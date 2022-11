Ogni prodotto, strumento, azienda e applicazione al mondo parte da un'idea di base. Personaggi famosi come Mark Zuckerberg sono riusciti a sfondare perché hanno idee interessanti e uniche che possono essere trasformate in prodotti interessanti. Non è detto che chi non ha competenze di codifica non sia in grado di creare un progetto redditizio.

Al giorno d'oggi, la tecnologia è molto avanzata. Di conseguenza, è possibile iniziare a sviluppare software con le piattaforme no-code, anche se non si hanno idee sui linguaggi di codifica. È ora di smettere di pensare che la codifica sia essenziale per lanciare un prodotto di successo per gli utenti. Continuate a leggere questo articolo per familiarizzare con i 6 passi principali da seguire per sviluppare un'applicazione di successo senza scrivere una sola riga di codice.

Passo 1 - avere un'idea e un obiettivo chiari

Lo sviluppo di un prodotto inizia con un'idea interessante. Iniziate a delineare tutte le idee che avete. Preparate un business plan approfondito. Determinate le specificità del vostro utente tipo (pubblico target). Tenete traccia di tutti i vostri sforzi.

Alcuni dei fattori più importanti da considerare in questa fase sono:

Il problema che volete affrontare attraverso l'applicazione.

Le caratteristiche salienti della vostra app che la rendono diversa dagli altri prodotti disponibili.

Le vostre preferenze personali e se userete l'app in prima persona.

L'unicità dell'applicazione determina la sua attrattiva per gli utenti.

Una volta che avete in mente un'idea chiara di applicazione, dovete passare alla fase successiva e creare un prototipo con l'aiuto di uno strumento no-code affidabile.

Fase 2 - creare un prototipo

Una volta completata la pianificazione beta, dovete creare un prototipo funzionante del vostro prodotto. Il prototipo funge da progetto per tutti i componenti che si desidera includere nel risultato finale. Per rispondere al vostro problema, realizzate una versione iniziale di ogni schermata, pulsante, link, icona, tendina, avviso, barra di avanzamento e scelta che intendete fornire nella vostra applicazione.

Non è necessario assumere sviluppatori di app professionisti che vi costeranno una fortuna. Al contrario, sarebbe utile utilizzare l'approccio di sviluppo senza codice per creare un prototipo efficiente. Alcuni non creano versioni iniziali e iniziano a sviluppare direttamente la versione finale, ma voi non dovreste commettere questo errore.

Considerate le seguenti domande per massimizzare i vantaggi dello sviluppo di un prototipo:

Come dovrebbe apparire la mia esperienza utente?

Cosa si trova nella schermata iniziale?

Come dovrebbe essere l'onboarding dei miei utenti?

Quale metodo di progettazione del prodotto è il più efficace?

Qual è il metodo più semplice per l'utente per utilizzare la mia applicazione?

Avrete notato il layout dell'app TikTok se avete trascorso un po' di tempo a guardare video sulla piattaforma. Un piccolo filmato inizia non appena si clicca sull'applicazione. Non vogliono che i clic o gli swipe degli utenti vadano sprecati. Prima di iniziare il processo di sviluppo dell'app, valutate attentamente il flusso e l'esperienza dell'utente.

L'esperienza utente complessiva e l'interfaccia utente di un'applicazione possono essere il fattore determinante per il suo successo. L'approccio di sviluppo no-code prevede l'utilizzo di piattaforme drag-and-drop, per cui la creazione di un'applicazione diventa più semplice e veloce. Per creare un prototipo di alta qualità si possono usare strumenti di wireframing o di prototipazione come Justinmind, Figma o Balsamiq.

Fase 3 - avviare lo sviluppo del prodotto

Non c'è bisogno di farsi sopraffare dal termine "sviluppo". Dimenticatevi la tradizionale scrittura del prodotto che prevedeva la stesura di lunghi documenti di specifiche e la codifica. Oggi lo sviluppo non comporta necessariamente la codifica, grazie alla disponibilità di piattaforme no-code come Appery, Bubble e AppMaster. È possibile affidarsi alle strategie di sviluppo no-code per creare applicazioni semplici e complesse senza alcuna codifica.

Lo scopo del no-code è quello di facilitare la creazione di un'app senza codifica e affidandosi a strumenti di editing visuale e a funzionalità di drag-and-drop. Anche gli sviluppatori più professionali ed esperti oggi utilizzano piattaforme no-code e low-code per soddisfare in modo rapido ed efficiente le loro esigenze di sviluppo. Pertanto, se non avete alcuna esperienza nella scrittura e nella codifica di prodotti tradizionali, dovreste assolutamente utilizzare una piattaforma no-code affidabile come AppMaster.

Fase 4 - Test

Testare un'applicazione prima di lanciarla sul mercato è di estrema importanza. Sia che si utilizzi l'approccio di sviluppo tradizionale o le moderne procedure no-code, è necessario concentrarsi sui test per eliminare tutti i tipi di bug ed errori con l'aiuto di diversi strumenti di test.

Tenete presente che un test completo vi permette anche di migliorare la struttura complessiva e l'interfaccia utente dell'applicazione prima di renderla pubblica. Pertanto, per ottenere i migliori risultati, è necessario eseguire sia test manuali che automatici.

Fase 5 - lancio beta

I rilasci beta sono un metodo fantastico per far debuttare la vostra applicazione con un po' di trazione iniziale nei canali in cui potete individuare la maggior parte dei vostri target e promuovere i vostri prodotti. Le persone desiderose di utilizzare per prime uno strumento sono sempre disponibili.

Considerate le seguenti domande per massimizzare i vantaggi del lancio della beta:

Dove posso trovare il mio pubblico target?

Come posso avviare le installazioni? (Omaggi, iscrizioni a vita, ecc. possono servire a questo scopo).

Come posso garantire che i miei acquirenti continueranno a essere interessati alla mia applicazione?

L'obiettivo finale del lancio in beta della vostra applicazione è quello di valutare l'umore e l'interesse dei vostri utenti target. Se gli utenti target rispondono bene alla versione iniziale dell'app, significa che siete pronti a rilasciare l'applicazione a tutti gli utenti. In caso contrario, potreste dover apportare alcune modifiche e miglioramenti prima di entrare nel settore altamente competitivo delle app per dispositivi mobili.

Fase 6 - analizzare i feedback e aggiornare il prodotto

Una volta terminato tutto, si può iniziare la raccolta dei dati. Create una campagna di email a goccia basata su trigger che vi aiutino a interagire in modo efficiente con i vostri utenti. Per raccogliere i feedback, create dei moduli di sondaggio e includeteli nelle vostre e-mail. Rendete la campagna e-mail automatica per risparmiare tempo e costi.

Gli aggiornamenti costanti che vediamo in numerose app che utilizziamo servono a rimuovere diversi bug e ad apportare miglioramenti all'app. Le piattaforme no-code consentono di apportare rapidamente le modifiche e di lanciare più facilmente l'app aggiornata.

Considerate i seguenti fattori per la raccolta, l'analisi e gli aggiornamenti dei dati:

Tipo di dati che vi servono dagli utenti

Tipo di problemi riscontrati dagli utenti

Recensioni degli utenti sugli store mobili

Momento adatto per l'invio degli aggiornamenti

Conclusione

Lo sviluppo no-code sta cambiando il settore dello sviluppo. Ha livellato il campo di gioco sia per i non codificatori che per i codificatori professionisti. Ora tutto dipende dalla fattibilità e dalle caratteristiche del prodotto.

Con AppMaster è possibile creare anche le applicazioni web e mobili più sofisticate, insieme a un backend generato dall'intelligenza artificiale. Di conseguenza, non dovrete scrivere nemmeno una riga di codice e potrete lanciare sul mercato un'applicazione ben sviluppata.

Domande frequenti sullo sviluppo di un prodotto di successo

Come si costruisce un prodotto di successo?

Costruire e lanciare un'applicazione di successo sul mercato è una combinazione di molti fattori diversi. Alcuni degli aspetti più importanti da considerare sono:

Pubblico di destinazione

Requisiti e specifiche

Selezione di una metodologia di sviluppo adeguata, come il no-code.

Utilizzo di una piattaforma no-code affidabile

Test

Marketing

Come si inizia a costruire prodotti?

Per iniziare a costruire prodotti, è necessario avere un'idea e una visione chiare in mente. Non è necessario imparare la codifica o qualsiasi altro approccio di sviluppo tradizionale. È sufficiente utilizzare una piattaforma no-code per trasformare la vostra idea in un'applicazione vera e propria.

Quali sono le cinque fasi dello sviluppo di un prodotto?

Le cinque fasi generali dello sviluppo di un prodotto sono:

Brainstorming e messa a punto di un'idea Ricerca e analisi Concetto e sviluppo della versione iniziale Sviluppo dell'app Lancio del prodotto e marketing

Qual è la fase più critica di un prodotto?

La fase più critica di un prodotto è il brainstorming di diverse idee e la selezione di un'idea accattivante e unica. Ad esempio, se si sceglie un'idea banale e si sviluppa un prodotto già presente sul mercato, sarà estremamente difficile farsi strada.

Pertanto, è necessario dedicare molto tempo alla finalizzazione di un'idea e assicurarsi che sia attraente per gli utenti target. Una volta che l'idea è stata finalizzata e avete una visione chiara in mente, sarete in grado di trasformare la vostra idea in un'applicazione vera e propria con l'aiuto delle funzioni no-code di piattaforme come AppMaster.