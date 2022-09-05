Каждый продукт, инструмент, бизнес или приложение в мире начинается с базовой идеи. Известным личностям, таким как Марк Цукерберг, удалось добиться успеха, потому что у них есть интересные и уникальные идеи, которые можно превратить в привлекательные продукты. Не обязательно знать программирование, чтобы создать прибыльный проект.

В настоящее время технологии значительно продвинулись вперед. В результате вы можете начать разработку программного обеспечения с платформ no-code, даже если вы не имеете никакого представления о языках программирования. Пришло время перестать полагать, что программирование необходимо для запуска успешного продукта. Продолжайте читать эту статью, чтобы ознакомиться с 6 основными шагами, которые вы должны выполнить, чтобы разработать успешное приложение, не написав ни одной строки кода.

Шаг 1 - иметь четкую идею и цель

Разработка продукта начинается с интересной идеи. Начните излагать любые идеи, которые у вас могут возникнуть. Составьте из них подробный бизнес-план. Определите специфику вашей целевой аудитории.

Вот некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать на этом этапе:

Проблема, которую вы хотите решить с помощью приложения.

Существенные особенности вашего приложения, которые отличают его от других доступных продуктов.

Ваши личные предпочтения и будете ли вы использовать приложение самостоятельно.

Уникальность приложения определяет его привлекательность для пользователей.

Как только у вас появится четкая идея приложения, вы должны перейти к следующему шагу и создать прототип с помощью надежного инструмента no-code.

Шаг 2 — создайте прототип

После того, как планирование бета-тестирования завершено, вы должны создать рабочий прототип вашего продукта. Он действует как план для всех компонентов, которые вы хотите включить в конечный результат. Чтобы ответить на вашу проблему, сделайте первоначальную версию каждого экрана, кнопки, ссылки, значка, раскрывающегося списка, оповещения, индикатора выполнения и выбора, который вы собираетесь предоставить в своем приложении.

Нет необходимости нанимать профессиональных разработчиков приложений, которые будут стоить вам целое состояние. Вместо этого было бы полезно, если бы вы использовали подход к разработке no-code для создания эффективного прототипа. Некоторые люди не создают первоначальные версии и сразу начинают разработку окончательной версии, но вы не должны совершать эту ошибку.

Рассмотрите следующие вопросы, чтобы максимизировать преимущества разработки прототипа:

Как должен выглядеть пользовательский опыт ?

Что вы можете найти на главном экране ?

Как должна выглядеть адаптация пользователей?

Какой метод проектирования продукта наиболее эффективен?

Каков самый простой способ для моего пользователя использовать мое приложение?

Прежде чем приступить к процессу разработки приложения, внимательно рассмотрите свой пользовательский процесс и взаимодействие с пользователем.

Общий пользовательский опыт и пользовательский интерфейс приложения могут стать решающим фактором его успеха. Подход к разработке no-code предполагает использование метода drag-and-drop , поэтому создание приложения становится проще и быстрее. Для создания высококачественного прототипа вы можете использовать инструменты для создания макета, такие как Justinmind, Figma или Balsamiq.

Шаг 3 — начать разработку продукта

Не нужно зацикливаться на термине «развитие». Забудьте о традиционном написании продуктов, которое включало создание длинных документов со спецификациями продукта и программирование. В настоящее время разработка не обязательно связана с написанием кода из-за наличия платформ no-code, таких как Appery, Bubble и AppMaster. Вы можете положиться на стратегии разработки no-code для создания как простых, так и сложных приложений без какого-либо написания кода.

Цель no-code — облегчить вам создание приложения без программирования с использованием инструментов визуального редактирования и функций перетаскивания. Даже самые профессиональные и опытные разработчики в настоящее время используют платформы no-code и low-code, чтобы быстро и эффективно выполнять свои потребности в разработке. Следовательно, если у вас нет опыта написания и программирования продуктов, вам определенно следует использовать надежную платформу no-code, такую как AppMaster.

Шаг 4 - тестирование

Тестирование приложения перед его запуском на рынок имеет первостепенное значение. Независимо от того, используете ли вы традиционный подход к разработке или современные процедуры no-code, вы должны сосредоточиться на тестировании, чтобы удалить все виды ошибок с помощью различных инструментов тестирования.

Имейте в виду, что всестороннее тестирование также позволяет улучшить общую структуру и пользовательский интерфейс приложения, прежде чем сделать его общедоступным. Поэтому для получения наилучших результатов следует выполнять как ручное, так и автоматическое тестирование.

Шаг 5 — запуск бета-версии

Бета-релизы — это отличный способ представить свое приложение на раннем этапе, чтобы привлечь внимание к каналам, где вы можете найти большинство ваших целевых пользователей и продвигать свои товары. Людей, которые хотят использовать инструмент первыми, всегда легко найти.

Ответьте на следующие вопросы, чтобы максимально использовать преимущества запуска бета-версии:

Где я могу найти свою целевую аудиторию?

Как я могу начать установку? (Бесплатные услуги, пожизненное членство и т. д. могут помочь в этом.)

Как я могу гарантировать, что мой покупатель будет продолжать интересоваться моим приложением?

Конечная цель бета-запуска вашего приложения — оценить настроение и интерес ваших целевых пользователей. Если целевые пользователи хорошо реагируют на первоначальную версию приложения, это означает, что вы готовы выпустить приложение для всех пользователей. В противном случае вам, возможно, придется внести некоторые изменения и улучшения, прежде чем войти в высококонкурентную индустрию мобильных приложений.

Шаг 6 — проанализируйте отзывы и обновите продукт

Когда все будет готово, можно начинать сбор данных. Создайте кампанию электронной почты на основе триггеров, чтобы помочь вам эффективно взаимодействовать с вашими пользователями. Для сбора отзывов создавайте формы опросов и добавляйте их в свои электронные письма. Сделайте кампанию по электронной почте автоматической , чтобы сэкономить время и деньги.

Постоянные обновления, которые мы видим во многих приложениях, которые используем, направлены на устранение различных ошибок и внесение улучшений в приложение. Платформы no-code упрощают внесение изменений и запуск обновленного приложения.

При сборе, анализе и обновлении данных учитывайте следующие факторы:

Тип данных, которые вам нужны от пользователей

Тип проблем, с которыми сталкиваются пользователи

Отзывы пользователей о мобильных магазинах

Подходящее время для отправки обновлений

Вывод

Разработка no-code меняет индустрию разработки, она уравняла игровое поле как для не программистов, так и для профессиональных разработчиков. Теперь все сводится к осуществимости и возможностям вашего продукта.

Вы можете создавать даже самые сложные веб-приложения и мобильные приложения с помощью AppMaster, и бэкендом созданным искусственным интеллектом. В результате вам не придется писать ни строчки кода и при этом выводить на рынок хорошо разработанное приложение.

Часто задаваемые вопросы о разработке успешного продукта

Как создать успешный продукт?

Создание и запуск успешного приложения на рынке — это сочетание множества различных факторов. Вот некоторые из наиболее важных вещей, которые следует учитывать:

Целевая аудитория

Требования и спецификации

Выбор подходящей методологии разработки, такой как no-code

Использование надежной платформы no-code

Тестирование

Маркетинг

Как начать создавать продукты?

Чтобы начать создавать продукты, у вас должна быть четкая идея и видение. Нет необходимости изучать написание кода или любой другой традиционный подход к разработке. Вместо этого начните использовать платформу no-code, чтобы превратить вашу идею в реальное приложение.

Каковы пять этапов разработки продукта?

Пять основных этапов разработки продукта:

Мозговой штурм и доработка идеи Исследования и анализ Разработка концепции и начальной версии Разработка приложений Запуск продукта и маркетинг

Какой этап является наиболее важным этапом продукта?

Мозговой штурм различных идей и выбор привлекательной и уникальной идеи — самый важный этап создания продукта. Например, если вы выберете приземленную идею и разработаете продукт, уже представленный на рынке, вам будет чрезвычайно сложно создать собственное место.

Поэтому вам следует потратить много времени на доработку идеи и убедиться, что она нравится целевым пользователям. Как только идея будет завершена и у вас будет четкое видение, вы сможете превратить свою идею в реальное приложение с помощью no-code платформ, как AppMaster.