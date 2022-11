Każdy produkt, narzędzie, biznes i aplikacja na świecie zaczyna się od podstawowego pomysłu. Znanym osobistościom, takim jak Mark Zuckerberg, udało się osiągnąć sukces, ponieważ mają ciekawe i unikalne pomysły, które można przekształcić w atrakcyjne produkty. Nie jest konieczne, że jeśli brakuje Ci umiejętności kodowania, nie jesteś w stanie stworzyć dochodowego projektu.

W dzisiejszych czasach technologia poszła do przodu w ogromnym stopniu. W rezultacie możesz zacząć tworzyć oprogramowanie za pomocą platform no-code, nawet jeśli masz zerowe pojęcie o językach kodowania. Nadszedł czas, aby przestać zakładać, że kodowanie jest niezbędne do uruchomienia udanego produktu dla użytkowników. Czytaj dalej ten artykuł, aby zapoznać się z 6 najlepszymi krokami, które powinieneś wykonać, aby opracować udaną aplikację bez pisania jednej linii kodu.

Krok 1 - mieć jasny pomysł i cel

Rozwój produktu zaczyna się od ciekawego pomysłu. Zacznij nakreślać wszelkie pomysły, które możesz mieć. Stwórz z nich dokładny biznesplan. Określ specyfikę swojej user persony (grupy docelowej). Śledź wszystkie swoje wysiłki.

Niektóre z najważniejszych czynników do rozważenia podczas tego kroku to:

Problem, który chcesz rozwiązać poprzez aplikację.

Istotne cechy aplikacji, które odróżniają ją od innych dostępnych produktów.

Twoje osobiste preferencje i czy będziesz korzystać z aplikacji samodzielnie.

Unikalność aplikacji decyduje o jej atrakcyjności dla użytkowników.

Kiedy masz już w głowie jasny pomysł na aplikację, powinieneś przejść do kolejnego kroku i stworzyć prototyp z pomocą niezawodnego narzędzia no-code.

Krok 2 - stworzenie prototypu

Po zakończeniu planowania bety, musisz stworzyć działający prototyp swojego produktu. Funkcjonuje on jako schemat wszystkich elementów, które chcesz zawrzeć w gotowym efekcie. Aby odpowiedzieć na pytanie, zrób wstępną wersję każdego ekranu, przycisku, linku, ikony, dropdownu, alertu, paska postępu i wyboru, który zamierzasz zapewnić w swojej aplikacji.

Nie ma potrzeby zatrudniania profesjonalnych programistów aplikacji, którzy będą kosztować cię fortunę. Zamiast tego pomogłoby, gdybyś używał podejścia do rozwoju bez kodu, aby stworzyć wydajny prototyp. Niektórzy ludzie nie tworzą wstępnych wersji i zaczynają rozwijać ostateczną wersję bezpośrednio, ale nie powinieneś popełniać tego błędu.

Rozważ następujące pytania, aby zmaksymalizować korzyści płynące z opracowania prototypu:

Jak powinno wyglądać moje doświadczenie użytkownika?

Co użytkownik może znaleźć na ekranie głównym?

Jak powinien wyglądać onboarding moich użytkowników?

Jaka metoda projektowania produktu jest najbardziej efektywna?

Jaka jest najprostsza metoda wykorzystania mojej aplikacji przez użytkownika?

Być może zauważyłeś układ aplikacji TikTok, jeśli spędziłeś trochę czasu na oglądaniu filmów na tej platformie. Mały film zaczyna się zaraz po kliknięciu w aplikację. Nie chcą, aby kliknięcia lub machnięcia użytkowników były marnowane. Przed rozpoczęciem procesu tworzenia aplikacji dokładnie rozważ swój przepływ użytkownika i doświadczenie użytkownika.

Ogólne doświadczenie użytkownika i interfejs użytkownika aplikacji może być czynnikiem decydującym o jej sukcesie. Podejście no-code development polega na wykorzystaniu platform typu drag-and-drop, dzięki czemu tworzenie aplikacji staje się łatwiejsze i szybsze. Do stworzenia wysokiej jakości prototypu możesz użyć narzędzi do tworzenia makiet lub prototypów, takich jak Justinmind, Figma czy Balsamiq.

Krok 3 - rozpoczęcie rozwoju produktu

Nie ma potrzeby, aby przytłoczyć się terminem "rozwój". Zapomnij o tradycyjnym pisaniu produktu, które wiązało się z tworzeniem długich dokumentów specyfikacji produktu i kodowaniem. W dzisiejszych czasach rozwój nie musi wiązać się z kodowaniem dzięki dostępności platform no-code, takich jak Appery, Bubble i AppMaster. Możesz polegać na strategiach rozwoju no-code, aby tworzyć zarówno proste, jak i złożone aplikacje bez kodowania.

Celem no-code jest ułatwienie Ci tworzenia aplikacji bez kodowania i polegania na wizualnych narzędziach do edycji oraz funkcjach drag-and-drop. Nawet najbardziej profesjonalni i doświadczeni programiści używają obecnie platform bez kodu i o niskim kodzie, aby szybko i skutecznie spełnić swoje potrzeby rozwojowe. Stąd, jeśli nie masz doświadczenia w tradycyjnym pisaniu i kodowaniu produktów, powinieneś zdecydowanie korzystać z niezawodnej platformy no-code, takiej jak AppMaster.

Krok 4 - testowanie

Testowanie aplikacji przed wprowadzeniem jej na rynek jest niezwykle ważne. Niezależnie od tego, czy używasz tradycyjnego podejścia do rozwoju, czy nowoczesnych procedur no-code, musisz skupić się na testowaniu, aby usunąć wszystkie rodzaje błędów i błędów za pomocą różnych narzędzi testowych.

Pamiętaj, że kompleksowe testowanie pozwala również poprawić ogólną strukturę i interfejs użytkownika aplikacji przed jej upublicznieniem. Dlatego powinieneś wykonać zarówno ręczne, jak i automatyczne testy, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Krok 5 - beta launch

Wersje beta są fantastyczną metodą, aby zadebiutować swoją aplikację z pewną wczesną trakcją w kanałach, w których możesz zlokalizować większość swoich docelowych person i promować swoje towary. Ludzie, którzy są chętni do korzystania z narzędzia pierwszy są zawsze dostępne.

Rozważ następujące pytania, aby zmaksymalizować korzyści z uruchomienia beta:

Gdzie mogę zlokalizować moich docelowych odbiorców?

W jaki sposób mogę uruchomić instalacje? (Freebies, dożywotnie członkostwo, itp. mogą to osiągnąć).

Jak mogę zagwarantować, że mój nabywca będzie nadal zainteresowany moją aplikacją?

Ostatecznym celem uruchomienia aplikacji w wersji beta jest zmierzenie nastroju i zainteresowania użytkowników docelowych. Jeśli użytkownicy docelowi dobrze reagują na wstępną wersję aplikacji, oznacza to, że jesteś gotowy do wydania aplikacji wszystkim użytkownikom. W przeciwnym razie, być może będziesz musiał dokonać pewnych zmian i ulepszeń przed wejściem do wysoce konkurencyjnej branży aplikacji mobilnych.

Krok 6 - analiza opinii i aktualizacja produktu

Kiedy wszystko jest już gotowe, można rozpocząć zbieranie danych. Stwórz kampanię e-mailową typu drip opartą na wyzwalaczach, która pomoże Ci w efektywnej interakcji z użytkownikami. Aby zebrać informacje zwrotne, stwórz formularze ankiet i dołącz je do swoich e-maili. Spraw, aby kampania e-mailowa była automatyczna, aby zaoszczędzić czas i koszty.

Ciągłe aktualizacje, które widzimy w licznych aplikacjach, z których korzystamy, mają na celu usunięcie różnych błędów i wprowadzenie ulepszeń w aplikacji. Platformy bez kodu ułatwiają szybkie wprowadzanie zmian i uruchamianie zaktualizowanej aplikacji.

Rozważ następujące czynniki dotyczące zbierania danych, analizy i aktualizacji:

Rodzaj danych, których potrzebujesz od użytkowników

Rodzaj problemów, z jakimi borykają się użytkownicy

Recenzje użytkowników w sklepach mobilnych

Odpowiedni czas na wysyłanie aktualizacji

Wnioski

No-code development zmienia branżę deweloperską. Wyrównał pole gry zarówno dla niekoderów, jak i profesjonalnych koderów. Teraz wszystko sprowadza się do wykonalności i funkcji Twojego produktu.

Z AppMaster możesz tworzyć nawet najbardziej zaawansowane aplikacje internetowe i mobilne, wraz z backendem generowanym przez AI. W rezultacie nie będziesz musiał pisać nawet jednej linijki kodu, a mimo to wprowadzisz dobrze opracowaną aplikację na rynek.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tworzenia udanego produktu

Jak zbudować udany produkt?

Zbudowanie i wprowadzenie na rynek udanej aplikacji to połączenie wielu różnych czynników. Niektóre z najważniejszych rzeczy do rozważenia to:

Docelowa grupa odbiorców

Wymagania i specyfikacje

Wybór odpowiedniej metodologii rozwoju, takiej jak no-code

Użycie niezawodnej platformy no-code

Testowanie

Marketing

Jak zacząć budować produkty?

Aby rozpocząć budowanie produktów, powinieneś mieć w głowie jasny pomysł i wizję. Nie trzeba uczyć się kodowania ani żadnego innego tradycyjnego podejścia do rozwoju. Zamiast tego zacznij używać platformy no-code, aby przekształcić swój pomysł w rzeczywistą aplikację.

Jakie jest pięć etapów rozwoju produktu?

Pięć ogólnych etapów rozwoju produktu to:

Burza mózgów i finalizowanie pomysłu Badania i analiza Opracowanie koncepcji i wersji wstępnej Rozwój aplikacji Wprowadzenie produktu na rynek i marketing

Który etap jest najbardziej krytyczny dla produktu?

Burza mózgów różnych pomysłów i wybór atrakcyjnego i unikalnego pomysłu jest najbardziej krytycznym etapem produktu. Na przykład, jeśli wybierzesz prozaiczny pomysł i rozwiniesz produkt już obecny na rynku, będzie Ci niezwykle trudno zdobyć własne miejsce.

Dlatego należy poświęcić znaczną ilość czasu na sfinalizowanie pomysłu i upewnienie się, że jest on atrakcyjny dla docelowych użytkowników. Gdy pomysł jest sfinalizowany i masz jasną wizję w umyśle, będziesz mógł przekształcić swój pomysł w rzeczywistą aplikację z pomocą funkcji no-code platform takich jak AppMaster.