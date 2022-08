Подразделение IBM Systems предлагает операционную систему IBMi. Эта операционная система, работающая как на IBM PureSystems, так и на IBM Power Systems, основана на EBCDIC. Хотя разработчики все еще работают над тем, чтобы сделать его более эффективным, IBMi был представлен в 2008 году. Он более надежен и необходим для поддержки приложений, поскольку он разработан для предприятий.

В 1988 году IBM выпустила свою первую операционную систему, предназначенную для работы на их оборудовании. По мере развития технологий программное обеспечение операционной системы позже изменилось, и ОС IBM I заменила i5 / OS и OS / 400 в качестве основной операционной системы компании. Со специальным промежуточным программным обеспечением и базами данных для корпоративного использования это интегрированная ОС. С точки зрения устойчивости бизнеса IBM I может обеспечить исключительный рост для серверов IBM Power. ОС решает несколько проблем управления эксплуатацией и хранением, которые ранее не решались в бизнесе. Наряду с отличной инфраструктурой, она также имеет обновленные инструменты безопасности и соответствия требованиям.

Для чего используется IBMi?

Существуют различные варианты использования операционной системы IBMi. Ее можно использовать для:

Управление базами данных

Доступна встроенная реляционная база данных для IBMi; теперь она известна как IBM Db2 для IBM i. Исходя из нереляционной базы данных System/38, база данных была разработана и представлена в качестве дополнительного преимущества и помощи для реляционной модели и SQL. Поддержка базы данных — это имя, которое люди использовали для ссылки на базу данных ранее, поскольку у нее нет фиксированного имени. Чтобы отличить ее от других коммерческих баз данных IBM, в 1994 году ей было присвоено прозвище DB2/400. Несмотря на свой бренд, Db2 для IBM I имеет совершенно другую кодовую базу, чем Db2 на других платформах. Более того, уровень SLIC не является альтернативой, а является одним из основных компонентов IBMi.

Сеть

Наряду с эксклюзивной сетевой архитектурой IBM Systems, IBMi поддерживает работу в сети TCP/IP. В прошлом доступ к оборудованию IBM I и управление им осуществлялось через терминалы IBM 5250, подключенные к системе с помощью твинаксиального кабеля. Современные системы IBM I часто доступны с эмуляторами терминалов 5250, поскольку специализированное терминальное оборудование становится менее распространенным.

IBM предлагает два продукта, которые служат эмуляторами терминала для IBMi:

С помощью клиентских решений IBM I Access на основе Java эмуляция 5250 доступна в Linux, macOS и Windows.

Веб-эмулятор 5250 доступен через IBM I Access for Web/Mobile.

Открытый исходный код

IBM перенесла некоторые приложения с открытым исходным кодом на IBMi. Формат пакета RPM обычно используется для объединения программного обеспечения для IBM I с открытым исходным кодом, а для его установки используется управление пакетами YUM. На смену пакету 5733-OPS, который ранее использовался для развертывания приложений с открытым исходным кодом в IBMi, пришли YUM и RPM. Чтобы упростить процесс переноса программного обеспечения с открытым исходным кодом на IBMi, PASE часто используется поверх собственных API -интерфейсов IBM I.

Приложение с открытым исходным кодом для IBMi включает:

PHP

JAVA

Git

MySQL

Python

Ruby и др.

Программирование

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL и REXX — это лишь некоторые из языков программирования, которые IBM предоставляет для IBMi. Для Pascal, BASIC, PL/I и Smalltalk раньше были доступны компиляторы, но с тех пор они устарели. С помощью интегрированной языковой среды (ILE) программы, написанные на любых других языках ILE, а также на C, C++, COBOL, RPG и CL, можно связать в один исполняемый файл.

Код PASE должен был быть скомпилирован на машине AIX, когда PASE впервые появился. Это было единственное ограничение, которое было снято в OS/400 V5R2 из-за возможности эффективного использования набора компиляторов IBM XL внутри PASE. С тех пор PASE (GCC) использовался для переноса всех остальных компиляторов.

Хранилище

Знание функций управления хранилищем IBM I поможет вам понять, как дисковое хранилище распределяется между интегрированными серверами. Технология, известная как одноуровневое хранилище, лежит в основе управления хранением данных IBM I. Одноуровневое хранилище — это новаторская схема управления хранением, которая обеспечивает IBMi исключительную скорость дискового ввода-вывода и значительно снижает объем необходимой административной работы. IBMi не управляет каким-либо дисковым драйвером напрямую.

Безопасность

Тремя основными целями безопасности системы являются конфиденциальность, целостность и доступность. Внешние риски, такие как киберпреступники или конкуренты в бизнесе, часто связаны с безопасностью системы. Тем не менее, самым большим преимуществом хорошо спроектированной системы безопасности является частая защита от системных ошибок, совершаемых авторизованными пользователями системы. Нажатие неправильной клавиши может привести к удалению важных данных в системе без хороших функций безопасности. Такого рода аварии можно избежать с помощью системной безопасности.

Чем занимается разработчик IBM?

Разработчики IBM могут выполнять различные задачи с помощью IBMi, поскольку мы обсудили функции IBMi, с которыми разработчики могут работать над программированием, сетью, базой данных и другими функциями. IBM может разрабатывать веб-приложения и мобильные приложения на IBMi для повышения эффективности.

Что такое IBM Rational Development Studio for I?

Вы можете быстро и недорого увеличить количество приложений электронного бизнеса для IBM I, используя пакет приложений IBM Rational Development Studio для i. В этом пакете все основные инструменты разработки IBM I объединены в одно предложение.

IBM много работала над этими компиляторами. Все подробности о последних обновлениях IBMi вы легко найдете на официальном сайте IBM, пройдясь по которому, вы сможете узнать, чем вам полезен IBMi и какие серьезные улучшения он претерпел.

Компоненты IBM Rational Development Studio for i включают

ILE RPG

ILE COBOL

ILE C/C++

Набор инструментов для разработки приложений (ADTS)

Что такое база данных IBMi?

Вы можете получать доступ к данным сервера и управлять ими с помощью приложения или пользовательского интерфейса с помощью DB2 для базы данных IBMi. DB2 для IBMi предлагает расширенные функции, такие как реляционная модель и параллельная обработка базы данных, предоставляя вам доступ к вашим данным и их безопасность.

Файлы PDF с информацией о базе данных доступны для просмотра или печати.

IBM DB2 I имеет общие черты со многими другими реализациями DB2.

Для быстрого доступа к примерам и информации о DB2 и SQL используйте средство поиска информации о базе данных.

Возможности управления базами данных, резервного копирования и восстановления, запросов и обеспечения безопасности предоставляются DB2 для IBMi.

Вывод

Здесь мы подробно рассказали о том, что вам следует знать об IBMi. Вы можете использовать IBMi для управления базами данных, веб- и мобильных базовых приложений и т. д. Но, если вам сложно работать с IBMi, мы рекомендуем вам использовать AppMaster, одну из лучших платформ, на которой вы можете легко создавать веб-приложения и мобильные приложения .

Это платформа без кода, но уникальность этой платформы в том, что вы можете сгенерировать исходный код. Это означает, что при необходимости вы всегда можете забрать исходный код, когда он вам понадобится. Помимо этого, платформа может писать техническую документацию, так же как это делают разработчики. AppMaster генерирует 22 000 строк кода в секунду.