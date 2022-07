La culture d'entreprise englobe les principes, les normes et les attitudes écrits et non écrits de l'entreprise, qui ont un impact sur la façon dont les employés pensent et agissent. Et le soutien et la promotion de l'innovation par la direction font partie de la culture d'entreprise.

La culture de l'innovation est le fondement de toute activité d'innovation, qu'il s'agisse de recherche et développement ou de marketing. Même si le concept et l'équipe d'innovation sont toujours excellents, une culture négative peut étouffer l'innovation. Elle a une influence significative sur la réussite des projets innovants. La bonne stratégie d'innovation apporte à une entreprise de grands avantages. La meilleure idée d'entreprise est dans la mise en œuvre de l'innovation culturelle. Comment avoir des idées innovantes ? Les idées innovantes sont une combinaison d'idées provenant de deux sources ou plus lorsqu'elles sont réunies à l'esprit, conduisant à la formation d'un concept entièrement nouveau.

Pour développer une culture d'innovation favorable, vous devez d'abord établir :

Sensibiliser les employés à l'innovation et aux possibilités qu'elle offre;

Encourager et inspirer les employés à participer régulièrement à la création d'idées ;

Que ce soit dans la position de l'inventeur mais avec le soutien des idées et des projets des autres ;

Fournissez aux employés tout ce dont ils ont besoin pour innover, y compris la formation, les outils et les compétences.

Ces étapes créent une culture d'innovation positive.

Culture de l'innovation dans votre organisation

Le premier aspect, et le plus essentiel, est que la stratégie d'innovation de l'entreprise doit être clairement définie. On en déduit ce qu'on attend de l'entreprise et quelle culture d'innovation est nécessaire. La culture de l'innovation a été déterminée, comme le comportement dont les managers et les employés ont besoin en matière d'innovation. Cette législation vise à lever la confusion dans la chaîne de gestion. La culture de l'innovation en management est également essentielle.

Dix méthodes simples pour développer une culture de l'innovation

Pour commencer, sept méthodes de base pour stimuler la culture de l'innovation sont décrites. Ils sont simples à créer car ils ne nécessitent ni investissement important en argent ni en personnel. En conclusion, ils ont besoin de l'engagement des dirigeants et du dévouement des responsables de l'innovation. Elles peuvent alors être mises en œuvre sans grande difficulté et avoir un impact significatif sur la culture de l'innovation.

Stratégie d'innovation communicative

La stratégie d'innovation est un cadre qui décrit l'approche stratégique. Chaque employé doit être conscient des attentes et des objectifs de l'organisation en matière d'innovation. Par conséquent, la première étape essentielle consiste à diffuser la stratégie d'innovation dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'organisation, par exemple par le biais d'une campagne d'information. La stratégie d'innovation en communication doit être la première étape d'une campagne d'innovation. La stratégie d'innovation en communication est composée de plusieurs volets distincts. Il parle de la façon dont votre entreprise communique tout au long du processus d'innovation complet. Beaucoup d'entre eux seront comparables aux différentes phases de l'invention, mais vous devrez peut-être modifier le public ou la diffusion dans certains cas. La bonne stratégie d'innovation vous aide à créer une culture de l'innovation.

Ateliers en cascade pour une implication active des employés

La communication de la stratégie d'innovation, en revanche, est unilatérale et n'encourage pas la discussion. De plus, l'engagement avec les employés et leur participation sont encore plus cruciaux.

Les employés sont captés par le biais d'ateliers en cascade sur l'innovation qui couvrent toutes les fonctions et de haut en bas à travers toute la hiérarchie. Le gestionnaire, en collaboration avec d'autres, démarre ce processus. Il n'est donc pas toujours clair de savoir ce que cela devrait être :

Qu'est-ce que cela signifie pour votre industrie d'être innovant? Comment s'intègrent-ils dans le processus d'innovation et quelle est leur signification ? Que pouvez-vous faire pour contribuer au succès de l'innovation ?

Ceci, dans le scénario idéal, se traduit par des modèles de rôle et des plans d'action, ou cela a un impact sur les descriptions de poste. La culture d'innovation positive permet également aux gens d'expérimenter d'une manière ou d'une autre. Une culture d'innovation positive signifie un effet positif et stimulant sur l'état d'esprit et la motivation des employés. Créer une culture du pitch est essentiel.

Cours intensifs sur l'innovation

Les employés peuvent ne pas être en mesure d'expliquer ce que l'innovation signifie pour l'entreprise et pour eux ou ce qu'ils peuvent apporter. Créer de nouvelles choses et être créatif et inventif nécessitent également des connaissances et des talents. Ici, des cours accélérés à grande échelle sur l'innovation sont conseillés, à la fois en termes de matériel et de couverture des besoins de la main-d'œuvre. Par exemple, les besoins d'information d'un employé de production sont très différents de ceux d'un chef de groupe marketing. Ce qui suit n'est qu'un exemple de contenu possible pour les cours intensifs :

Quelle est la définition de l'innovation ?

Les idées sur la façon de faire les choses peuvent provenir d'un certain nombre de sources.

Comment et où dois-je soumettre mon concept ?

Comment utilisez-vous votre idée dans le processus d'innovation ? Qu'advient-il d'une image et que pouvez-vous apporter personnellement ?

Méthodes créatives.

La durée idéale se situe entre une et trois heures, et elle devrait plaire au plus large public possible.

Journées de l'innovation

La Journée de l'innovation peut être un outil efficace pour focaliser et mobiliser l'attention sur le thème de l'innovation. Tous les travailleurs doivent pouvoir participer. Voici quelques points focaux et thèmes potentiels :

Présentation des dernières innovations;

Mot du Directoire sur l'Innovation ;

Journée portes ouvertes au service innovation ;

Hackathons et ateliers d'idées ;

Barcamps sur des sujets d'innovation ;

Événements d'information sur l'innovation, par exemple processus d'innovation, méthodes d'innovation ;

Remise des prix de l'innovation.

La Journée de l'Innovation peut également se dérouler sur Internet. Il est également suggéré que les entreprises mobiles internationales rassemblant tous les employés en un seul endroit ne sont pas réalisables. La visibilité du top management est un facteur crucial de succès, que ce soit offline ou online.

Ateliers de créativité

Les employés doivent être encouragés à s'engager dans le processus d'innovation par le biais d'ateliers créatifs, en fournissant des informations et en sensibilisant à l'innovation. Les équipes qui collaborent dans toutes les fonctions améliorent les problèmes d'innovation et créent de nouvelles idées et solutions. Un tirage énorme sera réalisé si les ateliers sont bien gérés et les thèmes sont attrayants, car les gens seront inspirés et motivés pour créer de nouvelles choses. Bien sûr, les suggestions ne doivent pas rester dans un tiroir mais avoir un impact ; sinon, toutes les promesses seront oubliées. Les idées d'entreprise doivent être une innovation positive, et les ateliers sont la méthode idéale pour les susciter. Organisez également des ateliers pour augmenter la productivité.

Concours de pitch

Tous les employés sont encouragés à soumettre des propositions sous forme de concours. Ils peuvent alors être amenés devant la direction. De plus, la formation pré-lancement garantit que le meilleur effet possible est obtenu.

Un panel de management et d'experts internes et externes sélectionne les meilleurs concepts. Les employés qui votent, quant à eux, peuvent choisir les suggestions gagnantes. Les meilleures idées sont ensuite reconnues et avancées.

Les concours de présentation offrent plusieurs avantages, notamment l'engagement démontré de la direction, un large éventail d'efficacité des médias internes, des idées discutées et créées, la mobilisation des employés et le plaisir. Bien sûr, la création d'excellents concepts est un autre avantage important. Les concours de pitch représentent les meilleures pratiques d'innovation. Les concours de présentation donnent aux gens la chance de prouver le potentiel de leur idée d'entreprise.

Prix de l'Innovation

Les concours d'innovation suscitent toujours beaucoup d'attention et d'enthousiasme, principalement s'ils sont organisés dans le cadre d'un événement de pitch ou lorsque les meilleures idées d'équipes ou de projets d'innovation sont récompensées. Pas à cause du prix objectif, mais plutôt à cause de l'appréciation publique que les employés obtiennent de leur entreprise. Les prix et récompenses ont une influence galvanisante sur les autres employés, les incitant à réfléchir à de nouvelles idées.

Notez qu'il est impossible de changer les comportements et les attitudes à moins que tout le monde ne soit pleinement engagé de haut en bas (à la direction). Cela nécessite également des ressources plus critiques pour l'entreprise et crée une culture d'innovation pour les employés et la direction.

Corporate Venturing

Chaque collaborateur peut apporter son concept d'entreprise à l'entreprise, que ce soit lors d'un concours de pitch ou dans le cadre de la gestion d'idées. Les employés d'un département de capital-risque reçoivent un budget, qui peut être de l'argent et du temps, et l'aide de cadres et de spécialistes, leur permettant de développer leur idée d'entreprise au sein de l'entreprise.

Les employés qui n'ont pas encore été licenciés sont licenciés de leurs services et autorisés à démarrer leur entreprise.

Heures de travail d'innovation

3M et Google font partie des entreprises les plus innovantes et sont reconnus pour que chaque employé consacre environ 20 % de son temps de travail à l'innovation et au développement de ses idées.

L'imagerie de cette illustration est convaincante, d'une part, pour promouvoir l'innovation en tant que valeur d'entreprise et motiver les employés à capitaliser sur les possibilités disponibles. D'autre part, il stimule un énorme potentiel d'innovation en obligeant les gens à réfléchir à la manière dont ils pourraient utiliser leurs compétences et leurs capacités de manière créative, en générant de nouvelles idées.

Laboratoires d'innovation

Les Innovation Labs sont des forges qui fournissent des services d'innovation externalisés. Ils sont déconnectés des opérations courantes de l'entreprise. Le fait que les ressources axées sur l'innovation ne sont pas utilisées quotidiennement et que les obstacles et barrières communs à la réflexion sont éliminés par la distance avec la devise "tout est faisable et permis".

Les laboratoires d'innovation peuvent être des unités d'innovation organisationnelle ou de véritables lieux où les individus peuvent se rendre, utiliser les ressources et découvrir leur créativité. Il existe de nombreux espaces différents permettant aux enfants de s'exprimer et d'explorer leurs intérêts, tels que des salles de création, des outils tels que des imprimantes 3D et des ateliers.

Conclusion

Il existe de nombreuses méthodes et idées pour améliorer la culture de l'innovation et la rendre bonne. La culture de l'innovation est essentielle au développement global de l'entreprise. La culture de l'innovation crée l'atmosphère d'une croissance stable. Elle n'a pas toujours besoin de gros budgets ou de stratégies quinquennales bien planifiées avec des centaines d'actions.