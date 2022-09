Todos los productos, herramientas, empresas y aplicaciones del mundo parten de una idea básica. Personalidades conocidas como Mark Zuckerberg han logrado triunfar porque tienen ideas interesantes y únicas que se pueden convertir en productos atractivos. No es necesario que si carece de habilidades de codificación, no pueda crear un proyecto rentable.

Hoy en día, la tecnología ha avanzado en gran medida. Como resultado, puede comenzar a desarrollar software con plataformas sin código , incluso si no tiene ninguna idea sobre los lenguajes de codificación. Es hora de dejar de asumir que la codificación es esencial para lanzar un producto exitoso para los usuarios. Siga leyendo este artículo para familiarizarse con los 6 pasos principales que debe seguir para desarrollar una aplicación exitosa sin escribir una sola línea de código.

Paso 1 - tener una idea clara y un objetivo

El desarrollo de productos comienza con una idea interesante. Comience a esbozar cualquier idea que pueda tener. Haga un plan de negocios completo a partir de él. Determine los detalles de su personaje de usuario (público objetivo). Lleve un registro de todos sus esfuerzos.

Algunos de los factores más importantes a considerar durante este paso son:

El problema que desea abordar a través de la aplicación.

Características destacadas de su aplicación que la hacen diferente de los otros productos disponibles.

Sus preferencias personales y si utilizará la aplicación usted mismo.

La singularidad de la aplicación determina su atractivo para los usuarios.

Una vez que tenga en mente una idea clara de la aplicación, debe pasar al siguiente paso y crear un prototipo con la ayuda de una herramienta confiable sin código.

Paso 2: crea un prototipo

Una vez que se completa la planificación beta, debe crear un prototipo funcional de su producto. Funciona como modelo para todos los componentes que desea incluir en el resultado final. Para responder a su problema, haga una versión inicial de cada pantalla, botón, enlace, ícono, menú desplegable, alerta, barra de progreso y opción que desee proporcionar en su aplicación.

No hay necesidad de contratar desarrolladores de aplicaciones profesionales que le costarán una fortuna. En cambio, ayudaría si estuviera utilizando el enfoque de desarrollo sin código para crear un prototipo eficiente. Algunas personas no crean versiones iniciales y comienzan a desarrollar la versión final directamente, pero no debes cometer este error.

Considere las siguientes preguntas para maximizar los beneficios de desarrollar un prototipo:

¿Cómo debe ser mi experiencia de usuario ?

¿Qué puedes encontrar en la pantalla de inicio ?

¿Cómo debe ser la incorporación de mis usuarios?

¿Qué método de diseño de productos es el más eficaz?

¿Cuál es el método más simple para que mi usuario utilice mi aplicación?

Es posible que haya notado el diseño de la aplicación TikTok si ha pasado algún tiempo viendo videos en la plataforma. Una pequeña película comienza tan pronto como haces clic en la aplicación. No quieren que se desperdicien los clics o deslizamientos de los usuarios. Antes de comenzar el proceso de desarrollo de la aplicación, considere detenidamente el flujo y la experiencia del usuario.

La experiencia general del usuario y la interfaz de usuario de una aplicación pueden ser el factor decisivo para su éxito. El enfoque de desarrollo sin código implica el uso de plataformas de arrastrar y soltar , por lo que crear una aplicación se vuelve más fácil y rápido. Puede usar herramientas de creación de prototipos o creación de esquemas como Justinmind, Figma o Balsamiq para construir un prototipo de alta calidad.

Paso 3: iniciar el desarrollo del producto

No hay necesidad de sentirse abrumado por el término 'desarrollo'. Olvídese de la redacción tradicional de productos que implicaba la elaboración de extensos documentos de especificación de productos y la codificación. Hoy en día, el desarrollo no implica necesariamente la codificación debido a la disponibilidad de plataformas sin código como Appery, Bubble y AppMaster. Puede confiar en las estrategias de desarrollo sin código para crear aplicaciones simples y complejas sin ningún tipo de codificación.

El propósito de no codificar es facilitarle la creación de una aplicación sin codificar y confiar en las herramientas de edición visual y las funcionalidades de arrastrar y soltar. Incluso los desarrolladores más profesionales y experimentados hoy en día utilizan plataformas sin código y de bajo código para satisfacer sus necesidades de desarrollo de manera rápida y eficiente. Por lo tanto, si no tiene experiencia en la escritura y codificación de productos tradicionales, definitivamente debería usar una plataforma confiable sin código como AppMaster.

Paso 4 - prueba

Probar una aplicación antes de lanzarla al mercado es de suma importancia. Ya sea que esté utilizando el enfoque de desarrollo tradicional o los procedimientos modernos sin código, debe concentrarse en las pruebas para eliminar todo tipo de fallas y errores con la ayuda de diferentes herramientas de prueba.

Tenga en cuenta que las pruebas exhaustivas también le permiten mejorar la estructura general y la interfaz de usuario de la aplicación antes de hacerla pública. Por lo tanto, debe realizar pruebas tanto manuales como automáticas para obtener los mejores resultados.

Paso 5: lanzamiento beta

Los lanzamientos beta son una forma fantástica de debutar su aplicación con cierta tracción temprana en los canales donde puede ubicar a la mayoría de sus personas objetivo y promocionar sus productos. Las personas que están ansiosas por usar una herramienta primero siempre están disponibles.

Considere las siguientes preguntas para maximizar los beneficios del lanzamiento beta:

¿Dónde puedo ubicar a mi público objetivo?

¿Cómo puedo iniciar las instalaciones? (Los obsequios, las membresías de por vida, etc. pueden lograrlo).

¿Cómo puedo garantizar que mi comprador seguirá interesado en mi aplicación?

El objetivo final del lanzamiento beta de su aplicación es medir el estado de ánimo y el interés de sus usuarios objetivo. Si los usuarios objetivo responden bien a la versión inicial de la aplicación, significa que está listo para lanzar la aplicación a todos los usuarios. De lo contrario, es posible que deba realizar algunos cambios y mejoras antes de ingresar a la industria de aplicaciones móviles altamente competitiva.

Paso 6: analice los comentarios y actualice el producto

Una vez que todo esté terminado, puede comenzar la recopilación de datos. Cree una campaña de correo electrónico de goteo basada en activadores para ayudarlo a interactuar de manera eficiente con sus usuarios. Para recopilar comentarios, cree formularios de encuesta e inclúyalos en sus correos electrónicos. Haga que la campaña de correo electrónico sea automática para ahorrar tiempo y costos.

Las actualizaciones constantes que vemos en numerosas aplicaciones que usamos son para eliminar diferentes errores y realizar mejoras en la aplicación. Las plataformas sin código facilitan la realización de cambios rápidamente y el lanzamiento de la aplicación actualizada.

Considere los siguientes factores para la recopilación, el análisis y las actualizaciones de datos:

Tipo de datos que necesita de los usuarios

Tipo de problemas a los que se enfrentan los usuarios

Reseñas de los usuarios en las tiendas de móviles

Momento adecuado para enviar las actualizaciones.

Conclusión

El desarrollo sin código está cambiando la industria del desarrollo. Ha nivelado el campo de juego tanto para los no programadores como para los programadores profesionales. Ahora todo se reduce a la viabilidad y las características de su producto.

Puede crear incluso las aplicaciones web y móviles más sofisticadas con AppMaster, junto con un backend generado por IA. Como resultado, no tendrá que escribir ni una sola línea de código y aun así lanzar una aplicación bien desarrollada al mercado.

Preguntas frecuentes sobre el desarrollo de un producto exitoso

¿Cómo se construye un producto exitoso?

Construir y lanzar una aplicación exitosa en el mercado es una combinación de muchos factores diferentes. Algunas de las cosas más importantes a considerar son:

Público objetivo

Requisitos y especificaciones

Selección de una metodología de desarrollo adecuada como no-code

Uso de una plataforma confiable sin código

Pruebas

Marketing

¿Cómo empiezas a crear productos?

Para comenzar a crear productos, debe tener una idea y una visión claras en mente. No es necesario aprender a codificar ni a ningún otro enfoque de desarrollo tradicional. En su lugar, comience a usar una plataforma sin código para convertir su idea en una aplicación real.

¿Cuáles son las cinco etapas del desarrollo de productos?

Las cinco etapas generales del desarrollo del producto son:

Lluvia de ideas y finalización de una idea. Investigación y análisis Concepto y desarrollo de la versión inicial desarrollo de aplicaciones Lanzamiento de productos y marketing

¿Cuál es la etapa más crítica de un producto?

La lluvia de ideas diferentes y la selección de una idea atractiva y única es la etapa más crítica de un producto. Por ejemplo, si elige una idea mundana y desarrolla un producto ya presente en el mercado, le resultará extremadamente difícil hacerse su propio lugar.

Por lo tanto, debe dedicar mucho tiempo a finalizar una idea y asegurarse de que sea atractiva para los usuarios objetivo. Una vez que la idea esté finalizada y tenga una visión clara en mente, podrá convertir su idea en una aplicación real con la ayuda de las funciones sin código de plataformas como AppMaster.