Правильная инновационная стратегия приносит компании большие выгоды.

Как же получить инновационные идеи? Инновационные идеи представляют собой комбинацию идей из двух или более источников и их гармоничное и эффективное объединение, что приводит к формированию совершенно новой концепции.

Лучшая бизнес-стратегия внедрения инноваций — их глубокое приживление в культуру всей вашей компании.

Корпоративная культура включает письменные и негласные правила, нормы и отношения внутри компании, которые влияют на действия и мысли ее сотрудников. Поддержка и продвижение инноваций со стороны топ-менеджмента являются частью корпоративной культуры.

Культура инноваций — основа всей инновационной деятельности, будь то исследования, разработки или маркетинг. Даже если идеи и сама команда инноваций — отличные, общая негативная культура может задушить инновации. Она оказывает существенное влияние на успех инновационных проектов.

Чтобы создать благоприятную инновационную культуру, стоит сначала:

Познакомить сотрудников с инновациями и возможностями, которые они предоставляют;

Поощрять и вдохновлять сотрудников на регулярное участие в создании идей;

Топ-менеджерам задерживаться в роли изобретателей, но поддерживать, также, идеи и проекты сотрудников;

Предоставить сотрудникам все необходимое для внедрения инноваций, включая образование, инструменты и навыки.

Эти шаги создают позитивную инновационную культуру.

Культура инноваций в компании

Первое и самое важное — инновационная стратегия компании должна быть четко определена. Важно понимать цели бизнеса и какая инновационная культура потребуется для их осуществления. Инновационная культура, например, определяет, какие действия нужны от топ-менеджеров и сотрудников в инновациях. Правила призваны устранить путаницу в управленческой цепочке. Инновационная культура в управлении играет решающую роль.

Десять простых методов развития культуры инноваций

В статье мы рассматриваем основные методы повышения уровня инновационной культуры. Они просты в реализации, поскольку не требуют значительных человеческих ресурсов и денежных вложений. Но для их внедрения нужна приверженность топ-менеджмента и глубокая вовлеченность всех лиц, отвечающих за инновации в вашей компании. Тогда они могут быть реализованы без особого труда и оказать существенное влияние на инновационную культуру.

Коммуникационная стратегия инноваций

Правильная инновационная стратегия поможет создать культуру инноваций. Коммуникационная стратегия инноваций представляет собой структуру, которая описывает весь стратегический подход к внедрению инноваций: каждый сотрудник должен знать об ожиданиях и целях компании в отношении инноваций. Коммуникационная стратегия инноваций состоит из нескольких отдельных компонентов и раскрывает, как ваша компания взаимодействует на протяжении всего инновационного процесса. Коммуникационная стратегия инноваций должна быть первым шагом инновационной кампании. Распространение инновационной стратегии необходимо по всем функциям и уровням организации, например, посредством информационной кампании.

Серия воркшопов для активного вовлечения сотрудников

Коммуникационная стратегия инноваций чаще носит односторонний характер и не способствует живой дискуссии. Взаимодействие с сотрудниками и их участие крайне важны.

С этой целью, сотрудники компании проходят каскадные воркшопы по инновациям, которые охватывают все функции сотрудников по иерархии. Менеджеры компании вместе со сторонними специалистами запускают этот процесс. Примеры вопросов, которые затрагиваются на таких воркшопах:

Что для вашей отрасли значит быть инновационной? Как сотрудники вписываются в инновационный процесс и каково их значение? Что лично вы можете сделать, чтобы способствовать успеху инноваций?

При идеальном исходе воркшопов, их результат приводит к формированию образцов для подражания и плана действий, а также влияет на должностные инструкции.

Экспресс-курсы по инновациям

Сотрудники изначально не могут объяснить, что инновации означают для бизнеса и для них самих, или какой вклад они могут внести. Создание новых вещей, творчество и изобретательность требуют знаний и талантов. В таком случае рекомендуются широкие экспресс-курсы по инновациям.

Например, информационные потребности работника на производстве отличаются от потребностей руководителя маркетинговой группы, но оба они должны принимать участие в инновационном процессе. Ниже приведен лишь один пример из возможного широкого спектра содержания экспресс-курсов:

Определение инновации;

Источники идей;

Как и где представить свою идею;

Как использовать свою идею в инновационном процессе;

Что происходит с образом идеи;

Личный вклад;

Креативные методики.

Идеальная продолжительность экспресс-курса — от одного до трех часов, и он должен максимально вовлечь и зацепить всех сотрудников.

Дни инноваций

День инноваций может стать эффективным инструментом для концентрации и мобилизации внимания на теме инноваций. Все работники должны иметь возможность принять участие в таком дне. Ниже приведены некоторые потенциальные события, фокусы и темы для проведения Дня инноваций:

Презентация новинок;

Слово Исполнительного совета по инновациям;

День открытых дверей в инновационном отделе;

Хакатоны и воркшопы идей;

Баркемпы на инновационные темы;

Информационные мероприятия по инновациям, которые включают части или весь инновационный процесс, инновационные методы;

Церемония награждения за успешно внедренные инновации.

День инноваций можно провести онлайн. В этом случае стоит учитывать, что международным компаниям невозможно собрать всех сотрудников в одном месте удаленно из-за разницы во времени. Присутствие топ-менеджеров является решающим фактором успеха, оффлайн или онлайн.

Творческие воркшопы

Сотрудников следует поощрять к участию в инновационном процессе с помощью проведения творческих воркшопов, предоставления информации и повышения осведомленности об инновациях. Команды, которые сотрудничают между собой, улучшают инновационный процесс и создают новые идеи и решения.

Если хорошо организовать воркшопы и выбрать привлекательные темы, придет огромное количество посетителей, поскольку люди будут вдохновлены и мотивированы на создание новых вещей.

Конечно, предложения сотрудников на творческих воркшопах не должны уходить в стол, а должны оказывать влияние на процессы в компании; иначе все обещания будут забыты и вовлеченность резко снизится.

Бизнес-идеи должны быть позитивными инновациями, а воркшопы — идеальный способ их получить. Также, организуйте воркшопы, чтобы повысить продуктивность сотрудников.

Питчинги

Все сотрудники подают предложения в форме конкурса. Затем представляют их перед руководством. Предварительная подготовка гарантирует достижение наилучших результатов.

Группа менеджеров с внутренними и внешними экспертами выбирают лучшие концепции. Со своей стороны, сотрудники с помощью голосования, также, могут выбрать понравившиеся предложения. Затем, лучшие идеи продвигаются дальше.

Питчинги имеют несколько преимуществ, в их числе: рост и демонстрация вовлеченности менеджмента, широкий спектр эффективности внутренних средств массовой информации, обсуждение и создание идей, мобилизация сотрудников и просто удовольствие от процесса. Конечно, создание отличных концептов — еще одно существенное преимущество. Питчинги представляют лучшие инновационные практики и дают людям возможность наглядно доказать потенциал своей бизнес-идеи.

Позитивная инновационная культура означает положительное, стимулирующее влияние на мышление и мотивацию сотрудников. Позитивная инновационная культура позволяет людям экспериментировать. Создание культуры питчинга играет порой решающую роль в формировании позитивной инновационной культуры.

Награды за инновации

Инновационные конкурсы всегда привлекают большое внимание и энтузиазм, прежде всего, если они проводятся в рамках питчинга или когда награждаются лучшие идеи для инновационных команд или проектов. Не из-за объективной награды, а скорее из-за общественного признания, которое сотрудники получают от своей компании. Премии и награды оказывают подспудное влияние на других сотрудников, побуждая их искать новые идеи.

Отметим, что невозможно изменить поведение и отношение сотрудников, если все в системе «сверху-вниз» не будет ответственного менеджмента. Это, также, требует от компании вложения ресурсов и создание культуры инноваций как среди сотрудников, так и в среде самого топ-менеджмента.

Корпоративный венчурный бизнес

Каждый сотрудник может предложить свою бизнес-идею компании, будь-то во время питчинга или напрямую через менеджмент. Затем сотрудник через корпоративный венчурный отдел получает временные и денежные ресурсы, помощь руководителей и сторонних специалистов, чтобы развивать свою бизнес-идею внутри компании. Сотрудника формально увольняют из его отдела и разрешают открыть свой дочерний проект внутри компании.

Время на инновации

3M и Google являются одними из самых инновационных компаний, и они известны тем, что каждый их сотрудник посвящает около 20% своего рабочего времени инновациям и развитию личных идей и проектов.

Этот пример весьма убедителен, он показывает, что, с одной стороны, в продвижении инноваций как корпоративной ценности и мотивации сотрудников стоит использовать все имеющиеся возможности. С другой стороны, это стимулирует огромный потенциал для инноваций, заставляя людей думать о том, как они могут творчески использовать уже имеющиеся у них навыки и способности для генерации новых идей.

Инновационные лаборатории

Инновационные лаборатории — это компании или отделы, предоставляющие инновационные услуги на аутсорсе. Они оторваны от рутинной деятельности компании-заказчика. Они достаточно эффективны, так как ресурсы компании-заказчика, ориентированные на инновации, не используются ежедневно. Также, они чаще более эффективны, потому что препятствия и барьеры мышления ослабляются на расстоянии, а поиск новых идей в инновационных лабораториях происходит свободно, под девизом «все осуществимо и все разрешено».

Инновационные лаборатории могут представлять собой как целые организационные инновационные подразделения, так и просто локации, куда люди могут приходить, использовать информационные ресурсы, оборудование и раскрывать свои творческие способности.

К примеру, существует много подобных по сути локаций для детей, чтобы они могли выразить себя и исследовать свои интересы (творческие комнаты, мастерские, оборудованные 3D-принтерами, так далее).

Итоги

Инновационная культура необходима любой компании для общего развития бизнеса. Инновационная культура создает атмосферу стабильного роста.

Существует множество методов, позволяющих улучшить инновационную культуру компании и поддерживать ее на высоком уровне. Для этого не всегда нужны большие бюджеты или спланированные пятилетние стратегии на сотни шагов — бывает достаточно регулярных мероприятий, организации отдельной локации для свободной генерации идей или внедрения правильного инструментов для творчества.

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