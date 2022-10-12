Вы хотите создать программу планирования ресурсов предприятия ERP для своей компании no code? Или просто хотите получить руководство по многим ERP-системам? Если ДА, то эта статья для вас. ERP-программа - программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия - может быть полезной для вашей компании независимо от ее размера. Оно служит в качестве индивидуального планирования ресурсов - ERP-приложения, которое удовлетворяет все потребности вашего бизнеса. Оно консолидирует базу знаний и данных предприятия, автоматизирует ежедневные задания и способствует реализации стратегий корпорации. Конечная цель использования операций с ресурсами предприятия - программного обеспечения ERP - оптимизировать и упростить процедуры, управлять временем для выполнения обязанностей или работы сотрудников и сделать их более продуктивными. Эти цели могут способствовать росту доходов и повышению эффективности, а также улучшению контактов в рамках всей организации.
Что такое ERP-система?
ERP-системы - программные решения для планирования ресурсов предприятия или ERP-системы, используемые предприятиями для координации и автоматического управления повседневной деятельностью. Ранние ERP-системы отвечали за такие бизнес-функции, как производство, финансы, бухгалтерия, управление проектами, управление взаимоотношениями с клиентами, управление цепочками поставок и другие. Теперь новые ERP-системы - это конечная программа программных решений, которая необходима предприятиям, поскольку позволяет автоматизировать обязанности отдельных лиц, такие как управление рисками, управление отношениями с клиентами, планирование ресурсов, бюджетирование, прогнозирование и отчетность путем интеграции всех операций, необходимых для управления, с помощью единой системы.
Кроме того, система решений для программного обеспечения ERP - Enterprise Resource Planning software может также включать в себя планирование, управление персоналом, закупку товарно-материальных ценностей, продажи, маркетинг, финансы и другие функции. Программное обеспечение ERP играет жизненно важную роль в прогнозировании точного анализа финансового состояния бизнеса и бизнес-процессов.
Что делает ERP?
С помощью программного обеспечения Enterprise Resource Planning - ERP вы можете легко общаться и обмениваться информацией с различными отделами и всей организацией. Приложения планирования ресурсов предприятия - ERP собирают информацию о деятельности и различных отделах и делают ее доступной для других соответствующих отделов компании, где эта информация необходима.
С помощью внедрения ERP можно связать вместе различные отделы компании, такие как отдел кадров, бухгалтерия, производство и дистрибуция. Поскольку различные отделы используют другие технологии, но программное обеспечение Enterprise Resource Planning - ERP может положить конец плохо сочетающимся ERP-решениям, технологиям ERP-модулей, цепочке поставок и дорогостоящему дублированию. Бизнес-процессы часто объединяют управление заказами, кредиторскую задолженность, управление производством, доставку, системы отслеживания заказов и базы данных управления взаимоотношениями с клиентами в одну систему.
Будь то малый или большой бизнес, решения Enterprise Resource Planning - ERP и модули ERP адаптируют операции, затраты и человеческие ресурсы и позволяют расширить внедрение ERP для малого бизнеса. Вы можете использовать систему планирования ресурсов предприятия - ERP в любой из следующих отраслей:
- Розничная торговля
- Здравоохранение
- Производство
- Фармацевтика
- Дистрибуция
- Технологии
- Строительство
- Аэрокосмическая промышленность
Как это работает?
Программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия / ERP-системы повышают эффективность компании за счет управления человеческими ресурсами компании. Программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия / ERP-решения не сосредоточены только на сокращении количества необходимых человеческих ресурсов. Тем не менее, они обеспечивают качество и эффективность бизнеса, которые являются элементами эффективного роста и прибыльности малого бизнеса, связанного с программным обеспечением ERP.
Планирование ресурсов предприятия использует установленный стандартизированный формат данных в реальном времени - для функционирования многих ERP-систем. Информация передается из одного отдела, который ввел данные в режиме реального времени, и сразу же становится доступной для других отделов предприятия, которым нужна эта информация. Благодаря такой унифицированной структуре все отделы находятся на одной странице. Например, местная компания по доставке еды имеет дело с несколькими местами доставки еды, управляя другими сотрудниками, чтобы передать точные места, заказы и время. Планирование ресурсов предприятия - ERP-системы позволяют оформить все детали в организованном виде, чтобы донести информацию до уполномоченного отдела - от размещения заказа до бухгалтерии и затем до отдела доставки.
Преимущества ERP
Существует несколько преимуществ планирования ресурсов предприятия, предоставляющих ERP-решения и ERP-модули, которые невозможно игнорировать, и их влияние на современный деловой мир.
- Повышение производительности
Повышение производительности за счет автоматизации ERP-решений для малого бизнеса и ERP-модулей, которые повысят точность за счет устранения ненужных задач. Кроме того, взаимосвязанные отделы могут синхронизировать работу для достижения лучших и быстрых результатов.
- Снизить риск
Точное прогнозирование может предотвратить управление рисками, например, финансовый контроль. Например, какой будет ситуация в экономике в предстоящее время, и какие другие факторы будут ее определять?
- Улучшает отчетность
Предприятия с быстрыми системами отчетности могут выиграть от точного планирования, бюджетирования и прогнозирования. Кроме того, общение с сотрудниками в трудные времена и заинтересованными сторонами, такими как акционеры.
- Снижение операционных расходов
Планирование ресурсов предприятия: ERP-системы и ERP-модули избавляют различные отделы от необходимости работать по отдельности и вместо этого объединяют их бизнес-функции в единую автоматизированную систему. С помощью этой системы можно обмениваться информацией во всей организации, независимо от того, насколько велик или мал бизнес. Это означает, что вы можете:
- Работать больше, не используя больше человеческих ресурсов
- Затрачивать меньше времени
- Требуется меньше людей
В конечном счете, это снижает операционные расходы и помогает вам развивать свой бизнес.
- Повышение эффективности
Планирование ресурсов предприятия: ERP-системы позволяют предприятиям действовать быстро, собирая необходимую информацию для клиентов, деловых партнеров и розничных торговцев. Благодаря этому вы можете повысить удовлетворенность сотрудников и клиентов и скорость реагирования. Таким образом, ваши основные бизнес-функции могут работать эффективно, и это будет связано со снижением затрат.
- Более простое ИТ решение
Планирование ресурсов предприятия: Программная система ERP - это простое решение для всех, кто имеет общую базу данных; каждый может эффективно работать из любого места и в любое время.
Типы ERP-систем
Существует три основные категории систем планирования ресурсов предприятия - ERP-систем, каждая из которых имеет свой выбор моделей развертывания. Три наиболее популярных типа систем планирования ресурсов предприятия - ERP - это гибридные ERP, локальные ERP и облачные ERP.
Гибридная ERP
Планирование ресурсов предприятия: Программная система ERP, сочетающая локальное и облачное развертывание программного обеспечения ERP, называется "гибридным" программным обеспечением. Каждый поставщик имеет различные комбинации услуг хостинга и развертывания. Эти модели могут предоставить пользователям решений Hybrid ERP свободу переключения между моделями поставки или включить преимущества, которых нет в текущей системе искусственного интеллекта.
Сочетание локального и облачного внедрения ERP / планирования ресурсов предприятия делает гибридное программное обеспечение ERP / планирование ресурсов предприятия доступным для предприятий в соответствии с их бизнес-потребностями. Он также известен как двухуровневое или гибридное программное обеспечение ERP. Это программное обеспечение и данные могут частично находиться в облачных вычислениях, а частично - на локальном уровне.
Местное ERP
Местное планирование ресурсов предприятия: Внедрение ERP - это традиционная модель размещения на компьютерах и серверах компании. Вы можете загрузить это программное обеспечение в центр обработки данных в режиме реального времени, и это может быть любое место по вашему выбору. Как только вы устанавливаете облачное внедрение ERP, вы получаете полный контроль над всем управлением, поддержкой и владением системой искусственного интеллекта. Ваш персонал отвечает за установку и обслуживание аппаратного и программного обеспечения. Оно может обновляться и храниться на компьютере и сервере компании на вашем физическом рабочем месте.
Облачная ERP
Облачное ERP: Планирование ресурсов предприятия - это веб-решение, называемое "программное обеспечение как услуга"(SaaS), которое в настоящее время является наиболее предпочтительной стратегией развертывания. Облачная ERP подключена к Интернету как услуга, на которую вы подписываетесь с помощью облачной ERP, размещенной в облаке. Она позволяет предприятию получать доступ и сохранять точные временные данные на любом устройстве с подключением к Интернету, как правило, за определенную плату. Облачная ERP нуждается в поставщике программы от вашего имени и часто занимается регулярным обслуживанием, безопасностью, поддержкой, обновлениями и гибкой настройкой. Облачное ERP - планирование ресурсов предприятия набирает популярность по разным причинам. Облачное ERP включает в себя более низкие первоначальные затраты, повышенную масштабируемость, более простую интеграцию и многое другое.
В чем разница между CRM и ERP?
Если посмотреть на это как на общую картину, то планирование ресурсов предприятия - ERP и управление контент-ресурсами - CRM работают на повышение прибыльности. Тем не менее, они оба используют разные подходы для достижения цели рентабельности. В конечном итоге вся организация будет полагаться на системы планирования ресурсов предприятия - ERP и управления контент-ресурсами - CRM. Основное различие между ними заключается в том, что Content Resource Management - CRM используется для управления продажами и взаимоотношениями с клиентами, в то время как Enterprise Resource Planning - ERP в основном предназначено для работы с финансами, данными в реальном времени и финансовым отделом. Проще говоря, мотив Content Resource Management - CRM заключается в том, чтобы производить больший объем продаж и увеличивать прибыль за счет улучшения отношений с клиентами. В то же время основным мотивом ERP является автоматизация системы, сокращение расходов и накладных расходов. Благодаря этому бизнес становится более эффективным и минимизируется стоимость капитала, затрачиваемого на этот процесс.
Возможности CRM
- Автоматизация отдела продаж
- Автоматизация маркетинга
- Управление взаимоотношениями с клиентами
- Создание отчетов о данных
- Управление деловыми контактами
- Управление бизнес-процессами
- Анализ наиболее продаваемых продуктов
- Отслеживание того, откуда приходят лиды
- Обмен профилями клиентов с коллегами
- Управление запасами на основе истории продаж
- Преобразование потенциальных клиентов в заключенные сделки
- Сотрудничество с другими людьми для осуществления продаж
Функции ERP
- Управление производством
- Управление заказами
- Управление проектами
- Управление цепочками поставок
- Управление человеческими ресурсами
- Управление запасами
- Сокращение ненужных задач
- Управление финансами
- Основные бизнес-процессы
- Закупки
- Снижение затрат на закупки
- Расчет заработной платы
Что является примером ERP-системы?
Многие известные компании используют популярных поставщиков ERP и их системы планирования ресурсов предприятия - ERP-системы для удвоения своей прибыльности и бесперебойной работы. Например, Amazon, Toyota и Starbucks. Прежде чем мы узнаем об их системах планирования ресурсов предприятия - ERP, мы должны пролить свет на преимущества и недостатки работы систем планирования ресурсов предприятия - ERP, чтобы проверить, насколько они подходят для бизнес-цепочки поставок.
Преимущества пользовательского программного обеспечения ERP
- Гибкость
Третья часть - это возможность иметь определенные функции в своем программном обеспечении. Вы можете включить в систему только необходимые и нужные функции и не включать другие, которые могут вызвать хаос и загрузить систему.
- Необходимые функции
Можно добавить конкретные и несколько функций не только в систему, но и в отдел. Например, если вам нужны функции отслеживания в отделе управления заказами, вы можете получить их без проблем. Аналогичным образом можно исключить многие другие функции инструментов планирования ресурсов предприятия - ERP.
Недостатки заказного программного обеспечения ERP
- Дорого
Трудно рассчитать фактическую стоимость программного обеспечения Enterprise Resource Planning - ERP, поскольку она зависит от управления проектом, размера, сложности, количества пользователей, компоновки и функций. Но с учетом стандартного проекта стоимость может быть огромной, так как необходимо купить несколько программ и трудозатраты.
- Время разработки
ERP-системы - это основной бизнес-процесс, требующий много времени, потому что он охватывает весь отдел, функции и данные сотрудников в режиме реального времени. Поэтому вы можете взять любого поставщика ERP или создать свою собственную ERP. Разработка системы планирования ресурсов предприятия - ERP-системы, охватывающей все бизнес-процессы и цепочку поставок, занимает много времени.
Amazon
Amazon использует для управления SAP (системный анализ и разработка программ):
- Потребности логистических бизнес-процессов
- Финансы
- Человеческие ресурсы
- Управление запасами
- Управление заказами
- Продажи
- Цепочка поставок
- Грузы
- Отслеживание
Пользователи могут управлять всеми вышеперечисленными функциями отдела, используя единую базу данных. Это позволяет обрабатывать заказы по всей стране и отслеживать такие аспекты, как выполнение заказа, отмена заказа и т.д.
Toyota
Когда компания Toyota захотела расширить свою цепочку поставок по всему миру, она внедрила системы планирования ресурсов предприятия - ERP Microsoft Dynamics 365, чтобы сделать бизнес и цепочку поставок безбумажными. Благодаря этому Toyota сократила рабочее время и повысила точность управления операциями и общую эффективность.
Кроме того, Toyota внедрила послепродажное обслуживание для своих клиентов по всему миру. Благодаря этому программному обеспечению ERP / ПО для планирования ресурсов предприятия, Toyota завоевала сердца клиентов, сделав их более лояльными, что привело к росту продаж.
Starbucks
Starbucks использует облачное программное обеспечение ERP / планирование ресурсов предприятия под названием Oracle ERP для автоматизации повседневной деятельности и цепочек поставок. С помощью этого программного обеспечения для управления бизнесом вы можете выполнять следующие действия:
- Управление финансами
- Управление проектами
- Управление цепочкой поставок
- Закупки
- Бухгалтерское программное обеспечение
С помощью этой системы Oracle ERP вы также можете просматривать важнейшую информацию и анализировать доходы в базе данных, такую как
- Расходы
- Доход
- Данные о продажах
- Обновления операций
- Управление запасами
Когда вы открываете Oracle ERP, вы можете увидеть различные отделы с подкатегориями. Например, в категории продаж вы можете увидеть список лидов, возможностей, счетов и других, которые вы создали в своей базе данных в соответствии с вашим бизнесом.
Стоимость ERP
Точная стоимость создания систем планирования ресурсов предприятия / ERP-систем не может быть определена или проанализирована, поскольку несколько факторов вносят свой вклад в определение общей стоимости. Тем не менее, основными аспектами, которые в основном учитываются при определении стоимости систем планирования ресурсов предприятия / ERP-приложений, являются:
- Стоимость лицензии на программное обеспечение
- Стоимость команды разработчиков
- Каков размер вашей компании?
- Какая модель ERP необходима?
- Какие функции необходимы для ERP-систем?
- Сколько требуется настроек?
Эти факторы обычно учитываются, когда вы планируете создать свои системы планирования ресурсов предприятия / ERP-программы с помощью языка кодирования. Учитывая это, ценовой диапазон для успешной разработки системы планирования ресурсов предприятия / ERP-системы обойдется вам примерно в 25-35 тысяч долларов США, если ваша компания небольшая и вам нужны только базовые функции. Однако если вы хотите создать программное обеспечение ERP / системы планирования ресурсов предприятия со всеми расширенными функциями для вашей крупной организации, стоимость может составить не менее USD 300k - USD 350k или более.
С другой стороны, разработка приложения для планирования ресурсов предприятия с использованием метода no-code будет лучшим и более плодотворным вариантом для вас и вашей системы бизнес-аналитики. Использование платформы no-code, такой как AppMaster, обойдется вам гораздо дешевле, чем разработка ERP-программы для планирования ресурсов предприятия с помощью языка кодирования. Кроме того, с AppMaster вам не понадобится профессиональная команда разработчиков или долгое ожидание завершения и запуска проекта.
Как создать пользовательскую ERP?
Прочитав о преимуществах и недостатках программного обеспечения планирования ресурсов предприятия / ERP-систем, вы, должно быть, обеспокоены стоимостью и длительностью бизнес-процессов, которые оно отнимает. Но не волнуйтесь! У нас есть решение этой проблемы. Слышали ли вы о платформах no-code? Платформы no-code - это отличные инструменты, которые позволяют разрабатывать программное обеспечение, веб-сайты и системы планирования ресурсов предприятия / ERP-системы, не написав ни строчки кода. Вам не нужны знания в области программирования. Вам будет предоставлен визуальный интерфейс для перетаскивания опций и функций, чтобы создать индивидуальное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия - ERP для вашего бизнеса.
Существуют сотни no-code платформ, которые помогают разрабатывать пользовательские ERP. Прежде чем двигаться дальше, мы должны понять, что все платформы no-code недостаточно хороши для создания сложных и огромных систем планирования ресурсов предприятия - ERP. В этой статье мы рассмотрим отличную и наиболее рекомендуемую no-code платформу, которая проста в использовании, но при этом способна создавать сложные системы планирования ресурсов предприятия - ERP для вашего бизнеса, - это AppMaster.
AppMaster
AppMaster - это no-code платформа с динамическими возможностями, которая позволяет разрабатывать мобильные приложения, веб-приложения и приложения Enterprise Resource Planning - ERP без навыков кодирования. В ней есть все компоненты, необходимые для создания обширных и сложных проектов. Эта платформа лучше всего подходит для бизнес-пользователей, чтобы проверить свои идеи и проанализировать, как выполняется задача. После того, как вы все сделаете, не нужно ничего перепроверять. AppMaster сделает все сам. С помощью AppMaster вы можете разрабатывать следующие сервисы:
- CRM
- ERP-системы
- Админ-панели
- Пользовательская поддержка
- Приложения
- Автоматизация рабочих процессов
- Контактные центры
- Многое другое
Почему AppMaster?
AppMaster может генерировать 22 000 строк кода в секунду, что в сто раз быстрее, чем разработка программного обеспечения с помощью стандартного программирования. Его уникальные функции выделяют его среди других, например:
- Открытый исходный код
- Позволяет публиковать
- Компилирует
- Создает проектную документацию автоматически
Наряду со всем этим, платформа no-code позволяет вам не тратить время и ресурсы на тестирование, так как код генерируется автоматически и генерируется заново при каждом внесении изменений. Благодаря такому подходу у вас всегда будет чистый код без ошибок и багов.
AppMaster - отличный вариант для кастомизации; когда вы начинаете бизнес, со временем вам приходится вносить изменения; иногда вы меняете рабочий процесс, вносите изменения в продукты и все остальное. Если вы создаете систему планирования ресурсов предприятия - ERP-систему с помощью кодирования, то внести изменения в существующие ERP-системы будет сложно, потому что вам придется перейти к определенной строке кода, а затем внести изменения, что может быть дорогостоящим и отнимать много времени. Один неверный код может привести к тому, что вам придется удалить всю систему и начать с чистого листа, что является большой проблемой в системах бизнес-аналитики.
В случае использования платформы AppMaster без кодов, когда вы вносите изменения, платформа заново напишет код для всей системы и не внесет в него никакого беспорядка. Код AppMaster чистый и короткий, занимает меньше места и прост для понимания.
В двух словах
Чтобы выбрать правильную платформу для бизнеса, необходимо выбрать платформу для создания программного обеспечения Enterprise Resource Planning ERP, которое будет отвечать всем потребностям вашего бизнеса. Внедрение ERP-систем планирования ресурсов предприятия для вашей фирмы поможет вам облегчить работу предприятия и повысить производительность компании в долгосрочной перспективе. Вы можете быстро создать ERP-системы планирования ресурсов предприятия с помощью AppMaster.
AppMaster - это платформа без кода, которая позволит вам разработать систему планирования ресурсов предприятия с нуля экономически эффективным способом, не ввязываясь в суету, связанную с языками кодирования. AppMaster имеет удобный визуальный интерфейс, который облегчит любому пользователю создание приложения по своему выбору и для любых целей. В компании работает круглосуточная команда, готовая помочь вам на любом этапе, чтобы вы могли лучше понять платформу.
Ознакомьтесь с ценовым планом сегодня, чтобы создать свое приложение для ERP-систем планирования ресурсов предприятия с помощью AppMaster.