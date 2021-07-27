Özel SMTP modülü, doğrudan uygulamanızdan e-posta göndermenize izin vermek için temel ayarlar ekler.

Harf gönderme formunun uygulamada görünmesini sağlamak için eksik ayarları ve gerekli öğeleri eklemeniz gerekir. Eylemlerin algoritması aşağıdaki gibi olacaktır:

Mektup formunun yerleştirileceği bir sayfa veya pencere ekleyin. Modülü bağlayın, SMTP sunucu parametrelerini, kullanıcı adınızı ve şifrenizi ekleyin. Modülle ilgili iş süreci, uç nokta ve form oluşturun.

Örnek olarak Gmail posta servisini kullanarak bir web uygulamasında bunun nasıl yapıldığını gösterelim.

Bir sayfa yarat

Editöre gidin ve göndereceğiniz yeni bir sayfa oluşturun. Sayfanızın adını ("Başlık"), adresini ("Sayfa URL'si") ve mesaj gönderebilecek kullanıcı gruplarını ("Gruplar için göster") belirtin. "Kaydet"e tıklayın.

Değişikliklerinizi kaydedin ve modül bloğuna gidin.

Modül ekleme ve yapılandırma

Pazar sekmesinde Özel SMTP modülünü bulun ve uygulamaya eklemek için Yükle düğmesini tıklayın.

Uygulamanızda kurulu tüm modüllerin bulunduğu "Yüklü" sekmesine gidin ve ayarlarını açmak için "Özel SMTP" kutusuna tıklayın. Modül hakkında temel bilgiler ve onu uygulamadan kaldırmak için bir düğme solda görüntülenir. Sağ tarafta doldurmanız gereken alanlar var:

"Giriş" ve "Şifre" alanlarına, mesaj göndereceğiniz posta kutusunun verilerini girin. SMTP bağlantı ayarlarını belirtin - bunlar her e-posta hizmeti için farklıdır. Varsayılan olarak, Gmail ayarları modüle eklenir. "Kimden" alanına, mektuplarınızın alıcılarına gösterilecek adı girin.

Önemli! Gmail üzerinden ileti göndermek için Google hesabınızda üçüncü taraf uygulamaları etkinleştirmeniz gerekir.

Modüllerin ne olduğu, nasıl güncelleneceği ve özelleştirileceği hakkında daha fazla bilgi için belgelerimize bakın .

Değişikliklerinizi kaydetmeyi unutmayın.

Bir iş süreci, uç nokta ve form oluşturma

İş süreci , uç nokta ve biçim , tutarlı bir şekilde kurulması önemli olan birbiriyle ilişkili unsurlardır. Birbirleriyle etkileşime girerek, başvurunuzun yapılandırmasını tamamlayacaklar - ve sayfada bir mesaj gönderme formu görünecektir.

Bu unsurlar hakkında daha fazla bilgiyi belgelerimizden okuyabilirsiniz .

İş süreci

"İş mantığı" sekmesine gidin ve yeni bir iş süreci oluşturmak için düğmeye tıklayın.

İşlemin adını (gerekli), açıklamasını (isteğe bağlı) girin ve "Oluştur" düğmesini tıklayın.

Editördeki her iş süreci, görsel olarak bloklara bölünmüştür - farklı işlevlerden sorumlu kurucu bölümler. Yeni bir işlem oluşturulduğunda, içinde "Başlat" ve "Bitti" otomatik olarak görünür. Ekleyebileceğiniz diğer tüm bloklar solda görüntülenecektir.

Kurulumdan sonra "Custom SMTP" modülü bu listeye "Custom SMTP: Send Email" ekledi. Bu bloğu bir iş sürecine dahil etmek için fare işaretçisini kullanarak editör alanına sürükleyin. Alanları, gelecekteki mesaj gönderme formunuzun içeriğinin bağlı olduğu değişkenleri içeren "Özel SMTP: E-posta Gönder" penceresi görünecektir:

"Konu" - mektubun konusu;

"Gövde" - mektubun metnini içeren bir alan;

"Kime" - alıcının adresi;

"Cc" - bir kopya göndermek için adres;

"Addan" - gönderenin adı;

"Bcc", kör karbon kopyasının gönderileceği adrestir.

Şimdi tek bir iş süreci oluşturduklarını göstermek için "Başlat", "Özel SMTP: E-posta Gönder" ve "Bitir" arasında bağlantı kurmanız gerekir:

1. Fare imlecini "Başlat" bloğundaki "Başlat" alanının üzerine getirin, farenin sol düğmesini basılı tutun ve "Özel SMTP: E-posta Gönder" bloğundaki "Giriş" alanına kaydırın - arasında bir bağlantı kurulur. bloklar.

2. Benzer şekilde, "Custom SMTP: Send Email" bloğunun "Out" alanı ile "End" bloğunun "End" alanı arasında bir bağlantı oluşturun.

Şimdi, "Başlat" bloğunda, yeni alanlar (değişkenler) oluşturmanız ve bunları "Özel SMTP: E-posta Gönder" bloğundaki değişkenlerle ilişkilendirmeniz gerekir. "Başlat" bloğuna eklediğiniz alanlar mesaj gönderme formunuzda görünecektir. Kopyaları ve kör kopyaları göndermeyeceğinizi hayal edin, bu nedenle "Başlat" bloğu aşağıdaki alanları içerecektir:

“Gönderen” (gönderenin adı) - from_name ile ilişkili;

"Adres" (kime gönderildi) - "kime" ile ilişkili;

"Konu" (konu); - "konu" ile ilişkili (farklı bloklardaki değişken isimleri aynı olabilir);

"Mesaj" (mektubun metni) - "gövde" ile ilişkili.

Değişkenleri bağlamak için tür olarak birbirleriyle eşleşmeleri gerekir. Bir değişkenin türü, içinde bulunduğu bloğa tıklayarak ve düzenleme menüsünü açarak görüntülenebilir.





Blok alanlarında, her değişkenin yanında, rengi ve şekli türüne bağlı olan bir simge vardır - bunlar içinde gezinmeyi kolaylaştırmak için. Örneğimizde iki tür değişken vardır:

"Subject", "body" ve "from_name", "String" türündedir,

Kime, cc ve bcc E-posta Dizisi türündedir.

Değişkenler Oluşturma

"Başlat" bloğunda ilk değişkeni oluşturmak için üzerine tıklayın - bir liste görüntülenecektir (boşken). "+" üzerine tıklayın.

Açılan pencerede değişkenin adını girin: name "sender", "String" yazın. "Oluştur" u tıklayın.

Benzer şekilde "adres", "konu" ve "mesaj" ekleyin. Şimdi "Başlat" bloğundaki değişkenlerin listesi şöyle görünür:

Bunları Özel SMTP: E-posta Gönder bloğundaki ilgili değişkenlere bağlayın:

Değişkenler arasındaki ilişkilerin sonunda nasıl görünmesi gerektiği budur. Değişikliklerinizi kaydedin ve uç noktayı oluşturmaya devam edin.

uç nokta

"Bitiş noktası oluştur" u tıklayın - kendinizi "İş Mantığı" sekmesindeki ayarlarda bulacaksınız, burada aşağıdaki ayarları belirtmeniz gerekiyor:

"Uç nokta yolu" - işlevini anlayacağınız uç noktanın adı;

"Uç Nokta Grupları" - bulunacağı grubun adı;

"İstek türü" - "POST"u seçin;

"İş Süreci" - oluşturduğunuz send_email iş sürecini seçin.

Ardından "Ara katman yazılımı" sekmesine gidin.

"Ara katman yazılımı" sekmesinde, bu uç nokta ile eylemler gerçekleştirme (ve dolayısıyla ilişkili iş sürecini başlatma) haklarını yapılandırmanız gerekir. Başka bir deyişle, uygulamanızdan kimlerin e-posta gönderebileceğini belirleyeceksiniz. Bunu yapmak için, "Token Auth" yetkilendirme belirtecinin ayarını değiştirmeniz gerekir.

Dikkat! Bu ayar değiştirilmezse, tüm kullanıcılar e-posta gönderme hakkına sahip olacaktır!

“Token Auth”un yanındaki dişli simgesine tıklayın. Açılan pencerede seçiciyi açın, "İzin verilen gruplar" alanında "Yöneticiler" grubunu (veya erişim vermek istediğiniz herhangi bir grubu) seçin. "Kaydet" i tıklayın





Şimdi "Oluştur"a tıklayarak bitiş noktasını kaydedin.

Mesaj gönderme işlemleri yapılandırılır. Artık mesaj gönderme formunun görsel bir temsilini oluşturabilirsiniz.

Biçim

Bir form oluşturmak için web uygulaması düzenleyicisine, daha önce oluşturduğunuz sekmeye dönün. Bir Form öğesini sayfa tuvaline sürükleyin.

Açılan pencerede "Kayıt oluştur" u tıklayın, mevcut uç noktaların listesi "Kaydı şuraya kaydet" alanında görüntülenecektir - az önce oluşturduğunuz birini seçin. "Ata" yı tıklayın.

Oluşturduğunuz şekil tuvalde görünür. Ayarlarına gitmek için dişli resmine tıklayın.

“Bak ve Ücret”l sekmesinde, “Başlık” alanına form için bir başlık girin. Burada ayrıca görünümünü değiştirebilir ve ayarlarda kaydedildiği adı görebilirsiniz.

"Veri" sekmesinde - formun modu ve bitiş noktası hakkında bilgi. Ayrıca burada alanları birbirine göre hareket ettirerek konumlarını değiştirebilirsiniz.

Alanları mantıksal bir sırayla düzenleyin: Gönderen, Adres, Konu, Mesaj. Her alanın ayrıntılı ayarlarını değiştirmek için (örneğin adı) - yanındaki dişli çark simgesini tıklayın. Değişikliklerinizi kaydetmek için “Kaydet”e tıklayın.

Bir form için bir düğme ekleme

Formun çalışması için bir onay gönder düğmesi eklemeniz gerekir. "Button" öğesini kullanın - fare işaretçisiyle formun altındaki alana sürükleyin.

Üzerine tıklayarak düğme ayarlarını açın. “Bak ve Hisset” sekmesinde, “Etiket” (uygulamada görünecek düğmenin adı) ve “Ad” (ayarlarda görüntülenecek ad) değiştirin.

"Tetikleyiciler" sekmesinde, onClick tetikleyicisine bir eylem ekleyin: "Hedef" alanında formunuzu seçin, "Eylem" alanında "Formu gönder"i seçin. "Kaydet"e tıklayın.

Koruma, yayınlama ve doğrulama

Yapılan tüm değişiklikleri kaydedin, yayınlayın, uygulama simgesine gidin.

Mesajı göndermek için verileri girin. Gönderici alanını boş bırakırsanız modül ayarlarına girdiğiniz isim otomatik olarak eklenecektir. Erişiminiz olan herhangi bir e-posta adresine bir test mesajı gönderin.

Gönderdikten sonra, bir onay mesajı görünmeli ve Gelen Kutusu klasöründeki muhatapta belirtilen verileri içeren bir mektup görünecektir.

Her şeyi talimatlara göre yaptıysanız ancak onaylamak yerine bir hata çıkıyorsa veya mektup "Spam" klasörüne düşüyorsa, teknik destek telegram kanalımıza yazın.



