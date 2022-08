يقدم قسم أنظمة IBM نظام التشغيل IBMi. يعمل على كل من IBM PureSystems و IBM Power Systems ، وهو نظام تشغيل يعتمد على EBCDIC. على الرغم من أن المطورين لا يزالون يعملون عليه لجعله أكثر كفاءة ، فقد تم تقديم IBMi في عام 2008. وهو أكثر موثوقية وضرورية لدعم التطبيقات لأنه تم تطويره للمؤسسات.

في عام 1988 ، أصدرت شركة IBM أول نظام تشغيل خاص بها مصمم للعمل على أجهزتها. مع تقدم التكنولوجيا ، تغير برنامج نظام التشغيل لاحقًا ، وحل نظام التشغيل IBM I OS محل i5 / OS و OS / 400 كنظام التشغيل الأساسي للشركة. مع برمجيات وسيطة وقواعد بيانات محددة لاستخدام الشركات ، فهو نظام تشغيل متكامل. فيما يتعلق بمرونة الأعمال ، يمكن أن توفر شركة IBM I نموًا استثنائيًا لخوادم IBM Power. يعالج نظام التشغيل العديد من مشكلات إدارة التشغيل والتخزين التي لم يتم تناولها مسبقًا في مجال الأعمال. إلى جانب البنية التحتية الرائعة ، فقد قامت أيضًا بترقية أدوات الأمان والامتثال.

ما هو استخدام IBMi؟

هناك استخدامات مختلفة لنظام التشغيل IBMi. يمكن استخدامه من أجل:

إدارة قاعدة البيانات

تتوفر قاعدة بيانات علائقية مدمجة لـ IBMi ؛ يُعرف الآن باسم IBM Db2 لـ IBM i. قادمة من قاعدة بيانات النظام غير العلائقي / 38 ، تم تطوير قاعدة البيانات وتقديمها كميزة إضافية ومساعدة للنموذج العلائقي و SQL. كان دعم قاعدة البيانات هو الاسم الذي استخدمه الأشخاص للإشارة إلى قاعدة البيانات في وقت سابق نظرًا لعدم وجود اسم ثابت لها. من أجل تمييزها عن قواعد البيانات التجارية الأخرى الخاصة بشركة IBM ، تم منحها لقب DB2 / 400 في عام 1994. على الرغم من علامتها التجارية ، فإن Db2 لـ IBM I لديها قاعدة بيانات مختلفة تمامًا عن Db2 على منصات مختلفة. علاوة على ذلك ، فإن طبقة SLIC ليست خيارًا بديلاً ، وهي أحد المكونات الأساسية لـ IBMi.

الشبكات

جنبا إلى جنب مع IBM Systems Network Architecture الحصرية ، تدعم IBMi شبكات TCP / IP. في الماضي ، تم الوصول إلى معدات IBM I وإدارتها عبر محطات IBM 5250 المتصلة بالنظام عن طريق سلك twinax. غالبًا ما يمكن الوصول إلى أنظمة IBM I الحديثة باستخدام 5250 محاكيات طرفية لأن الأجهزة الطرفية المتخصصة أصبحت أقل شيوعًا.

تقدم شركة IBM منتجين يعملان كمحاكيات طرفية لـ IBMi:

بمساعدة IBM I Access Client Solutions المستندة إلى Java ، تتوفر محاكاة 5250 على Linux و macOS و Windows.

يتوفر محاكي 5250 قائم على الويب من خلال IBM I Access for Web / Mobile.

المصدر المفتوح

قامت شركة IBM بنقل بعض التطبيقات مفتوحة المصدر إلى IBMi. يتم استخدام تنسيق حزمة RPM بشكل عام لتجميع البرامج الخاصة بـ IBM I ، وهو برنامج مفتوح المصدر ، ويتم استخدام إدارة حزمة YUM لتثبيته. حزمة 5733-OPS ، التي كانت تُستخدم سابقًا لنشر تطبيقات مفتوحة المصدر على IBMi ، حلت محلها YUM و RPM. لتسهيل عملية نقل برنامج مفتوح المصدر إلى IBMi ، يتم استخدام PASE بشكل متكرر عبر واجهات برمجة تطبيقات IBM I الأصلية.

يتضمن التطبيق مفتوح المصدر لـ IBMi ما يلي:

بي أتش بي

جافا

شخص سخيف

MySQL

بايثون

روبي ، إلخ.

برمجة

تعد RPG و Control Language و C و C ++ و Java و EGL و COBOL و REXX مجرد عدد قليل من لغات البرمجة التي توفرها شركة IBM لـ IBMi. بالنسبة إلى Pascal و BASIC و PL / I و Smalltalk ، كان هناك مترجمون متاحون ، لكن تم إيقافهم منذ ذلك الحين. باستخدام بيئة اللغة المتكاملة (ILE) ، يمكن ربط البرامج المكتوبة بأي لغة أخرى من لغات ILE بالإضافة إلى C و C ++ و COBOL و RPG و CL في ملف تنفيذي واحد.

كان لابد من تجميع كود PASE على آلة AIX عندما تم تقديم PASE لأول مرة. كان هذا هو القيد الوحيد الذي تم إسقاطه في OS / 400 V5R2 وسط احتمالية استخدام مجموعة مترجم IBM XL بكفاءة داخل PASE. منذ ذلك الحين ، تم استخدام PASE (GCC) لنقل جميع المجمعين الآخرين.

تخزين

إن معرفة كيف ستساعدك وظائف إدارة التخزين في IBM I على فهم كيفية توزيع تخزين القرص على الخوادم المتكاملة. توجد تقنية تُعرف باسم التخزين أحادي المستوى في صميم إدارة تخزين IBM I. يعد التخزين أحادي المستوى تصميمًا رائدًا لإدارة التخزين يوفر لـ IBM I سرعة استثنائية للإدخال / الإخراج للقرص ويقلل بشكل كبير من حجم العمل الإداري اللازم. لا يقوم IBMi بإدارة أي برنامج تشغيل للقرص مباشرة.

حماية

الأهداف الرئيسية الثلاثة لأمن النظام هي السرية والنزاهة والتوافر. كثيرًا ما ترتبط المخاطر الخارجية مثل مجرمي الإنترنت أو المنافسين في الأعمال بأمن النظام. ومع ذلك ، فإن أكبر ميزة لنظام الأمان المصمم جيدًا هي الحماية المتكررة ضد أخطاء النظام التي يرتكبها مستخدمو النظام المعتمدون. قد يؤدي الضغط على المفتاح غير الصحيح إلى حذف البيانات الهامة على نظام بدون ميزات أمان جيدة. يمكن تجنب هذا النوع من الحوادث من خلال أمان النظام.

ماذا يفعل مطور IBM؟

يمكن لمطوري IBM تنفيذ مهام مختلفة بمساعدة IBMi حيث ناقشنا ميزات IBMi ، والتي يمكن للمطورين العمل على البرمجة والشبكات وقاعدة البيانات والميزات الأخرى الخاصة بها. يمكن لشركة IBM تطوير تطبيقات الويب والجوال على IBMi لتحقيق كفاءة أفضل.

ما هو IBM Rational Development Studio بالنسبة لي؟

يمكنك زيادة عدد تطبيقات الأعمال الإلكترونية بسرعة وبتكلفة معقولة لـ IBM I باستخدام حزمة تطبيق IBM Rational Development Studio لـ i. يتم دمج جميع أدوات تطوير IBM I الأساسية في عرض واحد مع هذه الحزمة.

عملت IBM كثيرًا على هؤلاء المجمعين. يمكنك بسهولة العثور على جميع التفاصيل الخاصة بآخر تحديثات IBMi على الموقع الرسمي لشركة IBM ، حيث يمكنك من خلالها معرفة كيف تفيدك IBMi والتحسينات الرئيسية التي خضعت لها.

تشمل مكونات IBM Rational Development Studio for i

ILE آر بي جي

إيل كوبول

ILE C / C ++

مجموعة أدوات تطوير التطبيقات (ADTS)

ما هي قاعدة بيانات IBMi؟

يمكنك الوصول إلى بيانات وحدة الخدمة وإدارتها باستخدام تطبيق أو واجهة تعامل مستخدم بمساعدة DB2 لقاعدة بيانات IBMi. يوفر DB2 for IBMi ميزات متقدمة مثل النموذج العلائقي ومعالجة قاعدة البيانات المتوازية ، مما يتيح لك الوصول إلى بياناتك وأمانها.

تتوفر ملفات PDF الخاصة بمعلومات قاعدة البيانات للعرض أو الطباعة.

لدى IBM's DB2 I سمات مشتركة مع العديد من تطبيقات DB2 الأخرى.

لسهولة الوصول إلى الأمثلة والمعلومات حول DB2 و SQL ، استخدم أداة البحث عن معلومات قاعدة البيانات.

يتم توفير كل من إدارة قواعد البيانات والنسخ الاحتياطي والاستعادة والاستعلام وإمكانيات الأمان بواسطة DB2 for IBMi.

استنتاج

هنا ، قمنا بتفصيل ما يجب أن تعرفه عن IBMi. يمكنك استخدام IBMi لإدارة قواعد البيانات ، وتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة ، وما إلى ذلك ، ولكن إذا وجدت صعوبة في العمل على IBMi ، فإننا نوصيك باستخدام AppMaster ، وهو أحد أفضل الأنظمة الأساسية حيث يمكنك بسهولة إنشاء الويب والجوال التطبيقات .

