Flexibilité

La troisième partie permet d'avoir des fonctionnalités spécifiques dans son logiciel. Vous pouvez inclure uniquement les fonctionnalités nécessaires et appropriées dans le système et ne pas inclure les autres, qui peuvent provoquer le chaos et charger le système.

La troisième partie permet d'avoir des fonctionnalités spécifiques dans son logiciel. Vous pouvez inclure uniquement les fonctionnalités nécessaires et appropriées dans le système et ne pas inclure les autres, qui peuvent provoquer le chaos et charger le système. Fonctions nécessaires

Il est possible d'ajouter des fonctionnalités spécifiques et multiples non seulement dans le système mais aussi dans le service. Par exemple, si vous avez besoin de fonctions de suivi dans le département de gestion des commandes, vous pouvez les avoir sans difficulté. De même, vous pouvez exclure de nombreuses autres fonctionnalités des outils de planification des ressources de l'entreprise (ERP).

Inconvénients des logiciels ERP personnalisés

Coûteux

Il est difficile de calculer le coût réel d'un logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP), car il dépend de la gestion du projet, de sa taille, de sa complexité, du nombre d'utilisateurs, de sa présentation et de ses fonctionnalités. Mais si l'on considère le coût standard d'un projet, il peut être énorme car il faut acheter plusieurs logiciels et coûts de main-d'œuvre.

Il est difficile de calculer le coût réel d'un logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP), car il dépend de la gestion du projet, de sa taille, de sa complexité, du nombre d'utilisateurs, de sa présentation et de ses fonctionnalités. Mais si l'on considère le coût standard d'un projet, il peut être énorme car il faut acheter plusieurs logiciels et coûts de main-d'œuvre. Temps de développement

Les systèmes ERP sont un processus commercial de base qui prend du temps, car ils couvrent l'ensemble du département, des fonctionnalités et des données en temps réel des employés. Vous pouvez donc choisir n'importe quel fournisseur d'ERP ou créer votre propre ERP. Il faut beaucoup de temps pour développer un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) afin de couvrir l'ensemble de vos processus commerciaux et de votre chaîne d'approvisionnement.

Amazon

Amazon utilise SAP (Systems Analysis and Program Development) pour gérer :

Besoins en matière de processus commerciaux logistiques

Finances

Ressources humaines

Gestion des stocks

Gestion des commandes

Ventes

Chaîne d'approvisionnement

Expédition

Suivi

Les utilisateurs peuvent gérer toutes les fonctions des départements ci-dessus à l'aide d'une seule base de données. Cela nous permet de traiter les commandes dans tout le pays et de suivre les aspects tiers tels que l'exécution des commandes, les annulations, etc.

Toyota

Lorsque Toyota a voulu étendre sa chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, elle a adopté les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) de Microsoft Dynamics 365 pour devenir une entreprise et une chaîne d'approvisionnement sans papier. Toyota a ainsi pu réduire les heures de travail et améliorer la précision de la gestion des opérations et l'efficacité globale.

De plus, Toyota a introduit des services après-vente pour ses clients dans le monde entier. Grâce à ce logiciel ERP / Enterprise Resource Planning, Toyota a gagné le cœur des clients, qui sont devenus plus fidèles, ce qui a entraîné une augmentation des ventes.

Starbucks

Starbucks utilise un logiciel ERP / Enterprise Resource Planning basé sur le cloud appelé Oracle ERP pour automatiser les activités quotidiennes et les chaînes d'approvisionnement. Avec ce logiciel de gestion d'entreprise, vous pouvez gérer les éléments suivants :

Gestion financière

Gestion de projet

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Approvisionnement

Logiciel de comptabilité

Avec cet ERP Oracle, vous pouvez également consulter les informations essentielles et l'analyse des revenus dans une base de données, telles que

Dépenses

Recettes

Données sur les ventes

Mises à jour des opérations

La gestion des stocks

Lorsque vous ouvrez Oracle ERP, vous pouvez voir différents départements avec des sous-catégories. Par exemple, dans la catégorie des ventes, vous pouvez voir la liste des pistes, opportunités, comptes et autres que vous avez créés dans votre base de données en fonction de votre activité.

Coût de l'ERP

Le coût exact de la création des systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) ne peut être déterminé ou analysé car plusieurs facteurs contribuent à déterminer le coût total. Cependant, les aspects essentiels qui sont principalement pris en compte lors de la détermination du coût des systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) sont les suivants :

Les frais de licence du logiciel

Coût de l'équipe de développement

Quelle est la taille de votre entreprise ?

Quel modèle d'ERP est nécessaire ?

Quelles sont les fonctionnalités nécessaires pour les systèmes ERP ?

Combien de personnalisations sont nécessaires ?

Ces facteurs sont généralement pris en compte lorsque vous envisagez de créer votre système de planification des ressources de l'entreprise / logiciel ERP via un langage de codage. En gardant cela à l'esprit, la fourchette de prix pour développer avec succès votre système de planification des ressources de l'entreprise / application ERP vous coûtera environ 25 000 à 35 000 USD si votre entreprise est petite et que vous n'avez besoin que des fonctionnalités de base. Cependant, si vous voulez construire un logiciel ERP / systèmes de planification des ressources d'entreprise avec toutes les fonctionnalités avancées pour votre grande entreprise, le coût peut être d'au moins 300 000 à 350 000 USD ou plus.

D'autre part, le développement de votre application de planification des ressources de l'entreprise en utilisant la méthode no-code sera une option meilleure et plus fructueuse pour vous et votre système de veille économique. L'utilisation d'une plateforme no-code comme AppMaster vous coûtera beaucoup moins cher que le développement de votre logiciel ERP par le biais d'un langage de codage. De plus, avec AppMaster, vous n'aurez pas besoin d'une équipe de développeurs professionnels ou d'une longue attente pour que le projet soit terminé et lancé.

Comme vous avez lu sur les avantages et les inconvénients des logiciels de planification des ressources de l'entreprise / systèmes ERP, vous devez être inquiet du coût et du temps que prennent les processus d'affaires. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous avons une solution à ce problème. Avez-vous entendu parler des plateformes no-code ? Les plateformes no-code sont des outils formidables qui vous permettent de développer des logiciels, des sites Web et des progiciels de gestion intégrés (ERP) sans écrire une seule ligne de code. Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation. Vous disposez d'une interface visuelle qui vous permet de glisser-déposer les options et les fonctionnalités pour créer un progiciel de gestion intégré (ERP) personnalisé pour votre entreprise.

Il existe des centaines de plates-formes sans code qui permettent de développer un ERP personnalisé. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que toutes les plateformes no-code ne sont pas assez bonnes pour créer des systèmes ERP complexes et énormes. Dans cet article, une excellente plateforme no-code, facile à utiliser mais capable de créer des systèmes ERP complexes pour votre entreprise, est AppMaster.

AppMaster

AppMaster est une plateforme no-code avec des fonctionnalités dynamiques, et elle vous permet de développer des applications mobiles, des applications web et des applications ERP (Enterprise Resource Planning) sans compétences de codage. Il dispose de tous les composants nécessaires pour créer une gestion de projet vaste et complexe. Cette plateforme est idéale pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent tester leurs idées et analyser la façon dont la tâche est effectuée. Une fois que vous avez terminé, il n'y a pas besoin de revérifier quoi que ce soit. AppMaster fera tout par lui-même. Avec AppMaster, vous pouvez développer les services suivants :

CRM

Systèmes ERP

Panneaux d'administration

Support personnalisé

Applications

Automatisation du flux de travail

Centres de contact

Et bien d'autres encore

Pourquoi AppMaster ?

AppMaster peut générer 22 000 lignes de code par seconde, ce qui est cent fois plus rapide que de développer un logiciel avec une programmation standard. Ses fonctions uniques le distinguent des autres, telles que :

Code source ouvert

Vous permet de publier

Compile

Сréalise automatiquement la documentation du projet

En plus de tout cela, cette plateforme no-code vous permet de ne pas perdre de temps et de ressources sur les tests, car le code est automatiquement généré et re-généré à chaque fois que des modifications sont apportées. Grâce à cette approche, vous disposez toujours d'un code propre, sans erreurs ni bugs.

AppMaster est une excellente option pour la personnalisation ; lorsque vous démarrez une entreprise, vous devez faire des changements avec le temps ; parfois, vous changez le flux de travail et apportez des changements dans les produits et tout. Si vous créez un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) avec un codage, il est difficile d'apporter des modifications aux systèmes ERP existants, car vous devrez aller à la ligne de code correcte et ensuite apporter des modifications qui peuvent être coûteuses et longues. Un seul code erroné peut vous conduire à supprimer l'ensemble de votre système et à repartir de zéro, ce qui n'est pas une mince affaire dans les systèmes de veille stratégique.

Dans le cas où vous utilisez la plateforme AppMaster no-code, lorsque vous effectuez des changements, la plateforme écrira à nouveau le code pour l'ensemble du système et ne fera pas de dégâts. Les codes AppMaster sont propres et courts, prennent moins de place et sont faciles à comprendre.

En un mot

Il est essentiel de choisir la plate-forme pour construire votre progiciel de gestion intégré qui répondra à tous les besoins de votre entreprise. La mise en œuvre des systèmes ERP de planification des ressources de l'entreprise pour votre société vous aidera à faciliter les opérations de l'entreprise et à augmenter la productivité de l'entreprise à long terme. Vous pouvez rapidement construire vos systèmes ERP en utilisant AppMaster.

AppMaster est une plateforme sans code qui vous permettra de développer votre système de planification des ressources de l'entreprise à partir de zéro d'une manière économique sans s'engager dans l'agitation des langages de codage. AppMaster dispose d'une interface visuelle conviviale qui permet à toute personne qui l'utilise de construire plus facilement l'application de son choix et pour n'importe quel objectif. Une équipe est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider à chaque étape afin que vous puissiez mieux comprendre la plateforme.

Consultez le plan tarifaire dès aujourd'hui pour créer votre application de planification des ressources de l'entreprise (ERP) avec AppMaster.