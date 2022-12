La cultura aziendale comprende i principi, le norme e gli atteggiamenti scritti e non scritti dell'azienda, che influenzano il modo in cui i dipendenti pensano e agiscono. Il sostegno e la promozione dell'innovazione da parte del management fanno parte della cultura aziendale.

La cultura dell'innovazione è alla base di tutte le attività di innovazione, che si tratti di ricerca e sviluppo o di marketing. Anche se il concetto e il team di innovazione sono eccellenti, una cultura negativa può soffocare l'innovazione. Ha un'influenza significativa sul successo dei progetti innovativi. La giusta strategia di innovazione porta grandi benefici all'azienda. La migliore idea imprenditoriale è nell'implementazione della cultura dell'innovazione. Come ottenere idee innovative? Le idee innovative sono una combinazione di idee provenienti da due o più fonti che, riunite nella mente, portano alla formazione di un concetto completamente nuovo.

Per sviluppare una cultura dell'innovazione favorevole, è necessario innanzitutto stabilire:

Sensibilizzare i dipendenti all'innovazione e alle possibilità che essa offre;

Incoraggiare e ispirare i dipendenti a partecipare regolarmente alla creazione di idee;

Essere nella posizione dell'inventore ma con il sostegno delle idee e dei progetti degli altri;

fornire ai dipendenti tutto ciò di cui hanno bisogno per innovare, compresi istruzione, strumenti e competenze.

Questi passi creano una cultura dell'innovazione positiva.

Cultura dell'innovazione nella vostra organizzazione

Il primo e più importante aspetto è che la strategia di innovazione dell'azienda deve essere chiaramente definita. Si deduce cosa ci si aspetta dall'azienda e quale cultura dell'innovazione è necessaria. La cultura dell'innovazione è stata determinata, come il comportamento che manager e dipendenti devono tenere nell'innovazione. Questa normativa è pensata per eliminare la confusione nella catena di gestione. Anche la cultura dell'innovazione nella gestione è essenziale.

Dieci semplici metodi per sviluppare una cultura dell'innovazione

Per cominciare, vengono delineati sette metodi di base per incrementare la cultura dell'innovazione. Sono semplici da creare perché non richiedono un investimento significativo di denaro o di personale. In conclusione, richiedono l'impegno della leadership e la dedizione dei responsabili dell'innovazione. Possono quindi essere implementati senza grandi difficoltà e avere un impatto significativo sulla cultura dell'innovazione.

Strategia di innovazione della comunicazione

La strategia di innovazione è un quadro che delinea l'approccio strategico. Ogni dipendente deve essere consapevole delle aspettative e degli obiettivi dell'organizzazione in materia di innovazione. Di conseguenza, il primo passo fondamentale è la diffusione della strategia di innovazione in tutte le funzioni e i livelli dell'organizzazione, ad esempio attraverso una campagna informativa. La strategia di innovazione della comunicazione deve essere il primo passo di una campagna di innovazione. La strategia di innovazione della comunicazione è costituita da diversi componenti distinti. Si tratta del modo in cui l'azienda comunica durante l'intero processo di innovazione. Molte di queste componenti saranno paragonabili alle varie fasi dell'invenzione, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario modificare il pubblico o la consegna. La giusta strategia di innovazione vi aiuta a creare una cultura dell'innovazione.

Workshop a cascata per il coinvolgimento attivo dei dipendenti

La comunicazione della strategia di innovazione, invece, è unilaterale e non incoraggia la discussione. Inoltre, il coinvolgimento dei dipendenti e la loro partecipazione sono ancora più cruciali.

I dipendenti vengono coinvolti attraverso workshop a cascata sull'innovazione che abbracciano tutte le funzioni e si estendono dall'alto verso il basso attraverso l'intera gerarchia. Il manager, in collaborazione con altri, avvia questo processo. Quindi non è sempre chiaro cosa dovrebbe essere:

Cosa significa per il vostro settore essere innovativi? Come si inseriscono nel processo di innovazione e qual è il loro significato? Cosa potete fare per contribuire al successo dell'innovazione?

Questo, nello scenario ideale, si traduce in modelli di ruolo e piani d'azione, oppure ha un impatto sulle descrizioni delle mansioni. Una cultura dell'innovazione positiva permette anche alle persone di sperimentare in qualche modo. Una cultura dell'innovazione positiva significa un effetto positivo e stimolante sulla mentalità e sulla motivazione dei dipendenti. La creazione di una cultura del lancio è essenziale.

Corsi accelerati sull'innovazione

I dipendenti potrebbero non essere in grado di spiegare cosa significhi l'innovazione per l'azienda e per loro o quale sia il loro contributo. Creare cose nuove ed essere creativi e inventivi richiede anche conoscenze e talenti. In questo caso, si consigliano corsi intensivi sull'innovazione, sia per quanto riguarda il materiale che la copertura delle esigenze della forza lavoro. Ad esempio, le esigenze di informazione di un dipendente della produzione sono molto diverse da quelle di un leader di un gruppo di marketing. Quello che segue è solo un esempio dei possibili contenuti dei corsi intensivi:

Qual è la definizione di innovazione?

Le idee su come fare le cose possono provenire da diverse fonti.

Come e dove devo presentare la mia idea?

Come si utilizza la propria idea nel processo di innovazione? Cosa succede a un'immagine e qual è il vostro contributo personale?

Metodi creativi.

La durata ideale è compresa tra una e tre ore e deve interessare il pubblico più vasto possibile.

Giornate dell'innovazione

La giornata dell'innovazione può essere uno strumento efficace per concentrare e mobilitare l'attenzione sul tema dell'innovazione. Tutti i lavoratori dovrebbero poter partecipare. Di seguito sono riportati alcuni potenziali punti focali e temi:

Presentazione delle ultime innovazioni;

Parola del Comitato esecutivo sull'innovazione;

Open day nel reparto innovazione;

Hackathon e laboratori di idee;

Barcamp sui temi dell'innovazione;

Eventi informativi sull'innovazione, ad esempio sul processo di innovazione, sui metodi di innovazione;

Cerimonia di premiazione per l'innovazione.

La Giornata dell'innovazione può essere organizzata anche via Internet. Si suggerisce inoltre che per le aziende mobili internazionali non sia possibile riunire tutti i dipendenti in un'unica sede. La visibilità del top management è un fattore di successo cruciale, sia offline che online.

Laboratori di creatività

I dipendenti devono essere incoraggiati a partecipare al processo di innovazione attraverso laboratori creativi, fornendo informazioni e sensibilizzando all'innovazione. I team che collaborano tra tutte le funzioni migliorano i problemi di innovazione e creano nuove idee e soluzioni. Se i workshop sono gestiti in modo adeguato e i temi sono accattivanti, si otterrà un'enorme attrazione, poiché le persone saranno ispirate e motivate a creare cose nuove. Naturalmente, i suggerimenti non devono finire in un cassetto ma avere un impatto, altrimenti tutte le promesse saranno dimenticate. Le idee imprenditoriali devono essere un'innovazione positiva e i workshop sono il metodo perfetto per farle emergere. Organizzate workshop anche per aumentare la produttività.

Concorsi di presentazione

Tutti i dipendenti sono incoraggiati a presentare proposte sotto forma di concorso. Le proposte possono poi essere sottoposte al giudizio della direzione. Inoltre, la formazione pre-pitching assicura che si ottenga il miglior effetto possibile.

Una giuria composta dalla direzione e da esperti interni ed esterni seleziona i concetti migliori. I dipendenti che votano, invece, possono scegliere i suggerimenti vincenti. Le idee migliori vengono poi riconosciute e portate avanti.

I concorsi di pitching offrono diversi vantaggi, tra cui la dimostrazione dell'impegno della dirigenza, l'efficacia di un'ampia gamma di media interni, la discussione e la creazione di idee, la mobilitazione dei dipendenti e il divertimento. Naturalmente, la creazione di concetti eccellenti è un altro vantaggio significativo. I concorsi di idee rappresentano le migliori pratiche di innovazione. I concorsi di presentazione danno alle persone la possibilità di dimostrare il potenziale della loro idea imprenditoriale.

Premi per l'innovazione

I concorsi di innovazione attirano sempre molta attenzione ed entusiasmo, soprattutto se si svolgono nell'ambito di un evento di pitching o quando vengono premiate le migliori idee di team o progetti di innovazione. Non per il premio oggettivo, ma piuttosto per l'apprezzamento pubblico che i dipendenti ricevono dall'azienda. Premi e riconoscimenti hanno un'influenza galvanizzante sugli altri dipendenti, spingendoli a pensare a nuove idee.

Si noti che è impossibile cambiare i comportamenti e gli atteggiamenti se non c'è il pieno impegno di tutti, dall'alto in basso (alla direzione). Inoltre, richiede maggiori risorse critiche per l'azienda e crea una cultura dell'innovazione sia per i dipendenti che per la dirigenza.

Venture aziendale

Ogni dipendente può contribuire con la propria idea di business all'azienda, sia durante una gara di pitching che nel contesto della gestione delle idee. I dipendenti di un dipartimento di corporate venture ricevono un budget, che può essere costituito da denaro e tempo, e l'assistenza di dirigenti e specialisti, che consente loro di sviluppare la propria idea imprenditoriale all'interno dell'azienda.

I dipendenti che non sono ancora stati licenziati vengono lasciati liberi dai loro reparti e possono avviare le loro imprese.

Orari di lavoro per l'innovazione

3M e Google sono tra le aziende più innovative e sono riconosciute per il fatto che ogni dipendente dedica circa il 20% del proprio tempo di lavoro all'innovazione e allo sviluppo delle proprie idee.

L'immagine di questa illustrazione è convincente, da un lato, nel promuovere l'innovazione come valore aziendale e nel motivare i dipendenti a capitalizzare le possibilità disponibili. Dall'altro, stimola un enorme potenziale di innovazione, costringendo le persone a pensare a come utilizzare le proprie competenze e capacità in modo creativo, generando nuove idee.

Laboratori di innovazione

I laboratori di innovazione sono fucine che forniscono servizi di innovazione in outsourcing. Sono scollegati dalle operazioni di routine dell'azienda. Il fatto che le risorse focalizzate sull'innovazione non vengano utilizzate quotidianamente e che gli ostacoli e le barriere comuni al pensiero vengano rimossi a distanza con il motto "tutto è fattibile e permesso".

I laboratori di innovazione possono essere unità organizzative di innovazione o luoghi veri e propri dove gli individui possono andare, utilizzare le risorse e scoprire la propria creatività. Ci sono molti spazi diversi in cui i bambini possono esprimersi ed esplorare i loro interessi, come stanze creative, strumenti come le stampanti 3D e laboratori.

Conclusione

Esistono molti metodi e idee per migliorare la cultura dell'innovazione e renderla valida. La cultura dell'innovazione è essenziale per lo sviluppo totale dell'azienda. La cultura dell'innovazione crea l'atmosfera per una crescita stabile. Non sempre sono necessari grandi budget o strategie quinquennali ben pianificate con centinaia di azioni. Potete iniziare ad applicare la cultura dell'innovazione nella vostra azienda con una piattaforma di costruzione di app senza codice, AppMaster.io. Vi seguiremo e vi assisteremo in ogni fase, come richiesto. Non esitate a contattarci per saperne di più e creare una cultura dell'innovazione nella vostra azienda. Create una cultura dell'innovazione con una piattaforma no-code all-in-one di livello professionale.