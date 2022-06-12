Low-Code ve No-Code (LCNC) yazılım uygulamaları, günümüz iş dünyasındaki en büyük teknolojik yeniliklerden biridir. Adlarından da anlaşılacağı gibi, düşük kodlu ve kodsuz geliştirme, karmaşık programlama araçlarına veya uzmanlığa ihtiyaç duymadan geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. LCNC'ler, kullanıcılarından çok az teknik bilgi gerektirir ve uygulanması kolay geliştirme çözümleridir.

LCNC platformları, işletmeleri için kullanımı kolay LCNC araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için gelişmiş geliştirme çözümleridir. LCNC platformları, işletmelere yazılım geliştiricileri işe almaya gerek kalmadan iş süreçlerini ve iş akışlarını yükseltme özgürlüğü verir. Müşteriler ayrıca mobil uygulama geliştirmede bu LCNC araçlarının çevik teknolojisini takdir ediyor. Bu uygulamalar sadakati ve marka farkındalığını teşvik eder ve gelişmiş müşteri verilerinin toplanmasına izin verir.

Düşük kodlu veya kodsuz bir yazılım geliştirme çözümü seçmek, işletmenin LCNC ihtiyaçlarına ve mevcut kaynaklara bağlıdır. Bununla birlikte, işletme sahipleri, iş modelleri için en iyi uygulamaları seçmek için önce düşük kodlu ve kodsuz veya LCNC yazılım çözümlerinin ne olduğunu anlamalıdır.

Düşük Kodlu/Kodsuz Tanımı

DÜŞÜK KOD GELİŞTİRME

Düşük kod geliştirme, çok temel kodlama becerileri gerektiren yazılım geliştirmede programlama veya uygulama şablonları kullanır. Bu düşük kodlu yazılım geliştirme şablonları, geliştiricilerin bu uygulamaları oluşturma bağımlılığını büyük ölçüde azaltır. Düşük kod geliştirme ile, geliştiricilerin kod yazması veya karmaşık programlama süreçleri kullanması için daha az ihtiyaç vardır. Düşük kodlu geliştirme platformları, diğer LCNC araçları, şablonları veya geliştirme uygulama platformlarıyla birlikte büyük ölçüde sürükle ve bırak özelliklerine dayanır. Düşük kod geliştirme, normalde yazılım geliştiricilerin uzmanlığını gerektiren iş akışlarını önemli ölçüde azaltır.

Düşük kodlu geliştirme süreçlerinin önemli bir satış noktası, mobil yazılım uygulama araçlarının oluşturulmasını ne kadar kolay basitleştirdiğidir. Günümüzün hızlı dünyasında, işletmelerin günlük iş akışlarını ve ayrıca müşteri deneyimini kolaylaştıran uygulamalar geliştirmeleri için artan bir talep var. İşletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için mobil uygulamalara olan talebi hızlı bir şekilde karşılamak için düşük kod geliştirme gereklidir. Bu düşük kodlu geliştirme araçları, yenilikçi işletmelerin rekabette bir adım önde olmaları ve müşterileri çekmeleri ve elde tutmaları için gereklidir.

Düşük kod geliştirmenin bir diğer avantajı, uygulama yazılımının temelinin veya iskeletinin önceden oluşturulmuş olmasıdır. Bu tür bir geliştirme aracı, sıfırdan yazılım uygulamaları geliştirmek zorunda olmadıkları için işletmelerin işini kolaylaştırır! Arka uç geliştirme çalışmalarının miktarını azalttığı için LCNC platformları, kullanıcılar için daha akıcı bir süreç oluşturur. LCNC geliştirme platformlarının kullanıcıları için yalnızca temel kodlama becerileri gereklidir ve bunları ticari operasyonlarını geliştirmek için özelleştirin. Ayrıca, LCNC geliştirme platformları, işletmelere günlük operasyonlarına odaklanmaları için daha fazla zaman tanır.

KODSIZ GELİŞTİRME

Kodsuz uygulama geliştirme platformları, düşük kodlu yazılım geliştirme konseptine benzese de bazı yönlerden farklıdır. Düşük kodlu geliştirme platformları için temel düzeyde olsa da bazı kodlama bilgileri gerekirken, kodsuz uygulamalar herhangi bir programlama bilgisi gerektirmez. Kullanıcılar, iş uygulamaları oluşturmak için kod içermeyen yazılım şablonlarını ve sezgisel sürükle ve bırak özelliklerini kullanabilir.

Kodsuz geliştirme, teknik beceri ve uzmanlığa sahip olmayan işletme sahiplerinin işletmeleri için hızla mobil uygulamalar ve çözümler oluşturmasına olanak tanır. Bu, müşterileri için daha da hızlı iş çözümleri sunmalarını sağlar. Kodsuz geliştirmenin kullanılması, iş gereksinimleri için pahalı bir ekip kiralamak zorunda kalmadan basit bir çözüm satın alabildikleri için işletme operasyonel maliyetlerini de azaltır.

Düşük Kodlu Kodsuz - LCNC Araçlarını Nasıl Kullanırsınız?

Düşük Kod Kodsuz - LCNC geliştirme araçları, geliştiricilerin yazılım uygulamalarının oluşturulmasında kod yazmalarına çok az ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Bunun nedeni, LCNC platformlarındaki geliştirme süreçlerinin son kullanıcılar için sezgisel olmasıdır. Sonuç olarak, işletmeler uygulamalarını daha kısa sürede, daha az parayla ve çok az veya hiç teknik bilgi olmadan oluşturabilirler. LCNC araçları ve platformları, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla dönmelerine yardımcı olan çevik bir uygulama geliştirme sağlar.

LCNC platformları, işletme yazılım uygulamaları geliştirmek için kullanıcıları ilk kez belirlediğinde en iyi şekilde kullanılır. İşe en uygun LCNC'yi seçmek için müşterilerinin mi yoksa dahili çalışanlarının mı bu otomatikleştirilmiş iş akışlarına veya süreçlerine ihtiyaç duyacağına karar verilmesi gerekir. Bu iş ihtiyacı değerlendirmesine dayanarak şirketler, çalışanları için düşük kodlu LCNC platformlarını tercih edebilir. Kullanıcılar, ekip iş akışlarını yönetmeye, çıktıları izlemeye ve iş raporları oluşturmaya yardımcı olmak için bu LCNC araçlarından yararlanır.

İş akışlarını ve iş süreçlerini değerlendirmek, uygulama geliştirme için LCNC araçlarını kullanmanın en iyi yolunun belirlenmesinde de faydalı olacaktır. Bu yapıldıktan sonra, ilgili LCNC platformlarının ve araçlarının geliştirilmesi uygulanabilir. Veri toplamaya yönelik LCNC uygulamaları, müşterilere yanıt vermek veya diğer iş süreçlerini otomatikleştirmek için LCNC araçları uygulamalarından farklı olacaktır. LCNC aracı, kullanıma sunulmadan önce bir grup kullanıcı tarafından en iyi şekilde test edilir. LCNC uygulamasıyla ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, yeniden başlatmaya hazır olmadan önce sorun giderme, test etme ve güncellemelerden geçer.

Düşük Kodlu/Kodsuz Uygulama Türleri

Daha iyi kullanıcı deneyimi için birçok uygulama düşük kodlu ve kodsuz uygulamalar olarak geliştirilmektedir, bu nedenle herhangi bir teknik bilgi ve desteğe ihtiyaç duymadan son kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılmaktadır. Örneğin, Salesforce, Wix ve Mendix, düşük kodlu ve kodsuz geliştirme platformlarının harika örnekleridir. Düşük kodlu bir LCNC uygulaması olarak Salesforce, kapsamlı bir veritabanı, sezgisel arayüz ve sorunsuz entegrasyon ile müşteriler için bir ilişki yönetimi aracıydı. Bununla birlikte, düşük kodlu bir geliştirme uygulaması olarak, daha karmaşık işlemlerini yönetmek için geliştiricilerin kullanımına hala ihtiyaç duyuyordu.

Wix ve Tilda, kullanıcıların yazılım geliştiricileri kullanmadan grafik oluşturmalarına ve web sitelerini oluşturmalarına yardımcı olan kodsuz geliştirme platformlarıdır. Salesforce daha sonra, kullanıcıların işletme içindeki iş akışlarını ve süreçleri yönetmelerine yardımcı olan kodsuz bir platforma dönüştü. Muazzam miktarda veri depolamanın yanı sıra, bu kodsuz geliştirme platformu, çalışanların iş akışını ve projelerini baştan sona takip eder. Bu kodsuz geliştirme araçları, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar veya çalışanlar için kolaydır ve işletmenin işlevlerine uyacak şekilde bireysel kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir.

Düşük Kodlu/Kodsuz Geliştirmenin Özellikleri

Otomatik Fonksiyonlar

İşletmelerin yalnızca sürükle ve bırak sezgisel arayüzünü kullanmaları ve bu aracın otomatikleştirilmiş özelliklerini kullanmaları yeterlidir. Düşük kodlu kodsuz geliştirme aracı, kullanıcıların ekiplerinin iş akışlarını ve süreçlerini takip etmeleri için kapsamlı programlama veya teknik bilgi birikimi gerektirmez.

Eksiksiz bütünleşme

LCNC platformları, Android veya Web tabanlı Google uygulamaları gibi diğer platformlar ve işletim sistemleri ile sorunsuz entegrasyona olanak tanır. İş araçları, kullanıcıların sanal platformlarda işbirliği yapmak için ihtiyaç duyduğu daha kolay geçiş, iş akışları ve kaynaklar sağlar.

Özelleştirme Özellikleri

Kullanıcıların verilerinin veya otomatik süreçlerinin sunulma şeklini özelleştirmelerine olanak tanıyan düşük kodlu, kodsuz araçlar, en popüler LCNC araçlarıdır. Kod gerektirmeyen geliştirme araçları, kullanıcılara verilerinin, iş akışlarının ve süreçlerinin görsel düzenini düzenleme esnekliği sağlar.

Neden Düşük Kodlu, Kodsuz Geliştirmeyi Seçmelisiniz?

Daha ucuz iş çözümü

Düşük kodlu kodsuz geliştirme platformları, daha az kaynak kullandıkları için işletmeler için daha az maliyetlidir. LCNC platformları, bir geliştirici ekibi kiralamak yerine, iş kullanıcılarının ihtiyaçlarına hazır ve çevik bir çözüm sunar.

Arttırılmış güvenlik

Dışarıdan temin edilemeyecek kadar gizli olan projeler, LCNC platformlarında bireysel veya özel bir kullanıcı ekibi tarafından ele alınabilir. Bu projeler açığa çıkarılamayacak kadar hassas olabilir ve bu nedenle bu uygulamaların geliştirilmesini yönetmek ve denetlemek için daha küçük bir kullanıcı ekibine ihtiyaç duyabilir. Örneğin, bir işletmenin rakiplerinden önce yeni bir mobil uygulama başlatmak istemesi durumunda bir LCNC aracı yardımcı olabilir. Düşük kodlu platformlar, işletme sahibinin, meraklı gözlerden endişe etmeden yazılımı geliştirmesine ve süreçleri doğrudan denetlemesine olanak tanır!

Daha Hızlı Geri Dönüş Süresi

İşletmeler, rakiplerine ayak uydurabilmek için her zaman yeni ve daha iyi yenilikler yaratmaya ihtiyaç duyarlar. Bu rakipler, sürekli olarak heyecan verici yeni uygulamalar oluşturabilmek ve güncelleyebilmek için gelişmiş araçlar kullanır. Bilgili iş kullanıcıları, rakiplerine göre avantaj sağlamak için LCNC platformlarına güveniyor. Bu LCNC kullanıcıları, mobil uygulamaları diğerlerinden daha hızlı geliştirir.

Kullanımı kolay

Düşük kodlu geliştirme platformları LCDPS'nin kullanımı kolaydır ve temel kodlama bilgisine sahip kişilerin bu araçları uygulama geliştirme için kullanmalarına olanak tanır. Bu, uygulama geliştirme için özel bir yazılım geliştirici ekibinin işe alınması ihtiyacını en aza indirir. Düşük kodlu geliştirme platformları LCDPS, işletmeye daha karmaşık projeler için kısa vadeli, proje tabanlı uygulama geliştirme sözleşmeleri yapma olanağı tanır. Bu, bu düşük kodlu geliştirme platformlarında veri depolama ve gelişmiş güvenlik özelliklerine daha fazla vurgu yapan projeleri içerir.

Kullanımı daha da kolay olan, kullanıcıların uygulamalarını teknik bilgi olmadan geliştirdikleri kodsuz uygulama geliştirme platformları NCDPS'dir. Bu kodsuz uygulama platformları NCDPS, geliştiricilerin yazılımı programlamasını gerektirmez.

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Bütçenize uygun bir LCNC platformu arıyorsanız AppMaster (appmaster.io) bir numaralı çözümünüzdür. Bu sadece kodsuz olmaktan daha fazlasıdır; benzersizliği, kaynak kodunu oluşturmasında yatmaktadır. Bu, kullanıcının isterse platforma bağlı olmaktan korkmaması anlamına gelir; her zaman kaynak kodlarını alabilirler. Ayrıca, AppMaster platformu, teknik belgeleri geliştiricilerin yaptığı gibi, ancak daha iyi ve daha ucuz yazabilir.

Düşük Kodla İlgili Sorunlar



LCNC geliştirme araçları işletmeler için birçok sorunu çözerken, doğru uygulanmadığı takdirde başka şekillerde de sorunlar yaratabilir. LCNC geliştirme araçlarını kullanmanın kolaylığı biraz dezavantajlı olabilir. Müşterilerin ayrıca LCNC'ler tarafından oluşturulan uygulamalara güvenebilmesi gerekir. Kötü uygulanmış bir LCNC, müşterilerin işletmenize bağlılığını teşvik etmeyecektir. İş gereksinimlerinin uygun bir ilk değerlendirmesi ve SWOT analizi, kod gerektirmeyen yazılım geliştirmeden kaynaklanabilecek gelecekteki sorunları önleyecek veya azaltacaktır.

En iyi LCNC iş aracı türünün daha derin bir analizi gerekli olsa da, uzun vadede buna değecektir. İşletmeler, potansiyel sorunlar olmadan yazılım geliştirmenin esnekliğini ve rahatlığını sağlayacak LCNC teknolojisine biraz daha fazla yatırım yapmak zorunda kalabilir.

Çözüm



Her geliştirme platformunun artılarını ve eksilerini anlamak, kullanıcıların işleri için en uygun seçimi yapmalarına yardımcı olacaktır. Ekibinizin iş akışlarının ve süreçlerinin başarısı, doğru LCNC araçlarının seçilmesine bağlıdır. Yine de, bu düşük kodlu, kodsuz iş çözümleri kalıcıdır. Süreçleri otomatikleştirdikleri ve zaman, enerji ve para gibi değerli iş kaynaklarından tasarruf sağladıkları için dijital geleceğin yolunu temsil ederler. LCNC'ler, kuruluşunuzun boyutu veya ölçeği ne olursa olsun harika çözümlerdir. Bu araçların işletmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmeye değer.

Geliştiricilerin daha maliyetli işe alınması ve geliştirmeye yönelik geleneksel yaklaşımla karşılaştırıldığında, bu araçlar zamanlarının çok ötesindedir! LCNC'ler, modern işletmelere operasyonlarını daha ucuz, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde büyütmek için uygun bir alternatif sağlamıştır. LCNC danışmanlarından oluşan ekibimiz, işinizde düşük kodlu alternatifleri kullanmaya başlamanıza yardımcı olabilir. Başlamanıza yardımcı olacak kodsuz teknik araçlardan oluşan bir paketimiz var. Sizinle bir istişare planlamaktan mutluluk duyarız!