IBM Systems bölümü, IBMi işletim sistemini sunar. Hem IBM PureSystems hem de IBM Power Systems üzerinde çalışan EBCDIC tabanlı bir işletim sistemidir. Geliştiriciler daha verimli hale getirmek için hala üzerinde çalışıyor olsa da, IBMi 2008'de tanıtıldı. İşletmeler için geliştirildiğinden uygulama desteği için daha güvenilir ve gereklidir.

1988'de IBM, donanımları üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmış ilk işletim sistemini piyasaya sürdü. Teknoloji ilerledikçe, işletim sistemi yazılımı daha sonra değişti ve IBM I OS, şirketin birincil işletim sistemi olarak i5/OS ve OS/400'ün yerini aldı. Kurumsal kullanım için özel ara katman yazılımı ve veritabanları ile entegre bir işletim sistemidir. İş esnekliği açısından, IBM I, IBM Power sunucuları için olağanüstü bir büyüme sağlayabilir. İşletim sistemi, daha önce iş dünyasında ele alınmayan çeşitli operasyonel ve depolama yönetimi sorunlarını ele alır. Harika altyapının yanı sıra, yükseltilmiş güvenlik ve uyumluluk araçlarına da sahiptir.

IBMi ne için kullanılır?

IBMi işletim sisteminin çeşitli kullanımları vardır. Şunlar için kullanılabilir:

Veritabanı Yönetimi

IBMi için yerleşik bir ilişkisel veritabanı mevcuttur; artık IBM i için IBM Db2 olarak biliniyor. İlişkisel olmayan System/38 veritabanından gelen veritabanı, ilişkisel model ve SQL için ek bir avantaj ve yardım olarak geliştirilmiş ve getirilmiştir. Veritabanı desteği, sabit bir adı olmadığı için daha önce kişilerin veritabanına başvurmak için kullandığı addı. IBM'in diğer ticari veritabanlarından ayırt edilmesi için 1994 yılında DB2/400 takma adı verildi. Markasına rağmen, Db2 for IBM I, farklı platformlarda Db2'den tamamen farklı bir kod tabanına sahiptir. Ayrıca, SLIC katmanı alternatif bir seçenek değildir ve IBMi'nin temel bileşenlerinden biridir.

ağ

Özel IBM Systems Network Architecture ile birlikte IBMi, TCP/IP ağlarını destekler. Geçmişte IBM I ekipmanına, sisteme twinax kablosuyla bağlanan IBM 5250 terminalleri aracılığıyla erişilir ve yönetilirdi. Modern IBM I sistemlerine genellikle 5250 uçbirim öykünücüsü ile erişilebilir, çünkü özel uçbirim donanımı daha az yaygın hale gelir.

IBM, IBMi için terminal öykünücüsü işlevi gören iki ürün sunar:

Java tabanlı IBM I Access Client Solutions'ın yardımıyla Linux, macOS ve Windows'ta 5250 öykünmesi kullanılabilir.

Web tabanlı bir 5250 öykünücüsü, Web/Mobile için IBM I Access aracılığıyla sağlanır.

Açık kaynak

IBM, bazı açık kaynak uygulamalarını IBMi'ye taşıdı. RPM paket biçimi genellikle açık kaynaklı olan IBM I için yazılımları bir araya getirmek için kullanılır ve bunu kurmak için YUM paket yönetimi kullanılır. Daha önce IBMi'de açık kaynaklı uygulamaları devreye almak için kullanılan 5733-OPS paketinin yerini YUM ve RPM aldı. Açık kaynaklı bir yazılımı IBMi'ye taşıma sürecini kolaylaştırmak için, yerel IBM I API'leri üzerinde PASE sıklıkla kullanılır.

IBMi için açık kaynaklı uygulama şunları içerir:

PHP

JAVA

Git

MySQL

piton

Ruby, vb.

Programlama

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL ve REXX, IBM'in IBMi için sunduğu programlama dillerinden sadece birkaçıdır. Pascal, BASIC, PL/I ve Smalltalk için önceden derleyiciler mevcuttu, ancak bunlar o zamandan beri kullanımdan kaldırıldı. Tümleşik Dil Ortamı (ILE) kullanılarak, C, C++, COBOL, RPG ve CL'nin yanı sıra diğer ILE dillerinde yazılmış programlar tek bir yürütülebilir dosyaya bağlanabilir.

PASE ilk tanıtıldığında, PASE kodunun bir AIX makinesinde derlenmesi gerekiyordu. Bu, IBM XL derleyici paketinin PASE içinde verimli bir şekilde kullanılabilmesi olasılığı nedeniyle OS/400 V5R2'de kaldırılan tek kısıtlamaydı. O zamandan beri, diğer tüm derleyicileri taşımak için PASE (GCC) kullanıldı.

Depolamak

IBM I depolama yönetimi işlevlerinin nasıl olduğunu bilmek, disk depolamanın tümleşik sunuculara nasıl dağıtıldığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Tek düzeyli depolama olarak bilinen bir teknoloji, IBM I depolama yönetiminin merkezinde yer alır. Tek düzeyli depolama, IBM I'e olağanüstü disk G/Ç hızı sağlayan ve gerekli yönetim işi miktarını önemli ölçüde azaltan çığır açan bir depolama yönetimi tasarımıdır. IBMi, herhangi bir disk sürücüsünü doğrudan yönetmez.

Güvenlik

Sistem güvenliğinin üç ana amacı gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliktir. Siber suçlular veya iş dünyasındaki rakipler gibi dış riskler sıklıkla sistem güvenliğiyle bağlantılıdır. Bununla birlikte, iyi tasarlanmış bir güvenlik sisteminin en büyük avantajı, yetkili sistem kullanıcıları tarafından yapılan sistem hatalarına karşı sık sık koruma sağlamasıdır. Yanlış tuşa basılması, iyi güvenlik özellikleri olmayan bir sistemdeki önemli verilerin silinmesine neden olabilir. Sistem güvenliği sayesinde bu tür kazaların önüne geçilebilir.

Bir IBM geliştiricisi ne yapar?

Geliştiricilerin programlama, ağ oluşturma, veritabanı ve diğer özellikleri üzerinde çalışabilecekleri IBMi'nin özelliklerini tartıştığımız için IBM geliştiricileri, IBMi'nin yardımıyla çeşitli görevleri gerçekleştirebilir. IBM, daha iyi verimlilik için IBMi üzerinde web ve mobil uygulamalar geliştirebilir.

IBM Rational Development Studio for I nedir?

i için IBM Rational Development Studio uygulama paketini kullanarak, IBM I için e-iş uygulamalarının sayısını hızlı ve ekonomik bir şekilde artırabilirsiniz. Temel IBM I geliştirme araçlarının tümü, bu paketle tek bir olanakta birleştirilir.

IBM, bu derleyiciler üzerinde çok çalıştı. IBMi'nin en son güncellemelerinin tüm ayrıntılarını, IBMi'nin sizin için ne kadar yararlı olduğunu ve hangi büyük iyileştirmelerden geçtiğini öğrenebilirsiniz.

i için IBM Rational Development Studio'nun bileşenleri şunları içerir:

ILE RPG'si

İLE KOBOL

ILE C/C++

Uygulama Geliştirme Araç Seti (ADTS)

IBMi veritabanı nedir?

IBMi veritabanı için DB2'nin yardımıyla bir uygulama veya kullanıcı arabirimi kullanarak sunucu verilerine erişebilir ve bunları yönetebilirsiniz. IBMi için DB2, ilişkisel model ve paralel veritabanı işleme gibi gelişmiş özellikler sunarak, verilerinize erişmenizi ve verilerinize ilişkin güvenlik sağlar.

Veritabanı bilgilerinin PDF dosyaları görüntülenebilir veya yazdırılabilir.

IBM'in DB2 I'si, diğer birçok DB2 uygulamasıyla ortak özelliklere sahiptir.

DB2 ve SQL ile ilgili örneklere ve bilgilere kolay erişim için Veritabanı bilgi bulucusunu kullanın.

Veritabanı yönetimi, yedekleme ve kurtarma, sorgulama ve güvenlik yeteneklerinin tümü DB2 for IBMi tarafından sağlanır.

Çözüm

Kodsuz bir platformdur, ancak bu platformun benzersizliği, kaynak kodunu oluşturabilmenizdir. Bu, platformda kalmaya gerek olmadığı anlamına gelir. İhtiyaç duyduğunuzda kaynak kodunu alabilirsiniz. Bunun dışında geliştiricilerin yaptığı gibi teknik dokümantasyon da yazabilir. AppMaster'ın kod üretme hızı yüksektir; saniyede 22.000 satır kod üretebilir.