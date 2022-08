Der Geschäftsbereich IBM Systems bietet das Betriebssystem IBMi an. Es läuft sowohl auf IBM PureSystems als auch auf IBM Power Systems und ist ein Betriebssystem, das auf EBCDIC basiert. Obwohl Entwickler immer noch daran arbeiten, es effizienter zu machen, wurde IBMi 2008 eingeführt. Es ist zuverlässiger und wesentlich für die Anwendungsunterstützung, da es für Unternehmen entwickelt wurde.

1988 veröffentlichte IBM sein erstes Betriebssystem, das für die Ausführung auf seiner Hardware entwickelt wurde. Mit fortschreitender Technologie änderte sich später die Betriebssystemsoftware, und das IBM I-Betriebssystem ersetzte i5 / OS und OS / 400 als primäres Betriebssystem des Unternehmens. Mit spezifischer Middleware und Datenbanken für den Unternehmenseinsatz ist es ein integriertes Betriebssystem. In Bezug auf die geschäftliche Widerstandsfähigkeit kann IBM I ein außergewöhnliches Wachstum für IBM Power-Server bieten. Das Betriebssystem adressiert mehrere Betriebs- und Speicherverwaltungsprobleme, die zuvor in Unternehmen nicht angesprochen wurden. Neben einer großartigen Infrastruktur verfügt es auch über verbesserte Sicherheits- und Compliance-Tools.

Wofür wird IBMi verwendet?

Es gibt verschiedene Verwendungen des IBMi-Betriebssystems. Es kann verwendet werden für:

Eine eingebaute relationale Datenbank für IBMi ist verfügbar; es ist jetzt als IBM Db2 für IBM i bekannt. Ausgehend von der nicht-relationalen System/38-Datenbank wurde die Datenbank entwickelt und als zusätzlicher Vorteil und Hilfe für das relationale Modell und SQL gebracht. Die Datenbankunterstützung war der Name, mit dem früher auf die Datenbank verwiesen wurde, da sie keinen festen Namen hat. Um es von den anderen kommerziellen Datenbanken von IBM zu unterscheiden, erhielt es 1994 den Spitznamen DB2/400. Trotz seines Brandings hat Db2 für IBM I eine völlig andere Codebasis als Db2 auf anderen Plattformen. Darüber hinaus ist die SLIC-Schicht keine alternative Option und eine der wesentlichen Komponenten von IBMi.

Vernetzung

Zusammen mit der exklusiven IBM Systems Network Architecture unterstützt IBMi TCP/IP-Netzwerke. In der Vergangenheit wurde auf IBM I-Geräte über IBM 5250-Terminals zugegriffen und diese verwaltet, die über ein Twinax-Kabel mit dem System verbunden waren. Auf moderne IBM I-Systeme kann häufig mit 5250-Terminalemulatoren zugegriffen werden, da spezialisierte Terminalhardware immer seltener wird.

IBM bietet zwei Produkte an, die als Terminalemulatoren für IBMi dienen:

Mit Hilfe der Java-basierten IBM I Access Client Solutions ist die 5250-Emulation unter Linux, macOS und Windows verfügbar.

Ein webbasierter 5250-Emulator ist über IBM I Access for Web/Mobile verfügbar.

Open Source

IBM hat einige der Open-Source-Anwendungen auf IBMi portiert. Das RPM-Paketformat wird im Allgemeinen verwendet, um Software für IBM I zu bündeln, die Open Source ist, und die YUM-Paketverwaltung wird verwendet, um sie zu installieren. Das 5733-OPS-Paket, das früher zum Bereitstellen von Open-Source-Anwendungen auf IBMi verwendet wurde, wurde von YUM und RPM abgelöst. Um den Prozess der Portierung einer Open-Source-Software auf IBMi zu vereinfachen, wird PASE häufig anstelle der nativen IBM I- APIs verwendet.

Die Open-Source-Anwendung für IBMi umfasst:

PHP

JAVA

Git

MySQL

Python

Rubin usw.

Programmierung

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL und REXX sind nur einige der Programmiersprachen, die IBM für IBMi zur Verfügung stellt. Für Pascal, BASIC, PL/I und Smalltalk gab es früher Compiler, aber diese wurden inzwischen eingestellt. Mit dem Integrated Language Environment (ILE) können Programme, die in beliebigen anderen ILE-Sprachen sowie in C, C++, COBOL, RPG und CL geschrieben sind, in eine einzige ausführbare Datei eingebunden werden.

Der Code von PASE musste bei der Einführung von PASE auf einer AIX-Maschine kompiliert werden. Dies war die einzige Einschränkung, die in OS/400 V5R2 angesichts der Möglichkeit, dass die IBM XL-Compiler-Suite effizient in PASE verwendet werden könnte, aufgehoben wurde. Seitdem wird PASE (GCC) für die Portierung aller anderen Compiler verwendet.

Lagerung

Wenn Sie wissen, wie Speicherverwaltungsfunktionen von IBM I funktionieren, können Sie besser verstehen, wie Plattenspeicher auf integrierte Server verteilt wird. Eine Technologie, die als Single-Level-Storage bekannt ist, bildet den Kern der IBM I-Speicherverwaltung. Single-Level-Speicher ist ein bahnbrechendes Speicherverwaltungsdesign, das IBM I eine außergewöhnliche Platten-E/A-Geschwindigkeit bietet und den erforderlichen Verwaltungsaufwand erheblich verringert. IBMi verwaltet keinen Plattentreiber direkt.

Sicherheit

Die drei Hauptziele der Systemsicherheit sind Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Externe Risiken wie Cyberkriminelle oder geschäftliche Konkurrenten sind häufig mit der Systemsicherheit verbunden. Der größte Vorteil eines gut konzipierten Sicherheitssystems ist jedoch der häufige Schutz vor Systemfehlern, die von autorisierten Systembenutzern begangen werden. Das Drücken der falschen Taste kann dazu führen, dass wichtige Daten auf einem System ohne gute Sicherheitsfunktionen gelöscht werden. Diese Art von Unfall kann durch die Systemsicherheit vermieden werden.

Was macht ein IBM-Entwickler?

IBM-Entwickler können mit Hilfe von IBMi verschiedene Aufgaben ausführen, da wir die Funktionen von IBMi besprochen haben, an denen die Entwickler an der Programmierung, dem Netzwerk, der Datenbank und anderen Funktionen arbeiten können. IBM kann Web- und Mobilanwendungen auf IBMi für mehr Effizienz entwickeln.

Was ist IBM Rational Development Studio für I?

Sie können die Anzahl der E-Business-Apps für IBM I schnell und kostengünstig erweitern, indem Sie das IBM Rational Development Studio-Anwendungspaket für i verwenden. Die wesentlichen IBM I-Entwicklungstools sind mit diesem Paket in einem Angebot kombiniert.

IBM hat viel an diesen Compilern gearbeitet. Alle Details zu den neuesten Updates von IBMi finden Sie ganz einfach auf der offiziellen Website von IBM, auf der Sie herausfinden können, wie nützlich IBMi für Sie ist und welche wichtigen Verbesserungen es erfahren hat.

Zu den Komponenten von IBM Rational Development Studio for i gehören

ILE-Rollenspiel

ILE COBOL

ILE C/C++

Anwendungsentwicklungs-ToolSet (ADTS)

Mithilfe der DB2 für die IBMi-Datenbank können Sie über eine Anwendung oder eine Benutzerschnittstelle auf Serverdaten zugreifen und diese verwalten. DB2 für IBMi bietet erweiterte Funktionen wie ein relationales Modell und parallele Datenbankverarbeitung, die Ihnen den Zugriff auf und die Sicherheit Ihrer Daten ermöglichen.

Die PDF-Dateien der Datenbankinformationen stehen zum Ansehen oder Ausdrucken zur Verfügung.

DB2 I von IBM hat Gemeinsamkeiten mit zahlreichen anderen DB2-Implementierungen.

Verwenden Sie für einfachen Zugriff auf Beispiele und Informationen zu DB2 und SQL die Datenbank-Informationssuche.

Datenbankverwaltung, Sicherung und Wiederherstellung, Abfragen und Sicherheitsfunktionen werden alle von DB2 für IBMi bereitgestellt.

Fazit

