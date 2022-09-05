世界上的每一个产品、工具、业务和应用程序都是从一个基本概念开始的。像马克扎克伯格这样的知名人士已经成功地把它做大了，因为他们有有趣和独特的想法，可以变成有吸引力的产品。如果您缺乏编码技能，则不一定无法创建有利可图的项目。

如今，科技已经有了很大的进步。因此，即使您对编码语言的想法为零，您也可以开始使用无代码平台开发软件。是时候停止假设编码对于为用户推出成功的产品至关重要。继续阅读本文以熟悉在不编写任何代码的情况下开发成功应用程序应遵循的前 6 个步骤。

第 1 步 - 有明确的想法和目标

产品开发始于一个有趣的想法。开始概述您可能有的任何想法。从中制定一个全面的商业计划。确定您的用户角色（目标受众）的细节。跟踪您的所有努力。

在此步骤中要考虑的一些最重要的因素是：

您想通过应用程序解决的问题。

您的应用程序的显着功能使其与其他可用产品不同。

您的个人偏好以及您是否会自己使用该应用程序。

应用程序的独特性决定了它对用户的吸引力。

一旦你有了一个清晰的应用理念，你应该进入下一步，在可靠的无代码工具的帮助下创建一个原型。

第 2 步 - 创建原型

Beta 计划完成后，您必须创建产品的工作原型。它充当您希望包含在最终结果中的所有组件的蓝图。要回答您的问题，请为您打算在应用程序中提供的每个屏幕、按钮、链接、图标、下拉菜单、警报、进度条和选项制作初始版本。

无需聘请会花费您一大笔钱的专业应用程序开发人员。相反，如果您使用无代码开发方法来创建有效的原型，这将有所帮助。有些人不创建初始版本并直接开始开发最终版本，但你不应该犯这个错误。

考虑以下问题以最大化开发原型的好处：

我的用户体验应该如何？

您可以在主屏幕上找到什么？

我的用户的入职应该如何？

哪种产品设计方法最有效？

我的用户使用我的应用程序的最简单方法是什么？

如果您花一些时间在平台上观看视频，您可能已经注意到 TikTok 应用程序的布局。单击应用程序后，就会开始播放一段小电影。他们不希望浪费用户的点击或滑动。在开始应用程序开发过程之前，请仔细考虑您的用户流程和用户体验。

应用程序的整体用户体验和用户界面可能是其成功的成败因素。 无代码开发方法涉及使用拖放平台，因此创建应用程序变得更加容易和快捷。您可以使用 Justinmind、Figma 或 Balsamiq 等线框图或原型制作工具来构建高质量的原型。

第 3 步 - 启动产品开发

没有必要被“发展”这个词淹没。忘记涉及制作冗长的产品规格文档和编码的传统产品写作。如今，由于 Appery、Bubble 和 AppMaster 等无代码平台的可用性，开发不一定涉及编码。您可以依靠无代码开发策略来创建简单和复杂的应用程序，而无需任何编码。

无代码的目的是帮助您无需编码并依赖可视化编辑工具和拖放功能来制作应用程序。即使是当今最专业和最有经验的开发人员也使用无代码和低代码平台来快速有效地满足他们的开发需求。因此，如果您没有任何传统产品编写和编码的经验，您绝对应该使用像 AppMaster 这样可靠的无代码平台。

第 4 步 - 测试

在将应用程序投放市场之前对其进行测试至关重要。无论您是使用传统的开发方法还是现代的无代码程序，您都必须专注于测试，以借助不同的测试工具来消除各种错误和错误。

请记住，全面测试还允许您在应用程序公开之前改进应用程序的整体结构和用户界面。因此，您应该同时执行手动和自动测试以获得最佳结果。

第 5 步 - 测试版发布

Beta 版本是一种极好的方法，可以在您可以找到大多数目标角色并宣传您的商品的渠道中尽早吸引您的应用程序。渴望首先使用工具的人总是可用的。

考虑以下问题以最大限度地发挥 Beta 版发布的优势：

我在哪里可以找到我的目标受众？

如何开始安装？ （免费赠品、终身会员资格等都可以实现。）

我如何保证我的买家会继续对我的申请感兴趣？

测试版启动您的应用程序的最终目标是衡量目标用户的情绪和兴趣。如果目标用户对应用程序的初始版本反应良好，则意味着您已准备好向所有用户发布应用程序。否则，在进入竞争激烈的移动应用行业之前，您可能需要做出一些改变和改进。

第 6 步 - 分析反馈并更新产品

一切都完成后，就可以开始数据收集了。创建基于触发器的滴灌电子邮件活动，以帮助您有效地与用户互动。要收集反馈，请创建调查表并将其包含在您的电子邮件中。 使电子邮件活动自动化以节省时间和成本。

我们在使用的众多应用程序中看到的不断更新是为了消除不同的错误并改进应用程序。无代码平台可以快速进行更改并更轻松地启动更新的应用程序。

考虑以下数据收集、分析和更新因素：

您需要用户提供的数据类型

用户面临的问题类型

移动商店用户评价

发送更新的合适时间

结论

无代码开发正在改变开发行业。它为非编码人员和专业编码人员提供了公平的竞争环境。现在这一切都归结为您产品的可行性和功能。

您甚至可以使用 AppMaster 以及 AI 生成的后端创建最复杂的 Web 和移动应用程序。因此，您甚至不必编写一行代码，仍然可以将开发良好的应用程序推向市场。

关于开发成功产品的常见问题解答

如何打造成功的产品？

在市场上构建和启动成功的应用程序是许多不同因素的组合。需要考虑的一些最重要的事情是：

目标听众

要求和规格

选择合适的开发方法，例如无代码

使用可靠的无代码平台

测试

营销

您如何开始构建产品？

为了开始构建产品，您应该有一个清晰的想法和愿景。无需学习编码或任何其他传统开发方法。相反，开始使用无代码平台将您的想法变成实际的应用程序。

产品开发的五个阶段是什么？

产品开发的五个一般阶段是：

集思广益并最终确定一个想法 研究与分析 概念和初始版本开发 应用程序开发 产品发布和营销

哪个阶段是产品最关键的阶段？

头脑风暴不同的想法，选择一个有吸引力和独特的想法是一个产品最关键的阶段。例如，如果你选择一个平凡的想法并开发一种已经出现在市场上的产品，你会发现自己很难找到自己的位置。

因此，您应该花费大量时间来确定一个想法并确保它对目标用户有吸引力。一旦想法最终确定并且您有了清晰的愿景，您将能够借助 AppMaster 等平台的无代码功能将您的想法变成实际的应用程序。