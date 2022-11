Dział IBM Systems oferuje system operacyjny IBMi. Działający zarówno na IBM PureSystems, jak i IBM Power Systems, jest systemem operacyjnym, który opiera się na EBCDIC. Chociaż programiści wciąż pracują nad nim, aby uczynić go bardziej wydajnym, IBMi został wprowadzony w 2008 roku. Jest on bardziej niezawodny i niezbędny do obsługi aplikacji, ponieważ został opracowany dla przedsiębiorstw.

W 1988 roku IBM wypuścił swój pierwszy system operacyjny zaprojektowany do działania na ich sprzęcie. Wraz z postępem technologicznym oprogramowanie systemu operacyjnego uległo później zmianie, a IBM I OS zastąpił i5/OS i OS/400 jako podstawowy system operacyjny firmy. Dzięki specyficznemu oprogramowaniu pośredniczącemu i bazom danych przeznaczonym do użytku korporacyjnego jest to zintegrowany system operacyjny. Pod względem odporności biznesowej IBM I może zapewnić wyjątkowy wzrost serwerów IBM Power. System operacyjny rozwiązuje kilka problemów operacyjnych i związanych z zarządzaniem pamięcią masową, które nie były wcześniej poruszane w biznesie. Wraz ze świetną infrastrukturą posiada również unowocześnione narzędzia bezpieczeństwa i zgodności.

Do czego jest wykorzystywany IBMi?

Istnieją różne zastosowania systemu operacyjnego IBMi. Może on być używany do:

Zarządzanie bazami danych.

Dostępna jest wbudowana relacyjna baza danych dla IBMi; jest ona obecnie znana jako IBM Db2 dla IBM i. Pochodząca z nierelacyjnej bazy danych System/38, baza danych została opracowana i wniesiona jako dodatkowa zaleta i pomoc dla modelu relacyjnego i SQL. Pomoc dla bazy danych była nazwą, którą ludzie używali w odniesieniu do bazy danych wcześniej, ponieważ nie ma ona stałej nazwy. Aby odróżnić ją od innych komercyjnych baz danych firmy IBM, w 1994 roku otrzymała moniker DB2/400. Pomimo brandingu, Db2 for IBM I ma zupełnie inną bazę kodową niż Db2 na innych platformach. Co więcej, warstwa SLIC nie jest alternatywną opcją, a jest jednym z istotnych składników IBMi.

Sieć

Wraz z ekskluzywną architekturą sieciową IBM Systems, IBMi obsługuje sieci TCP/IP. W przeszłości dostęp do sprzętu IBM I i zarządzanie nim odbywało się za pośrednictwem terminali IBM 5250 połączonych z systemem przewodem twinax. Nowoczesne systemy IBM I są często dostępne za pomocą emulatorów terminali 5250, ponieważ specjalistyczny sprzęt terminalowy staje się coraz rzadszy.

IBM oferuje dwa produkty, które służą jako emulatory terminali dla IBMi:

Za pomocą opartego na Javie IBM I Access Client Solutions emulacja 5250 jest dostępna w systemach Linux, macOS i Windows.

Emulator 5250 oparty na przeglądarce internetowej jest dostępny za pośrednictwem IBM I Access for Web/Mobile.

Otwarte źródło

IBM przeportował niektóre aplikacje open-source na IBMi. Format pakietów RPM jest zwykle używany do wiązania oprogramowania dla IBM I, które jest open-source, a zarządzanie pakietami YUM służy do jego instalacji. Pakiet 5733-OPS, który był wcześniej używany do wdrażania aplikacji open-source na IBMi, został zastąpiony przez YUM i RPM. Aby ułatwić proces portowania oprogramowania open-source na IBMi, często stosuje się PASE nad natywnymi interfejsami API IBM I.

Do aplikacji open-source dla IBMi należą:

PHP

JAVA

Git

MySQL

Python

Ruby, etc.

Programowanie

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL i REXX to tylko kilka języków programowania, które IBM udostępnia dla IBMi. Dla języków Pascal, BASIC, PL/I i Smalltalk były kiedyś dostępne kompilatory, ale zostały one wycofane. Korzystając z Integrated Language Environment (ILE), programy napisane w dowolnych innych językach ILE, a także C, C++, COBOL, RPG i CL mogą być połączone w jeden plik wykonywalny.

Kod PASE musiał być skompilowany na maszynie AIX, gdy PASE został wprowadzony po raz pierwszy. Było to jedyne ograniczenie, które zostało zniesione w OS/400 V5R2 w związku z możliwością efektywnego wykorzystania pakietu kompilatorów IBM XL wewnątrz PASE. Od tego czasu PASE (GCC) jest używany do portowania wszystkich innych kompilatorów.

Pamięć masowa

Wiedza o tym, jak funkcjonuje zarządzanie pamięcią masową IBM I, pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób pamięć dyskowa jest dystrybuowana do zintegrowanych serwerów. U podstaw zarządzania pamięcią masową IBM I leży technologia znana jako jednopoziomowa pamięć masowa. Jednopoziomowa pamięć masowa to przełomowa konstrukcja zarządzania pamięcią masową, która zapewnia IBM I wyjątkową szybkość operacji wejścia/wyjścia dysku i znacznie obniża ilość koniecznych prac administracyjnych. IBMi nie zarządza bezpośrednio żadnym sterownikiem dysku.

Bezpieczeństwo

Trzy główne cele bezpieczeństwa systemu to poufność, integralność i dostępność. Z bezpieczeństwem systemu często związane są zagrożenia zewnętrzne, takie jak cyberprzestępcy czy konkurencja w biznesie. Niemniej jednak, największą zaletą dobrze zaprojektowanego systemu bezpieczeństwa jest częsta ochrona przed błędami systemowymi popełnianymi przez uprawnionych użytkowników systemu. Naciśnięcie niewłaściwego klawisza może spowodować usunięcie kluczowych danych w systemie bez dobrych zabezpieczeń. Tego typu wypadków można uniknąć poprzez zabezpieczenie systemu.

Czym zajmuje się programista IBM?

Programiści IBM mogą wykonywać różne zadania z pomocą IBMi, ponieważ omówiliśmy cechy IBMi, które programiści mogą pracować nad programowaniem, siecią, bazą danych i innymi jego cechami. IBM może rozwijać aplikacje internetowe i mobilne na IBMi dla lepszej wydajności.

Czym jest IBM Rational Development Studio for I?

Możesz szybko i niedrogo zwiększyć liczbę aplikacji e-biznesowych dla IBM I, korzystając z pakietu aplikacji IBM Rational Development Studio dla i. Wszystkie istotne narzędzia programistyczne IBM I są połączone w jedną ofertę z tym pakietem.

IBM włożył wiele pracy w te kompilatory. Na oficjalnej stronie IBM można łatwo znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące najnowszych aktualizacji IBMi, przechodząc przez nie można dowiedzieć się, jak IBMi jest przydatny dla Ciebie i jakie główne ulepszenia przeszedł.

Składniki IBM Rational Development Studio for i obejmują.

ILE RPG

ILE COBOL

ILE C/C++

Application Development ToolSet (ADTS)

Co to jest baza danych IBMi?

Za pomocą bazy danych DB2 dla IBMi można uzyskać dostęp do danych serwera i zarządzać nimi za pomocą aplikacji lub interfejsu użytkownika. DB2 dla IBMi oferuje zaawansowane funkcje, takie jak model relacyjny i równoległe przetwarzanie bazy danych, zapewniając dostęp do danych i ich bezpieczeństwo.

Pliki PDF informacji o bazie danych są dostępne do przeglądania lub drukowania.

DB2 I firmy IBM ma cechy wspólne z wieloma innymi implementacjami DB2.

Aby uzyskać łatwy dostęp do przykładów i informacji o DB2 i SQL, skorzystaj z wyszukiwarki informacji o bazach danych.

Zarządzanie bazą danych, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, zapytania i funkcje bezpieczeństwa są zapewnione przez DB2 dla IBMi.

Podsumowanie

Tutaj omówiliśmy to, co powinieneś wiedzieć o IBMi. Możesz używać IBMi do zarządzania bazami danych, aplikacji internetowych i mobilnych, itp. Ale, jeśli uważasz, że praca na IBMi jest trudna, zalecamy użycie AppMaster, który jest jedną z najlepszych platform, gdzie można łatwo tworzyć aplikacje internetowe i mobilne.

