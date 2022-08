Divisi Sistem IBM menawarkan sistem operasi IBMi. Berjalan pada IBM PureSystems dan IBM Power Systems, ini adalah sistem operasi yang didasarkan pada EBCDIC. Meskipun pengembang masih mengerjakannya untuk membuatnya lebih efisien, IBMi diperkenalkan pada tahun 2008. IBMi lebih andal dan penting untuk dukungan aplikasi karena dikembangkan untuk perusahaan.

Pada tahun 1988, IBM merilis sistem operasi pertama mereka yang dirancang untuk berjalan di perangkat keras mereka. Seiring kemajuan teknologi, perangkat lunak sistem operasi kemudian berubah, dan IBM I OS menggantikan i5/OS dan OS/400 sebagai sistem operasi utama perusahaan. Dengan middleware dan database khusus untuk penggunaan perusahaan, ini adalah OS terintegrasi. Dalam hal ketahanan bisnis, IBM I dapat memberikan pertumbuhan yang luar biasa untuk server IBM Power. OS mengatasi beberapa masalah manajemen operasional dan penyimpanan yang sebelumnya tidak dibahas dalam bisnis. Seiring dengan infrastruktur yang hebat, ia juga telah meningkatkan alat keamanan dan kepatuhan.

Untuk apa IBMi digunakan?

Ada berbagai penggunaan sistem operasi IBMi. Ini dapat digunakan untuk:

Manajemen Basis Data

Tersedia database relasional bawaan untuk IBMi; sekarang dikenal sebagai IBM Db2 untuk IBM i. Berasal dari database System/38 non-relasional, database dikembangkan dan dibawa sebagai keuntungan tambahan dan bantuan untuk model relasional dan SQL. Dukungan basis data adalah nama yang digunakan orang untuk merujuk ke basis data sebelumnya karena tidak memiliki nama tetap. Untuk membedakannya dari basis data komersial IBM lainnya, ia diberi moniker DB2/400 pada tahun 1994. Terlepas dari mereknya, Db2 untuk IBM I memiliki basis kode yang sama sekali berbeda dari Db2 pada platform yang berbeda. Selain itu, lapisan SLIC bukanlah pilihan alternatif, dan merupakan salah satu komponen penting dari IBMi.

Jaringan

Seiring dengan Arsitektur Jaringan Sistem IBM eksklusif, IBMi mendukung jaringan TCP/IP. Di masa lalu, peralatan IBM I diakses dan dikelola melalui terminal IBM 5250 yang terhubung ke sistem dengan kabel twinax. Sistem IBM I modern sering dapat diakses dengan emulator terminal 5250 karena perangkat keras terminal khusus menjadi kurang umum.

IBM menawarkan dua produk yang berfungsi sebagai emulator terminal untuk IBMi:

Dengan bantuan IBM I Access Client Solutions berbasis Java, emulasi 5250 tersedia di Linux, macOS, dan Windows.

Emulator 5250 berbasis web tersedia melalui IBM I Access untuk Web/Mobile.

Sumber Terbuka

IBM telah mem-porting beberapa aplikasi sumber terbuka ke IBMi. Format paket RPM umumnya digunakan untuk menggabungkan perangkat lunak untuk IBM I, yang merupakan sumber terbuka, dan manajemen paket YUM digunakan untuk menginstalnya. Paket 5733-OPS, yang sebelumnya digunakan untuk menyebarkan aplikasi open-source di IBMi, digantikan oleh YUM dan RPM. Untuk mempermudah proses porting perangkat lunak sumber terbuka ke IBMi, PASE sering digunakan di atas API IBM I asli .

Aplikasi sumber terbuka untuk IBMi meliputi:

PHP

JAWA

Git

MySQL

Python

Ruby, dll.

Pemrograman

RPG, Bahasa Kontrol, C, C++, Java, EGL, COBOL, dan REXX hanyalah beberapa bahasa pemrograman yang disediakan IBM untuk IBMi. Untuk Pascal, BASIC, PL/I, dan Smalltalk, dulu ada kompiler yang tersedia, tetapi sejak itu telah dihentikan. Menggunakan Integrated Language Environment (ILE), program yang ditulis dalam bahasa ILE lain serta C, C++, COBOL, RPG, dan CL dapat diikat menjadi satu executable.

Kode PASE harus dikompilasi pada mesin AIX ketika PASE pertama kali diperkenalkan. Ini adalah satu-satunya batasan yang dijatuhkan di OS/400 V5R2 di tengah kemungkinan bahwa paket kompiler IBM XL dapat digunakan secara efisien di dalam PASE. Sejak itu, PASE (GCC) telah digunakan untuk porting semua kompiler lainnya.

Penyimpanan

Mengetahui bagaimana fungsi manajemen penyimpanan IBM I akan membantu Anda memahami bagaimana penyimpanan disk didistribusikan ke server terintegrasi. Teknologi yang dikenal sebagai penyimpanan tingkat tunggal adalah inti dari manajemen penyimpanan IBM I. Penyimpanan tingkat tunggal adalah desain manajemen penyimpanan terobosan yang memberi IBM I kecepatan I/O disk yang luar biasa dan secara signifikan menurunkan jumlah pekerjaan administratif yang diperlukan. IBMi tidak mengelola driver disk apa pun secara langsung.

Keamanan

Tiga tujuan utama dari keamanan sistem adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Risiko eksternal seperti penjahat dunia maya atau pesaing dalam bisnis sering dikaitkan dengan keamanan sistem. Namun demikian, keuntungan terbesar dari sistem keamanan yang dirancang dengan baik adalah seringnya perlindungan terhadap kesalahan sistem yang dilakukan oleh pengguna sistem yang berwenang. Menekan tombol yang salah dapat mengakibatkan penghapusan data penting pada sistem tanpa fitur keamanan yang baik. Kecelakaan semacam ini dapat dihindari melalui keamanan sistem.

Apa yang dilakukan pengembang IBM?

Pengembang IBM dapat melakukan berbagai tugas dengan bantuan IBMi karena kami telah membahas fitur IBMi, di mana pengembang dapat mengerjakan pemrograman, jaringan, database, dan fitur lainnya. IBM dapat mengembangkan aplikasi web dan seluler di IBMi untuk efisiensi yang lebih baik.

Apa itu IBM Rational Development Studio untuk saya?

Anda dapat dengan cepat dan terjangkau meningkatkan jumlah aplikasi e-bisnis untuk IBM I dengan menggunakan paket aplikasi IBM Rational Development Studio untuk i. Alat pengembangan IBM I yang penting semuanya digabungkan menjadi satu penawaran dengan paket ini.

IBM telah banyak bekerja pada kompiler ini. Anda dapat dengan mudah menemukan semua detail pembaruan terbaru IBMi di situs resmi IBM, di mana Anda dapat menemukan bagaimana IBMi berguna bagi Anda dan peningkatan besar apa yang telah dialaminya.

Komponen IBM Rational Development Studio untuk saya termasuk:

RPG ILE

ILE COBOL

ILE C/C++

Perangkat Pengembangan Aplikasi (ADTS)

Apa itu basis data IBMi?

Anda dapat mengakses dan mengelola data server menggunakan aplikasi atau antarmuka pengguna dengan bantuan DB2 untuk database IBMi. DB2 untuk IBMi menawarkan fitur-fitur canggih seperti model relasional dan pemrosesan database paralel, memberi Anda akses dan keamanan untuk data Anda.

File PDF informasi database tersedia untuk dilihat atau dicetak.

DB2 I IBM memiliki ciri-ciri yang sama dengan banyak implementasi DB2 lainnya.

Untuk akses mudah ke contoh dan informasi tentang DB2 dan SQL, gunakan pencari informasi Database.

Manajemen basis data, pencadangan dan pemulihan, kueri, dan kemampuan keamanan semuanya disediakan oleh DB2 untuk IBMi.

Kesimpulan

Di sini, kami telah menguraikan apa yang harus Anda ketahui tentang IBMi. Anda dapat menggunakan IBMi untuk manajemen basis data, aplikasi berbasis web dan seluler, dll. Namun, jika Anda merasa sulit untuk bekerja di IBMi, kami menyarankan Anda untuk menggunakan AppMaster, yang merupakan salah satu platform terbaik tempat Anda dapat dengan mudah membuat web dan seluler aplikasi .

Ini adalah platform tanpa kode, tetapi keunikan platform ini adalah Anda dapat menghasilkan kode sumber. Ini berarti bahwa tidak perlu tinggal di platform. Anda dapat mengambil kode sumber saat Anda membutuhkannya. Selain itu, ia juga dapat menulis dokumentasi teknis seperti yang dilakukan pengembang. Kecepatan AppMaster untuk menghasilkan kode cepat; itu dapat menghasilkan 22.000 baris kode per detik.