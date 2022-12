Kultura korporacyjna obejmuje pisemne i niepisane zasady, normy i postawy firmy, które wpływają na sposób myślenia i działania pracowników. Wsparcie i promocja innowacji przez kierownictwo są częścią kultury korporacyjnej.

Kultura innowacji jest podstawą dla wszystkich działań innowacyjnych, czy to badań i rozwoju, czy marketingu. Nawet jeśli koncepcja i zespół innowacyjny są nadal doskonałe, negatywna kultura może zdusić innowacje. Ma ona znaczący wpływ na sukces innowacyjnych projektów. Właściwa strategia innowacji przynosi firmie ogromne korzyści. Najlepszy pomysł na biznes znajduje się w kulturze wdrożenie innowacji. Jak zdobyć innowacyjne pomysły? Innowacyjne pomysły to połączenie idei z dwóch lub więcej źródeł, gdy są zebrane w umyśle, co prowadzi do powstania zupełnie nowej koncepcji.

Aby rozwinąć korzystną kulturę innowacji, należy najpierw ustalić:

Uwrażliwić pracowników na innowacje i możliwości, jakie one dają;

Zachęcać i inspirować pracowników do regularnego uczestnictwa w tworzeniu pomysłów;

Być na pozycji wynalazcy, ale z poparciem dla pomysłów i projektów innych osób;

Zapewnij pracownikom wszystko, czego potrzebują do wprowadzania innowacji, w tym edukację, narzędzia i umiejętności.

Te kroki tworzą pozytywną kulturę innowacji.

Kultura innowacji w Twojej organizacji

Pierwszym i najistotniejszym aspektem jest to, że strategia innowacyjna firmy musi być jasno określona. Odliczamy, czego oczekuje się od firmy i jaka kultura innowacji jest wymagana. Kultura innowacji została określona, np. jakie zachowania menedżerów i pracowników są potrzebne w innowacjach. Te przepisy mają na celu usunięcie zamieszania w łańcuchu zarządzania. Niezbędna jest również kultura innowacyjna w zarządzaniu.

Dziesięć prostych metod rozwijania kultury innowacji

Na początek przedstawiono siedem podstawowych metod pobudzania kultury innowacji. Są one proste w tworzeniu, ponieważ nie wymagają ani znacznych nakładów finansowych, ani personalnych. Podsumowując, wymagają one zaangażowania przywódców i poświęcenia osób odpowiedzialnych za innowacje. Wówczas mogą zostać wdrożone bez większych trudności i mieć znaczący wpływ na kulturę innowacji.

Strategia innowacji w komunikacji

Strategia innowacji to ramy, które nakreślają strategiczne podejście. Każdy pracownik powinien być świadomy oczekiwań i celów organizacji w zakresie innowacji. W związku z tym pierwszym niezbędnym krokiem jest rozpowszechnienie strategii innowacji na wszystkich funkcjach i poziomach organizacji, na przykład poprzez kampanię informacyjną. Komunikacyjna strategia innowacji musi być pierwszym krokiem kampanii innowacyjnej. Strategia innowacji komunikacyjnej składa się z kilku odrębnych elementów. Mówi ona o tym, jak Twoja firma komunikuje się w całym procesie innowacji. Wiele z nich będzie porównywalnych z różnymi fazami wynalazku, ale w niektórych przypadkach może być konieczne zmodyfikowanie odbiorców lub dostawy. Właściwa strategia innowacyjna pomoże Ci stworzyć kulturę innowacji.

Warsztaty kaskadowe dla aktywnego zaangażowania pracowników

Komunikacja strategii innowacji jest natomiast jednostronna i nie zachęca do dyskusji. Co więcej, zaangażowanie pracowników i ich udział jest jeszcze bardziej kluczowe.

Pracownicy są podchwytywani poprzez kaskadowe warsztaty na temat innowacji, które obejmują wszystkie funkcje i przebiegają odgórnie przez całą hierarchię. Menedżer, we współpracy z innymi, rozpoczyna ten proces. Nie zawsze więc wiadomo, jak to powinno wyglądać:

Co dla Twojej branży oznacza bycie innowacyjnym? Jak wpisują się w proces innowacji i jakie jest ich znaczenie? Co możesz zrobić, aby pomóc w sukcesie innowacji?

To, w idealnym scenariuszu, skutkuje wzorcami i planami działania lub ma wpływ na opisy stanowisk pracy. Pozytywna kultura innowacji pozwala również ludziom w pewien sposób eksperymentować. Pozytywna kultura innowacji oznacza pozytywny, stymulujący wpływ na mentalność i motywację pracowników. Tworzenie kultury pitchingu jest niezbędne.

Kursy innowacyjności

Pracownicy mogą nie być w stanie wyjaśnić, co innowacja oznacza dla firmy i dla nich samych lub co mogą wnieść. Tworzenie nowych rzeczy oraz kreatywność i pomysłowość wymagają również wiedzy i talentu. W tym przypadku zaleca się przeprowadzenie szeroko zakrojonych kursów szybkiego reagowania na innowacje, zarówno pod względem materiału, jak i potrzeb pracowników. Na przykład, zapotrzebowanie na informacje pracownika produkcji jest zupełnie inne niż lidera grupy marketingowej. Poniżej podano tylko jeden przykład możliwych treści dla crash-courses:

Jaka jest definicja innowacji?

Pomysły na to, jak zrobić coś, mogą pochodzić z dowolnej liczby źródeł.

Jak i gdzie zgłosić swoją koncepcję?

Jak wykorzystać swój pomysł w procesie innowacji? Co się dzieje z obrazem i co można wnieść osobiście?

Metody twórcze.

Idealna długość wynosi od jednej do trzech godzin i powinna przemawiać do jak największej liczby odbiorców.

Dni Innowacji

Dzień Innowacji może być skutecznym narzędziem do skupienia i zmobilizowania uwagi na temat innowacji. Wszyscy pracownicy powinni mieć możliwość wzięcia w nim udziału. Poniżej przedstawiono kilka potencjalnych punktów centralnych i tematów:

Prezentacja najnowszych innowacji;

Słowo zarządu na temat innowacji;

Dzień otwarty w dziale innowacji;

Hackathony i warsztaty pomysłów;

Barcampy na tematy związane z innowacjami;

Wydarzenia informacyjne dotyczące innowacji, np. procesu innowacji, metod innowacji;

Ceremonia wręczenia nagród za innowacje.

Dzień Innowacji może odbywać się również przez Internet. Sugeruje się również, że w przypadku międzynarodowych firm mobilnych zgromadzenie wszystkich pracowników w jednym miejscu nie jest możliwe. Widoczność najwyższego kierownictwa jest kluczowym czynnikiem sukcesu, czy to w trybie offline czy online.

Warsztaty kreatywności

Pracownicy powinni być zachęcani do angażowania się w proces innowacji poprzez warsztaty kreatywności, dostarczanie informacji i podnoszenie świadomości na temat innowacji. Zespoły, które współpracują ze sobą we wszystkich funkcjach, usprawniają kwestie związane z innowacjami i tworzą nowe pomysły i rozwiązania. Ogromny remis zostanie osiągnięty, jeśli warsztaty będą odpowiednio zarządzane, a tematyka atrakcyjna, ponieważ ludzie będą zainspirowani i zmotywowani do tworzenia nowych rzeczy. Oczywiście, propozycje nie mogą trafić do szuflady, ale raczej mieć wpływ; w przeciwnym razie wszystkie obietnice zostaną zapomniane. Pomysły biznesowe powinny być pozytywną innowacją, a warsztaty są doskonałą metodą na ich wzbudzenie. Zorganizuj warsztaty, aby zwiększyć wydajność, również.

Konkursy pitchingowe

Wszyscy pracownicy są zachęcani do składania propozycji w formie konkursu. Mogą one następnie zostać przedstawione przed kierownictwem. Co więcej, szkolenie przed pitchingiem zapewnia osiągnięcie jak najlepszego efektu.

Panel złożony z kierownictwa oraz wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów wybiera najlepsze koncepcje. Z kolei pracownicy głosując, mogą wybrać zwycięskie propozycje. Najlepsze pomysły są następnie doceniane i awansują dalej.

Konkursy pitchingowe przynoszą kilka korzyści, w tym wykazane zaangażowanie kierownictwa, szeroką skuteczność mediów wewnętrznych, dyskutowane i tworzone pomysły, mobilizację pracowników i radość. Oczywiście, tworzenie doskonałych koncepcji jest kolejną istotną korzyścią. Konkursy pitchingowe reprezentują najlepsze praktyki innowacyjne. Konkursy pitchingowe dają ludziom szansę na udowodnienie potencjału ich pomysłu biznesowego.

Nagrody za innowacje

Konkursy innowacji zawsze przyciągają wiele uwagi i entuzjazmu, przede wszystkim jeśli odbywają się w ramach wydarzenia pitchingowego lub gdy nagradzane są najlepsze pomysły zespołów lub projektów innowacyjnych. Nie z powodu obiektywnej nagrody, ale raczej z powodu publicznego uznania, jakie pracownicy otrzymują od swojej firmy. Nagrody i wyróżnienia mają galwanizujący wpływ na innych pracowników, skłaniając ich do myślenia o nowych pomysłach.

Zauważ, że zmiana zachowań i postaw jest niemożliwa, jeśli wszyscy nie są w pełni zaangażowani, od góry do dołu (do kierownictwa). Wymaga to również większych zasobów krytycznych dla firmy i tworzy kulturę innowacji zarówno dla pracowników, jak i dla kierownictwa.

Korporacyjne przedsięwzięcia

Każdy pracownik może wnieść do firmy swój pomysł na biznes, czy to podczas konkursu pitchingowego, czy w ramach zarządzania pomysłami. Pracownicy działu corporate venture otrzymują budżet, którym mogą być pieniądze i czas, oraz pomoc kierownictwa i specjalistów, co pozwala im rozwijać swój pomysł na biznes w ramach firmy.

Pracownicy, którzy nie zostali jeszcze zwolnieni, są zwalniani ze swoich działów i zezwala się im na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Godziny pracy nad innowacjami

3M i Google należą do najbardziej innowacyjnych firm i są znane z tego, że każdy pracownik poświęca około 20% swojego czasu pracy na innowacje i rozwijanie swoich pomysłów.

Ta ilustracja jest z jednej strony przekonująca, jeśli chodzi o promowanie innowacji jako wartości korporacyjnej i motywowanie pracowników do wykorzystywania dostępnych możliwości. Z drugiej strony, stymuluje ogromny potencjał innowacyjności, zmuszając ludzi do zastanowienia się, jak mogą twórczo wykorzystać swoje umiejętności i zdolności, generując świeże pomysły.

Laboratoria innowacji

Innovation Labs to kuźnie, które świadczą usługi innowacyjne na zasadzie outsourcingu. Są one odłączone od rutynowych działań firmy. Fakt, że zasoby skoncentrowane na innowacjach nie są wykorzystywane na co dzień, a powszechne przeszkody i bariery w myśleniu są usuwane przez dystans z hasłem "wszystko jest wykonalne i dozwolone".

Laboratoria innowacji mogą być organizacyjnymi jednostkami innowacyjnymi lub rzeczywistymi miejscami, do których jednostki mogą się udać, korzystać z zasobów i odkrywać swoją kreatywność. Istnieje wiele różnych przestrzeni, w których dzieci mogą wyrażać siebie i odkrywać swoje zainteresowania, takich jak pokoje kreatywne, narzędzia takie jak drukarki 3D i warsztaty.

Wnioski

Istnieje wiele metod i pomysłów, aby poprawić kulturę innowacji i uczynić ją dobrą. Kultura innowacji jest niezbędna dla całkowitego rozwoju biznesu. Kultura innowacji tworzy atmosferę dla stabilnego wzrostu. Nie zawsze potrzebuje wielkich budżetów czy dobrze zaplanowanych pięcioletnich strategii z setkami działań. Możesz zacząć egzekwować innowacje kulturowe w swojej firmie dzięki platformie do budowania aplikacji no-code, AppMaster.io. Będziemy za nią podążać i wspierać Cię na każdym kroku, zgodnie z życzeniem. Nie wahaj się skontaktować z nami, aby dowiedzieć się więcej i stworzyć kulturę innowacji w swojej firmie. Stwórz kulturę innowacji za pomocą all-in-one pro-level no-code.