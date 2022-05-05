تتبنى ثقافة الشركة مبادئ الشركة ومعاييرها ومواقفها المكتوبة وغير المكتوبة ، والتي تؤثر على طريقة تفكير الموظفين وتصرفهم. ويعد دعم الإدارة للابتكار والترويج له جزءًا من ثقافة الشركة.

ثقافة الابتكار هي الأساس لجميع أنشطة الابتكار ، سواء كان ذلك البحث والتطوير أو التسويق. حتى لو كان المفهوم وفريق الابتكار لا يزالان ممتازين ، يمكن للثقافة السلبية أن تخنق الابتكار. لها تأثير كبير على نجاح المشاريع المبتكرة. تجلب استراتيجية الابتكار الصحيحة للشركة فوائد عظيمة. أفضل فكرة عمل تكمن في تنفيذ ثقافة الابتكار. كيف تحصل على أفكار مبتكرة؟ الأفكار المبتكرة هي مزيج من الأفكار من مصدرين أو أكثر عندما يتم تجميعها معًا ، مما يؤدي إلى تكوين مفهوم جديد تمامًا.

لتطوير ثقافة ابتكار مواتية ، يجب عليك أولاً إنشاء:

توعية الموظفين بالابتكار والإمكانيات التي يوفرها ؛

تشجيع الموظفين وإلهامهم للمشاركة في إنشاء الأفكار بانتظام ؛

سواء كان ذلك في موقع المخترع ولكن بدعم من أفكار ومشاريع الآخرين ؛

تزويد الموظفين بكل ما يحتاجون إليه للابتكار ، بما في ذلك التعليم والأدوات والمهارات.

هذه الخطوات تخلق ثقافة ابتكار إيجابية.

ثقافة الابتكار في مؤسستك

الجانب الأول والأكثر أهمية هو أن استراتيجية الابتكار للشركة يجب أن تكون محددة بوضوح. نخصم ما هو متوقع من الأعمال وما هي ثقافة الابتكار المطلوبة. تم تحديد ثقافة الابتكار ، مثل ما يحتاجه مديرو السلوك والموظفون في الابتكار. تم تصميم هذا التشريع لإزالة الالتباس في سلسلة الإدارة. الثقافة المبتكرة في الإدارة ضرورية أيضًا.

عشر طرق بسيطة لتطوير ثقافة الابتكار

بالنسبة للمبتدئين ، تم تحديد سبع طرق أساسية لتعزيز ثقافة الابتكار. إنها سهلة الإنشاء لأنها لا تتطلب استثمارًا كبيرًا من المال ولا الأفراد. في الختام ، يحتاجون إلى التزام القيادة وتفاني المسؤولين عن الابتكار. ثم يمكن تنفيذها دون صعوبة كبيرة ويكون لها تأثير كبير على ثقافة الابتكار.

استراتيجية ابتكار الاتصالات

استراتيجية الابتكار هي إطار عمل يحدد النهج الاستراتيجي. يجب أن يكون كل موظف على دراية بتوقعات المنظمة وأهدافها للابتكار. ونتيجة لذلك ، فإن الخطوة الأساسية الأولى هي توزيع استراتيجية الابتكار عبر جميع وظائف ومستويات المنظمة ، على سبيل المثال ، من خلال حملة إعلامية. يجب أن تكون استراتيجية الابتكار في مجال الاتصالات هي الخطوة الأولى في حملة الابتكار. تتكون استراتيجية الابتكار في مجال الاتصالات من عدة مكونات متميزة. يتحدث عن كيفية تواصل شركتك خلال عملية الابتكار الكاملة. سيكون العديد من هذه الأشياء قابلاً للمقارنة مع مراحل الاختراع المختلفة ، ولكن قد تحتاج إلى تعديل الجمهور أو التسليم في بعض الحالات. تساعدك استراتيجية الابتكار الصحيحة على خلق ثقافة الابتكار.

حلقات العمل المتتالية لمشاركة الموظفين النشطة

من ناحية أخرى ، فإن الاتصال باستراتيجية الابتكار هو من جانب واحد ولا يشجع على المناقشة. علاوة على ذلك ، تعد المشاركة مع الموظفين ومشاركتهم أكثر أهمية.

يتم انتقاء الموظفين من خلال ورش عمل متتالية حول الابتكار تمتد عبر جميع الوظائف ومن أعلى إلى أسفل من خلال التسلسل الهرمي بأكمله. يبدأ المدير ، بالتعاون مع الآخرين ، هذه العملية. لذلك ليس من الواضح دائمًا ما يجب أن يكون:

ماذا يعني أن تكون صناعتك مبتكرة؟ كيف تتناسب مع عملية الابتكار ، وما هي أهميتها؟ ما الذي يمكنك فعله للمساعدة في نجاح الابتكار؟

ينتج عن هذا ، في السيناريو المثالي ، نماذج يحتذى بها وخطط عمل ، أو يكون له تأثير على توصيف الوظائف. تسمح ثقافة الابتكار الإيجابي للناس أيضًا بالتجربة بطريقة ما. تعني ثقافة الابتكار الإيجابي تأثيرًا إيجابيًا ومحفزًا على عقلية الموظفين وتحفيزهم. إنشاء ثقافة الترويج أمر ضروري.

دورات تحطم الابتكار

قد لا يتمكن الموظفون من شرح معنى الابتكار للأعمال ولهم أو ما يمكن أن يساهموا به. يتطلب إنشاء أشياء جديدة والإبداع والابتكار أيضًا معرفة ومواهب. هنا ، يُنصح بدورات مكثفة واسعة النطاق حول الابتكار ، سواء في المواد أو في تغطية احتياجات القوى العاملة. على سبيل المثال ، تختلف متطلبات المعلومات لموظف الإنتاج تمامًا عن متطلبات قائد مجموعة التسويق. ما يلي هو مثال واحد فقط على المحتوى المحتمل للدورات التدريبية المكثفة:

ما هو تعريف الابتكار؟

قد تأتي الأفكار حول كيفية القيام بالأشياء من أي عدد من المصادر.

كيف وأين يجب أن أقدم مفهومي؟

كيف تستخدم فكرتك في عملية الابتكار؟ ماذا يحدث للصورة ، وماذا يمكنك أن تساهم بشكل شخصي؟

طرق إبداعية.

الطول المثالي هو ما بين ساعة وثلاث ساعات ، ويجب أن يجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور.

أيام الابتكار

قد يكون يوم الابتكار أداة فعالة للتركيز وحشد الاهتمام على موضوع الابتكار. يجب أن يكون جميع العمال قادرين على المشاركة. فيما يلي بعض نقاط الاتصال والمواضيع المحتملة:

عرض لأحدث الابتكارات.

كلمة المجلس التنفيذي عن الابتكار ؛

يوم مفتوح في قسم الابتكار.

هاكاثون وورش عمل الأفكار ؛

Barcamps على مواضيع الابتكار ؛

أحداث إعلامية عن الابتكار ، على سبيل المثال عملية الابتكار وطرق الابتكار ؛

حفل توزيع جوائز الابتكار.

يمكن أيضًا عقد يوم الابتكار عبر الإنترنت. يُقترح أيضًا أن شركات الهاتف المحمول الدولية التي تجمع جميع الموظفين في مكان واحد غير مجدية. يُعد ظهور الإدارة العليا عاملاً مهمًا من عوامل النجاح ، سواء كان ذلك خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت.

ورش عمل الإبداع

يجب تشجيع الموظفين على الانخراط في عملية الابتكار من خلال ورش العمل الإبداعية ، وتقديم المعلومات ، وزيادة الوعي بالابتكار. تعمل الفرق التي تتعاون في جميع الوظائف على تحسين قضايا الابتكار وإنشاء أفكار وحلول جديدة. سيتم الانتهاء من السحب الهائل إذا تمت إدارة ورش العمل بشكل صحيح وكانت الموضوعات جذابة ، حيث سيتم إلهام الناس وتحفيزهم لخلق أشياء جديدة. بالطبع ، يجب ألا تدخل الاقتراحات في الدرج بل يجب أن يكون لها تأثير ؛ وإلا ستنسى كل الوعود. يجب أن تكون أفكار العمل ابتكارًا إيجابيًا ، وورش العمل هي الطريقة المثلى لرفعها. تنظيم ورش عمل لزيادة الإنتاجية أيضًا.

مسابقات نصب

يتم تشجيع جميع الموظفين على تقديم مقترحات في شكل مسابقة. قد يتم إحضارهم بعد ذلك أمام الإدارة. علاوة على ذلك ، يضمن التدريب المسبق تحقيق أفضل تأثير ممكن.

تقوم لجنة من الإدارة والخبراء الداخليين والخارجيين باختيار أفضل المفاهيم. من ناحية أخرى ، قد يختار الموظفون الذين يصوتون الاقتراحات الفائزة. ثم يتم الاعتراف بأفضل الأفكار وتطويرها بشكل أكبر.

توفر مسابقات الترويج العديد من المزايا ، بما في ذلك التزام الإدارة الواضح ، واتساع نطاق فعالية الوسائط الداخلية ، والأفكار التي تمت مناقشتها وخلقها ، وتعبئة الموظفين ، والتمتع بها. بالطبع ، إنشاء مفاهيم ممتازة هو فائدة أخرى مهمة. تمثل مسابقات الترويج أفضل ممارسات الابتكار. تمنح مسابقات الترويج الفرصة للأفراد لإثبات إمكانات فكرة مشروعهم التجاري.

جوائز الابتكار

تجذب مسابقات الابتكار دائمًا الكثير من الاهتمام والحماس ، في المقام الأول إذا تم عقدها كجزء من حدث ترويجي أو عندما تتم مكافأة أفضل الأفكار لفرق الابتكار أو المشاريع. ليس بسبب الجائزة الموضوعية ، ولكن بسبب التقدير العام الذي يحصل عليه الموظفون من شركتهم. للجوائز والجوائز تأثير كبير على الموظفين الآخرين ، مما يدفعهم إلى التفكير في أفكار جديدة.

لاحظ أنه من المستحيل تغيير السلوكيات والمواقف ما لم يلتزم الجميع التزامًا كاملاً من أعلى إلى أسفل (إلى الإدارة). كما أنه يتطلب موارد أكثر أهمية للشركة ويخلق ثقافة الابتكار لكل من الموظفين والإدارة.

مغامرة الشركات

قد يساهم كل موظف بمفهوم أعماله في الشركة ، سواء أثناء مسابقة الترويج أو في سياق إدارة الفكرة. يتلقى الموظفون في قسم المشاريع المؤسسية ميزانية ، والتي قد تكون المال والوقت ، والمساعدة من المديرين التنفيذيين والمتخصصين ، مما يسمح لهم بتطوير أفكارهم التجارية داخل الشركة.

يُسمح للموظفين الذين لم يتم تسريحهم بعد من إداراتهم بالسماح لهم ببدء أعمالهم التجارية.

ساعات عمل الابتكار

تعد 3M و Google من بين أكثر الشركات ابتكارًا ، ومن المعروف أن كل موظف يكرس حوالي 20٪ من وقت عمله للابتكار وتطوير أفكاره.

إن صور هذا الرسم التوضيحي مقنعة ، من ناحية ، في تعزيز الابتكار كقيمة مؤسسية وتحفيز الموظفين على الاستفادة من الإمكانات المتاحة. من ناحية أخرى ، فإنه يحفز إمكانات هائلة للابتكار من خلال إجبار الناس على التفكير في كيفية استخدام مهاراتهم وقدراتهم بشكل خلاق ، وتوليد أفكار جديدة.

معامل الابتكار

مختبرات الابتكار هي صوغات تقدم خدمات الابتكار بالاستعانة بمصادر خارجية. يتم فصلهم عن العمليات الروتينية للشركة. حقيقة أن الموارد التي تركز على الابتكار لا يتم استخدامها يوميًا وأن العوائق والعقبات الشائعة أمام التفكير يتم إزالتها من خلال المسافة مع شعار "كل شيء ممكن ومسموح به".

قد تكون Innovation Labs وحدات ابتكار تنظيمي أو مواقع فعلية حيث يمكن للأفراد الذهاب واستخدام الموارد واكتشاف إبداعهم. هناك العديد من المساحات المختلفة للأطفال للتعبير عن أنفسهم واستكشاف اهتماماتهم ، مثل الغرف الإبداعية ، والأدوات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد ، وورش العمل.

خاتمة

هناك العديد من الأساليب والأفكار لتحسين ثقافة الابتكار وجعلها جيدة. ثقافة الابتكار ضرورية لتطوير الأعمال التجارية بالكامل. تخلق ثقافة الابتكار مناخًا للنمو المستقر. لا يحتاج دائمًا إلى ميزانيات كبيرة أو استراتيجيات مدتها خمس سنوات جيدة التخطيط مع مئات الإجراءات. يمكنك البدء في فرض الابتكارات الثقافية في شركتك باستخدام نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز ، AppMaster.io . سنتابعها ونساعدك في كل خطوة ، على النحو المطلوب. لا تتردد في الاتصال بنا لمعرفة المزيد وإنشاء ثقافة الابتكار في عملك. قم بإنشاء ثقافة الابتكار باستخدام رمز بدون رمز احترافي الكل في واحد.