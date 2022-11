Elk product, instrument, bedrijf en app in de wereld begint met een basisidee. Bekende persoonlijkheden zoals Mark Zuckerberg hebben het groot weten te maken omdat ze interessante en unieke ideeën hebben die kunnen worden omgezet in aansprekende producten. Het is niet nodig dat als je geen coderingsvaardigheden hebt, je niet in staat bent om een winstgevend project te creëren.

Tegenwoordig is de technologie ver gevorderd. Als gevolg daarvan kun je beginnen met het ontwikkelen van software met no-code platforms, zelfs als je nul ideeën hebt over coderingstalen. Het is tijd om niet langer aan te nemen dat codering essentieel is voor het lanceren van een succesvol product voor de gebruikers. Blijf dit artikel lezen om vertrouwd te raken met de top 6 stappen die je moet volgen om een succesvolle applicatie te ontwikkelen zonder een enkele regel code te schrijven.

Stap 1 - heb een duidelijk idee en doel

Productontwikkeling begint met een interessant idee. Begin met het schetsen van eventuele ideeën. Maak er een gedegen businessplan van. Bepaal de bijzonderheden van uw gebruikerspersona (doelgroep). Houd al uw inspanningen bij.

Enkele van de belangrijkste factoren om tijdens deze stap te overwegen zijn:

Het probleem dat je via de app wilt aanpakken.

De opvallende kenmerken van je app die hem anders maken dan de andere beschikbare producten.

Je persoonlijke voorkeuren en of je de app zelf gaat gebruiken.

De uniciteit van de app bepaalt de aantrekkingskracht op gebruikers.

Als je eenmaal een duidelijk applicatie-idee in je hoofd hebt, ga je naar de volgende stap en maak je een prototype met behulp van een betrouwbare no-code tool.

Stap 2 - maak een prototype

Zodra de bètaplanning is voltooid, moet u een werkend prototype van uw product maken. Het fungeert als een blauwdruk voor alle onderdelen die u in het eindresultaat wilt opnemen. Maak een eerste versie van elk scherm, knop, link, pictogram, dropdown, waarschuwing, voortgangsbalk en keuze die u in uw applicatie wilt opnemen.

U hoeft geen professionele app-ontwikkelaars in te huren die u een fortuin zullen kosten. In plaats daarvan zou het helpen als u de no-code ontwikkeling aanpak gebruikt om een efficiënt prototype te maken. Sommige mensen maken geen eerste versies en beginnen direct met de ontwikkeling van de definitieve versie, maar die fout moet u niet maken.

Overweeg de volgende vragen om de voordelen van het ontwikkelen van een prototype te maximaliseren:

Hoe moet mijn gebruikerservaring eruit zien?

Wat is er te vinden op het startscherm?

Hoe moet de onboarding van mijn gebruikers eruit zien?

Welke methode van productontwerp is het meest effectief?

Wat is de eenvoudigste methode voor mijn gebruiker om mijn app te gebruiken?

De lay-out van de TikTok-app is je wellicht opgevallen als je enige tijd video's op het platform hebt bekeken. Een filmpje begint zodra je op de applicatie klikt. Ze willen niet dat de kliks of swipes van gebruikers worden verspild. Voordat u aan het ontwikkelingsproces van de app begint, moet u goed nadenken over uw gebruikersstroom en gebruikerservaring.

De algemene gebruikerservaring en gebruikersinterface van een app kunnen de doorslaggevende factor zijn voor het succes ervan. Bij no-code ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van drag-and-drop platforms, zodat het maken van een applicatie eenvoudiger en sneller wordt. U kunt wireframing of prototyping tools zoals Justinmind, Figma, of Balsamiq gebruiken voor het bouwen van een prototype van hoge kwaliteit.

Stap 3 - begin met productontwikkeling

Het is niet nodig om overweldigd te raken door de term 'ontwikkeling'. Vergeet het traditionele productschrijven waarbij lange productspecificatiedocumenten en coderingen werden gemaakt. Tegenwoordig houdt ontwikkeling niet noodzakelijkerwijs codering in dankzij de beschikbaarheid van no-code platforms zoals Appery, Bubble en AppMaster. U kunt vertrouwen op de no-code ontwikkelingsstrategieën om zowel eenvoudige als complexe apps te maken zonder codering.

Het doel van no-code is om u te faciliteren bij het maken van een app zonder codering en vertrouwend op visuele bewerkingstools en drag-and-drop functionaliteiten. Zelfs de meest professionele en goed ervaren ontwikkelaars gebruiken tegenwoordig no-code en low-code platforms om snel en efficiënt aan hun ontwikkelingsbehoeften te voldoen. Als u dus geen ervaring hebt met het traditioneel schrijven en coderen van producten, moet u zeker een betrouwbaar no-code-platform zoals AppMaster gebruiken.

Stap 4 - testen

Het testen van een app voordat deze op de markt wordt gebracht is van het grootste belang. Of u nu de traditionele ontwikkelingsaanpak of moderne no-code procedures gebruikt, u moet zich richten op het testen om allerlei bugs en fouten te verwijderen met behulp van verschillende testtools.

Houd in gedachten dat uitgebreid testen u ook in staat stelt de algemene structuur en gebruikersinterface van de app te verbeteren voordat u deze openbaar maakt. Daarom moet je zowel handmatige als automatische tests uitvoeren om de beste resultaten te krijgen.

Stap 5 - beta lancering

Beta-releases zijn een fantastische methode om je applicatie te debuteren met wat vroege tractie in de kanalen waar je de meerderheid van je doelpersonen kunt vinden en je goederen kunt promoten. Mensen die staan te popelen om een tool als eerste te gebruiken zijn altijd beschikbaar.

Overweeg de volgende vragen om de voordelen van de beta lancering te maximaliseren:

Waar kan ik mijn doelgroep lokaliseren?

Hoe kan ik beginnen met installaties? (Freebies, levenslange lidmaatschappen, enz. kunnen dit bewerkstelligen).

Hoe kan ik garanderen dat mijn koper geïnteresseerd zal blijven in mijn applicatie?

Het uiteindelijke doel van de bètalancering van uw app is het peilen van de stemming en de belangstelling van uw doelgebruikers. Als de beoogde gebruikers goed reageren op de eerste versie van de app, betekent dit dat u helemaal klaar bent om de applicatie vrij te geven aan alle gebruikers. Zo niet, dan moet je misschien wat wijzigingen en verbeteringen aanbrengen voordat je de zeer concurrerende mobiele app-industrie betreedt.

Stap 6 - feedback analyseren en het product bijwerken

Als alles klaar is, kan het verzamelen van gegevens beginnen. Maak een drip e-mailcampagne op basis van triggers om de interactie met uw gebruikers efficiënt te laten verlopen. Om feedback te verzamelen, maakt u enquêteformulieren en neemt u deze op in uw e-mails. Maak de e-mailcampagne automatisch om tijd en kosten te besparen.

De constante updates die we zien in tal van apps die we gebruiken zijn om verschillende bugs te verwijderen en verbeteringen in de app aan te brengen. No-code platforms maken het aanbrengen van wijzigingen snel en het lanceren van de bijgewerkte app eenvoudiger.

Overweeg de volgende factoren voor gegevensverzameling, analyse en updates:

Type gegevens dat je nodig hebt van de gebruikers

Soort problemen die de gebruikers ondervinden

Beoordelingen van de gebruikers op mobiele winkels

Geschikt moment om de updates te versturen

Conclusie

No-code ontwikkeling verandert de ontwikkelingsindustrie. Het heeft het speelveld geëgaliseerd voor zowel niet-coders als professionele coders. Nu komt het aan op de haalbaarheid en de functies van uw product.

Met AppMaster kunt u zelfs de meest geavanceerde web- en mobiele apps maken, samen met een door AI gegenereerde backend. U hoeft dus geen enkele regel code te schrijven en brengt toch een goed ontwikkelde app op de markt.

Veelgestelde vragen over het ontwikkelen van een succesvol product

Hoe bouw je een succesvol product?

Het bouwen en op de markt brengen van een succesvolle applicatie is een combinatie van veel verschillende factoren. Enkele van de belangrijkste zaken om te overwegen zijn:

Doelgroep

Eisen en specificaties

Selectie van een geschikte ontwikkelingsmethode zoals no-code

Gebruik van een betrouwbaar no-code platform

Testen

Marketing

Hoe begint u met het bouwen van producten?

Om te beginnen met het bouwen van producten moet u een duidelijk idee en visie voor ogen hebben. U hoeft niet te leren coderen of een andere traditionele ontwikkelingsaanpak te volgen. Gebruik in plaats daarvan een no-code platform om uw idee om te zetten in een daadwerkelijke toepassing.

Wat zijn de vijf stadia van productontwikkeling?

De vijf algemene stadia van productontwikkeling zijn:

Brainstormen en afronden van een idee Onderzoek en analyse Concept en eerste versie ontwikkeling App-ontwikkeling Productlancering en marketing

Welke fase is de meest kritische fase van een product?

Het brainstormen van verschillende ideeën en het selecteren van een aantrekkelijk en uniek idee is de meest kritische fase van een product. Als u bijvoorbeeld een alledaags idee kiest en een product ontwikkelt dat al op de markt is, zult u het uiterst moeilijk vinden om uw eigen plaats in te nemen.

Daarom moet u veel tijd besteden aan het uitwerken van een idee en ervoor zorgen dat het aantrekkelijk is voor de doelgebruikers. Zodra het idee is uitgewerkt en u een duidelijke visie voor ogen hebt, kunt u uw idee omzetten in een daadwerkelijke app met behulp van de no-code-functies van platforms als AppMaster.