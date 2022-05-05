Kurumsal kültür, çalışanların nasıl düşündüğünü ve hareket ettiğini etkileyen şirketin yazılı ve yazılı olmayan ilkelerini, normlarını ve tutumlarını kapsar. Ve yönetimin yenilikçiliği desteklemesi ve teşvik etmesi şirket kültürünün bir parçasıdır.

İnovasyon kültürü, ister araştırma ve geliştirme isterse pazarlama olsun, tüm inovasyon faaliyetlerinin temelidir. Konsept ve inovasyon ekibi hala mükemmel olsa bile, olumsuz bir kültür inovasyonu boğabilir. Yenilikçi projelerin başarısı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Doğru inovasyon stratejisi bir şirkete büyük faydalar sağlar. En iyi iş fikri, kültür inovasyonu uygulamasındadır. Yenilikçi fikirler nasıl edinilir? Yenilikçi fikirler, iki veya daha fazla kaynaktan gelen fikirlerin bir araya getirildiğinde, tamamen yeni bir kavramın oluşumuna yol açan bir kombinasyonudur.

Olumlu bir inovasyon kültürü geliştirmek için öncelikle şunları oluşturmalısınız:

Çalışanları inovasyona ve sağladığı olanaklara duyarlı hale getirmek;

Çalışanları düzenli olarak fikir oluşturmaya katılmaya teşvik edin ve ilham verin;

Mucit konumunda olsun, ancak başkalarının fikir ve projelerinin desteğiyle;

Çalışanlara eğitim, araçlar ve beceriler de dahil olmak üzere yenilik yapmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayın.

Bu adımlar olumlu bir inovasyon kültürü yaratır.

Kuruluşunuzdaki yenilik kültürü

İlk ve en önemli husus, şirketin inovasyon stratejisinin açıkça tanımlanması gerektiğidir. İşletmeden ne beklendiğini ve hangi inovasyon kültürünün gerekli olduğunu çıkarıyoruz. İnovasyonda yöneticilerin ve çalışanların neye ihtiyacı olduğu gibi inovasyon kültürü belirlenmiştir. Bu mevzuat, yönetim zincirindeki karışıklığı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Yönetimde yenilikçi kültür de esastır.

İnovasyon kültürü geliştirmek için on basit yöntem

Yeni başlayanlar için, inovasyon kültürünü artırmaya yönelik yedi temel yöntem özetlenmiştir. Oluşturulmaları basittir çünkü ne önemli bir para yatırımı ne de personel gerektirir. Sonuç olarak, liderlik taahhüdüne ve inovasyondan sorumlu kişilerin özverisine ihtiyaçları var. O zaman çok zorlanmadan uygulanabilirler ve inovasyon kültürü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler.

İletişim inovasyon stratejisi

İnovasyon stratejisi, stratejik yaklaşımı özetleyen bir çerçevedir. Her çalışan, organizasyonun yenilik için beklentileri ve hedeflerinin farkında olmalıdır. Sonuç olarak, ilk temel adım, inovasyon stratejisini örneğin bir bilgilendirme kampanyası yoluyla organizasyonun tüm fonksiyonları ve seviyelerine dağıtmaktır. İletişim inovasyon stratejisi, inovasyon kampanyasının ilk adımı olmalıdır. İletişim inovasyon stratejisi birkaç farklı bileşenden oluşur. Tüm inovasyon süreci boyunca şirketinizin nasıl iletişim kurduğundan bahseder. Bunların çoğu, buluşun çeşitli aşamalarıyla karşılaştırılabilir olacaktır, ancak bazı durumlarda hedef kitleyi veya sunumu değiştirmeniz gerekebilir. Doğru inovasyon stratejisi, bir inovasyon kültürü oluşturmanıza yardımcı olur.

Aktif çalışan katılımı için kademeli atölyeler

İnovasyon stratejisinin iletişimi ise tek taraflıdır ve tartışmayı teşvik etmez. Ayrıca, çalışanlarla etkileşim ve katılımları daha da önemlidir.

Çalışanlar, tüm hiyerarşi boyunca tüm işlevleri ve yukarıdan aşağıya doğru yayılan inovasyon üzerine kademeli çalıştaylar aracılığıyla alınır. Yönetici, başkalarıyla işbirliği içinde bu süreci başlatır. Yani ne olması gerektiği her zaman net değildir:

Sektörünüzün yenilikçi olması ne anlama geliyor? İnovasyon sürecine nasıl uyuyorlar ve önemi nedir? İnovasyonun başarısına yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz?

Bu, ideal senaryoda, rol modelleri ve eylem planları ile sonuçlanır veya iş tanımları üzerinde bir etkisi vardır. Olumlu yenilik kültürü, insanların bir şekilde deney yapmalarına da olanak tanır. Olumlu yenilik kültürü, çalışan zihniyeti ve motivasyonu üzerinde olumlu, teşvik edici bir etki anlamına gelir. Bir atış kültürü oluşturmak çok önemlidir.

İnovasyon Hızlandırılmış Kursları

Çalışanlar, inovasyonun işletme ve kendileri için ne anlama geldiğini veya nelere katkıda bulunabileceklerini açıklayamayabilirler. Yeni şeyler yaratmak, yaratıcı ve yaratıcı olmak da bilgi ve yetenek gerektirir. Burada, hem malzeme hem de işgücü ihtiyaçlarının kapsamı açısından yenilikçilik üzerine geniş tabanlı hızlandırılmış kurslar tavsiye edilmektedir. Örneğin, bir üretim çalışanının bilgi gereksinimleri, bir pazarlama grubu liderinin bilgi gereksinimlerinden oldukça farklıdır. Aşağıdakiler, hızlandırılmış kurslar için olası içeriklerden yalnızca bir tanesidir:

İnovasyonun tanımı nedir?

İşlerin nasıl yapılacağına dair fikirler herhangi bir sayıda kaynaktan gelebilir.

Konseptimi nasıl ve nereye teslim etmeliyim?

İnovasyon sürecinde fikrinizi nasıl kullanıyorsunuz? Bir resme ne olur ve kişisel olarak ne katkıda bulunabilirsiniz?

Yaratıcı yöntemler.

İdeal uzunluk bir ile üç saat arasındadır ve mümkün olan en geniş kitleye hitap etmelidir.

İnovasyon günleri

İnovasyon Günü, inovasyon konusuna dikkati odaklamak ve harekete geçirmek için etkili bir araç olabilir. Tüm çalışanlar katılabilmelidir. Aşağıda bazı potansiyel odak noktaları ve temalar yer almaktadır:

En son yeniliklerin sunumu;

Yönetim Kurulunun İnovasyon Sözü;

İnovasyon bölümünde açık gün;

Hackathonlar ve fikir atölyeleri;

İnovasyon konularında barcamplar;

İnovasyonla ilgili bilgilendirme etkinlikleri, örneğin inovasyon süreci, inovasyon yöntemleri;

İnovasyon için ödül töreni.

İnovasyon Günü internet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Ayrıca tüm çalışanları tek bir yerde toplayan uluslararası mobil işletmelerin mümkün olmadığı da ileri sürülmektedir. İster çevrimdışı ister çevrimiçi olsun, üst yönetimin görünürlüğü çok önemli bir başarı faktörüdür.

Yaratıcılık atölyeleri

Çalışanlar, yaratıcı atölye çalışmaları, bilgi sağlama ve yenilik bilincini artırma yoluyla yenilik sürecine katılmaya teşvik edilmelidir. Tüm işlevlerde işbirliği yapan ekipler, inovasyon sorunlarını iyileştirir ve yeni fikirler ve çözümler yaratır. Çalıştaylar düzgün bir şekilde yönetilirse ve temalar çekiciyse, insanlar yeni şeyler yaratmak için ilham ve motive olacağından muazzam bir çekiliş tamamlanacaktır. Elbette öneriler bir çekmeceye girmemeli, daha çok bir etkisi olmalı; aksi takdirde verilen tüm sözler unutulacaktır. İş fikirleri olumlu bir yenilik olmalıdır ve atölye çalışmaları onları geliştirmek için mükemmel bir yöntemdir. Verimliliği artırmak için de çalıştaylar düzenleyin.

yunuslama yarışmaları

Tüm çalışanlar bir yarışma şeklinde teklif sunmaya teşvik edilir. Daha sonra yönetimin önüne çıkarılabilirler. Ayrıca, atış öncesi eğitim, mümkün olan en iyi etkinin elde edilmesini sağlar.

Bir yönetim paneli ve dahili ve harici uzmanlar en iyi konseptleri seçer. Oy kullanan çalışanlar ise kazanan önerileri seçebilir. En iyi fikirler daha sonra kabul edilir ve daha da ilerletilir.

Sunum yarışmaları, gösterilen yönetim taahhüdü, geniş bir iç medya etkinliği genişliği, tartışılan ve oluşturulan fikirler, çalışan mobilizasyonu ve eğlence dahil olmak üzere çeşitli faydalar sağlar. Elbette mükemmel konseptlerin oluşturulması da bir diğer önemli faydadır. Pitching yarışmaları en iyi inovasyon uygulamalarını temsil eder. Pitching yarışmaları, insanlara iş fikirlerinin potansiyelini kanıtlama şansı verir.

İnovasyon Ödülleri

İnovasyon yarışmaları, öncelikle bir tanıtım etkinliğinin parçası olarak düzenleniyorsa veya inovasyon ekipleri veya projeleri için en iyi fikirler ödüllendirildiğinde, her zaman büyük ilgi ve coşku çeker. Objektif ödül nedeniyle değil, daha çok çalışanların firmalarından aldıkları kamu takdiri nedeniyle. Ödüller ve ödüller, diğer çalışanlar üzerinde harekete geçirici bir etkiye sahiptir ve onları yeni fikirler üzerinde düşünmeye sevk eder.

Herkes yukarıdan aşağıya (yönetime) tamamen bağlı olmadıkça davranış ve tutumları değiştirmenin imkansız olduğuna dikkat edin. Ayrıca şirket için daha kritik kaynaklar gerektirir ve hem çalışanlar hem de yönetim için bir inovasyon kültürü yaratır.

kurumsal girişim

Her çalışan, ister bir sunum yarışması sırasında isterse fikir yönetimi bağlamında olsun, iş konseptini firmaya katkıda bulunabilir. Kurumsal bir girişim departmanındaki çalışanlar, para ve zaman olabilecek bir bütçe ve yöneticilerden ve uzmanlardan yardım alarak iş fikirlerini şirket içinde geliştirmelerine olanak tanır.

Henüz işten çıkarılmayan çalışanlar departmanlarından ayrılarak işlerine başlamalarına izin verilir.

İnovasyon çalışma saatleri

3M ve Google, en yenilikçi işletmeler arasındadır ve her bir çalışanının çalışma süresinin yaklaşık %20'sini inovasyona ve fikirlerini geliştirmeye ayırmasıyla tanınırlar.

Bu illüstrasyonun görüntüsü, bir yandan kurumsal bir değer olarak yeniliği teşvik etmede ve çalışanları mevcut olanaklardan yararlanmaya motive etmede ikna edicidir. Öte yandan, insanları becerilerini ve yeteneklerini yaratıcı bir şekilde nasıl kullanabileceklerini düşünmeye zorlayarak ve yeni fikirler üreterek muazzam bir yenilik potansiyelini teşvik eder.

İnovasyon Laboratuvarları

İnovasyon Laboratuvarları, dışarıdan sağlanan inovasyon hizmetleri sağlayan demirhanelerdir. Şirketin rutin operasyonlarından kopukturlar. İnovasyon odaklı kaynakların günlük olarak kullanılmaması ve "her şey yapılabilir ve izin verilir" mottosuyla ortak düşünmenin önündeki engellerin ve engellerin mesafelerle ortadan kalkması.

İnovasyon Laboratuvarları, organizasyonel inovasyon birimleri veya bireylerin gidebileceği, kaynakları kullanabileceği ve yaratıcılıklarını keşfedebileceği gerçek yerler olabilir. Yaratıcı odalar, 3D yazıcılar gibi araçlar ve atölyeler gibi çocukların kendilerini ifade etmeleri ve ilgi alanlarını keşfetmeleri için birçok farklı alan vardır.

Çözüm

İnovasyon kültürünü geliştirmek ve güzelleştirmek için birçok yöntem ve fikir var. İnovasyon kültürü, toplam iş geliştirme için esastır. İnovasyon kültürü, istikrarlı bir büyüme ortamı yaratır. Yüzlerce eylemle her zaman büyük bütçelere veya iyi planlanmış beş yıllık stratejilere ihtiyaç duymaz. Kodsuz bir uygulama geliştirme platformu olan AppMaster.io ile şirketinizde kültürel yenilikleri uygulamaya başlayabilirsiniz. Bunu takip edeceğiz ve istendiği gibi her adımda size yardımcı olacağız. Daha fazla bilgi edinmek ve işinizde bir inovasyon kültürü oluşturmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Hepsi bir arada profesyonel düzeyde kod gerektirmeyen bir inovasyon kültürü oluşturun.