企业文化包含公司成文和不成文的原则、规范和态度，这些原则、规范和态度会影响员工的思维和行为方式。管理层对创新的支持和推动是企业文化的一部分。

创新文化是所有创新活动的基础，无论是研发还是营销。即使理念和创新团队仍然优秀，消极的文化也会扼杀创新。它对创新项目的成功具有重大影响。正确的创新战略会给公司带来巨大的利益。最好的经营理念在于文化创新的实施。如何获得创新的想法？创新想法是来自两个或多个来源的想法的组合，当它们结合在一起时，会形成一个全新的概念。

要培养良好的创新文化，首先应该建立：

让员工对创新及其提供的可能性敏感；

鼓励和激励员工定期参与创意创造；

无论是在发明者的位置上，但在其他人的想法和项目的支持下；

为员工提供创新所需的一切，包括教育、工具和技能。

这些步骤创造了一种积极的创新文化。

组织中的创新文化

第一个也是最重要的方面是公司的创新战略必须明确。我们扣除了对业务的期望以及对创新文化的要求。创新文化已经确定，比如管理者和员工在创新中需要什么行为。该立法旨在消除管理链中的混乱。管理中的创新文化也很重要。

培养创新文化的十种简单方法

首先，概述了促进创新文化的七种基本方法。它们很容易创建，因为它们既不需要大量的资金投资，也不需要大量人员。总之，他们需要领导层的承诺和负责创新的人的奉献精神。然后，它们可能会毫不费力地实施，并对创新文化产生重大影响。

传播创新战略

创新战略是概述战略方法的框架。每个员工都应该了解组织对创新的期望和目标。因此，第一个重要步骤是将创新战略分配到组织的所有职能和级别，例如，通过宣传活动。传播创新战略必须是创新活动的第一步。传播创新战略由几个不同的部分组成。它讨论了您的公司如何在整个创新过程中进行沟通。其中许多将与发明的各个阶段相媲美，但在某些情况下，您可能需要修改受众或交付。正确的创新战略可帮助您创建创新文化。

员工积极参与的级联研讨会

另一方面，创新战略的沟通是片面的，不鼓励讨论。此外，与员工的接触和他们的参与更为重要。

员工是通过级联的创新研讨会来挑选的，这些研讨会涵盖了所有职能和自上而下的整个层次结构。经理与其他人合作，开始这个过程。所以并不总是很清楚它应该是什么：

创新对您的行业意味着什么？ 它们如何融入创新过程，它们的意义是什么？ 你能做些什么来帮助创新的成功？

在理想情况下，这会产生角色模型和行动计划，或者会对工作描述产生影响。积极的创新文化也允许人们以某种方式进行实验。积极的创新文化意味着对员工的心态和积极性产生积极的激励作用。创造投球文化至关重要。

创新速成课程

员工可能无法解释创新对企业和他们意味着什么，或者他们可以做出什么贡献。创造新事物以及具有创造力和创造力也需要知识和才能。在这里，建议在材料和劳动力需求方面提供基础广泛的创新速成课程。例如，生产员工的信息需求与营销组组长的信息需求大不相同。以下只是速成课程可能内容的一个示例：

创新的定义是什么？

关于如何做事的想法可能来自任意数量的来源。

我应该如何以及在哪里提交我的概念？

您如何在创新过程中使用您的想法？一张照片会发生什么，你个人能做出什么贡献？

创造性的方法。

理想的长度在 1 到 3 小时之间，应该能吸引尽可能多的观众。

创新日

创新日可能是集中和调动人们对创新主题的关注的有效工具。所有工人都应该能够参与。以下是一些潜在的焦点和主题：

展示最新的创新；

执行局关于创新的词；

创新部开放日；

黑客马拉松和创意研讨会；

关于创新主题的 Barcamps；

创新信息事件，如创新过程、创新方法；

创新奖颁奖典礼。

创新日也可以在互联网上举行。还建议国际移动业务将所有员工聚集在一个地方是不可行的。无论是线下还是线上，高层管理人员的可见性都是一个关键的成功因素。

创意工作坊

应鼓励员工通过创意研讨会、提供信息和提高创新意识参与创新过程。跨所有职能部门协作的团队可以改善创新问题并创造新的想法和解决方案。如果研讨会管理得当并且主题吸引人，那么将完成一场巨大的抽奖，因为人们将受到启发和激励去创造新事物。当然，这些建议不能被搁置一旁，而是要产生影响；否则，所有的诺言都将被遗忘。商业理念应该是一种积极的创新，而研讨会是提升它们的完美方法。组织研讨会以提高生产力。

投球比赛

鼓励所有员工以竞赛的形式提交提案。然后他们可能会被带到管理层面前。此外，投球前培训可确保达到最佳效果。

由管理人员和内部和外部专家组成的小组选择最佳概念。另一方面，员工投票可以选择获胜的建议。然后，最好的想法会被认可并进一步推进。

推销比赛提供了多种好处，包括表现出的管理承诺、广泛的内部媒体有效性、讨论和创造的想法、员工动员和享受。当然，创造优秀的概念是另一个显着的好处。投球比赛代表了最佳的创新实践。投球比赛让人们有机会证明他们的商业理念的潜力。

创新奖

创新竞赛总是会引起很多关注和热情，主要是如果它们是作为推销活动的一部分举行的，或者是在奖励创新团队或项目的最佳创意时。不是因为客观的奖励，而是因为员工从他们的公司获得的公众赞赏。奖品和奖励对其他员工具有激励性的影响，促使他们思考新的想法。

请注意，除非每个人都从上到下（对管理层）全心全意，否则不可能改变行为和态度。它还需要为公司提供更多关键资源，并为员工和管理层创造一种创新文化。

企业风险投资

每个员工都可以将他们的商业理念贡献给公司，无论是在推销比赛中还是在创意管理的背景下。企业风险部门的员工会收到一份预算，可能是金钱和时间，以及高管和专家的帮助，使他们能够在公司内发展他们的商业理念。

尚未被解雇的员工被从他们的部门解雇，并被允许开始他们的业务。

创新工作时间

3M 和谷歌是最具创新性的企业之一，它们因让每位员工将大约 20% 的工作时间用于创新和发展他们的想法而获得认可。

一方面，这幅插图的意象在促进创新作为企业价值和激励员工利用现有可能性方面令人信服。另一方面，它通过促使人们思考如何创造性地运用他们的技能和能力，产生新的想法，从而激发了巨大的创新潜力。

创新实验室

创新实验室是提供外包创新服务的锻造厂。他们与公司的日常运营脱节。事实上，以创新为重点的资源并没有被每天使用，思维的常见障碍和障碍被“一切都是可行和允许的”座右铭所消除。

创新实验室可能是组织创新单位或个人可以去、使用资源和发现他们的创造力的实际位置。孩子们有许多不同的空间来表达自己和探索他们的兴趣，例如创意室、3D 打印机等工具和工作坊。

结论

有很多方法和想法可以改善创新文化并使其良好。创新文化对于整体业务发展至关重要。创新文化营造稳定成长的氛围。它并不总是需要庞大的预算或精心策划的五年战略和数百项行动。您可以使用无代码应用程序构建平台AppMaster.io开始在您的公司中实施文化创新。我们将按照要求在每一步为您提供帮助。请随时与我们联系以了解更多信息并在您的企业中营造创新文化。通过一体化的专业级无代码创建创新文化。