La divisione IBM Systems offre il sistema operativo IBMi. In esecuzione su IBM PureSystems e IBM Power Systems, è un sistema operativo basato su EBCDIC. Sebbene gli sviluppatori stiano ancora lavorando per renderlo più efficiente, IBMi è stato introdotto nel 2008. È più affidabile ed essenziale per il supporto delle applicazioni perché è stato sviluppato per le aziende.

Nel 1988, IBM ha rilasciato il suo primo sistema operativo progettato per funzionare sul suo hardware. Con il progredire della tecnologia, il software del sistema operativo è cambiato e il sistema operativo IBM I ha sostituito i5/OS e OS/400 come sistema operativo principale dell'azienda. Con middleware e database specifici per l'uso aziendale, è un sistema operativo integrato. In termini di resilienza aziendale, IBM I può fornire una crescita eccezionale per i server IBM Power. Il sistema operativo risolve diversi problemi operativi e di gestione dello storage che in precedenza non erano stati affrontati in ambito aziendale. Oltre a un'ottima infrastruttura, dispone anche di strumenti aggiornati per la sicurezza e la conformità.

A cosa serve IBMi?

Il sistema operativo IBMi può essere utilizzato in vari modi. Può essere utilizzato per:

Gestione di database

È disponibile un database relazionale integrato per IBMi, ora noto come IBM Db2 per IBM i. Proveniente dal database non relazionale System/38, il database è stato sviluppato e portato come ulteriore vantaggio e aiuto per il modello relazionale e SQL. Il supporto al database era il nome con cui ci si riferiva al database in precedenza, poiché non aveva un nome fisso. Per distinguerlo dagli altri database commerciali di IBM, nel 1994 gli fu dato il nome di DB2/400. Nonostante il marchio, Db2 per IBM I ha una base di codice completamente diversa rispetto a Db2 su piattaforme diverse. Inoltre, il livello SLIC non è un'opzione alternativa ed è uno dei componenti essenziali di IBMi.

Rete

Oltre all'esclusiva IBM Systems Network Architecture, IBMi supporta il networking TCP/IP. In passato, le apparecchiature IBM I erano accessibili e gestite tramite terminali IBM 5250 collegati al sistema con un cavo twinax. I moderni sistemi IBM I sono spesso accessibili con emulatori di terminale 5250 perché l'hardware del terminale specializzato sta diventando meno comune.

IBM offre due prodotti che fungono da emulatori di terminale per IBMi:

Con l'aiuto di IBM I Access Client Solutions basato su Java, l'emulazione 5250 è disponibile su Linux, macOS e Windows.

Un emulatore 5250 basato sul web è disponibile attraverso IBM I Access for Web/Mobile.

Open Source

IBM ha effettuato il porting di alcune applicazioni open-source su IBMi. Il formato dei pacchetti RPM è generalmente usato per raggruppare il software per IBM I, che è open-source, e la gestione dei pacchetti YUM è usata per installarlo. Il pacchetto 5733-OPS, utilizzato in precedenza per distribuire applicazioni open-source su IBMi, è stato sostituito da YUM e RPM. Per rendere più semplice il processo di porting di un software open-source su IBMi, viene spesso utilizzato PASE rispetto alle API native di IBM I.

Le applicazioni open-source per IBMi includono:

PHP

JAVA

Git

MySQL

Pitone

Ruby, ecc.

Programmazione

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL e REXX sono solo alcuni dei linguaggi di programmazione che IBM rende disponibili per IBMi. Per Pascal, BASIC, PL/I e Smalltalk erano disponibili dei compilatori, ma da allora sono stati ritirati. Utilizzando l'Integrated Language Environment (ILE), i programmi scritti in qualsiasi altro linguaggio ILE, nonché in C, C++, COBOL, RPG e CL, possono essere uniti in un unico eseguibile.

Il codice di PASE doveva essere compilato su una macchina AIX quando PASE è stato introdotto. Questa è stata l'unica restrizione che è stata eliminata in OS/400 V5R2 per la possibilità di utilizzare in modo efficiente la suite di compilatori IBM XL all'interno di PASE. Da allora, PASE (GCC) è stato utilizzato per il porting di tutti gli altri compilatori.

Lo storage

Conoscere il funzionamento della gestione dello storage di IBM I vi aiuterà a capire come lo storage su disco viene distribuito ai server integrati. Una tecnologia nota come storage a livello singolo è il fulcro della gestione dello storage di IBM I. Lo storage a livello singolo è un progetto innovativo di gestione dello storage che fornisce a IBM I un'eccezionale velocità di I/O del disco e riduce significativamente la quantità di lavoro amministrativo necessario. IBMi non gestisce direttamente alcun driver del disco.

Sicurezza

I tre obiettivi principali della sicurezza del sistema sono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. I rischi esterni, come i criminali informatici o i concorrenti, sono spesso legati alla sicurezza del sistema. Tuttavia, il vantaggio principale di un sistema di sicurezza ben progettato è la protezione frequente contro gli errori di sistema commessi dagli utenti autorizzati. La pressione di un tasto sbagliato potrebbe causare la cancellazione di dati cruciali in un sistema privo di buone caratteristiche di sicurezza. Questo tipo di incidente può essere evitato grazie alla sicurezza del sistema.

Cosa fa uno sviluppatore IBM?

Gli sviluppatori IBM possono svolgere diversi compiti con l'aiuto di IBMi, di cui abbiamo discusso le caratteristiche: gli sviluppatori possono lavorare sulla programmazione, sul networking, sul database e su altre caratteristiche. IBM può sviluppare applicazioni web e mobili su IBMi per una migliore efficienza.

Che cos'è IBM Rational Development Studio for I?

È possibile aumentare il numero di applicazioni di e-business per IBM I in modo rapido e conveniente utilizzando il pacchetto applicativo IBM Rational Development Studio per i. Gli strumenti di sviluppo essenziali per IBM I sono tutti riuniti in un'unica offerta con questo pacchetto.

IBM ha lavorato molto su questi compilatori. È possibile trovare facilmente tutti i dettagli degli ultimi aggiornamenti di IBMi sul sito ufficiale di IBM, consultando il quale è possibile scoprire in che modo IBMi è utile per voi e quali sono i principali miglioramenti che ha subito.

I componenti di IBM Rational Development Studio for i includono

ILE RPG

ILE COBOL

ILE C/C++

Application Development ToolSet (ADTS)

Che cos'è il database IBMi?

È possibile accedere e gestire i dati del server utilizzando un'applicazione o un'interfaccia utente con l'aiuto del database DB2 for IBMi. DB2 for IBMi offre funzionalità avanzate come il modello relazionale e l'elaborazione parallela dei database, garantendo l'accesso e la sicurezza dei dati.

I file PDF delle informazioni del database sono disponibili per la visualizzazione o la stampa.

Il DB2 I di IBM ha caratteristiche comuni a numerose altre implementazioni di DB2.

Per accedere facilmente a esempi e informazioni su DB2 e SQL, utilizzate il Database information finder.

Le funzionalità di gestione del database, backup e ripristino, query e sicurezza sono tutte fornite da DB2 per IBMi.

Conclusioni

In questa sede abbiamo illustrato ciò che è necessario sapere su IBMi. È possibile utilizzare IBMi per la gestione di database, applicazioni web e mobile, ecc.

