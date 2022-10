Está à procura de criar um software ERP de planeamento de recursos empresariais para a sua empresa, sem código? Ou apenas o guia definitivo para muitos sistemas ERP? Se SIM, este artigo é para si. Um software ERP - software de planeamento de recursos empresariais pode ser óptimo para a sua empresa, independentemente da sua dimensão. Serve como planeamento personalizado de recursos - aplicações ERP que satisfazem todas as necessidades da sua empresa. Consolida o conhecimento e base de dados de uma empresa, automatiza tarefas diárias, e facilita estratégias corporativas. O objectivo final da utilização de operações de recursos empresariais - o software ERP é optimizar e simplificar procedimentos, gerir o tempo para tarefas ou trabalhos relacionados com os funcionários, e torná-los mais produtivos. Estas actividades podem direccionar o crescimento de receitas e eficiências ao mesmo tempo que melhoram o contacto em toda a organização.

O que é um sistema ERP?

Sistemas ERP - Soluções de software de planeamento de recursos empresariais ou sistemas ERP utilizados pelas empresas para coordenar e gerir automaticamente as actividades diárias das suas operações. Os primeiros sistemas ERP eram responsáveis por funções empresariais como fabrico, finanças, contabilidade, gestão de projectos, gestão de relações com clientes, gestão da cadeia de fornecimento, e outras. Agora os novos sistemas ERP são o derradeiro programa de soluções de software que é essencial para as empresas porque lhes permitem automatizar as funções dos indivíduos, como a gestão de riscos, gestão de relações com clientes, planeamento de recursos, orçamentação, previsão e relatórios, integrando todas as operações necessárias para gerir com um único sistema.

Além disso, um sistema de soluções de software para software ERP - Enterprise Resource Planning software também pode incorporar planeamento, recursos humanos, compra de inventário, vendas, marketing, finanças e outras funções. O software ERP desempenha um papel vital na previsão da análise precisa da saúde financeira e dos processos empresariais de uma empresa.

O que é que o ERP faz?

Com o Planeamento de Recursos Empresariais - software ERP, pode facilmente comunicar e partilhar informações com diferentes departamentos e com toda a organização. Planeamento de Recursos Empresariais - as aplicações ERP recolhem informações sobre a actividade e vários departamentos e disponibilizam-nas aos outros departamentos relevantes da empresa onde essas informações são necessárias.

É possível ligar os diferentes departamentos da empresa, tais como recursos humanos, contabilidade, produção e distribuição, utilizando em conjunto a implementação de ERP. Porque vários departamentos utilizam outras tecnologias mas o Planeamento de Recursos Empresariais - o software ERP pode acabar com soluções ERP mal combinadas, tecnologia de módulos ERP, cadeia de fornecimento, e dispendiosas duplicações. Os processos empresariais integram frequentemente a gestão de encomendas, contas a pagar, gestão de produção, entrega, sistemas de seguimento de encomendas, e bases de dados de gestão de relações com clientes num único sistema.

Quer seja uma pequena ou grande empresa, as soluções ERP e os módulos ERP adaptam as operações, os custos e os recursos humanos e permitem-lhe expandir as suas implementações ERP para pequenas empresas. Pode utilizar um sistema ERP - Enterprise Resource Planning em qualquer uma das seguintes indústrias:

Retalho

Cuidados de saúde

Fabrico

Farmacêutica

Distribuição

Tecnologia

Construção

Aeroespacial

Como é que funciona?

O software de Planeamento de Recursos Empresariais / sistemas ERP aumentam a eficiência da empresa através da gestão dos recursos humanos da empresa. O software de Planeamento de Recursos Empresariais / soluções ERP não se concentram apenas na redução do número de recursos humanos necessários. Mesmo assim, assegura a qualidade e o desempenho empresarial não são comprometidos, que são os elementos de um software ERP eficaz relacionado com o crescimento e rentabilidade das pequenas empresas.

O planeamento de recursos empresariais utiliza um formato de dados em tempo real padronizado estabelecido - muitos sistemas ERP para funcionar. A informação viaja de um departamento que introduziu os dados em tempo real e está imediatamente disponível para os outros departamentos do desempenho empresarial que necessitam dessa informação. Tem todos os departamentos na mesma página com esta estrutura uniforme. Por exemplo, uma empresa local de entrega de alimentos que lida com vários locais para entregar alimentos, gerindo outro pessoal para transmitir os locais exactos, encomendas e calendário. Planeamento de Recursos Empresariais - Os sistemas ERP permitem formatar todos os detalhes de uma forma organizada para viajar a informação para o departamento autorizado desde a colocação da encomenda até à contabilidade e depois para o departamento de entregas.

Vantagens do ERP

Existem vários benefícios do Planeamento de Recursos Empresariais que fornecem soluções ERP e módulos ERP impossíveis de ignorar e o seu impacto no mundo empresarial de hoje.

Aumentar a produtividade

Melhora a produtividade através da automatização de soluções ERP e módulos ERP para pequenas empresas que aumentarão a precisão ao eliminar tarefas desnecessárias. Além disso, os departamentos de interligação podem sincronizar o trabalho para alcançar melhores e rápidos resultados.

Melhora a produtividade através da automatização de soluções ERP e módulos ERP para pequenas empresas que aumentarão a precisão ao eliminar tarefas desnecessárias. Além disso, os departamentos de interligação podem sincronizar o trabalho para alcançar melhores e rápidos resultados.

Uma previsão precisa pode impedir a gestão de riscos, tais como controlos financeiros. Por exemplo, qual será a situação da economia no próximo período, e que outros factores a determinarão?

Uma previsão precisa pode impedir a gestão de riscos, tais como controlos financeiros. Por exemplo, qual será a situação da economia no próximo período, e que outros factores a determinarão?

As empresas com sistemas de relatórios rápidos podem beneficiar de um planeamento, orçamentação e previsão precisos. Além disso, comunicar com os empregados em momentos de necessidade e com as partes interessadas, tais como accionistas.

As empresas com sistemas de relatórios rápidos podem beneficiar de um planeamento, orçamentação e previsão precisos. Além disso, comunicar com os empregados em momentos de necessidade e com as partes interessadas, tais como accionistas.

Planeamento de Recursos Empresariais: Os sistemas ERP e os módulos ERP eliminam a necessidade de diferentes departamentos trabalharem individualmente e, em vez disso, integram as suas funções empresariais num único sistema automatizado. A informação pode ser trocada para toda a organização com este sistema, independentemente do tamanho da empresa. Isto significa que pode:



- Trabalhar mais sem utilizar mais recursos humanos

- Irá consumir menos tempo

- Menos pessoas necessárias

Em última análise, isso reduz os custos operacionais e ajuda-o a fazer crescer o seu negócio.

Aumente a eficiência

Planeamento de Recursos Empresariais: Os sistemas ERP permitem às empresas agir rapidamente para recolher a informação necessária para clientes, parceiros comerciais e retalhistas. Com isto pode melhorar a satisfação dos empregados e clientes e as taxas de resposta rápida. Como tal, as suas funções empresariais essenciais podem funcionar eficientemente, e associará com custos decrescentes.

Planeamento de Recursos Empresariais: Os sistemas ERP permitem às empresas agir rapidamente para recolher a informação necessária para clientes, parceiros comerciais e retalhistas. Com isto pode melhorar a satisfação dos empregados e clientes e as taxas de resposta rápida. Como tal, as suas funções empresariais essenciais podem funcionar eficientemente, e associará com custos decrescentes. TI mais simples

Planeamento de Recursos Empresariais: O sistema de software ERP é uma solução simples para todos os que partilham uma base de dados; todos podem trabalhar eficientemente a partir de qualquer lugar e em qualquer altura.

Tipos de sistemas ERP

Existem três categorias básicas de Planeamento de Recursos Empresariais - sistemas ERP, cada uma das quais tem uma selecção de modelos de implementação. Os três tipos mais populares de Planeamento de Recursos Empresariais - os sistemas ERP são ERP híbridos, ERP no local, e software ERP baseado na nuvem.

ERP híbrido

Planeamento de Recursos Empresariais: O sistema de software ERP que combina a implementação de software ERP no local e baseado na nuvem é chamado de software "híbrido". Cada fornecedor tem uma combinação diferente de serviços de alojamento e implementação. Estes modelos podem dar aos utilizadores de soluções ERP híbridas a liberdade de alternar entre modelos de entrega ou incorporar vantagens não presentes no actual sistema de inteligência artificial.

A combinação de implementação de ERP on-premise e cloud ERP / Enterprise Resource Planning torna a abordagem de software ERP híbrido / Enterprise Resource Planning disponível para as empresas de forma a adaptar-se às suas necessidades empresariais. É também conhecido como software ERP híbrido ou de dois níveis. Este software e dados podem estar parcialmente em computação na nuvem e parcialmente no local, neste momento.

ERP no local

Planeamento de Recursos Empresariais On-premise: A implementação de ERP é um modelo tradicional de alojamento nos computadores e servidores da empresa. Pode descarregar este software no seu centro de dados em tempo real, e pode ser em qualquer local à sua escolha. Uma vez estabelecida a implementação do ERP na nuvem, tem o controlo total de toda a gestão, apoio e propriedade do sistema de inteligência artificial. O seu pessoal é responsável pela instalação e manutenção do hardware e software. Pode ser actualizado e retido no computador e servidor da empresa no seu local de trabalho físico.

ERP baseado na nuvem

Cloud ERP: Enterprise Resource Planning é uma solução baseada na web chamada software as a Service(SaaS), actualmente a estratégia de implementação mais preferida. O Cloud ERP está ligado à Internet como um serviço que se subscreve com o Cloud ERP, que está alojado na nuvem. Permite a uma empresa aceder e poupar dados precisos de tempo em qualquer dispositivo com uma ligação à Internet, normalmente mediante o pagamento de uma taxa. O Cloud ERP necessita do fornecedor do programa em seu nome e muitas vezes lida com manutenção regular, segurança, suporte, actualizações, e personalização flexível. O Cloud ERP - Enterprise Resource Planning está a ganhar popularidade por várias razões. O Cloud ERP inclui custos iniciais mais baixos, maior escalabilidade, integração mais simples, e muitas outras razões.

Qual é a diferença entre CRM e ERP?

Se o virmos como um grande quadro, o Enterprise Resource Planning - ERP e Content Resource Management - CRM trabalha para aumentar a rentabilidade. Ainda assim, ambos utilizam abordagens diferentes para alcançar o objectivo da rentabilidade. Toda a organização acabará por confiar no Planeamento de Recursos Empresariais - ERP e Gestão de Recursos de Conteúdo - sistemas CRM. A principal diferença entre os dois é que a Gestão de Recursos de Conteúdo - CRM é utilizada pela gestão de vendas e de relações com clientes, enquanto que o Planeamento de Recursos Empresariais - ERP é principalmente para dados financeiros, em tempo real, e para o departamento financeiro. Em termos simples, uma Gestão de Recursos de Conteúdo - CRM tem como motivo produzir um maior volume de vendas e aumentar os lucros através da melhoria das relações com os clientes. Ao mesmo tempo, o principal motivo de um ERP é automatizar o sistema, cortar custos e reduzir as despesas gerais. Com isto, o negócio torna-se mais eficiente e minimiza o custo do capital gasto no processo.

Características do CRM

Automatizar a força de vendas

Automatização do marketing

Gestão da relação com o cliente

Criação de relatórios de dados

Gerir contactos comerciais

Gerir processos empresariais

Analisar os produtos mais vendidos

O rastreio das pistas vem de

Partilha de perfis de clientes com colegas de trabalho

Gestão de inventário com base no histórico de vendas

A conversão leva ao fechamento de negócios

Colaboração com outros para vender

Características do ERP

Gestão da produção

Gestão de encomendas

Gestão de projectos

Gestão da cadeia de fornecimento

Gestão de recursos humanos

Gestão de inventário

Reduzir tarefas desnecessárias

Gestão financeira

Principais processos empresariais

Aquisições

Custos de aquisição mais baixos

Folha de pagamento

O que é um exemplo de um sistema ERP?

Muitas empresas bem conhecidas estão a utilizar o popular fornecedor de ERP e o seu Enterprise Resource Planning - sistemas ERP para duplicar a sua rentabilidade e funcionar sem problemas com o tempo. Como a Amazon, Toyota, e Starbucks. Antes de conhecermos o seu Planeamento de Recursos Empresariais - sistemas ERP, temos de lançar luz sobre as vantagens e desvantagens do Planeamento de Recursos Empresariais - os sistemas ERP funcionam para verificar como são adequados para uma cadeia de fornecimento empresarial.

Vantagens do software ERP personalizado

Flexibilidade

A terceira parte é autorizada a ter características específicas no seu software. Pode incluir apenas as características necessárias e adequadas no sistema e não incluir as outras, o que pode causar caos e carregar o sistema.

A terceira parte é autorizada a ter características específicas no seu software. Pode incluir apenas as características necessárias e adequadas no sistema e não incluir as outras, o que pode causar caos e carregar o sistema. Características requeridas

É possível acrescentar características específicas e diversas não só no sistema mas também no departamento. Por exemplo, se precisar de características de seguimento no departamento de gestão de encomendas, pode tê-las sem dificuldade. Da mesma forma, pode excluir muitas outras funcionalidades de Planeamento de Recursos Empresariais - as ferramentas ERP têm características.

Desvantagens do software ERP personalizado

Caro

É difícil calcular o custo real do Planeamento de Recursos Empresariais - software ERP porque depende da gestão do projecto, tamanho, complexidade, número de utilizadores, layout, e características. Mas considerando o custo padrão do projecto pode ser enorme porque precisa de comprar múltiplos custos de software e mão-de-obra.

É difícil calcular o custo real do Planeamento de Recursos Empresariais - software ERP porque depende da gestão do projecto, tamanho, complexidade, número de utilizadores, layout, e características. Mas considerando o custo padrão do projecto pode ser enorme porque precisa de comprar múltiplos custos de software e mão-de-obra. Tempo de desenvolvimento

Os sistemas ERP são um processo empresarial que leva tempo porque abrange todo o departamento, características e dados dos empregados em tempo real. Assim, pode levar qualquer fornecedor de ERP ou construir o seu próprio ERP. Demora muito tempo a desenvolver um sistema ERP - Enterprise Resource Planning para cobrir todo o seu processo empresarial e cadeia de fornecimento.

Amazon

A Amazon utiliza SAP (Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Programas) para gerir:

Necessidades logísticas dos processos empresariais

Finanças

Recursos humanos

Gestão de inventário

Gestão de encomendas

Vendas

Cadeia de abastecimento

Expedição

Rastreamento

Os utilizadores podem gerir todas as funções do departamento acima referido utilizando uma única base de dados. Permite-nos tratar de encomendas em todo o país e acompanhar aspectos de terceiros, tais como o cumprimento de encomendas, cancelamento, etc.

Toyota

Quando a Toyota quis expandir globalmente a sua cadeia de fornecimento de negócios, adoptou os sistemas Enterprise Resource Planning - ERP da Microsoft Dynamics 365 para se tornar um negócio sem papel e uma cadeia de fornecimento. Com isto, a Toyota reduziu as horas de trabalho e melhorou a precisão da gestão das operações e a eficiência global.

Além disso, a Toyota introduziu serviços de pós-venda aos seus clientes em todo o mundo. Com este software ERP / Enterprise Resource Planning software, a Toyota conquistou os corações dos clientes, tornando-se mais leal e resultando em vendas.

Starbucks

A Starbucks utiliza software ERP / Enterprise Resource Planning software chamado Oracle ERP para automatizar as actividades empresariais diárias e as cadeias de fornecimento. Com este software de gestão empresarial, pode lidar com o seguinte:

Gestão financeira

Gestão de projectos

Gestão da cadeia de fornecimento

Aquisições

Software de contabilidade

Com este ERP Oracle, pode também ver a informação crítica e a análise de receitas numa base de dados, tal como

Gastos

Receitas

Dados de vendas

Actualizações de operações

Gestão de inventário

Quando abre o Oracle ERP, pode ver diferentes departamentos com sub-categorias. Por exemplo, na categoria de vendas, pode ver a lista de leads, oportunidades, contas e outras que criou na sua base de dados de acordo com o seu negócio.

Custo do ERP

O custo exacto da criação dos sistemas de Planeamento de Recursos Empresariais / sistemas ERP não pode ser determinado ou analisado, uma vez que vários factores contribuem para determinar o custo total. No entanto, os aspectos essenciais que são principalmente considerados ao decidir o custo dos sistemas de Planeamento de Recursos Empresariais / aplicações ERP são:

Taxa de licença de software

Custo da equipa de desenvolvimento

Qual é a dimensão da sua empresa?

Que modelo de ERP é necessário?

Que características são necessárias para os sistemas ERP?

Quantas personalizações são necessárias?

Estes factores são geralmente considerados enquanto planeia construir os seus sistemas de planeamento de recursos empresariais / software ERP através de uma linguagem de codificação. Tendo isso em mente, a gama de preços para desenvolver com sucesso o seu aplicativo de Sistemas de Planeamento de Recursos Empresariais / Sistemas ERP custar-lhe-á cerca de USD 25k a USD 35K se a sua empresa for pequena e necessitar apenas das características básicas. Contudo, se quiser construir software ERP / sistemas de Planeamento de Recursos Empresariais com todas as características avançadas para a sua grande organização, o custo pode ser de pelo menos USD 300k a USD 350k ou mais.

Por outro lado, desenvolver a sua aplicação de planeamento de recursos empresariais utilizando o método sem código será uma opção melhor e mais frutuosa para si e para o seu sistema de inteligência empresarial. Utilizar uma plataforma sem código como a AppMaster custar-lhe-á muito menos do que desenvolver o seu software ERP de planeamento de recursos empresariais através de linguagem de codificação. Além disso, com o AppMaster, não necessitará de qualquer equipa de programadores profissionais ou de uma longa espera para que o projecto seja concluído e lançado.

Como criar um ERP personalizado?

Como já leu sobre as vantagens e desvantagens do software de Planeamento de Recursos Empresariais / sistemas ERP, deve estar preocupado com os custos e o tempo que os processos empresariais demoram. Mas não se preocupe! Nós temos uma solução para isto. Já ouviu falar de plataformas sem código? As plataformas sem código são excelentes ferramentas que lhe permitem desenvolver software, websites, e software de Planeamento de Recursos Empresariais / sistemas ERP sem escrever uma única linha de código. Não precisa de um fundo de programação. Ser-lhe-á dada uma interface visual para arrastar e largar as opções e características para criar um software ERP personalizado de Planeamento de Recursos Empresariais para o seu negócio.

Existem centenas de plataformas sem código que ajudam a desenvolver um ERP personalizado. Antes de irmos mais longe, temos de compreender que todas as plataformas sem código não são suficientemente boas para criar um complexo e enorme Planeamento de Recursos Empresariais - sistemas ERP. Neste artigo, uma excelente e mais recomendada plataforma sem código que é fácil de usar mas capaz de criar Planeamento de Recursos Empresariais complexo - sistemas ERP para a sua empresa é o AppMaster.

AppMaster

AppMaster é uma plataforma sem código com características dinâmicas, e permite desenvolver aplicações móveis, aplicações web e Planeamento de Recursos Empresariais - aplicações ERP sem capacidades de codificação. Tem todos os componentes necessários para criar uma vasta e complexa gestão de projectos. Esta plataforma é melhor para os utilizadores empresariais testarem as suas ideias e analisarem a forma como a tarefa é feita. Uma vez terminada a tarefa, não há necessidade de verificar duas vezes nada. O AppMaster fará tudo por si só. Com o AppMaster, pode desenvolver os seguintes serviços:

CRM

Sistemas ERP

Painéis de administração

Apoio personalizado

Aplicações

Automatização do fluxo de trabalho

Centros de contacto

Muitos mais

Porquê AppMaster?

O AppMaster pode gerar 22.000 linhas de código por segundo, o que é cem vezes mais rápido do que o desenvolvimento de software com programação padrão. As suas funções únicas fazem-no destacar-se dos outros, como por exemplo:

Código fonte aberto

Permitiu-lhe publicar

Compilações

Сreates documentação do projecto automaticamente

Juntamente com tudo isto, esta plataforma sem código permite-lhe não perder tempo e recursos em testes, uma vez que o código é automaticamente gerado e regenerado sempre que são feitas alterações. Graças a esta abordagem, tem sempre o código limpo sem erros e bugs.

AppMaster é uma excelente opção de personalização; quando se inicia um negócio, é necessário fazer alterações com o tempo; por vezes, altera-se o fluxo de trabalho e faz-se alterações em produtos e tudo. Se criar um sistema Enterprise Resource Planning - ERP com codificação, é difícil fazer alterações aos sistemas ERP existentes porque terá de ir para a linha de código correcta e depois fazer alterações que podem ser dispendiosas e demoradas. Um código errado pode levá-lo a eliminar todo o seu sistema e começar com um novo que é um grande negócio nos sistemas de business intelligence.

Caso utilize a plataforma AppMaster sem código, quando fizer alterações, a plataforma escreverá novamente o código para todo o sistema e não fará qualquer confusão nele. Os códigos AppMaster são limpos e curtos, ocupam menos espaço, e são fáceis de compreender.

Em poucas palavras

Para decidir sobre a plataforma certa para o negócio, é essencial escolher a plataforma para construir o seu software ERP de Planeamento de Recursos Empresariais que irá satisfazer todas as suas necessidades empresariais. A implementação dos sistemas ERP de Planeamento de Recursos Empresariais para a sua empresa irá ajudá-lo a facilitar as operações empresariais e a aumentar a produtividade da empresa a longo prazo. Pode construir rapidamente os seus sistemas ERP de Planeamento de Recursos Empresariais utilizando o AppMaster.

AppMaster é uma plataforma sem código que lhe permitirá desenvolver o seu sistema de Planeamento de Recursos Empresariais a partir do zero, de uma forma eficiente em termos financeiros, sem se envolver na agitação das linguagens de codificação. O AppMaster tem uma interferência visual de fácil utilização que facilitará a qualquer pessoa que o utilize a construção da aplicação da sua escolha e para qualquer finalidade. Tem uma equipa disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o ajudar em qualquer passo para que possa compreender melhor a plataforma.

