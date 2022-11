State cercando di creare un software di pianificazione delle risorse aziendali ERP per la vostra azienda senza utilizzare alcun codice? O semplicemente la guida definitiva a molti sistemi ERP? Se sì, questo articolo fa per voi. Un software ERP - enterprise resource planning software può essere ottimo per la vostra azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni. Si tratta di applicazioni ERP per la pianificazione personalizzata delle risorse che soddisfano tutte le esigenze aziendali. Consolida il database delle conoscenze e dei dati di un'impresa, automatizza gli incarichi quotidiani e facilita le strategie aziendali. Lo scopo ultimo dell'utilizzo di un software ERP è quello di ottimizzare e semplificare le procedure, gestire il tempo per i compiti o i lavori dei dipendenti e renderli più produttivi. Questi obiettivi possono indirizzare la crescita dei ricavi e l'efficienza, migliorando al contempo i contatti all'interno dell'organizzazione.

Che cos'è un sistema ERP?

Sistemi ERP - Soluzioni software di pianificazione delle risorse aziendali o sistemi ERP utilizzati dalle aziende per coordinare e gestire automaticamente le attività quotidiane. I primi sistemi ERP erano responsabili di funzioni aziendali come la produzione, la finanza, la contabilità, la gestione dei progetti, la gestione delle relazioni con i clienti, la gestione della catena di approvvigionamento e altre ancora. Ora i nuovi sistemi ERP sono il programma di soluzioni software più avanzato, essenziale per le aziende perché consente loro di automatizzare i compiti dei singoli, come la gestione dei rischi, la gestione delle relazioni con i clienti, la pianificazione delle risorse, il budgeting, le previsioni e la reportistica, integrando tutte le operazioni necessarie alla gestione con un unico sistema.

Inoltre, un sistema di soluzioni software ERP - Enterprise Resource Planning software può anche incorporare la pianificazione, le risorse umane, l'acquisto di scorte, le vendite, il marketing, la finanza e altre funzioni. Il software ERP svolge un ruolo fondamentale nel prevedere l'analisi accurata della salute finanziaria e dei processi aziendali di un'impresa.

Cosa fa l'ERP?

Con l'Enterprise Resource Planning - software ERP, è possibile comunicare e condividere facilmente le informazioni con i diversi reparti e con l'intera organizzazione. Le applicazioni di Enterprise Resource Planning - ERP raccolgono informazioni sull'attività e sui vari reparti e le rendono disponibili per gli altri reparti dell'azienda in cui tali informazioni sono necessarie.

Grazie all'implementazione dell'ERP è possibile collegare tra loro i diversi reparti dell'azienda, come le risorse umane, la contabilità, la produzione e la distribuzione. Poiché i vari reparti utilizzano altre tecnologie, ma il software ERP (Enterprise Resource Planning) può porre fine a soluzioni ERP, moduli tecnologici ERP, supply chain e costosi duplicati. I processi aziendali spesso integrano in un unico sistema la gestione degli ordini, la contabilità, la gestione della produzione, le consegne, i sistemi di tracciamento degli ordini e i database di gestione delle relazioni con i clienti.

Che si tratti di una piccola o di una grande azienda, le soluzioni di Enterprise Resource Planning - ERP e i moduli ERP adattano le operazioni, i costi e le risorse umane e consentono di espandere le implementazioni ERP delle piccole imprese. È possibile utilizzare un sistema Enterprise Resource Planning - ERP in uno dei seguenti settori:

Commercio al dettaglio

Sanità

Produzione

Farmaceutico

Distribuzione

Tecnologia

Edilizia

Aerospaziale

Come funziona?

I software di pianificazione delle risorse aziendali / sistemi ERP migliorano l'efficienza dell'azienda attraverso la gestione delle risorse umane. Le soluzioni di Enterprise Resource Planning software / ERP non si concentrano solo sulla riduzione del numero di risorse umane necessarie. Tuttavia, assicurano che la qualità e le prestazioni aziendali non vengano compromesse, che sono gli elementi di crescita e redditività legati al software ERP per piccole imprese.

La pianificazione delle risorse aziendali utilizza un formato di dati standardizzato e in tempo reale per il funzionamento di molti sistemi ERP. Le informazioni viaggiano dal reparto che ha inserito i dati in tempo reale e sono immediatamente disponibili per gli altri reparti dell'azienda che ne hanno bisogno. Con questa struttura uniforme, tutti i reparti sono sulla stessa lunghezza d'onda. Ad esempio, un'azienda locale di consegne di cibo che ha a che fare con diverse sedi, gestisce altro personale per comunicare le posizioni esatte, gli ordini e i tempi. Enterprise Resource Planning - I sistemi ERP consentono di formattare tutti i dettagli in modo organizzato per far arrivare le informazioni ai reparti autorizzati, dall'inserimento degli ordini alla contabilità e quindi al reparto consegne.

Vantaggi dell'ERP

I vantaggi dell'Enterprise Resource Planning, che fornisce soluzioni e moduli ERP, sono numerosi e impossibili da ignorare e il loro impatto sul mondo degli affari di oggi.

Aumentare la produttività

Migliora la produttività automatizzando le soluzioni ERP per piccole imprese e i moduli ERP che migliorano l'accuratezza eliminando le attività non necessarie. Inoltre, i reparti interconnessi possono sincronizzare il lavoro per ottenere risultati migliori e rapidi.

Una previsione accurata può prevenire la gestione dei rischi, come i controlli finanziari. Ad esempio, quale sarà la situazione dell'economia nel prossimo futuro e quali altri fattori la determineranno?

Le aziende che dispongono di sistemi di reporting veloci possono beneficiare di una pianificazione, un budget e una previsione accurati. Inoltre, la comunicazione con i dipendenti nei momenti di bisogno e con le parti interessate, come gli azionisti.

Pianificazione delle risorse aziendali: I sistemi ERP e i moduli ERP eliminano la necessità che i diversi reparti lavorino singolarmente, integrando invece le loro funzioni aziendali in un unico sistema automatizzato. Con questo sistema è possibile scambiare informazioni in tutta l'organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Questo significa che potete:



- Lavorare di più senza utilizzare più risorse umane

- Consumare meno tempo

- Meno persone necessarie

In definitiva, questo riduce i costi operativi e aiuta a far crescere l'azienda.

Aumentare l'efficienza

Enterprise Resource Planning: I sistemi ERP consentono alle aziende di agire rapidamente per raccogliere le informazioni necessarie a clienti, partner commerciali e rivenditori. In questo modo è possibile migliorare la soddisfazione dei dipendenti e dei clienti e i tassi di risposta rapida. In questo modo, le funzioni aziendali essenziali possono operare in modo efficiente, riducendo i costi.

Pianificazione delle risorse aziendali: Il sistema software ERP è una soluzione semplice per tutti coloro che condividono un database; tutti possono lavorare in modo efficiente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Tipi di sistemi ERP

Esistono tre categorie di base di sistemi Enterprise Resource Planning - ERP, ognuna delle quali ha una selezione di modelli di implementazione. I tre tipi più diffusi di sistemi ERP sono l'ERP ibrido, l'ERP on-premise e il software ERP basato su cloud.

ERP ibrido

Pianificazione delle risorse aziendali: Il sistema software ERP che combina l'implementazione di software ERP on-premise e di software ERP basato su cloud è chiamato software "ibrido". Ogni fornitore offre una diversa combinazione di servizi di hosting e distribuzione. Questi modelli possono dare agli utenti di soluzioni ERP ibride la libertà di passare da un modello di fornitura all'altro o di incorporare vantaggi non presenti nell'attuale sistema di intelligenza artificiale.

La combinazione di implementazione ERP on-premise e cloud / Enterprise Resource Planning rende l'approccio ibrido del software ERP / Enterprise Resource Planning disponibile per le aziende in base alle loro esigenze aziendali. È noto anche come software ERP a due livelli o ibrido. A questo punto, il software e i dati possono trovarsi in parte nel cloud computing e in parte in sede.

ERP on-premise

Pianificazione delle risorse aziendali on-premise: L'implementazione dell'ERP è un modello tradizionale di hosting sui computer e sui server dell'azienda. È possibile scaricare questo software sul proprio centro dati in tempo reale, che può essere qualsiasi luogo di vostra scelta. Una volta stabilita l'implementazione ERP nel cloud, avrete il pieno controllo della gestione, del supporto e della proprietà dell'intero sistema di intelligenza artificiale. Il vostro personale è responsabile dell'installazione e della manutenzione dell'hardware e del software. Il sistema può essere aggiornato e conservato sul computer e sul server dell'azienda nel vostro luogo di lavoro fisico.

ERP basato sul cloud

Cloud ERP: Enterprise Resource Planning è una soluzione basata sul web chiamata software as a Service(SaaS), attualmente la strategia di implementazione preferita. L'ERP nel cloud è collegato a Internet come servizio a cui ci si abbona con l'ERP nel cloud, che è ospitato nel cloud. Consente all'azienda di accedere e salvare dati temporali precisi su qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet, in genere pagando un canone. Il Cloud ERP ha bisogno del fornitore del programma per conto dell'azienda e spesso si occupa della manutenzione regolare, della sicurezza, dell'assistenza, degli aggiornamenti e della personalizzazione flessibile. Cloud ERP - La pianificazione delle risorse aziendali sta guadagnando popolarità per vari motivi. L'ERP in cloud include costi iniziali più bassi, maggiore scalabilità, integrazione più semplice e molte altre caratteristiche.

Qual è la differenza tra CRM e ERP?

Se consideriamo il quadro generale, l'Enterprise Resource Planning - ERP e il Content Resource Management - CRM lavorano per aumentare la redditività. Tuttavia, entrambi utilizzano approcci diversi per raggiungere l'obiettivo della redditività. L'intera organizzazione si affida ai sistemi di Enterprise Resource Planning - ERP e di Content Resource Management - CRM. La differenza principale tra i due è che il Content Resource Management - CRM è utilizzato dalle vendite e dalla gestione delle relazioni con i clienti, mentre l'Enterprise Resource Planning - ERP è principalmente per i dati finanziari, in tempo reale, e per il dipartimento finanziario. In parole povere, lo scopo di un Content Resource Management - CRM è quello di produrre un maggior volume di vendite e aumentare i profitti migliorando le relazioni con i clienti. Allo stesso tempo, il motivo principale di un ERP è automatizzare il sistema, tagliare i costi e ridurre le spese generali. In questo modo, l'azienda diventa più efficiente e riduce al minimo il costo del capitale speso per il processo.

Caratteristiche del CRM

Automazione della forza vendita

Automazione del marketing

Gestione delle relazioni con i clienti

Creazione di rapporti sui dati

Gestione dei contatti aziendali

Gestire i processi aziendali

Analizzare i prodotti più venduti

Tracciare i lead da cui provengono

Condividere i profili dei clienti con i colleghi

Gestire l'inventario in base allo storico delle vendite

Convertire i contatti in accordi conclusivi

Collaborazione con altri per la vendita

Caratteristiche dell'ERP

Gestione della produzione

Gestione degli ordini

Gestione dei progetti

Gestione della catena di fornitura

Gestione delle risorse umane

Gestione dell'inventario

Riduzione delle attività non necessarie

Gestione finanziaria

Processi aziendali fondamentali

Approvvigionamento

Riduzione dei costi di acquisto

Paghe

Qual è un esempio di sistema ERP?

Molte aziende famose utilizzano i più diffusi fornitori di ERP e i loro sistemi di Enterprise Resource Planning - ERP per raddoppiare la loro redditività e funzionare senza problemi nel tempo. Come Amazon, Toyota e Starbucks. Prima di conoscere i loro sistemi di Enterprise Resource Planning - ERP, dobbiamo fare luce sui vantaggi e gli svantaggi dei sistemi di Enterprise Resource Planning - ERP per verificare come sono adatti alla catena di approvvigionamento di un'azienda.

Vantaggi del software ERP personalizzato

Flessibilità

La terza parte consente di avere caratteristiche specifiche nel proprio software. È possibile includere nel sistema solo le funzionalità necessarie e appropriate e non includere le altre, che potrebbero causare caos e sovraccaricare il sistema.

La terza parte consente di avere caratteristiche specifiche nel proprio software. È possibile includere nel sistema solo le funzionalità necessarie e appropriate e non includere le altre, che potrebbero causare caos e sovraccaricare il sistema. Caratteristiche richieste

È possibile aggiungere funzioni specifiche e diverse non solo nel sistema, ma anche nel reparto. Ad esempio, se avete bisogno di funzioni di tracciamento nel reparto di gestione degli ordini, potete averle senza problemi. Allo stesso modo, è possibile escludere molte altre funzionalità degli strumenti ERP (Enterprise Resource Planning).

Svantaggi del software ERP personalizzato

Costoso

È difficile calcolare il costo effettivo di un software Enterprise Resource Planning - ERP perché dipende dalla gestione del progetto, dalle dimensioni, dalla complessità, dal numero di utenti, dal layout e dalle funzionalità. Tuttavia, se si considera il costo di un progetto standard, il costo può essere enorme perché è necessario acquistare più software e costi di manodopera.

È difficile calcolare il costo effettivo di un software Enterprise Resource Planning - ERP perché dipende dalla gestione del progetto, dalle dimensioni, dalla complessità, dal numero di utenti, dal layout e dalle funzionalità. Tuttavia, se si considera il costo di un progetto standard, il costo può essere enorme perché è necessario acquistare più software e costi di manodopera. Tempo di sviluppo

I sistemi ERP sono un processo aziendale fondamentale che richiede tempo, perché comprende l'intero reparto, le funzioni e i dati in tempo reale dei dipendenti. È quindi possibile scegliere qualsiasi fornitore di ERP o costruire il proprio ERP. Lo sviluppo di un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) che copra tutti i processi aziendali e la catena di fornitura richiede molto tempo.

Amazon

Amazon utilizza SAP (Systems Analysis and Program Development) per la gestione:

Esigenze dei processi logistici aziendali

Finanze

Risorse umane

Gestione dell'inventario

Gestione degli ordini

Vendite

Catena di approvvigionamento

Spedizioni

Tracciamento

Gli utenti possono gestire tutte le funzioni del reparto di cui sopra utilizzando un unico database. Questo ci permette di gestire gli ordini in tutto il Paese e di tenere traccia degli aspetti di terze parti come l'evasione dell'ordine, l'annullamento, ecc.

Toyota

Quando Toyota ha voluto espandere la sua catena di fornitura aziendale a livello globale, ha adottato i sistemi Enterprise Resource Planning - ERP di Microsoft Dynamics 365 per diventare un'azienda e una catena di fornitura senza carta. In questo modo, Toyota ha ridotto le ore di lavoro e ha migliorato l'accuratezza della gestione delle operazioni e l'efficienza complessiva.

Inoltre, Toyota ha introdotto i servizi post-vendita per i suoi clienti in tutto il mondo. Grazie a questo software ERP / Enterprise Resource Planning, Toyota ha conquistato il cuore dei clienti, che sono diventati più fedeli e hanno aumentato le vendite.

Starbucks

Starbucks utilizza un software ERP / Enterprise Resource Planning basato su cloud, chiamato Oracle ERP, per automatizzare le attività aziendali quotidiane e le catene di fornitura. Con questo software di gestione aziendale, è possibile gestire quanto segue:

Gestione finanziaria

Gestione dei progetti

Gestione della catena di approvvigionamento

Approvvigionamento

Software di contabilità

Con questo ERP Oracle, è possibile visualizzare le informazioni critiche e l'analisi delle entrate in un database, come ad esempio

Spese

entrate

Dati sulle vendite

Aggiornamenti sulle operazioni

Gestione dell'inventario

Quando si apre Oracle ERP, si possono vedere i diversi reparti con le relative sottocategorie. Ad esempio, nella categoria vendite è possibile vedere l'elenco di lead, opportunità, account e altri creati nel database in base alla propria attività.

Costo dell'ERP

Il costo esatto della creazione di sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) non può essere determinato o analizzato, poiché diversi fattori contribuiscono a determinare il costo totale. Tuttavia, gli aspetti essenziali che vengono principalmente presi in considerazione per decidere il costo dei sistemi di pianificazione delle risorse aziendali / app ERP sono:

Costo della licenza del software

Costo del team di sviluppatori

Quali sono le dimensioni della vostra azienda?

Quale modello di ERP è necessario?

Quali caratteristiche sono necessarie per i sistemi ERP?

Quante personalizzazioni sono necessarie?

Questi fattori vengono solitamente presi in considerazione quando si progetta di costruire il proprio sistema di pianificazione delle risorse aziendali/software ERP tramite un linguaggio di codifica. Tenendo questo in mente, il prezzo per sviluppare con successo la vostra applicazione di sistemi di pianificazione delle risorse aziendali / sistemi ERP vi costerà circa 25.000 - 35.000 dollari se la vostra azienda è piccola e avete bisogno solo delle funzionalità di base. Tuttavia, se volete costruire un software ERP / sistemi di pianificazione delle risorse aziendali con tutte le funzionalità avanzate per la vostra grande organizzazione, il costo può essere di almeno 300.000 - 350.000 dollari o più.

D'altra parte, lo sviluppo di un'applicazione di pianificazione delle risorse aziendali con il metodo no-code sarà un'opzione migliore e più fruttuosa per voi e per il vostro sistema di business intelligence. L'utilizzo di una piattaforma no-code come AppMaster vi costerà molto meno rispetto allo sviluppo del vostro software ERP di pianificazione delle risorse aziendali attraverso un linguaggio di codifica. Inoltre, con AppMaster, non avrete bisogno di un team di sviluppatori professionisti o di una lunga attesa per il completamento e il lancio del progetto.

Come creare un ERP personalizzato?

Dopo aver letto i vantaggi e gli svantaggi dei software di pianificazione delle risorse aziendali/sistemi ERP, sarete preoccupati per i costi e i tempi dei processi aziendali. Ma non preoccupatevi! Abbiamo una soluzione a questo problema. Avete sentito parlare delle piattaforme no-code? Le piattaforme no-code sono ottimi strumenti che consentono di sviluppare software, siti web e sistemi ERP senza scrivere una sola riga di codice. Non è necessario avere un background di programmazione. Avrete a disposizione un'interfaccia visiva che vi permetterà di trascinare le opzioni e le funzionalità per creare un software ERP personalizzato per la vostra azienda.

Esistono centinaia di piattaforme no-code che aiutano a sviluppare ERP personalizzati. Prima di andare avanti, dobbiamo capire che tutte le piattaforme no-code non sono sufficienti per creare sistemi ERP complessi ed enormi. In questo articolo, una piattaforma no-code eccellente e consigliata, facile da usare ma in grado di creare sistemi Enterprise Resource Planning - ERP complessi per la vostra azienda, è AppMaster.

AppMaster

AppMaster è una piattaforma no-code con funzionalità dinamiche che consente di sviluppare applicazioni mobili, applicazioni web e applicazioni Enterprise Resource Planning - ERP senza competenze di codifica. Dispone di tutti i componenti necessari per creare progetti di gestione vasti e complessi. Questa piattaforma è la migliore per gli utenti aziendali per testare le loro idee e analizzare come vengono svolte le attività. Una volta terminato tutto, non c'è bisogno di ricontrollare nulla. AppMaster farà tutto da solo. Con AppMaster è possibile sviluppare i seguenti servizi:

CRM

Sistemi ERP

Pannelli amministrativi

Supporto personalizzato

Applicazioni

Automazione del flusso di lavoro

Centri di contatto

Molti altri

Perché AppMaster?

AppMaster è in grado di generare 22.000 righe di codice al secondo, cento volte più velocemente rispetto allo sviluppo di software con la programmazione standard. Le sue funzioni uniche lo distinguono dagli altri, come ad esempio:

Codice sorgente aperto

Permette di pubblicare

Compila

Crea automaticamente la documentazione del progetto

Oltre a tutto ciò, questa piattaforma no-code consente di non sprecare tempo e risorse per i test, poiché il codice viene generato e rigenerato automaticamente ogni volta che si apportano modifiche. Grazie a questo approccio, avrete sempre un codice pulito, senza errori e bug.

AppMaster è un'opzione eccellente per la personalizzazione; quando si avvia un'azienda, è necessario apportare modifiche nel tempo; a volte, si cambia il flusso di lavoro e si apportano cambiamenti ai prodotti e a tutto il resto. Se si crea un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) con la codifica, è difficile apportare modifiche ai sistemi ERP esistenti, perché si deve andare alla linea di codice corretta e quindi apportare modifiche che possono essere costose e richiedere molto tempo. Un codice sbagliato può costringere a cancellare l'intero sistema e a ricominciare da capo, il che è un grosso problema per i sistemi di business intelligence.

Se si utilizza la piattaforma no-code AppMaster, quando si apportano modifiche, la piattaforma scrive nuovamente il codice per l'intero sistema, senza fare confusione. I codici di AppMaster sono puliti e brevi, occupano meno spazio e sono facili da capire.

In breve

Per decidere la piattaforma giusta per l'azienda, è essenziale scegliere la piattaforma per costruire il software ERP di pianificazione delle risorse aziendali che soddisferà tutte le esigenze aziendali. L'implementazione di sistemi ERP di pianificazione delle risorse aziendali per la vostra azienda vi aiuterà a facilitare le operazioni aziendali e ad aumentare la produttività dell'azienda nel lungo periodo. Potete creare rapidamente i vostri sistemi ERP di pianificazione delle risorse aziendali utilizzando AppMaster.

AppMaster è una piattaforma no-code che vi consentirà di sviluppare il vostro sistema di Enterprise Resource Planning da zero in modo efficiente dal punto di vista economico, senza dover ricorrere a linguaggi di codifica. AppMaster ha un'interfaccia visiva facile da usare che renderà più semplice per chiunque la utilizzi costruire l'applicazione di propria scelta e per qualsiasi scopo. Ha un team disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che vi aiuterà in ogni fase, in modo che possiate comprendere meglio la piattaforma.

Scoprite oggi stesso il piano tariffario per creare la vostra applicazione per sistemi ERP di pianificazione delle risorse aziendali con AppMaster.