Вы хотите создать программу планирования ресурсов предприятия ERP для своей компании no code? Или просто хотите получить руководство по многим ERP-системам? Если ДА, то эта статья для вас. ERP-программа - программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия - может быть полезной для вашей компании независимо от ее размера. Оно служит в качестве индивидуального планирования ресурсов - ERP-приложения, которое удовлетворяет все потребности вашего бизнеса. Оно консолидирует базу знаний и данных предприятия, автоматизирует ежедневные задания и способствует реализации стратегий корпорации. Конечная цель использования операций с ресурсами предприятия - программного обеспечения ERP - оптимизировать и упростить процедуры, управлять временем для выполнения обязанностей или работы сотрудников и сделать их более продуктивными. Эти цели могут способствовать росту доходов и повышению эффективности, а также улучшению контактов в рамках всей организации.

Что такое ERP-система?

ERP-системы - программные решения для планирования ресурсов предприятия или ERP-системы, используемые предприятиями для координации и автоматического управления повседневной деятельностью. Ранние ERP-системы отвечали за такие бизнес-функции, как производство, финансы, бухгалтерия, управление проектами, управление взаимоотношениями с клиентами, управление цепочками поставок и другие. Теперь новые ERP-системы - это конечная программа программных решений, которая необходима предприятиям, поскольку позволяет автоматизировать обязанности отдельных лиц, такие как управление рисками, управление отношениями с клиентами, планирование ресурсов, бюджетирование, прогнозирование и отчетность путем интеграции всех операций, необходимых для управления, с помощью единой системы.

Кроме того, система решений для программного обеспечения ERP - Enterprise Resource Planning software может также включать в себя планирование, управление персоналом, закупку товарно-материальных ценностей, продажи, маркетинг, финансы и другие функции. Программное обеспечение ERP играет жизненно важную роль в прогнозировании точного анализа финансового состояния бизнеса и бизнес-процессов.

Что делает ERP?

С помощью программного обеспечения Enterprise Resource Planning - ERP вы можете легко общаться и обмениваться информацией с различными отделами и всей организацией. Приложения планирования ресурсов предприятия - ERP собирают информацию о деятельности и различных отделах и делают ее доступной для других соответствующих отделов компании, где эта информация необходима.

С помощью внедрения ERP можно связать вместе различные отделы компании, такие как отдел кадров, бухгалтерия, производство и дистрибуция. Поскольку различные отделы используют другие технологии, но программное обеспечение Enterprise Resource Planning - ERP может положить конец плохо сочетающимся ERP-решениям, технологиям ERP-модулей, цепочке поставок и дорогостоящему дублированию. Бизнес-процессы часто объединяют управление заказами, кредиторскую задолженность, управление производством, доставку, системы отслеживания заказов и базы данных управления взаимоотношениями с клиентами в одну систему.

Будь то малый или большой бизнес, решения Enterprise Resource Planning - ERP и модули ERP адаптируют операции, затраты и человеческие ресурсы и позволяют расширить внедрение ERP для малого бизнеса. Вы можете использовать систему планирования ресурсов предприятия - ERP в любой из следующих отраслей:

Розничная торговля

Здравоохранение

Производство

Фармацевтика

Дистрибуция

Технологии

Строительство

Аэрокосмическая промышленность

Как это работает?

Программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия / ERP-системы повышают эффективность компании за счет управления человеческими ресурсами компании. Программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия / ERP-решения не сосредоточены только на сокращении количества необходимых человеческих ресурсов. Тем не менее, они обеспечивают качество и эффективность бизнеса, которые являются элементами эффективного роста и прибыльности малого бизнеса, связанного с программным обеспечением ERP.

Планирование ресурсов предприятия использует установленный стандартизированный формат данных в реальном времени - для функционирования многих ERP-систем. Информация передается из одного отдела, который ввел данные в режиме реального времени, и сразу же становится доступной для других отделов предприятия, которым нужна эта информация. Благодаря такой унифицированной структуре все отделы находятся на одной странице. Например, местная компания по доставке еды имеет дело с несколькими местами доставки еды, управляя другими сотрудниками, чтобы передать точные места, заказы и время. Планирование ресурсов предприятия - ERP-системы позволяют оформить все детали в организованном виде, чтобы донести информацию до уполномоченного отдела - от размещения заказа до бухгалтерии и затем до отдела доставки.

Преимущества ERP

Существует несколько преимуществ планирования ресурсов предприятия, предоставляющих ERP-решения и ERP-модули, которые невозможно игнорировать, и их влияние на современный деловой мир.

Повышение производительности

Повышение производительности за счет автоматизации ERP-решений для малого бизнеса и ERP-модулей, которые повысят точность за счет устранения ненужных задач. Кроме того, взаимосвязанные отделы могут синхронизировать работу для достижения лучших и быстрых результатов.

Повышение производительности за счет автоматизации ERP-решений для малого бизнеса и ERP-модулей, которые повысят точность за счет устранения ненужных задач. Кроме того, взаимосвязанные отделы могут синхронизировать работу для достижения лучших и быстрых результатов. Снизить риск

Точное прогнозирование может предотвратить управление рисками, например, финансовый контроль. Например, какой будет ситуация в экономике в предстоящее время, и какие другие факторы будут ее определять?

Точное прогнозирование может предотвратить управление рисками, например, финансовый контроль. Например, какой будет ситуация в экономике в предстоящее время, и какие другие факторы будут ее определять? Улучшает отчетность

Предприятия с быстрыми системами отчетности могут выиграть от точного планирования, бюджетирования и прогнозирования. Кроме того, общение с сотрудниками в трудные времена и заинтересованными сторонами, такими как акционеры.

Предприятия с быстрыми системами отчетности могут выиграть от точного планирования, бюджетирования и прогнозирования. Кроме того, общение с сотрудниками в трудные времена и заинтересованными сторонами, такими как акционеры. Снижение операционных расходов

Планирование ресурсов предприятия: ERP-системы и ERP-модули избавляют различные отделы от необходимости работать по отдельности и вместо этого объединяют их бизнес-функции в единую автоматизированную систему. С помощью этой системы можно обмениваться информацией во всей организации, независимо от того, насколько велик или мал бизнес. Это означает, что вы можете:



- Работать больше, не используя больше человеческих ресурсов

- Затрачивать меньше времени

- Требуется меньше людей

В конечном счете, это снижает операционные расходы и помогает вам развивать свой бизнес.

Повышение эффективности

Планирование ресурсов предприятия: ERP-системы позволяют предприятиям действовать быстро, собирая необходимую информацию для клиентов, деловых партнеров и розничных торговцев. Благодаря этому вы можете повысить удовлетворенность сотрудников и клиентов и скорость реагирования. Таким образом, ваши основные бизнес-функции могут работать эффективно, и это будет связано со снижением затрат.

Планирование ресурсов предприятия: ERP-системы позволяют предприятиям действовать быстро, собирая необходимую информацию для клиентов, деловых партнеров и розничных торговцев. Благодаря этому вы можете повысить удовлетворенность сотрудников и клиентов и скорость реагирования. Таким образом, ваши основные бизнес-функции могут работать эффективно, и это будет связано со снижением затрат. Более простое ИТ решение

Планирование ресурсов предприятия: Программная система ERP - это простое решение для всех, кто имеет общую базу данных; каждый может эффективно работать из любого места и в любое время.

Типы ERP-систем

Существует три основные категории систем планирования ресурсов предприятия - ERP-систем, каждая из которых имеет свой выбор моделей развертывания. Три наиболее популярных типа систем планирования ресурсов предприятия - ERP - это гибридные ERP, локальные ERP и облачные ERP.

Гибридная ERP

Планирование ресурсов предприятия: Программная система ERP, сочетающая локальное и облачное развертывание программного обеспечения ERP, называется "гибридным" программным обеспечением. Каждый поставщик имеет различные комбинации услуг хостинга и развертывания. Эти модели могут предоставить пользователям решений Hybrid ERP свободу переключения между моделями поставки или включить преимущества, которых нет в текущей системе искусственного интеллекта.

Сочетание локального и облачного внедрения ERP / планирования ресурсов предприятия делает гибридное программное обеспечение ERP / планирование ресурсов предприятия доступным для предприятий в соответствии с их бизнес-потребностями. Он также известен как двухуровневое или гибридное программное обеспечение ERP. Это программное обеспечение и данные могут частично находиться в облачных вычислениях, а частично - на локальном уровне.

Местное ERP

Местное планирование ресурсов предприятия: Внедрение ERP - это традиционная модель размещения на компьютерах и серверах компании. Вы можете загрузить это программное обеспечение в центр обработки данных в режиме реального времени, и это может быть любое место по вашему выбору. Как только вы устанавливаете облачное внедрение ERP, вы получаете полный контроль над всем управлением, поддержкой и владением системой искусственного интеллекта. Ваш персонал отвечает за установку и обслуживание аппаратного и программного обеспечения. Оно может обновляться и храниться на компьютере и сервере компании на вашем физическом рабочем месте.

Облачная ERP

Облачное ERP: Планирование ресурсов предприятия - это веб-решение, называемое "программное обеспечение как услуга"(SaaS), которое в настоящее время является наиболее предпочтительной стратегией развертывания. Облачная ERP подключена к Интернету как услуга, на которую вы подписываетесь с помощью облачной ERP, размещенной в облаке. Она позволяет предприятию получать доступ и сохранять точные временные данные на любом устройстве с подключением к Интернету, как правило, за определенную плату. Облачная ERP нуждается в поставщике программы от вашего имени и часто занимается регулярным обслуживанием, безопасностью, поддержкой, обновлениями и гибкой настройкой. Облачное ERP - планирование ресурсов предприятия набирает популярность по разным причинам. Облачное ERP включает в себя более низкие первоначальные затраты, повышенную масштабируемость, более простую интеграцию и многое другое.

В чем разница между CRM и ERP?

Если посмотреть на это как на общую картину, то планирование ресурсов предприятия - ERP и управление контент-ресурсами - CRM работают на повышение прибыльности. Тем не менее, они оба используют разные подходы для достижения цели рентабельности. В конечном итоге вся организация будет полагаться на системы планирования ресурсов предприятия - ERP и управления контент-ресурсами - CRM. Основное различие между ними заключается в том, что Content Resource Management - CRM используется для управления продажами и взаимоотношениями с клиентами, в то время как Enterprise Resource Planning - ERP в основном предназначено для работы с финансами, данными в реальном времени и финансовым отделом. Проще говоря, мотив Content Resource Management - CRM заключается в том, чтобы производить больший объем продаж и увеличивать прибыль за счет улучшения отношений с клиентами. В то же время основным мотивом ERP является автоматизация системы, сокращение расходов и накладных расходов. Благодаря этому бизнес становится более эффективным и минимизируется стоимость капитала, затрачиваемого на этот процесс.

Возможности CRM

Автоматизация отдела продаж

Автоматизация маркетинга

Управление взаимоотношениями с клиентами

Создание отчетов о данных

Управление деловыми контактами

Управление бизнес-процессами

Анализ наиболее продаваемых продуктов

Отслеживание того, откуда приходят лиды

Обмен профилями клиентов с коллегами

Управление запасами на основе истории продаж

Преобразование потенциальных клиентов в заключенные сделки

Сотрудничество с другими людьми для осуществления продаж

Функции ERP

Управление производством

Управление заказами

Управление проектами

Управление цепочками поставок

Управление человеческими ресурсами

Управление запасами

Сокращение ненужных задач

Управление финансами

Основные бизнес-процессы

Закупки

Снижение затрат на закупки

Расчет заработной платы

Что является примером ERP-системы?

Многие известные компании используют популярных поставщиков ERP и их системы планирования ресурсов предприятия - ERP-системы для удвоения своей прибыльности и бесперебойной работы. Например, Amazon, Toyota и Starbucks. Прежде чем мы узнаем об их системах планирования ресурсов предприятия - ERP, мы должны пролить свет на преимущества и недостатки работы систем планирования ресурсов предприятия - ERP, чтобы проверить, насколько они подходят для бизнес-цепочки поставок.

Преимущества пользовательского программного обеспечения ERP

Гибкость

Третья часть - это возможность иметь определенные функции в своем программном обеспечении. Вы можете включить в систему только необходимые и нужные функции и не включать другие, которые могут вызвать хаос и загрузить систему.

Третья часть - это возможность иметь определенные функции в своем программном обеспечении. Вы можете включить в систему только необходимые и нужные функции и не включать другие, которые могут вызвать хаос и загрузить систему. Необходимые функции

Можно добавить конкретные и несколько функций не только в систему, но и в отдел. Например, если вам нужны функции отслеживания в отделе управления заказами, вы можете получить их без проблем. Аналогичным образом можно исключить многие другие функции инструментов планирования ресурсов предприятия - ERP.

Недостатки заказного программного обеспечения ERP

Дорого

Трудно рассчитать фактическую стоимость программного обеспечения Enterprise Resource Planning - ERP, поскольку она зависит от управления проектом, размера, сложности, количества пользователей, компоновки и функций. Но с учетом стандартного проекта стоимость может быть огромной, так как необходимо купить несколько программ и трудозатраты.

Трудно рассчитать фактическую стоимость программного обеспечения Enterprise Resource Planning - ERP, поскольку она зависит от управления проектом, размера, сложности, количества пользователей, компоновки и функций. Но с учетом стандартного проекта стоимость может быть огромной, так как необходимо купить несколько программ и трудозатраты. Время разработки

ERP-системы - это основной бизнес-процесс, требующий много времени, потому что он охватывает весь отдел, функции и данные сотрудников в режиме реального времени. Поэтому вы можете взять любого поставщика ERP или создать свою собственную ERP. Разработка системы планирования ресурсов предприятия - ERP-системы, охватывающей все бизнес-процессы и цепочку поставок, занимает много времени.

Amazon

Amazon использует для управления SAP (системный анализ и разработка программ):

Потребности логистических бизнес-процессов

Финансы

Человеческие ресурсы

Управление запасами

Управление заказами

Продажи

Цепочка поставок

Грузы

Отслеживание

Пользователи могут управлять всеми вышеперечисленными функциями отдела, используя единую базу данных. Это позволяет обрабатывать заказы по всей стране и отслеживать такие аспекты, как выполнение заказа, отмена заказа и т.д.

Toyota

Когда компания Toyota захотела расширить свою цепочку поставок по всему миру, она внедрила системы планирования ресурсов предприятия - ERP Microsoft Dynamics 365, чтобы сделать бизнес и цепочку поставок безбумажными. Благодаря этому Toyota сократила рабочее время и повысила точность управления операциями и общую эффективность.

Кроме того, Toyota внедрила послепродажное обслуживание для своих клиентов по всему миру. Благодаря этому программному обеспечению ERP / ПО для планирования ресурсов предприятия, Toyota завоевала сердца клиентов, сделав их более лояльными, что привело к росту продаж.

Starbucks

Starbucks использует облачное программное обеспечение ERP / планирование ресурсов предприятия под названием Oracle ERP для автоматизации повседневной деятельности и цепочек поставок. С помощью этого программного обеспечения для управления бизнесом вы можете выполнять следующие действия:

Управление финансами

Управление проектами

Управление цепочкой поставок

Закупки

Бухгалтерское программное обеспечение

С помощью этой системы Oracle ERP вы также можете просматривать важнейшую информацию и анализировать доходы в базе данных, такую как

Расходы

Доход

Данные о продажах

Обновления операций

Управление запасами

Когда вы открываете Oracle ERP, вы можете увидеть различные отделы с подкатегориями. Например, в категории продаж вы можете увидеть список лидов, возможностей, счетов и других, которые вы создали в своей базе данных в соответствии с вашим бизнесом.

Стоимость ERP

Точная стоимость создания систем планирования ресурсов предприятия / ERP-систем не может быть определена или проанализирована, поскольку несколько факторов вносят свой вклад в определение общей стоимости. Тем не менее, основными аспектами, которые в основном учитываются при определении стоимости систем планирования ресурсов предприятия / ERP-приложений, являются:

Стоимость лицензии на программное обеспечение

Стоимость команды разработчиков

Каков размер вашей компании?

Какая модель ERP необходима?

Какие функции необходимы для ERP-систем?

Сколько требуется настроек?

Эти факторы обычно учитываются, когда вы планируете создать свои системы планирования ресурсов предприятия / ERP-программы с помощью языка кодирования. Учитывая это, ценовой диапазон для успешной разработки системы планирования ресурсов предприятия / ERP-системы обойдется вам примерно в 25-35 тысяч долларов США, если ваша компания небольшая и вам нужны только базовые функции. Однако если вы хотите создать программное обеспечение ERP / системы планирования ресурсов предприятия со всеми расширенными функциями для вашей крупной организации, стоимость может составить не менее USD 300k - USD 350k или более.

С другой стороны, разработка приложения для планирования ресурсов предприятия с использованием метода no-code будет лучшим и более плодотворным вариантом для вас и вашей системы бизнес-аналитики. Использование платформы no-code, такой как AppMaster, обойдется вам гораздо дешевле, чем разработка ERP-программы для планирования ресурсов предприятия с помощью языка кодирования. Кроме того, с AppMaster вам не понадобится профессиональная команда разработчиков или долгое ожидание завершения и запуска проекта.

Как создать пользовательскую ERP?

Прочитав о преимуществах и недостатках программного обеспечения планирования ресурсов предприятия / ERP-систем, вы, должно быть, обеспокоены стоимостью и длительностью бизнес-процессов, которые оно отнимает. Но не волнуйтесь! У нас есть решение этой проблемы. Слышали ли вы о платформах no-code? Платформы no-code - это отличные инструменты, которые позволяют разрабатывать программное обеспечение, веб-сайты и системы планирования ресурсов предприятия / ERP-системы, не написав ни строчки кода. Вам не нужны знания в области программирования. Вам будет предоставлен визуальный интерфейс для перетаскивания опций и функций, чтобы создать индивидуальное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия - ERP для вашего бизнеса.

Существуют сотни no-code платформ, которые помогают разрабатывать пользовательские ERP. Прежде чем двигаться дальше, мы должны понять, что все платформы no-code недостаточно хороши для создания сложных и огромных систем планирования ресурсов предприятия - ERP. В этой статье мы рассмотрим отличную и наиболее рекомендуемую no-code платформу, которая проста в использовании, но при этом способна создавать сложные системы планирования ресурсов предприятия - ERP для вашего бизнеса, - это AppMaster.

AppMaster

AppMaster - это no-code платформа с динамическими возможностями, которая позволяет разрабатывать мобильные приложения, веб-приложения и приложения Enterprise Resource Planning - ERP без навыков кодирования. В ней есть все компоненты, необходимые для создания обширных и сложных проектов. Эта платформа лучше всего подходит для бизнес-пользователей, чтобы проверить свои идеи и проанализировать, как выполняется задача. После того, как вы все сделаете, не нужно ничего перепроверять. AppMaster сделает все сам. С помощью AppMaster вы можете разрабатывать следующие сервисы:

CRM

ERP-системы

Админ-панели

Пользовательская поддержка

Приложения

Автоматизация рабочих процессов

Контактные центры

Многое другое

Почему AppMaster?

AppMaster может генерировать 22 000 строк кода в секунду, что в сто раз быстрее, чем разработка программного обеспечения с помощью стандартного программирования. Его уникальные функции выделяют его среди других, например:

Открытый исходный код

Позволяет публиковать

Компилирует

Создает проектную документацию автоматически

Наряду со всем этим, платформа no-code позволяет вам не тратить время и ресурсы на тестирование, так как код генерируется автоматически и генерируется заново при каждом внесении изменений. Благодаря такому подходу у вас всегда будет чистый код без ошибок и багов.

AppMaster - отличный вариант для кастомизации; когда вы начинаете бизнес, со временем вам приходится вносить изменения; иногда вы меняете рабочий процесс, вносите изменения в продукты и все остальное. Если вы создаете систему планирования ресурсов предприятия - ERP-систему с помощью кодирования, то внести изменения в существующие ERP-системы будет сложно, потому что вам придется перейти к определенной строке кода, а затем внести изменения, что может быть дорогостоящим и отнимать много времени. Один неверный код может привести к тому, что вам придется удалить всю систему и начать с чистого листа, что является большой проблемой в системах бизнес-аналитики.

В случае использования платформы AppMaster без кодов, когда вы вносите изменения, платформа заново напишет код для всей системы и не внесет в него никакого беспорядка. Код AppMaster чистый и короткий, занимает меньше места и прост для понимания.

В двух словах

Чтобы выбрать правильную платформу для бизнеса, необходимо выбрать платформу для создания программного обеспечения Enterprise Resource Planning ERP, которое будет отвечать всем потребностям вашего бизнеса. Внедрение ERP-систем планирования ресурсов предприятия для вашей фирмы поможет вам облегчить работу предприятия и повысить производительность компании в долгосрочной перспективе. Вы можете быстро создать ERP-системы планирования ресурсов предприятия с помощью AppMaster.

AppMaster - это платформа без кода, которая позволит вам разработать систему планирования ресурсов предприятия с нуля экономически эффективным способом, не ввязываясь в суету, связанную с языками кодирования. AppMaster имеет удобный визуальный интерфейс, который облегчит любому пользователю создание приложения по своему выбору и для любых целей. В компании работает круглосуточная команда, готовая помочь вам на любом этапе, чтобы вы могли лучше понять платформу.

Ознакомьтесь с ценовым планом сегодня, чтобы создать свое приложение для ERP-систем планирования ресурсов предприятия с помощью AppMaster.