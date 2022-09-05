Dünyadaki her ürün, araç, iş ve uygulama temel bir fikirden yola çıkar. Mark Zuckerberg gibi tanınmış şahsiyetler, çekici ürünlere dönüştürülebilecek ilginç ve benzersiz fikirleri olduğu için onu büyütmeyi başardılar. Kodlama becerileriniz yoksa karlı bir proje oluşturamazsınız.

Günümüzde teknoloji çok ilerledi. Sonuç olarak, kodlama dilleri hakkında sıfır fikriniz olsa bile, kodsuz platformlarla yazılım geliştirmeye başlayabilirsiniz. Kullanıcılar için başarılı bir ürün başlatmak için kodlamanın gerekli olduğunu varsaymayı bırakmanın zamanı geldi. Tek satır kod yazmadan başarılı bir uygulama geliştirmek için izlemeniz gereken ilk 6 adımı öğrenmek için bu makaleyi okumaya devam edin.

Adım 1 - net bir fikriniz ve hedefiniz olsun

Ürün geliştirme ilginç bir fikirle başlar. Sahip olabileceğiniz tüm fikirleri özetlemeye başlayın. Ondan kapsamlı bir iş planı yapın. Kullanıcı kişiliğinizin (hedef kitle) özelliklerini belirleyin. Tüm çabalarınızı takip edin.

Bu adımda dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden bazıları şunlardır:

Uygulama aracılığıyla ele almak istediğiniz sorun.

Uygulamanızın diğer mevcut ürünlerden farklı olmasını sağlayan göze çarpan özellikleri.

Kişisel tercihleriniz ve uygulamayı kendiniz kullanıp kullanmayacağınız.

Uygulamanın benzersizliği, kullanıcılar için çekiciliğini belirler.

Aklınızda net bir uygulama fikri olduğunda, bir sonraki adıma geçmeli ve güvenilir bir kodsuz araç yardımıyla bir prototip oluşturmalısınız.

Adım 2 - bir prototip oluşturun

Beta planlaması tamamlandıktan sonra, ürününüzün çalışan bir prototipini oluşturmalısınız. Bitmiş sonuca dahil etmek istediğiniz tüm bileşenler için bir plan işlevi görür. Sorununuzu yanıtlamak için, uygulamanızda sağlamayı düşündüğünüz her ekran, düğme, bağlantı, simge, açılır menü, uyarı, ilerleme çubuğu ve seçeneğin bir ilk sürümünü yapın.

Size bir servete mal olacak profesyonel uygulama geliştiricileri kiralamanıza gerek yok. Bunun yerine, verimli bir prototip oluşturmak için kodsuz geliştirme yaklaşımını kullanıyor olmanız size yardımcı olacaktır. Bazı insanlar ilk sürümleri oluşturmaz ve doğrudan son sürümü geliştirmeye başlar, ancak bu hatayı yapmamalısınız.

Bir prototip geliştirmenin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun:

Kullanıcı deneyimim nasıl görünmeli ?

Ana ekranda ne bulabilirsiniz?

Kullanıcılarımın katılımı nasıl olmalı?

En etkili ürün tasarımı yöntemi hangisidir?

Kullanıcımın uygulamamı kullanması için en basit yöntem nedir?

Platformda video izleyerek biraz zaman geçirdiyseniz, TikTok uygulamasının düzenini fark etmiş olabilirsiniz. Uygulamaya tıkladığınız anda küçük bir film başlıyor. Kullanıcıların tıklamalarının veya kaydırmalarının boşa gitmesini istemiyorlar. Uygulama geliştirme sürecine başlamadan önce kullanıcı akışınızı ve kullanıcı deneyiminizi dikkatlice değerlendirin.

Bir uygulamanın genel kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü, başarısı için önemli bir faktör olabilir. Kodsuz geliştirme yaklaşımı, sürükle ve bırak platformlarının kullanılmasını içerir, bu nedenle bir uygulama oluşturmak daha kolay ve daha hızlı hale gelir. Yüksek kaliteli bir prototip oluşturmak için Justinmind, Figma veya Balsamiq gibi tel çerçeveleme veya prototip oluşturma araçlarını kullanabilirsiniz.

Adım 3 - ürün geliştirmeyi başlatın

'Kalkınma' terimine bunalmaya gerek yok. Uzun ürün spesifikasyon belgeleri hazırlamayı ve kodlamayı içeren geleneksel ürün yazılarını unutun. Günümüzde, Appery, Bubble ve AppMaster gibi kodsuz platformların mevcudiyeti nedeniyle geliştirme, mutlaka kodlamayı içermemektedir. Herhangi bir kodlama olmadan hem basit hem de karmaşık uygulamalar oluşturmak için kodsuz geliştirme stratejilerine güvenebilirsiniz.

No-code'un amacı, kodlama yapmadan ve görsel düzenleme araçlarına ve sürükle ve bırak işlevlerine güvenmeden bir uygulama yapmanızı kolaylaştırmaktır. Günümüzde en profesyonel ve deneyimli geliştiriciler bile, geliştirme ihtiyaçlarını hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak için kodsuz ve düşük kodlu platformlar kullanıyor. Bu nedenle, geleneksel ürün yazma ve kodlama konusunda herhangi bir deneyiminiz yoksa, kesinlikle AppMaster gibi güvenilir bir kodsuz platform kullanmalısınız.

4. Adım - test etme

Bir uygulamayı piyasaya sürmeden önce test etmek son derece önemlidir. İster geleneksel geliştirme yaklaşımını, ister modern kodsuz prosedürleri kullanıyor olun, farklı test araçlarının yardımıyla her türlü hatayı ve hatayı ortadan kaldırmak için test etmeye odaklanmalısınız.

Kapsamlı testlerin, uygulamayı herkese açık hale getirmeden önce genel yapısını ve kullanıcı arayüzünü iyileştirmenize de olanak tanıdığını unutmayın. Bu nedenle, en iyi sonuçları almak için hem manuel hem de otomatik test gerçekleştirmelisiniz.

Adım 5 - beta lansmanı

Beta sürümleri, hedef kişilerinizin çoğunu bulabileceğiniz ve ürünlerinizi tanıtabileceğiniz kanallarda biraz erken ilgi ile uygulamanızı tanıtmanın harika bir yöntemidir. Önce bir aracı kullanmaya hevesli insanlar her zaman müsaittir.

Beta lansmanının faydalarını en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun:

Hedef kitlemi nerede bulabilirim?

Kurulumları nasıl başlatabilirim? (Bedavalar, ömür boyu üyelikler vb. Bunu başarabilir.)

Alıcımın başvurumla ilgilenmeye devam edeceğini nasıl garanti edebilirim?

Uygulamanızı beta başlatmanın nihai amacı, hedef kullanıcılarınızın ruh halini ve ilgisini ölçmektir. Hedef kullanıcılar uygulamanın ilk sürümüne iyi yanıt verirse, uygulamayı tüm kullanıcılara yayınlamaya hazırsınız demektir. Aksi takdirde, oldukça rekabetçi mobil uygulama sektörüne girmeden önce bazı değişiklikler ve iyileştirmeler yapmanız gerekebilir.

Adım 6 - geri bildirimi analiz edin ve ürünü güncelleyin

Her şey bittiğinde, veri toplama başlayabilir. Kullanıcılarınızla verimli bir şekilde etkileşim kurmanıza yardımcı olmak için tetikleyicilere dayalı bir damla e-posta kampanyası oluşturun. Geri bildirim toplamak için anket formları oluşturun ve bunları e-postalarınıza ekleyin. Zamandan ve maliyetten tasarruf etmek için e-posta kampanyasını otomatik hale getirin.

Kullandığımız sayısız uygulamada gördüğümüz sürekli güncellemeler, farklı hataları gidermek ve uygulamada iyileştirmeler yapmaktır. Kodsuz platformlar, değişiklikleri hızlı bir şekilde yapmayı ve güncellenen uygulamayı başlatmayı kolaylaştırır.

Veri toplama, analiz ve güncellemeler için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcılardan ihtiyacınız olan veri türü

Kullanıcıların karşılaştığı sorunların türü

Mobil mağazalardaki kullanıcıların yorumları

Güncellemeleri göndermek için uygun zaman

Çözüm

Kodsuz geliştirme, geliştirme endüstrisini değiştiriyor. Hem kodlayıcı olmayanlar hem de profesyonel kodlayıcılar için oyun alanını düzleştirdi. Artık her şey ürününüzün fizibilitesine ve özelliklerine bağlı.

AI tarafından oluşturulan bir arka uçla birlikte AppMaster ile en gelişmiş web ve mobil uygulamaları bile oluşturabilirsiniz. Sonuç olarak, tek bir kod satırı bile yazmanıza ve yine de iyi geliştirilmiş bir uygulamayı piyasaya sürmenize gerek kalmayacak.

Başarılı bir ürün geliştirme hakkında SSS

Başarılı bir ürün nasıl oluşturulur?

Piyasada başarılı bir uygulama oluşturmak ve piyasaya sürmek, birçok farklı faktörün birleşimidir. Dikkate alınması gereken en önemli şeylerden bazıları şunlardır:

Hedef kitle

Gereksinimler ve özellikler

Kodsuz gibi uygun bir geliştirme metodolojisinin seçimi

Güvenilir bir kodsuz platform kullanma

Test yapmak

Pazarlama

Ürünler oluşturmaya nasıl başlarsınız?

Ürün oluşturmaya başlamak için aklınızda net bir fikir ve vizyona sahip olmalısınız. Kodlama veya başka herhangi bir geleneksel geliştirme yaklaşımı öğrenmeye gerek yok. Bunun yerine, fikrinizi gerçek bir uygulamaya dönüştürmek için kodsuz bir platform kullanmaya başlayın.

Ürün geliştirmenin beş aşaması nelerdir?

Ürün geliştirmenin beş genel aşaması şunlardır:

Bir fikri beyin fırtınası yapmak ve sonuçlandırmak Araştırma ve analiz Konsept ve ilk sürüm geliştirme Uygulama geliştirme Ürün Lansmanı ve pazarlama

Bir ürünün en kritik aşaması hangisidir?

Farklı fikirler için beyin fırtınası yapmak ve çekici ve benzersiz bir fikir seçmek, bir ürünün en kritik aşamasıdır. Örneğin, sıradan bir fikir seçip piyasada mevcut olan bir ürünü geliştirirseniz, kendi yerinizi oluşturmanız son derece zor olacaktır.

Bu nedenle, bir fikri sonuçlandırmak ve hedef kullanıcılara hitap ettiğinden emin olmak için önemli ölçüde zaman harcamalısınız. Fikir kesinleştikten ve net bir vizyona sahip olduğunuzda, AppMaster gibi platformların kod gerektirmeyen özellikleri sayesinde fikrinizi gerçek bir uygulamaya dönüştürebileceksiniz.