Chaque produit, outil, entreprise et application dans le monde part d'une idée de base. Des personnalités bien connues comme Mark Zuckerberg ont réussi à faire les choses en grand parce qu'elles ont des idées intéressantes et uniques qui peuvent être transformées en produits attrayants. Il n'est pas nécessaire que si vous manquez de compétences en codage, vous ne puissiez pas créer un projet rentable.

De nos jours, la technologie a beaucoup évolué. En conséquence, vous pouvez commencer à développer des logiciels avec des plates-formes sans code , même si vous n'avez aucune idée sur les langages de codage. Il est temps d'arrêter de supposer que le codage est essentiel au lancement d'un produit réussi pour les utilisateurs. Continuez à lire cet article pour vous familiariser avec les 6 principales étapes à suivre pour développer une application réussie sans écrire une seule ligne de code.

Étape 1 - avoir une idée claire et un objectif

Le développement de produits commence par une idée intéressante. Commencez à décrire toutes les idées que vous pourriez avoir. Faites-en un plan d'affaires détaillé. Déterminez les spécificités de votre user persona (public cible). Gardez une trace de tous vos efforts.

Certains des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de cette étape sont les suivants :

Le problème que vous souhaitez résoudre via l'application.

Principales caractéristiques de votre application qui la différencient des autres produits disponibles.

Vos préférences personnelles et si vous utiliserez l'application vous-même.

Le caractère unique de l'application détermine son attrait pour les utilisateurs.

Une fois que vous avez une idée d'application claire en tête, vous devez passer à l'étape suivante et créer un prototype à l'aide d'un outil sans code fiable.

Étape 2 - créer un prototype

Une fois la planification de la version bêta terminée, vous devez créer un prototype fonctionnel de votre produit. Il fonctionne comme un plan pour tous les composants que vous souhaitez inclure dans le résultat final. Pour répondre à votre problème, créez une version initiale de chaque écran, bouton, lien, icône, liste déroulante, alerte, barre de progression et choix que vous avez l'intention de fournir dans votre application.

Il n'est pas nécessaire d'embaucher des développeurs d'applications professionnels qui vous coûteront une fortune. Au lieu de cela, il serait utile que vous utilisiez l'approche de développement sans code pour créer un prototype efficace. Certaines personnes ne créent pas de versions initiales et commencent directement à développer la version finale, mais vous ne devriez pas faire cette erreur.

Considérez les questions suivantes pour maximiser les avantages du développement d'un prototype :

A quoi doit ressembler mon expérience utilisateur ?

Que trouve-t-on sur l' écran d'accueil ?

À quoi doit ressembler l'intégration de mes utilisateurs ?

Quelle méthode de conception de produit est la plus efficace ?

Quelle est la méthode la plus simple pour que mon utilisateur utilise mon application ?

Vous avez peut-être remarqué la mise en page de l'application TikTok si vous avez passé du temps à regarder des vidéos sur la plateforme. Un petit film commence dès que vous cliquez sur l'application. Ils ne veulent pas que les clics ou les balayages des utilisateurs soient gaspillés. Avant de commencer le processus de développement de l'application, examinez attentivement votre flux d'utilisateurs et votre expérience utilisateur.

L'expérience utilisateur globale et l'interface utilisateur d'une application peuvent être le facteur déterminant de son succès. L'approche de développement sans code implique l'utilisation de plates-formes de glisser-déposer , de sorte que la création d'une application devient plus facile et plus rapide. Vous pouvez utiliser des outils de wireframing ou de prototypage comme Justinmind, Figma ou Balsamiq pour construire un prototype de haute qualité.

Étape 3 - lancer le développement du produit

Il n'est pas nécessaire de se laisser submerger par le terme « développement ». Oubliez l'écriture de produit traditionnelle qui impliquait de rédiger de longs documents de spécification de produit et de coder. De nos jours, le développement n'implique pas nécessairement le codage en raison de la disponibilité de plates-formes sans code comme Appery, Bubble et AppMaster. Vous pouvez compter sur les stratégies de développement sans code pour créer des applications simples et complexes sans aucun codage.

Le but du no-code est de vous faciliter la création d'une application sans codage et en s'appuyant sur des outils d'édition visuelle et des fonctionnalités de glisser-déposer. Même les développeurs les plus professionnels et les plus expérimentés utilisent aujourd'hui des plates-formes sans code et à faible code pour répondre rapidement et efficacement à leurs besoins de développement. Par conséquent, si vous n'avez aucune expérience dans l'écriture et le codage de produits traditionnels, vous devez absolument utiliser une plate-forme sans code fiable comme AppMaster.

Étape 4 - test

Tester une application avant de la lancer sur le marché est de la plus haute importance. Que vous utilisiez l'approche de développement traditionnelle ou les procédures modernes sans code, vous devez vous concentrer sur les tests pour supprimer toutes sortes de bogues et d'erreurs à l'aide de différents outils de test.

Gardez à l'esprit que des tests complets vous permettent également d'améliorer la structure globale et l'interface utilisateur de l'application avant de la rendre publique. Par conséquent, vous devez effectuer des tests manuels et automatiques pour obtenir les meilleurs résultats.

Étape 5 - lancement bêta

Les versions bêta sont une méthode fantastique pour lancer votre application avec une traction précoce dans les canaux où vous pouvez localiser la majorité de vos personnages cibles et promouvoir vos produits. Les personnes désireuses d'utiliser un outil en premier sont toujours disponibles.

Considérez les questions suivantes pour maximiser les avantages du lancement bêta :

Où puis-je localiser mon public cible ?

Comment puis-je démarrer les installations ? (Des cadeaux, des adhésions à vie, etc. peuvent l'accomplir.)

Comment puis-je garantir que mon acheteur continuera à être intéressé par ma candidature ?

L'objectif ultime du lancement bêta de votre application est d'évaluer l'humeur et l'intérêt de vos utilisateurs cibles. Si les utilisateurs cibles répondent bien à la version initiale de l'application, cela signifie que vous êtes prêt à diffuser l'application à tous les utilisateurs. Sinon, vous devrez peut-être apporter des modifications et des améliorations avant d'entrer dans l'industrie hautement compétitive des applications mobiles.

Une fois que tout est terminé, la collecte des données peut commencer. Créez une campagne d'e-mails goutte-à-goutte basée sur des déclencheurs pour vous aider à interagir efficacement avec vos utilisateurs. Pour recueillir des commentaires, créez des formulaires d'enquête et incluez-les dans vos e-mails. Rendez la campagne par e-mail automatique pour gagner du temps et de l'argent.

Les mises à jour constantes que nous voyons dans de nombreuses applications que nous utilisons visent à supprimer différents bogues et à apporter des améliorations à l'application. Les plates-formes sans code permettent d'apporter des modifications rapidement et de lancer plus facilement l'application mise à jour.

Tenez compte des facteurs suivants pour la collecte, l'analyse et les mises à jour des données :

Type de données dont vous avez besoin de la part des utilisateurs

Type de problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés

Avis des utilisateurs sur les magasins mobiles

Moment propice pour envoyer les mises à jour

Conclusion

Le développement sans code est en train de changer l'industrie du développement. Il a nivelé le terrain de jeu pour les non-codeurs et les codeurs professionnels. Maintenant, tout se résume à la faisabilité et aux caractéristiques de votre produit.

Vous pouvez créer même les applications Web et mobiles les plus sophistiquées avec AppMaster, ainsi qu'un backend généré par l'IA. En conséquence, vous n'aurez même pas à écrire une seule ligne de code et à lancer une application bien développée sur le marché.

FAQ sur le développement d'un produit performant

Construire et lancer une application réussie sur le marché est une combinaison de nombreux facteurs différents. Certaines des choses les plus importantes à considérer sont :

Public cible

Exigences et spécifications

Sélection d'une méthodologie de développement appropriée telle que le no-code

Utilisation d'une plate-forme sans code fiable

Essai

Commercialisation

Afin de commencer à créer des produits, vous devez avoir une idée claire et une vision en tête. Pas besoin d'apprendre le codage ou toute autre approche de développement traditionnelle. Au lieu de cela, commencez à utiliser une plate-forme sans code pour transformer votre idée en une application réelle.

Quelles sont les cinq étapes du développement d'un produit ?

Les cinq étapes générales du développement d'un produit sont les suivantes :

Brainstorming et finalisation d'une idée Recherche et analyse Développement du concept et de la version initiale Développement d'applications Lancement de produit et commercialisation

Quelle étape est l'étape la plus critique d'un produit ?

Réfléchir à différentes idées et sélectionner une idée attrayante et unique est l'étape la plus critique d'un produit. Par exemple, si vous choisissez une idée banale et que vous développez un produit déjà présent sur le marché, il vous sera extrêmement difficile de vous faire une place.

Par conséquent, vous devez passer beaucoup de temps à finaliser une idée et à vous assurer qu'elle est attrayante pour les utilisateurs cibles. Une fois l'idée finalisée et que vous avez une vision claire en tête, vous pourrez transformer votre idée en une véritable application à l'aide des fonctionnalités sans code de plateformes comme AppMaster.