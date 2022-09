Todos os produtos, ferramentas, negócios e aplicativos do mundo começam com uma ideia básica. Personalidades conhecidas como Mark Zuckerberg conseguiram se tornar grandes porque têm ideias interessantes e únicas que podem ser transformadas em produtos atraentes. Não é necessário que, se você não tiver habilidades de codificação, não seja capaz de criar um projeto lucrativo.

Atualmente, a tecnologia avançou muito. Como resultado, você pode começar a desenvolver software com plataformas sem código , mesmo que não tenha nenhuma ideia sobre linguagens de codificação. É hora de parar de assumir que a codificação é essencial para lançar um produto de sucesso para os usuários. Continue lendo este artigo para se familiarizar com as 6 principais etapas que você deve seguir para desenvolver um aplicativo bem-sucedido sem escrever uma única linha de código.

Passo 1 - tenha uma ideia clara e objetivo

O desenvolvimento de produtos começa com uma ideia interessante. Comece a delinear quaisquer ideias que você possa ter. Faça um plano de negócios completo a partir dele. Determine as especificidades da sua persona de usuário (público-alvo). Acompanhe todos os seus esforços.

Alguns dos fatores mais importantes a serem considerados durante esta etapa são:

O problema que você deseja resolver por meio do aplicativo.

Recursos importantes do seu aplicativo que o diferenciam dos outros produtos disponíveis.

Suas preferências pessoais e se você usará o aplicativo por conta própria.

A exclusividade do aplicativo determina seu apelo aos usuários.

Depois de ter uma ideia de aplicativo clara em mente, você deve avançar para a próxima etapa e criar um protótipo com a ajuda de uma ferramenta confiável sem código.

Passo 2 - crie um protótipo

Quando o planejamento beta estiver concluído, você deve criar um protótipo funcional do seu produto. Ele funciona como um modelo para todos os componentes que você deseja incluir no resultado final. Para responder ao seu problema, faça uma versão inicial de cada tela, botão, link, ícone, menu suspenso, alerta, barra de progresso e escolha que você pretende fornecer em seu aplicativo.

Não há necessidade de contratar desenvolvedores de aplicativos profissionais que custarão uma fortuna. Em vez disso, ajudaria se você estivesse usando a abordagem de desenvolvimento sem código para criar um protótipo eficiente. Algumas pessoas não criam versões iniciais e começam a desenvolver a versão final diretamente, mas você não deve cometer esse erro.

Considere as seguintes perguntas para maximizar os benefícios de desenvolver um protótipo:

Como deve ser minha experiência de usuário ?

O que você pode encontrar na tela inicial ?

Como deve ser a integração dos meus usuários?

Qual método de design de produto é o mais eficaz?

Qual é o método mais simples para meu usuário utilizar meu aplicativo?

Você deve ter notado o layout do aplicativo TikTok se passou algum tempo visualizando vídeos na plataforma. Um pequeno filme começa assim que você clica no aplicativo. Eles não querem que os cliques ou furtos dos usuários sejam desperdiçados. Antes de iniciar o processo de desenvolvimento do aplicativo, considere cuidadosamente o fluxo e a experiência do usuário.

A experiência geral do usuário e a interface do usuário de um aplicativo podem ser o fator decisivo para seu sucesso. A abordagem de desenvolvimento sem código envolve o uso de plataformas de arrastar e soltar , de modo que a criação de um aplicativo se torna mais fácil e rápida. Você pode usar ferramentas de wireframing ou prototipagem como Justinmind, Figma ou Balsamiq para construir um protótipo de alta qualidade.

Etapa 3 - iniciar o desenvolvimento do produto

Não há necessidade de ficar sobrecarregado com o termo 'desenvolvimento'. Esqueça a escrita tradicional do produto que envolvia a elaboração de documentos e codificação longos de especificação do produto. Atualmente, o desenvolvimento não envolve necessariamente codificação devido à disponibilidade de plataformas sem código como Appery, Bubble e AppMaster. Você pode confiar nas estratégias de desenvolvimento sem código para criar aplicativos simples e complexos sem qualquer codificação.

O objetivo do no-code é facilitar a criação de um aplicativo sem codificação e depender de ferramentas de edição visual e funcionalidades de arrastar e soltar. Mesmo os desenvolvedores mais profissionais e experientes hoje em dia usam plataformas sem código e com pouco código para atender de forma rápida e eficiente às suas necessidades de desenvolvimento. Portanto, se você não tem experiência em escrita e codificação de produtos tradicionais, definitivamente deve usar uma plataforma confiável sem código, como o AppMaster.

Etapa 4 - teste

Testar um aplicativo antes de lançá-lo no mercado é de extrema importância. Esteja você usando a abordagem de desenvolvimento tradicional ou procedimentos modernos sem código, você deve se concentrar nos testes para remover todos os tipos de bugs e erros com a ajuda de diferentes ferramentas de teste.

Lembre-se de que testes abrangentes também permitem melhorar a estrutura geral e a interface do usuário do aplicativo antes de torná-lo público. Portanto, você deve realizar testes manuais e automáticos para obter os melhores resultados.

Etapa 5 - lançamento beta

As versões beta são um método fantástico para estrear seu aplicativo com alguma tração inicial nos canais onde você pode localizar a maioria de suas personas-alvo e promover seus produtos. As pessoas que estão ansiosas para usar uma ferramenta primeiro estão sempre disponíveis.

Considere as seguintes perguntas para maximizar os benefícios do lançamento beta:

Onde posso localizar meu público-alvo?

Como posso iniciar as instalações? (Brindes, associações vitalícias, etc., podem fazê-lo.)

Como posso garantir que o meu comprador continuará interessado na minha candidatura?

O objetivo final do lançamento beta do seu aplicativo é avaliar o humor e o interesse de seus usuários-alvo. Se os usuários de destino responderem bem à versão inicial do aplicativo, significa que você está pronto para liberar o aplicativo para todos os usuários. Caso contrário, talvez você precise fazer algumas alterações e melhorias antes de entrar no altamente competitivo setor de aplicativos móveis.

Passo 6 - analise o feedback e atualize o produto

Quando tudo estiver concluído, a coleta de dados pode começar. Crie uma campanha de e-mail de gotejamento com base em gatilhos para ajudá-lo a interagir de forma eficiente com seus usuários. Para coletar feedback, crie formulários de pesquisa e inclua-os em seus e-mails. Torne a campanha de e-mail automática para economizar tempo e custo.

As atualizações constantes que vemos em vários aplicativos que usamos são para remover diferentes bugs e fazer melhorias no aplicativo. As plataformas sem código facilitam as alterações e o lançamento do aplicativo atualizado.

Considere os seguintes fatores para coleta, análise e atualizações de dados:

Tipo de dados que você precisa dos usuários

Tipo de problemas que os usuários estão enfrentando

Comentários dos usuários em lojas móveis

Momento adequado para enviar as atualizações

Conclusão

O desenvolvimento sem código está mudando a indústria de desenvolvimento. Ele nivelou o campo de jogo para não codificadores e codificadores profissionais. Agora tudo se resume à viabilidade e recursos do seu produto.

Você pode criar até os aplicativos móveis e da Web mais sofisticados com o AppMaster, juntamente com um back-end gerado por IA. Como resultado, você não precisará escrever nem uma única linha de código e ainda lançar um aplicativo bem desenvolvido no mercado.

Perguntas frequentes sobre como desenvolver um produto de sucesso

Como construir um produto de sucesso?

Construir e lançar um aplicativo de sucesso no mercado é uma combinação de muitos fatores diferentes. Algumas das coisas mais importantes a serem consideradas são:

Público-alvo

Requisitos e especificações

Seleção de uma metodologia de desenvolvimento adequada, como no-code

Usando uma plataforma confiável sem código

Teste

Marketing

Como você começa a construir produtos?

Para começar a construir produtos, você deve ter uma ideia e visão claras em mente. Não há necessidade de aprender codificação ou qualquer outra abordagem de desenvolvimento tradicional. Em vez disso, comece a usar uma plataforma sem código para transformar sua ideia em um aplicativo real.

Quais são as cinco etapas do desenvolvimento de produtos?

Os cinco estágios gerais do desenvolvimento do produto são:

Brainstorming e finalização de uma ideia Pesquisa e análise Desenvolvimento de conceito e versão inicial Desenvolvimento de aplicativos Lançamento de produtos e marketing

Qual estágio é o estágio mais crítico de um produto?

Fazer um brainstorming de ideias diferentes e selecionar uma ideia atraente e única é a etapa mais crítica de um produto. Por exemplo, se você escolher uma ideia banal e desenvolver um produto já presente no mercado, será extremamente difícil fazer o seu próprio lugar.

Portanto, você deve gastar um tempo significativo finalizando uma ideia e garantindo que ela seja atraente para os usuários-alvo. Quando a ideia estiver finalizada e você tiver uma visão clara em mente, poderá transformar sua ideia em um aplicativo real com a ajuda dos recursos sem código de plataformas como o AppMaster.