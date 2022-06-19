ABD'de istihdam edilen ortalama insan sayısı, mesailerinin yaklaşık 1/4'ünü e-postalarla uğraşarak geçirme eğilimindedir. 2019 istatistikleri, kişi olarak bir e-posta adresi ekleyen küresel insan sayısının şu anda 3,9 milyar olduğunu gösteriyor. Mevcut dinamik, tedarik zincirini değiştirdi ve çoğu kişi evden çalışmayı tercih ediyor. Ayrıca, yön e-postaların kullanımında bir değişiklik yarattı. E-posta talebindeki bu yoğun değişime rağmen, insanlar e-posta yoluyla daha fazla iletişim kurma eğilimindedir. E-posta görgü kuralları ve etik olarak nasıl oluşturulacağı ile baş edememe eğilimindeyiz.

Pazarlama konularının paylaşıldığı yoğun e-posta miktarı, insanları gereksiz hataları görmezden gelme eğiliminde bir konuma getirmekle kalmıyor. Bu küçük hatalar, uyum sorunları gibi hatalara yol açar. Bu sorunlar, önemli profesyonel sonuçlarınız olarak ortaya çıkabilir. Bu makalede, her bireyin müşterilerinin herhangi bir sorgusuna yanıt vermeden önce bilmesi gereken beş temel e-posta görgü kuralını tartışacağız:

Profesyonel İletişimde Nasıl Akıllı Olunur?

İletişim becerileri, profesyonel ve kişisel yaşamınızı icat etmede önemli bir rol oynar. İstersen sen. Eşyaların sizinle iş birliği içinde olması için, etkili iletişim kurmanız gerekir. Bu ancak mesajlarınız açık ve net olduğunda yapılabilir. Akıllı hedefler tasarladığınızdan ve gerçekçi olanı geliştirdiğinizden ve kuruluşunuz için kişisel olan zorluklara odaklandığınızdan emin olun. Bu size e-posta görgü kurallarını takip etme yeteneği sağlar.

Notlar ve e-postalar için yazma becerilerini geliştirin



E-postanızın yazma kalitesini artırmak istediğinizi varsayalım. En önemli odak noktası bir SMART hedefi belirlemek olmalıdır. E-posta görgü kuralları için, e-postanın ardındaki fikrinizin bir taslağını bulmanız gerekir. Bu alışkanlığı bir yazı biçimi haline getirirseniz, amacınız e-postanızda özlü ifadelere sahip olmak olmalıdır. Hedefleriniz ancak bu stratejiye önceden karar verdiyseniz spesifik ve ölçülebilir olabilir. Bunu yapmanın ilk adımı, yazma sürecinizi değerlendirmeye yardımcı olacak bir ölçüt geliştirmektir.

Profesyonel bir e-posta adresi kullanın



Cihazların çoğu çalışması bir e-posta adresi eklemenizi gerektirir. Bu nedenle profesyonel bir e-posta adresinin önemi yoğunlaştırılamaz. Bir işletmeyi yöneten herkes, e-postalarının asla silinmemesini sağlamalıdır. Bu kelimenin herhangi bir durumundan kaçınmak istiyorsanız, markasız veya açıklayıcı olmayan bir adreste bir hesap oluşturmanız gerekir.

Bir şirketle her çalıştığınızda, hedef kitlenize özelleştirilmiş bir yanıt göndermek için sizi şirketle ilgili olarak kaydettiririz. Veriler, insan hakları vb. ile ilgili tüm erişim size sağlanmaktadır. Bu e-postanın her zaman kullanılması önerilir. Özellikle B2B pazarlama yapıyorsanız, son tüketicinizin kiminle konuştuğunu bilmesi için iş e-postanızda adınızın ve konu satırının bulunduğundan emin olun.

Profesyonel bir e-posta imzası ekleyin



E-postanızda profesyonel bir imzaya sahip olmak, yatırım getirisi oranları ekleyebilir. Pazarlama kampanyalarına aktif olarak katılıyorsanız, işletmeye liderlik edebileceksiniz. Bir imza ve konu, son kullanıcınıza işletme hakkında temel bilgiler sağlar.

Bazen insanlar yanıt verirken imzalara sloganlarını veya sloganlarını ekleme eğilimindedir. Bu, tanıtıma eklenir. Bir müşterinin aynı bilgilerden rahatsız olmaması için imzayı kısa tutmanızı öneririz.

Aşırı ünlemlere dikkat edin



Anlaşılır bir şekilde, mesajlarında coşku ve heyecan göstermeye çalışıyorlar. Ancak ünlem işaretlerinden kaçınılmalı ve kişiler ifadelerine çok fazla ünlem girmemelidir. Noktalama işaretlerinin aşırı kullanımı net olmayan mesajlara neden olabilir. Bu tür mesajlar izleyici için aşırı istekli veya olgunlaşmamış olur. Bunu yalnızca bir yanıt yazarken gerekli olduğunda kullanmanızı öneririz.

İletişiminizi bölümlere ayırın



E-posta listenizi bölümlere ayırmak, e-posta görgü kurallarında mümkün olan en iyi iletişim yöntemini sağlar. E-posta için bir segmentasyon özelliği, bunun üzerinden pazarlama yapan kişiler için çok önemlidir. E-posta listenizi gönderdikten sonra, yürütmek istediğiniz kampanyaya göre müşterilerinizi hedeflemek daha kolaydır.

Nihai Karar:

Birçok firma verimli çalışmak için çeşitli iletişim yöntemlerini kullanırken, profesyonel bir e-posta adresi en etkili ve popüler yöntemlerden biri olmaya devam ediyor. COVID-19 salgını karşısında, kurumsal dünyanın ağırlıklı olarak uzaktan çalışmaya son zamanlarda kayması, yalnızca e-postanın bilgi alışverişi, organize edilmesi ve korunması ihtiyacını artırdı. Modern e-posta sistemleri, ekip işbirliğine yardımcı olmak için yanıt vermek için her zamankinden daha fazla yetenek ve hizmet sunsa da, e-posta görgü kurallarının temelleri aynı kalır: kibar, kesin ve profesyonel olun. AppMaster, işletmeniz için bir programcı tutmanıza gerek kalmadan pazarlama formları ve diğer uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

SSS:



E-posta için beş nezaket kuralı nedir?



E-postanızda alıcınız için uygun selamlamayı kullanın.



Uygun selamlamalar ve kapanış sözleri kullanılmalıdır.



E-postada uygun biçimlendirmeyi kullanın.



TÜM BÜYÜK HARF kullanmaktan kaçının.



Büyük dosyaların boyutunu küçültün.



Uymanız gereken en temel ve gerekli e-posta kuralı nedir?

Öncelikle profesyonel e-posta adresiniz bir pazarlama perspektifine yönelikse, güçlü bir konu satırı her zaman vurgulanır. E-postanızın, işletme hedef kitlenize her gönderildiğinde bir konu satırı içerdiğinden emin olun.

E-posta görgü kurallarının altın kuralı nedir?

E-posta görgü kurallarının altın kuralı. Üç kelimeye, görgü kurallarına, nezakete ve altın kuralın kendisine dayanır. Herhangi bir hata veya yanlış iletişimden kaçınarak konuşmanızın sorunsuz aktığından emin olmalısınız. Ayrıca, iyi bir e-posta görgü kuralları elde etmek için ünlem işaretlerinin aşırı kullanımından her zaman kaçınılması gerektiğini her zaman anlamanız yardımcı olacaktır.

Profesyonel görgü kurallarının tanımı nedir?

Profesyonel görgü kuralları, bir şirketin üyelerinin nasıl etkileşime girdiğini yöneten yazılı olmayan bir davranış kuralıdır. İyi profesyonel görgü kuralları izlendiğinde, herkes daha rahat hisseder ve işler daha sorunsuz gitme eğilimindedir. Bu, herhangi bir e-postada doğrudan uygulanır.