A cultura corporativa abrange os princípios, normas e atitudes escritos e não escritos da empresa, que afetam o modo como os funcionários pensam e agem. E o apoio da administração e a promoção da inovação fazem parte da cultura corporativa.

A cultura da inovação é a base para todas as atividades de inovação, seja pesquisa e desenvolvimento ou marketing. Mesmo que o conceito e a equipe de inovação ainda sejam excelentes, uma cultura negativa pode sufocar a inovação. Tem uma influência significativa no sucesso de projetos inovadores. A estratégia de inovação certa traz grandes benefícios para uma empresa. A melhor ideia de negócio está na implementação da inovação cultural. Como obter ideias inovadoras? Ideias inovadoras são uma combinação de ideias de duas ou mais fontes quando reunidas em mente, levando à formação de um conceito totalmente novo.

Para desenvolver uma cultura de inovação favorável, você deve primeiro estabelecer:

Sensibilizar os colaboradores para a inovação e as possibilidades que ela proporciona;

Incentivar e inspirar os funcionários a participarem regularmente da criação de ideias;

Seja na posição de inventor, mas com o apoio de ideias e projetos alheios;

Forneça aos funcionários tudo o que eles precisam para inovar, incluindo educação, ferramentas e habilidades.

Essas etapas criam uma cultura de inovação positiva.

Cultura de inovação em sua organização

O primeiro e mais essencial aspecto é que a estratégia de inovação da empresa deve ser claramente definida. Deduzimos o que se espera do negócio e qual cultura de inovação é necessária. A cultura de inovação foi determinada, como o comportamento que os gerentes e funcionários precisam na inovação. Esta legislação visa eliminar a confusão na cadeia de gestão. A cultura inovadora na gestão também é essencial.

Dez métodos simples para desenvolver uma cultura de inovação

Para começar, são descritos sete métodos básicos para impulsionar a cultura de inovação. Eles são simples de criar porque não exigem um investimento significativo de dinheiro nem de pessoal. Concluindo, eles precisam do comprometimento da liderança e da dedicação dos responsáveis pela inovação. Então eles podem ser implementados sem muita dificuldade e ter um impacto significativo na cultura de inovação.

Estratégia de inovação em comunicação

A estratégia de inovação é uma estrutura que delineia a abordagem estratégica. Todo funcionário deve estar ciente das expectativas e metas da organização para a inovação. Como resultado, o primeiro passo essencial é distribuir a estratégia de inovação em todas as funções e níveis da organização, por exemplo, por meio de uma campanha de informação. A estratégia de inovação em comunicação deve ser o primeiro passo de uma campanha de inovação. A estratégia de inovação em comunicação é composta por vários componentes distintos. Ele fala sobre como sua empresa se comunica durante todo o processo de inovação. Muitos deles serão comparáveis às várias fases da invenção, mas pode ser necessário modificar o público ou a entrega em alguns casos. A estratégia de inovação certa ajuda você a criar uma cultura de inovação.

Workshops em cascata para o envolvimento ativo dos funcionários

A comunicação da estratégia de inovação, por outro lado, é unilateral e não estimula a discussão. Além disso, o envolvimento com os funcionários e sua participação é ainda mais crucial.

Os funcionários são escolhidos por meio de workshops em cascata sobre inovação que abrangem todas as funções e de cima para baixo em toda a hierarquia. O gerente, em colaboração com outros, inicia esse processo. Portanto, nem sempre está claro o que deveria ser:

O que significa para o seu setor ser inovador? Como eles se encaixam no processo de inovação e qual é o seu significado? O que você pode fazer para ajudar no sucesso da inovação?

Isso, no cenário ideal, resulta em modelos e planos de ação, ou tem impacto nas descrições de cargos. A cultura de inovação positiva também permite que as pessoas experimentem de alguma forma. A cultura de inovação positiva significa um efeito positivo e estimulante na mentalidade e motivação dos funcionários. Criar uma cultura de pitching é essencial.

Cursos intensivos de inovação

Os funcionários podem não ser capazes de explicar o que a inovação significa para o negócio e para eles ou o que eles podem contribuir. Criar coisas novas e ser criativo e inventivo também exige conhecimento e talento. Aqui, são aconselhados cursos intensivos de base ampla sobre inovação, tanto no material quanto na cobertura das necessidades da força de trabalho. Por exemplo, os requisitos de informação de um funcionário de produção são bem diferentes daqueles de um líder de grupo de marketing. O seguinte é apenas um exemplo de conteúdo possível para cursos intensivos:

Qual é a definição de inovação?

Idéias de como fazer as coisas podem vir de várias fontes.

Como e onde devo submeter meu conceito?

Como você usa sua ideia no processo de Inovação? O que acontece com uma foto e com o que você pode contribuir pessoalmente?

Métodos criativos.

A duração ideal é entre uma e três horas, e deve atrair o maior público possível.

Dias de inovação

O Dia da Inovação pode ser uma ferramenta eficaz para focar e mobilizar a atenção sobre o tema da inovação. Todos os trabalhadores devem poder participar. A seguir estão alguns pontos focais e temas potenciais:

Apresentação das últimas novidades;

Palavra da Diretoria Executiva sobre Inovação;

Dia aberto no departamento de inovação;

Hackathons e workshops de ideias;

Barcamps sobre temas de inovação;

Eventos informativos sobre inovação, por exemplo, processo de inovação, métodos de inovação;

Cerimônia de premiação para inovação.

O Dia da Inovação também pode ser realizado pela internet. Sugere-se também que as empresas móveis internacionais que reúnem todos os funcionários em um local não são viáveis. A visibilidade da alta administração é um fator crucial de sucesso, seja offline ou online.

Oficinas de criatividade

Os funcionários devem ser incentivados a se engajar no processo de inovação por meio de oficinas criativas, fornecendo informações e aumentando a conscientização sobre a inovação. Equipes que colaboram em todas as funções melhoram os problemas de inovação e criam novas ideias e soluções. Um enorme sorteio será concluído se as oficinas forem bem geridas e os temas forem apelativos, pois as pessoas serão inspiradas e motivadas a criar coisas novas. É claro que as sugestões não devem ir para a gaveta, mas sim ter impacto; caso contrário, todas as promessas serão esquecidas. As ideias de negócios devem ser uma inovação positiva, e os workshops são o método perfeito para criá-las. Organize workshops para aumentar a produtividade também.

Concursos de arremesso

Todos os funcionários são incentivados a apresentar propostas na forma de concurso. Eles podem então ser trazidos à frente da administração. Além disso, o treinamento pré-arremesso garante que o melhor efeito possível seja alcançado.

Um painel de gestores e especialistas internos e externos seleciona os melhores conceitos. Já os colaboradores votantes podem escolher as sugestões vencedoras. As melhores ideias são então reconhecidas e avançadas.

Os concursos de pitching oferecem vários benefícios, incluindo comprometimento da administração demonstrado, ampla eficácia da mídia interna, ideias discutidas e criadas, mobilização dos funcionários e diversão. Claro, a criação de excelentes conceitos é outro benefício significativo. Os concursos de pitching representam as melhores práticas de inovação. Os concursos de pitching dão às pessoas a chance de provar o potencial de sua ideia de negócio.

Prêmios de Inovação

Os concursos de inovação sempre atraem muita atenção e entusiasmo, principalmente se forem realizados como parte de um evento de pitching ou quando as melhores ideias para equipes ou projetos de inovação forem premiadas. Não pelo prêmio objetivo, mas pelo reconhecimento público que os funcionários recebem de sua empresa. Prêmios e prêmios têm uma influência estimulante sobre outros funcionários, levando-os a pensar em novas ideias.

Observe que é impossível mudar comportamentos e atitudes a menos que todos estejam totalmente comprometidos de cima para baixo (com a gerência). Também necessita de recursos mais críticos para a empresa e cria uma cultura de inovação tanto para os funcionários quanto para a administração.

Negócio corporativo

Cada funcionário pode contribuir com seu conceito de negócio para a empresa, seja durante uma competição de pitching ou no contexto de gerenciamento de ideias. Os funcionários de um departamento de empreendimentos corporativos recebem um orçamento, que pode ser dinheiro e tempo, e assistência de executivos e especialistas, permitindo que eles desenvolvam sua ideia de negócio dentro da empresa.

Os funcionários que ainda não foram demitidos são dispensados de seus departamentos e autorizados a iniciar seus negócios.

Horas de trabalho de inovação

A 3M e o Google estão entre as empresas mais inovadoras e são reconhecidas por terem cada funcionário dedicando cerca de 20% de seu tempo de trabalho à inovação e ao desenvolvimento de suas ideias.

As imagens desta ilustração são convincentes, por um lado, para promover a inovação como um valor corporativo e motivar os funcionários a capitalizar as possibilidades disponíveis. Por outro lado, estimula um enorme potencial de inovação ao obrigar as pessoas a pensar em como podem usar suas habilidades e habilidades de forma criativa, gerando novas ideias.

Laboratórios de inovação

Os Laboratórios de Inovação são forjas que prestam serviços de inovação terceirizados. Eles estão desconectados das operações rotineiras da empresa. O fato de que os recursos focados na inovação não são utilizados diariamente e que os obstáculos e barreiras comuns ao pensamento são removidos à distância com o lema "tudo é viável e permitido".

Os Laboratórios de Inovação podem ser unidades de inovação organizacional ou locais reais onde os indivíduos podem ir, usar os recursos e descobrir sua criatividade. Existem muitos espaços diferentes para as crianças se expressarem e explorarem seus interesses, como salas criativas, ferramentas como impressoras 3D e oficinas.

Conclusão

Existem muitos métodos e ideias para melhorar a cultura da inovação e torná-la boa. A cultura de inovação é essencial para o desenvolvimento total do negócio. A cultura de inovação cria a atmosfera para um crescimento estável. Nem sempre são necessários grandes orçamentos ou estratégias de cinco anos bem planejadas com centenas de ações.