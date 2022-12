De bedrijfscultuur omvat de geschreven en ongeschreven principes, normen en attitudes van het bedrijf, die van invloed zijn op hoe werknemers denken en handelen. En de steun en bevordering van innovatie door het management zijn onderdelen van de bedrijfscultuur.

De innovatiecultuur vormt de basis voor alle innovatieactiviteiten, of het nu gaat om onderzoek en ontwikkeling of om marketing. Zelfs als het concept en het innovatieteam nog zo goed zijn, kan een negatieve cultuur innovatie in de kiem smoren. Die heeft een grote invloed op het succes van innovatieve projecten. De juiste innovatiestrategie levert een bedrijf grote voordelen op. Het beste bedrijfsidee zit in de cultuur innovatie uitvoering. Hoe kom je aan innovatieve ideeën? Innovatieve ideeën zijn een combinatie van ideeën uit twee of meer bronnen die in gedachten bij elkaar worden gebracht en leiden tot de vorming van een geheel nieuw concept.

Om een gunstige innovatiecultuur te ontwikkelen, moet u eerst vaststellen:

Werknemers bewust maken van innovatie en de mogelijkheden die het biedt;

Medewerkers aanmoedigen en inspireren om regelmatig deel te nemen aan het creëren van ideeën;

Wees het in de positie van de uitvinder, maar met de steun van de ideeën en projecten van anderen;

Bied werknemers alles wat ze nodig hebben om te innoveren, inclusief opleiding, hulpmiddelen en vaardigheden.

Deze stappen creëren een positieve innovatiecultuur.

Innovatiecultuur in uw organisatie

Het eerste en meest essentiële aspect is dat de innovatiestrategie van het bedrijf duidelijk moet worden gedefinieerd. We trekken af wat er van het bedrijf wordt verwacht en welke innovatiecultuur nodig is. De innovatiecultuur is bepaald, zoals welk gedrag managers en werknemers nodig hebben bij innovatie. Deze wetgeving is bedoeld om verwarring in de managementketen weg te nemen. Ook de innovatiecultuur in het management is essentieel.

Tien eenvoudige methoden om een innovatiecultuur te ontwikkelen

Om te beginnen worden zeven basismethoden geschetst om de innovatiecultuur te stimuleren. Ze zijn eenvoudig te creëren omdat ze geen aanzienlijke investering van geld of personeel vereisen. Ze vereisen alleen de inzet van het leiderschap en de toewijding van degenen die verantwoordelijk zijn voor innovatie. Vervolgens kunnen zij zonder veel moeite worden uitgevoerd en een aanzienlijk effect hebben op de innovatiecultuur.

Communicatie-innovatiestrategie

De innovatiestrategie is een kader dat de strategische aanpak schetst. Iedere werknemer moet op de hoogte zijn van de verwachtingen en doelstellingen van de organisatie op het gebied van innovatie. Daarom is de eerste essentiële stap het verspreiden van de innovatiestrategie over alle functies en niveaus van de organisatie, bijvoorbeeld door middel van een informatiecampagne. De communicatie-innovatiestrategie moet de eerste stap zijn van een innovatiecampagne. De communicatie-innovatiestrategie bestaat uit verschillende onderdelen. Het gaat over hoe uw bedrijf gedurende het hele innovatieproces communiceert. Veel daarvan zal vergelijkbaar zijn met de verschillende fasen van de uitvinding, maar in sommige gevallen moet u het publiek of de aflevering aanpassen. De juiste innovatiestrategie helpt u een innovatiecultuur te creëren.

Cascadeworkshops voor actieve betrokkenheid van werknemers

De communicatie van de innovatiestrategie is daarentegen eenzijdig en zet niet aan tot discussie. Bovendien is betrokkenheid bij de medewerkers en hun participatie nog crucialer.

De werknemers worden betrokken via cascadeworkshops over innovatie die alle functies en top-down door de hele hiërarchie bestrijken. De manager, in samenwerking met anderen, start dit proces. Het is dus niet altijd duidelijk wat het zou moeten zijn:

Wat betekent het voor uw branche om innovatief te zijn? Hoe passen zij in het innovatieproces, en wat is hun betekenis? Wat kunt u doen om te helpen bij het succes van innovatie?

In het ideale scenario resulteert dit in rolmodellen en actieplannen, of heeft het gevolgen voor functiebeschrijvingen. Een positieve innovatiecultuur stelt mensen ook in staat om op enigerlei wijze te experimenteren. Een positieve innovatiecultuur betekent een positief, stimulerend effect op de mentaliteit en motivatie van werknemers. Het creëren van een cultuur van pitchen is essentieel.

Innovatie spoedcursussen

Werknemers kunnen misschien niet goed uitleggen wat innovatie voor het bedrijf en henzelf betekent of wat zij kunnen bijdragen. Nieuwe dingen creëren en creatief en inventief zijn vereist ook kennis en talenten. Hier worden breed opgezette spoedcursussen over innovatie geadviseerd, zowel qua materiaal als qua dekking van de behoeften van het personeel. Zo is de informatiebehoefte van een productiemedewerker heel anders dan die van een marketinggroepsleider. Het volgende is slechts een voorbeeld van mogelijke inhoud voor spoedcursussen:

Wat is de definitie van innovatie?

Ideeën om dingen te doen kunnen uit een groot aantal bronnen komen.

Hoe en waar moet ik mijn concept indienen?

Hoe gebruik je je idee in het innovatieproces? Wat gebeurt er met een beeld, en wat kun je persoonlijk bijdragen?

Creatieve methoden.

De ideale lengte is tussen één en drie uur, en het moet een zo groot mogelijk publiek aanspreken.

Innovatiedagen

De innovatiedag kan een doeltreffend instrument zijn om de aandacht op het onderwerp innovatie te richten en te mobiliseren. Alle werknemers moeten eraan kunnen deelnemen. Hieronder volgen enkele mogelijke aandachtspunten en thema's:

Presentatie van de nieuwste innovaties;

Woord van de Raad van Bestuur over innovatie;

Open dag in de innovatieafdeling;

Hackathons en ideeënworkshops;

Barcamps over innovatiethema's;

Voorlichtingsevenementen over innovatie, bv. innovatieproces, innovatiemethoden;

prijsuitreiking voor innovatie.

De innovatiedag kan ook via internet worden gehouden. Voor internationale mobiele bedrijven is het niet haalbaar om alle werknemers op één locatie bijeen te brengen. De zichtbaarheid van het topmanagement is een cruciale succesfactor, zowel offline als online.

Creativiteitsworkshops

Werknemers moeten worden aangemoedigd om deel te nemen aan het innovatieproces via creatieve workshops, voorlichting en bewustmaking van innovatie. Teams die over alle functies heen samenwerken verbeteren innovatievraagstukken en creëren nieuwe ideeën en oplossingen. Als de workshops goed worden geleid en de thema's aansprekend zijn, wordt er een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend, omdat mensen geïnspireerd en gemotiveerd worden om nieuwe dingen te creëren. Natuurlijk moeten de suggesties niet in een la belanden, maar een impact hebben; anders worden alle beloftes vergeten. Bedrijfsideeën moeten een positieve vernieuwing zijn, en workshops zijn de perfecte methode om ze op te wekken. Organiseer ook workshops om de productiviteit te verhogen.

Pitching wedstrijden

Alle werknemers worden aangemoedigd om voorstellen in te dienen in de vorm van een wedstrijd. Deze kunnen dan voor het management worden gebracht. Bovendien zorgt een pre-pitching training voor een optimaal effect.

Een panel van het management en interne en externe deskundigen selecteert de beste concepten. Werknemers die stemmen, kunnen dan weer de winnende voorstellen kiezen. De beste ideeën worden dan erkend en verder ontwikkeld.

Pitching-wedstrijden leveren verschillende voordelen op, waaronder een aangetoond engagement van het management, een breed scala aan interne media-effecten, besproken en gecreëerde ideeën, mobilisatie van werknemers en plezier. Een ander belangrijk voordeel is natuurlijk de creatie van uitstekende concepten. Pitchingwedstrijden vertegenwoordigen de beste innovatiepraktijken. Pitching wedstrijden geven mensen de kans om het potentieel van hun bedrijfsidee te bewijzen.

Innovatieprijzen

Innovatiewedstrijden trekken altijd veel aandacht en enthousiasme, vooral als ze worden gehouden als onderdeel van een pitching evenement of als de beste ideeën voor innovatieteams of projecten worden beloond. Niet vanwege de objectieve prijs, maar eerder vanwege de publieke waardering die werknemers van hun bedrijf krijgen. Prijzen en onderscheidingen hebben een stimulerende invloed op andere werknemers en zetten hen aan tot nadenken over nieuwe ideeën.

Merk op dat het onmogelijk is gedrag en attitudes te veranderen tenzij iedereen van boven tot onder (bij het management) volledig geëngageerd is. Het vereist ook meer kritische middelen voor het bedrijf en creëert een cultuur van innovatie voor zowel werknemers als management.

Corporate venturing

Elke werknemer kan zijn bedrijfsconcept inbrengen in de onderneming, hetzij tijdens een pitchingwedstrijd, hetzij in het kader van ideeënbeheer. Werknemers in een corporate venture afdeling krijgen een budget, dat geld en tijd kan zijn, en hulp van leidinggevenden en specialisten, zodat zij hun bedrijfsidee binnen het bedrijf kunnen ontwikkelen.

Werknemers die nog niet ontslagen zijn, worden uit hun afdeling ontslagen en mogen hun bedrijf starten.

Innovatie werktijden

3M en Google behoren tot de meest innovatieve bedrijven, en ze worden erkend omdat ze elke werknemer ongeveer 20% van hun werktijd laten besteden aan innovatie en het ontwikkelen van hun ideeën.

De beeldspraak van deze illustratie is enerzijds overtuigend om innovatie als bedrijfswaarde te promoten en werknemers te motiveren de beschikbare mogelijkheden te benutten. Anderzijds stimuleert het een enorm potentieel voor innovatie door mensen te dwingen na te denken over hoe zij hun vaardigheden en bekwaamheden creatief kunnen aanwenden en nieuwe ideeën kunnen genereren.

Innovatielabs

Innovatielabs zijn smederijen die uitbestede innovatiediensten leveren. Ze zijn losgekoppeld van de routineactiviteiten van het bedrijf. Het feit dat innovatiegerichte middelen niet dagelijks worden gebruikt en dat de gebruikelijke hindernissen en barrières voor het denken worden weggenomen door afstand te nemen onder het motto "alles kan en mag".

Innovatielabs kunnen organisatorische innovatie-eenheden zijn of daadwerkelijke locaties waar individuen naartoe kunnen gaan, de middelen kunnen gebruiken en hun creativiteit kunnen ontdekken. Er zijn veel verschillende ruimtes waar kinderen zich kunnen uiten en hun interesses kunnen verkennen, zoals creatieve ruimtes, hulpmiddelen zoals 3D-printers en workshops.

Conclusie

Er zijn veel methoden en ideeën om de innovatiecultuur te verbeteren en goed te maken. Innovatiecultuur is essentieel voor totale bedrijfsontwikkeling. Innovatiecultuur creëert de sfeer voor stabiele groei. Er zijn niet altijd grote budgetten of goed geplande vijfjarenstrategieën met honderden acties voor nodig. U kunt beginnen met het afdwingen van cultuurinnovaties in uw bedrijf met een no-code app-bouwplatform, AppMaster.io. Wij volgen het op en helpen u bij elke stap, zoals gevraagd. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie en om een cultuur van innovatie in uw bedrijf te creëren. Creëer een cultuur van innovatie met een all-in-one pro-level no-code.