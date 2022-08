A divisão IBM Systems oferece o sistema operacional IBMi. Executado no IBM PureSystems e no IBM Power Systems, é um sistema operacional baseado em EBCDIC. Embora os desenvolvedores ainda estejam trabalhando nele para torná-lo mais eficiente, o IBMi foi lançado em 2008. É mais confiável e essencial para o suporte de aplicativos porque é desenvolvido para empresas.

Em 1988, a IBM lançou seu primeiro sistema operacional projetado para rodar em seu hardware. À medida que a tecnologia avançava, o software do sistema operacional mudou mais tarde, e o IBM I OS substituiu o i5/OS e o OS/400 como o principal sistema operacional da empresa. Com middleware e bancos de dados específicos para uso corporativo, é um SO integrado. Em termos de resiliência de negócios, o IBM I pode fornecer um crescimento excepcional para servidores IBM Power. O sistema operacional aborda vários problemas operacionais e de gerenciamento de armazenamento que não foram abordados anteriormente nos negócios. Além de uma ótima infraestrutura, também atualizou as ferramentas de segurança e conformidade.

Para que serve o IBMi?

Existem vários usos do sistema operacional IBMi. Pode ser usado para:

Gerenciamento de banco de dados

Um banco de dados relacional integrado para IBMi está disponível; agora é conhecido como IBM Db2 para IBM i. Proveniente de banco de dados não relacional System/38, o banco de dados foi desenvolvido e trazido como vantagem adicional e auxílio para o modelo relacional e SQL. O suporte ao banco de dados era o nome que as pessoas usavam para se referir ao banco de dados anteriormente, pois ele não tem nome fixo. Para distingui-lo de outros bancos de dados comerciais da IBM, recebeu o apelido de DB2/400 em 1994. Apesar de sua marca, o Db2 para IBM I tem uma base de código completamente diferente do Db2 em diferentes plataformas. Além disso, a camada SLIC não é uma opção alternativa, sendo um dos componentes essenciais do IBMi.

Rede

Junto com o exclusivo IBM Systems Network Architecture, o IBMi suporta rede TCP/IP. No passado, os equipamentos IBM I eram acessados e gerenciados por meio de terminais IBM 5250 conectados ao sistema por um cabo twinax. Os sistemas IBM I modernos geralmente são acessíveis com emuladores de terminal 5250 porque o hardware de terminal especializado está se tornando menos comum.

A IBM oferece dois produtos que servem como emuladores de terminal para IBMi:

Com a ajuda do IBM I Access Client Solutions baseado em Java, a emulação 5250 está disponível no Linux, macOS e Windows.

Um emulador 5250 baseado na web está disponível por meio do IBM I Access for Web/Mobile.

Código aberto

A IBM portou alguns dos aplicativos de código aberto para o IBMi. O formato de pacote RPM geralmente é usado para agrupar software para IBM I, que é de código aberto, e o gerenciamento de pacotes YUM é usado para instalá-lo. O pacote 5733-OPS, que anteriormente era usado para implantar aplicativos de código aberto no IBMi, foi sucedido pelo YUM e RPM. Para facilitar o processo de portar um software de código aberto para o IBMi, o PASE é frequentemente usado sobre as APIs nativas do IBM I .

O aplicativo de código aberto para IBMi inclui:

PHP

JAVA

Git

MySQL

Pitão

Rubi, etc

Programação

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL e REXX são apenas algumas das linguagens de programação que a IBM disponibiliza para IBMi. Para Pascal, BASIC, PL/I e Smalltalk, costumava haver compiladores disponíveis, mas esses foram retirados. Usando o Integrated Language Environment (ILE), programas escritos em qualquer outra linguagem ILE, bem como C, C++, COBOL, RPG e CL, podem ser vinculados a um único executável.

O código do PASE teve que ser compilado em uma máquina AIX quando o PASE foi introduzido pela primeira vez. Essa foi a única restrição que foi eliminada no OS/400 V5R2 em meio à possibilidade de que o conjunto de compiladores IBM XL pudesse ser usado com eficiência dentro do PASE. Desde então, o PASE (GCC) tem sido usado para portar todos os outros compiladores.

Armazenar

Saber como as funções de gerenciamento de armazenamento do IBM I o ajudarão a compreender como o armazenamento em disco é distribuído para servidores integrados. Uma tecnologia conhecida como armazenamento de nível único está no centro do gerenciamento de armazenamento do IBM I. O armazenamento de nível único é um design de gerenciamento de armazenamento inovador que fornece ao IBM I uma velocidade de E/S de disco excepcional e reduz significativamente a quantidade de trabalho administrativo necessário. IBMi não gerencia nenhum driver de disco diretamente.

Segurança

Os três principais objetivos da segurança do sistema são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Riscos externos, como cibercriminosos ou concorrentes nos negócios, estão frequentemente ligados à segurança do sistema. No entanto, a maior vantagem de um sistema de segurança bem projetado é a proteção frequente contra erros de sistema cometidos por usuários autorizados do sistema. Pressionar a tecla incorreta pode resultar na exclusão de dados cruciais em um sistema sem bons recursos de segurança. Este tipo de acidente pode ser evitado através da segurança do sistema.

O que faz um desenvolvedor IBM?

Os desenvolvedores da IBM podem realizar várias tarefas com a ajuda do IBMi, pois discutimos os recursos do IBMi, nos quais os desenvolvedores podem trabalhar na programação, rede, banco de dados e outros recursos dele. A IBM pode desenvolver aplicativos da web e remotos no IBMi para maior eficiência.

O que é o IBM Rational Development Studio para I?

Você pode aumentar de forma rápida e econômica o número de aplicativos de e-business para o IBM I usando o pacote de aplicativos IBM Rational Development Studio para i. As ferramentas essenciais de desenvolvimento do IBM I são todas combinadas em uma única oferta com este pacote.

A IBM trabalhou muito nesses compiladores. Você pode encontrar facilmente todos os detalhes das atualizações mais recentes do IBMi no site oficial da IBM, através do qual você pode descobrir como o IBMi é útil para você e quais as principais melhorias que sofreu.

Os componentes do IBM Rational Development Studio para i incluem

ILE RPG

ILE COBOL

ILE C/C++

Conjunto de ferramentas de desenvolvimento de aplicativos (ADTS)

O que é o banco de dados IBMi?

Você pode acessar e gerenciar dados do servidor usando um aplicativo ou uma interface com o usuário com a ajuda do banco de dados DB2 para o IBMi. O DB2 para IBMi oferece recursos avançados como um modelo relacional e processamento de banco de dados paralelo, oferecendo acesso e segurança para seus dados.

Os arquivos PDF das informações do banco de dados estão disponíveis para visualização ou impressão.

O DB2 I da IBM tem características em comum com várias outras implementações do DB2.

Para acesso fácil a exemplos e informações sobre DB2 e SQL, use o localizador de informações do banco de dados.

Gerenciamento de banco de dados, backup e recuperação, consulta e recursos de segurança são todos fornecidos pelo DB2 para IBMi.

Conclusão

Aqui, elaboramos o que você deve saber sobre o IBMi. Você pode usar o IBMi para gerenciamento de banco de dados, aplicativos de base web e mobile, etc. aplicativos .

