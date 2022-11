แผนก IBM Systems เสนอระบบปฏิบัติการ IBMi ทำงานบนทั้ง IBM PureSystems และ IBM Power Systems เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ EBCDIC แม้ว่านักพัฒนายังคงทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น IBMi เปิดตัวในปี 2008 มีความน่าเชื่อถือและจำเป็นสำหรับการสนับสนุนแอปพลิเคชันมากกว่าเนื่องจากได้รับการพัฒนาสำหรับองค์กร

ในปี 1988 IBM เปิดตัวระบบปฏิบัติการแรกที่ออกแบบมาเพื่อทำงานบนฮาร์ดแวร์ของตน เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการก็เปลี่ยนไปในภายหลัง และ IBM I OS แทนที่ i5/OS และ OS/400 เป็นระบบปฏิบัติการหลักของบริษัท ด้วยมิดเดิลแวร์และฐานข้อมูลเฉพาะสำหรับการใช้งานในองค์กร จึงเป็นระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการ ในแง่ของความยืดหยุ่นทางธุรกิจ IBM I สามารถให้การเติบโตที่ยอดเยี่ยมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ IBM Power ระบบปฏิบัติการจัดการปัญหาด้านการปฏิบัติงานและการจัดการพื้นที่จัดเก็บหลายประการที่ไม่เคยระบุในธุรกิจมาก่อน นอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังอัปเกรดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกด้วย

IBMi ใช้ทำอะไร?

ระบบปฏิบัติการ IBMi มีประโยชน์หลายอย่าง สามารถใช้สำหรับ:

การจัดการฐานข้อมูล

มีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในตัวสำหรับ IBMi ตอนนี้รู้จักกันในชื่อ IBM Db2 สำหรับ IBM i มาจากฐานข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์/38 ฐานข้อมูลได้รับการพัฒนาและนำมาเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติมและความช่วยเหลือสำหรับโมเดลเชิงสัมพันธ์และ SQL การสนับสนุนฐานข้อมูลเป็นชื่อที่ผู้ใช้ใช้เพื่ออ้างถึงฐานข้อมูลก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่มีชื่อตายตัว เพื่อที่จะแยกความแตกต่างจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์อื่นๆ ของ IBM จึงมีชื่อเล่นว่า DB2/400 ในปี 1994 แม้ว่าจะมีการสร้างแบรนด์ Db2 สำหรับ IBM I มีฐานโค้ดที่แตกต่างจาก Db2 บนแพลตฟอร์มที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ เลเยอร์ SLIC ไม่ใช่อ็อพชันทางเลือก และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของ IBMi

ระบบเครือข่าย

นอกจาก IBM Systems Network Architecture แล้ว IBMi ยังสนับสนุนเครือข่าย TCP/IP ในอดีต อุปกรณ์ IBM I ถูกเข้าถึงและจัดการผ่านเทอร์มินัล IBM 5250 ที่เชื่อมต่อกับระบบโดยใช้สาย Twinax ระบบ IBM I สมัยใหม่มักจะเข้าถึงได้ด้วยเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์ 5250 เนื่องจากฮาร์ดแวร์เทอร์มินัลเฉพาะนั้นพบได้น้อยลง

IBM เสนอผลิตภัณฑ์สองรายการที่ทำหน้าที่เป็นเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์สำหรับ IBMi:

ด้วยความช่วยเหลือของ IBM I Access Client Solutions ที่ใช้ Java ทำให้การจำลอง 5250 พร้อมใช้งานบน Linux, macOS และ Windows

อีมูเลเตอร์ 5250 บนเว็บมีให้ใช้งานผ่าน IBM I Access สำหรับเว็บ/มือถือ

โอเพ่นซอร์ส

IBM ได้ย้ายแอปพลิเคชันโอเพนซอร์ซบางตัวไปยัง IBMi โดยทั่วไป รูปแบบแพ็กเกจ RPM จะใช้เพื่อรวมซอฟต์แวร์สำหรับ IBM I ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์ส และใช้การจัดการแพ็กเกจ YUM เพื่อติดตั้ง แพ็คเกจ 5733-OPS ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันโอเพนซอร์สบน IBMi ประสบความสำเร็จโดย YUM และ RPM เพื่อให้กระบวนการพอร์ตซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สไปยัง IBMi ง่ายขึ้น มีการใช้ PASE มากกว่า IBM I API ดั้งเดิม

แอปพลิเคชันโอเพนซอร์สสำหรับ IBMi ประกอบด้วย:

PHP

จาวา

Git

MySQL

Python

ทับทิม เป็นต้น

การเขียนโปรแกรม

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL และ REXX เป็นเพียงไม่กี่ภาษาโปรแกรมที่ IBM จัดให้สำหรับ IBMi สำหรับ Pascal, BASIC, PL/I และ Smalltalk เคยมีคอมไพเลอร์ที่พร้อมใช้งาน แต่ตัวเหล่านั้นก็เลิกใช้ไปแล้ว การใช้ Integrated Language Environment (ILE) โปรแกรมที่เขียนในภาษา ILE อื่นๆ รวมทั้ง C, C++, COBOL, RPG และ CL สามารถเชื่อมโยงเป็นไฟล์สั่งการเดียว

โค้ดของ PASE จะต้องถูกคอมไพล์บนเครื่อง AIX เมื่อเปิดตัว PASE เป็นครั้งแรก นี่เป็นข้อ จำกัด เดียวที่ลดลงใน OS/400 V5R2 ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ชุดคอมไพเลอร์ IBM XL จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน PASE ตั้งแต่นั้นมา PASE (GCC) ก็ถูกใช้เพื่อพอร์ตคอมไพเลอร์อื่นๆ ทั้งหมด

พื้นที่จัดเก็บ

การรู้ว่าฟังก์ชันการจัดการหน่วยเก็บ IBM I จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าหน่วยเก็บข้อมูลดิสก์ถูกแจกจ่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์รวมอย่างไร เทคโนโลยีที่เรียกว่าหน่วยเก็บข้อมูลระดับเดียวเป็นแกนหลักของการจัดการหน่วยเก็บข้อมูล IBM I ที่เก็บข้อมูลระดับเดียวคือการออกแบบการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลที่ล้ำสมัยซึ่งให้ความเร็วดิสก์ I/O ที่ยอดเยี่ยมของ IBM I และลดปริมาณงานการดูแลระบบที่จำเป็นลงอย่างมาก IBMi ไม่ได้จัดการไดรเวอร์ดิสก์โดยตรง

ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์หลักสามประการของการรักษาความปลอดภัยของระบบคือการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน ความเสี่ยงภายนอก เช่น อาชญากรไซเบอร์หรือคู่แข่งในธุรกิจมักเชื่อมโยงกับความปลอดภัยของระบบ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาอย่างดีคือการป้องกันข้อผิดพลาดของระบบที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ระบบที่ได้รับอนุญาตบ่อยครั้ง การกดคีย์ที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้มีการลบข้อมูลสำคัญในระบบโดยไม่มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ดี อุบัติเหตุประเภทนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ผ่านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

นักพัฒนา IBM ทำอะไร?

นักพัฒนา IBM สามารถทำงานต่างๆ ด้วยความช่วยเหลือของ IBMi ตามที่เราได้พูดถึงคุณสมบัติของ IBMi ซึ่งนักพัฒนาสามารถทำงานในการเขียนโปรแกรม เครือข่าย ฐานข้อมูล และคุณลักษณะอื่นๆ ของมันได้ IBM สามารถพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชั่นมือถือบน IBMi เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

IBM Rational Development Studio for I คืออะไร?

คุณสามารถเพิ่มจำนวนแอพ e-business สำหรับ IBM I ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าโดยใช้แพ็คเกจแอปพลิเคชัน IBM Rational Development Studio สำหรับ i เครื่องมือในการพัฒนา IBM I ที่จำเป็นทั้งหมดรวมกันเป็นข้อเสนอเดียวในแพ็คเกจนี้

IBM ได้ทำงานมากในคอมไพเลอร์เหล่านี้ คุณสามารถค้นหารายละเอียดทั้งหมดของการอัพเดทล่าสุดของ IBMi ได้อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์ทางการของ IBM ซึ่งคุณจะพบว่า IBMi มีประโยชน์สำหรับคุณอย่างไรและการปรับปรุงที่สำคัญใดบ้างที่ได้รับ

ส่วนประกอบของ IBM Rational Development Studio for i ประกอบด้วย

ILE RPG

อิล โคบอล

ILE C/C++

ชุดเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชัน (ADTS)

ฐานข้อมูล IBMi คืออะไร?

คุณสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลเซิร์ฟเวอร์โดยใช้แอปพลิเคชันหรือส่วนต่อประสานผู้ใช้โดยใช้ DB2 สำหรับฐานข้อมูล IBMi DB2 for IBMi นำเสนอคุณลักษณะขั้นสูง เช่น โมเดลเชิงสัมพันธ์และการประมวลผลฐานข้อมูลแบบคู่ขนาน ให้คุณเข้าถึงและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณ

ไฟล์ PDF ของข้อมูลฐานข้อมูลสามารถดูหรือพิมพ์ได้

DB2 I ของ IBM มีลักษณะที่เหมือนกันกับการใช้งาน DB2 อื่นๆ มากมาย

เพื่อให้เข้าถึงตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับ DB2 และ SQL ได้ง่าย ให้ใช้ตัวค้นหาข้อมูลฐานข้อมูล

ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลและการกู้คืน เคียวรี และการรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดมีให้โดย DB2 สำหรับ IBMi

บทสรุป

เราได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ IBMi คุณสามารถใช้ IBMi สำหรับการจัดการฐานข้อมูล เว็บและแอปพลิเคชันฐานมือถือ ฯลฯ แต่ถ้าคุณพบว่าการทำงานบน IBMi เป็นเรื่องยาก เราขอแนะนำให้คุณใช้ AppMaster ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดที่คุณสามารถ สร้างเว็บและอุปกรณ์พก พาได้อย่างง่ายดาย แอปพลิเคชัน

เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ด แต่เอกลักษณ์ของแพลตฟอร์มนี้คือคุณสามารถสร้างซอร์สโค้ดได้ หมายความว่าไม่จำเป็นต้องอยู่บนแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้ซอร์สโค้ดได้เมื่อต้องการ นอกจากนั้น ยังสามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคได้เช่นเดียวกับนักพัฒนา ความเร็วของ AppMaster ในการสร้างโค้ดนั้นรวดเร็ว สามารถสร้างโค้ดได้ 22,000 บรรทัดต่อวินาที