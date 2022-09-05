يبدأ كل منتج وأداة وعمل وتطبيق في العالم من فكرة أساسية. تمكنت شخصيات معروفة مثل مارك زوكربيرج من جعلها كبيرة لأن لديهم أفكارًا مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها يمكن تحويلها إلى منتجات جذابة. ليس من الضروري إذا كنت تفتقر إلى مهارات البرمجة ، فلن تكون قادرًا على إنشاء مشروع مربح.

في الوقت الحاضر ، تقدمت التكنولوجيا إلى حد كبير. نتيجة لذلك ، يمكنك البدء في تطوير البرامج باستخدام أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية ، حتى لو لم تكن لديك أية أفكار حول لغات البرمجة. حان الوقت للتوقف عن افتراض أن البرمجة ضرورية لإطلاق منتج ناجح للمستخدمين. استمر في قراءة هذه المقالة للتعرف على أهم 6 خطوات يجب عليك اتباعها لتطوير تطبيق ناجح دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

الخطوة 1 - لديك فكرة واضحة وهدف

يبدأ تطوير المنتج بفكرة مثيرة للاهتمام. ابدأ في تحديد أي أفكار قد تكون لديك. ضع خطة عمل شاملة منه. حدد خصائص شخصية المستخدم الخاصة بك (الجمهور المستهدف). تتبع كل ما تبذلونه من جهود.

بعض أهم العوامل التي يجب مراعاتها خلال هذه الخطوة هي:

المشكلة التي تريد معالجتها من خلال التطبيق.

الميزات البارزة لتطبيقك والتي تجعله مختلفًا عن المنتجات الأخرى المتاحة.

تفضيلاتك الشخصية وما إذا كنت ستستخدم التطبيق بنفسك.

يحدد تفرد التطبيق جاذبيته للمستخدمين.

بمجرد أن تضع في اعتبارك فكرة تطبيق واضحة ، يجب عليك الانتقال إلى الخطوة التالية وإنشاء نموذج أولي بمساعدة أداة موثوقة بدون رمز.

الخطوة 2 - إنشاء نموذج أولي

بمجرد اكتمال التخطيط التجريبي ، يجب عليك إنشاء نموذج أولي عملي لمنتجك. يعمل كمخطط لجميع المكونات التي ترغب في تضمينها في النتيجة النهائية. للإجابة على مشكلتك ، قم بعمل نسخة أولية من كل شاشة وزر ورابط وأيقونة وقائمة منسدلة وتنبيه وشريط تقدم وخيار تنوي توفيره في تطبيقك.

ليست هناك حاجة لتوظيف مطوري تطبيقات محترفين سيكلفونك ثروة. بدلاً من ذلك ، قد يساعدك إذا كنت تستخدم أسلوب التطوير بدون رمز لإنشاء نموذج أولي فعال. لا يقوم بعض الأشخاص بإنشاء إصدارات أولية ويبدأون في تطوير الإصدار النهائي مباشرةً ، لكن لا يجب أن ترتكب هذا الخطأ.

ضع في اعتبارك الأسئلة التالية لتعظيم فوائد تطوير نموذج أولي:

كيف يجب أن تبدو تجربة المستخدم الخاصة بي ؟

ماذا يمكنك أن تجد على الشاشة الرئيسية ؟

كيف يجب أن تبدو عملية تأهيل المستخدمين لديّ؟

ما هي طريقة تصميم المنتج الأكثر فعالية؟

ما هي أبسط طريقة يستخدمها المستخدم لتطبيقي؟

ربما لاحظت تخطيط تطبيق TikTok إذا كنت قد قضيت بعض الوقت في مشاهدة مقاطع الفيديو على النظام الأساسي. يبدأ فيلم صغير بمجرد النقر فوق التطبيق. إنهم لا يريدون إهدار نقرات المستخدمين أو الضربات الشديدة عليهم. قبل البدء في عملية تطوير التطبيق ، ضع في اعتبارك بعناية تدفق المستخدم وتجربة المستخدم.

يمكن أن تكون تجربة المستخدم الإجمالية وواجهة المستخدم للتطبيق عامل النجاح أو الفشل. يتضمن نهج التطوير بدون رمز استخدام منصات السحب والإفلات ، لذلك يصبح إنشاء تطبيق أسهل وأسرع. يمكنك استخدام أدوات التخطيط الشبكي أو النماذج الأولية مثل Justinmind أو Figma أو Balsamiq لبناء نموذج أولي عالي الجودة.

الخطوة 3 - الشروع في تطوير المنتج

ليست هناك حاجة لأن تطغى على مصطلح "التنمية". انس أمر الكتابة التقليدية للمنتج التي تضمنت عمل وثائق وترميز مطولة لمواصفات المنتج. في الوقت الحاضر ، لا ينطوي التطوير بالضرورة على الترميز نظرًا لتوفر الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل Appery و Bubble و AppMaster. يمكنك الاعتماد على استراتيجيات التطوير بدون كود لإنشاء تطبيقات بسيطة ومعقدة بدون أي تشفير.

الغرض من عدم وجود رمز هو تسهيل إنشاء تطبيق بدون تشفير والاعتماد على أدوات التحرير المرئية ووظائف السحب والإفلات. حتى أكثر المطورين احترافًا وخبرة في الوقت الحاضر يستخدمون الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية والمنخفضة التعليمات البرمجية لتلبية احتياجات التطوير الخاصة بهم بسرعة وكفاءة. وبالتالي ، إذا لم تكن لديك أي خبرة في كتابة وترميز المنتجات التقليدية ، فيجب عليك بالتأكيد استخدام نظام أساسي موثوق به لا يحتوي على كود مثل AppMaster.

الخطوة 4 - الاختبار

يعد اختبار التطبيق قبل إطلاقه في السوق أمرًا في غاية الأهمية. سواء كنت تستخدم نهج التطوير التقليدي أو الإجراءات الحديثة بدون تعليمات برمجية ، يجب أن تركز على الاختبار لإزالة جميع أنواع الأخطاء والأخطاء بمساعدة أدوات الاختبار المختلفة.

ضع في اعتبارك أن الاختبار الشامل يسمح لك أيضًا بتحسين الهيكل العام وواجهة المستخدم للتطبيق قبل إتاحته للجمهور. لذلك ، يجب عليك إجراء الاختبار اليدوي والآلي للحصول على أفضل النتائج.

الخطوة 5 - إطلاق بيتا

تعد الإصدارات التجريبية طريقة رائعة لإطلاق تطبيقك مع بعض الجذب المبكر في القنوات حيث يمكنك تحديد موقع غالبية الأشخاص المستهدفين والترويج لسلعك. الأشخاص الذين يتوقون إلى استخدام الأداة أولاً متاحون دائمًا.

ضع في اعتبارك الأسئلة التالية لتعظيم فوائد إطلاق الإصدار التجريبي:

أين يمكنني تحديد جمهوري المستهدف؟

كيف يمكنني بدء التثبيت؟ (يمكن أن تحققه المجانية ، والعضويات مدى الحياة ، وما إلى ذلك).

كيف يمكنني أن أضمن أن المشتري الخاص بي سيستمر في الاهتمام بطلبي؟

الهدف النهائي من إطلاق الإصدار التجريبي لتطبيقك هو قياس مزاج المستخدمين المستهدفين واهتمامهم. إذا استجاب المستخدمون المستهدفون جيدًا للإصدار الأولي للتطبيق ، فهذا يعني أنك مستعد تمامًا لإصدار التطبيق لجميع المستخدمين. بخلاف ذلك ، قد تضطر إلى إجراء بعض التغييرات والتحسينات قبل الدخول في صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة عالية التنافسية.

الخطوة 6 - تحليل الملاحظات وتحديث المنتج

بمجرد الانتهاء من كل شيء ، قد يبدأ جمع البيانات. قم بإنشاء حملة بريد إلكتروني بالتنقيط بناءً على المشغلات لمساعدتك على التفاعل بكفاءة مع المستخدمين. لتجميع الملاحظات ، قم بإنشاء نماذج استطلاع وقم بتضمينها في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. اجعل حملة البريد الإلكتروني تلقائية لتوفير الوقت والتكلفة.

التحديثات المستمرة التي نراها في العديد من التطبيقات التي نستخدمها هي لإزالة الأخطاء المختلفة وإجراء تحسينات في التطبيق. تعمل الأنظمة الأساسية بدون رمز على إجراء التغييرات بسرعة وتشغيل التطبيق المحدث بشكل أسهل.

ضع في اعتبارك العوامل التالية لجمع البيانات وتحليلها وتحديثها:

نوع البيانات التي تحتاجها من المستخدمين

نوع المشاكل التي يواجهها المستخدمون

آراء المستخدمين في متاجر الهواتف المحمولة

الوقت المناسب لإرسال التحديثات

استنتاج

تطوير لا كود يغير صناعة التنمية. لقد قامت بتسوية ساحة اللعب لكل من المبرمجين غير المبرمجين والمحترفين. الآن كل ذلك يعود إلى جدوى المنتج الخاص بك وميزاته.

يمكنك إنشاء أكثر تطبيقات الويب والجوال تعقيدًا باستخدام AppMaster ، جنبًا إلى جنب مع الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AI. نتيجة لذلك ، لن تضطر إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية وما زلت تطلق تطبيقًا مطورًا جيدًا في السوق.

أسئلة وأجوبة حول تطوير منتج ناجح

كيف تبني منتجاً ناجحاً؟

يعد إنشاء تطبيق ناجح وإطلاقه في السوق مزيجًا من العديد من العوامل المختلفة. بعض أهم الأشياء التي يجب مراعاتها هي:

الجمهور المستهدف

المتطلبات والمواصفات

اختيار منهجية تطوير مناسبة مثل عدم وجود كود

استخدام منصة موثوقة لا تحتوي على كود

اختبارات

تسويق

كيف تبدأ في بناء المنتجات؟

من أجل البدء في بناء المنتجات ، يجب أن يكون لديك فكرة ورؤية واضحة في الاعتبار. لا حاجة لتعلم الترميز أو أي نهج تنموي تقليدي آخر. بدلاً من ذلك ، ابدأ في استخدام نظام أساسي بدون رمز لتحويل فكرتك إلى تطبيق فعلي.

ما هي المراحل الخمس لتطوير المنتج؟

المراحل الخمس العامة لتطوير المنتج هي:

العصف الذهني ووضع اللمسات الأخيرة على فكرة البحث والتحليل تطوير المفهوم والنسخة الأولية تطوير التطبيق إطلاق المنتج والتسويق

ما هي المرحلة الأكثر أهمية في المنتج؟

يعد العصف الذهني لأفكار مختلفة واختيار جاذبية وفكرة فريدة هي المرحلة الأكثر أهمية في المنتج. على سبيل المثال ، إذا اخترت فكرة عادية وطوّرت منتجًا موجودًا بالفعل في السوق ، فستجد صعوبة بالغة في إنشاء مكانك الخاص.

لذلك ، يجب أن تقضي وقتًا طويلاً في وضع اللمسات الأخيرة على فكرة والتأكد من أنها جذابة للمستخدمين المستهدفين. بمجرد الانتهاء من الفكرة ولديك رؤية واضحة في الاعتبار ، ستتمكن من تحويل فكرتك إلى تطبيق فعلي بمساعدة ميزات عدم وجود رمز في الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.