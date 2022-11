Bộ phận Hệ thống IBM cung cấp hệ điều hành IBMi. Chạy trên cả IBM PureSystems và IBM Power Systems, nó là một hệ điều hành dựa trên EBCDIC. Mặc dù các nhà phát triển vẫn đang nghiên cứu để làm cho nó hiệu quả hơn, IBMi đã được giới thiệu vào năm 2008. Nó đáng tin cậy hơn và cần thiết hơn cho việc hỗ trợ ứng dụng vì nó được phát triển cho các doanh nghiệp.

Năm 1988, IBM phát hành hệ điều hành đầu tiên được thiết kế để chạy trên phần cứng của họ. Khi công nghệ tiên tiến, phần mềm hệ điều hành sau đó đã thay đổi và IBM I OS thay thế i5 / OS và OS / 400 làm hệ điều hành chính của công ty. Với phần mềm trung gian và cơ sở dữ liệu cụ thể để sử dụng trong công ty, nó là một hệ điều hành tích hợp. Về khả năng phục hồi kinh doanh, IBM I có thể cung cấp sự tăng trưởng vượt trội cho các máy chủ IBM Power. Hệ điều hành giải quyết một số vấn đề quản lý vận hành và lưu trữ mà trước đây chưa được giải quyết trong kinh doanh. Cùng với cơ sở hạ tầng tuyệt vời, nó cũng có các công cụ tuân thủ và bảo mật được nâng cấp.

IBMi được sử dụng để làm gì?

Có nhiều cách sử dụng khác nhau của hệ điều hành IBMi. Nó có thể được sử dụng cho:

Quản lý cơ sở dữ liệu

Có sẵn cơ sở dữ liệu quan hệ tích hợp cho IBMi; bây giờ nó được gọi là IBM Db2 cho IBM i. Xuất phát từ cơ sở dữ liệu Hệ thống / 38 phi quan hệ, cơ sở dữ liệu được phát triển và mang lại lợi thế bổ sung và trợ giúp cho mô hình quan hệ và SQL. Hỗ trợ cơ sở dữ liệu là tên mà mọi người dùng để chỉ cơ sở dữ liệu trước đó vì nó không có tên cố định. Để phân biệt nó với các cơ sở dữ liệu thương mại khác của IBM, nó được đặt biệt danh là DB2 / 400 vào năm 1994. Mặc dù có thương hiệu, Db2 cho IBM I có một cơ sở mã hoàn toàn khác với Db2 trên các nền tảng khác nhau. Hơn nữa, lớp SLIC không phải là một lựa chọn thay thế, và nó là một trong những thành phần thiết yếu của IBMi.

Kết nối mạng

Cùng với Kiến trúc Mạng Hệ thống IBM độc quyền, IBMi hỗ trợ mạng TCP / IP. Trước đây, thiết bị IBM I được truy cập và quản lý thông qua các thiết bị đầu cuối IBM 5250 được kết nối với hệ thống bằng dây twinax. Các hệ thống IBM I hiện đại thường có thể truy cập được với 5250 trình giả lập đầu cuối vì phần cứng thiết bị đầu cuối chuyên dụng ngày càng ít phổ biến hơn.

IBM cung cấp hai sản phẩm đóng vai trò giả lập thiết bị đầu cuối cho IBMi:

Với sự trợ giúp của Giải pháp Máy khách IBM I Access dựa trên Java, mô phỏng 5250 khả dụng trên Linux, macOS và Windows.

Trình giả lập 5250 dựa trên web có sẵn thông qua IBM I Access cho Web / Di động.

Mã nguồn mở

IBM đã chuyển một số ứng dụng mã nguồn mở sang IBMi. Định dạng gói RPM thường được sử dụng để đóng gói phần mềm cho IBM I, là phần mềm mã nguồn mở và quản lý gói YUM được sử dụng để cài đặt nó. Gói 5733-OPS, trước đây được sử dụng để triển khai các ứng dụng mã nguồn mở trên IBMi, đã được thành công bởi YUM và RPM. Để làm cho quá trình chuyển một phần mềm nguồn mở sang IBMi dễ dàng hơn, PASE thường được sử dụng trên các API IBM I gốc.

Ứng dụng mã nguồn mở cho IBMi bao gồm:

PHP

JAVA

Git

MySQL

Python

Ruby, v.v.

Lập trình

RPG, Control Language, C, C ++, Java, EGL, COBOL và REXX chỉ là một vài trong số các ngôn ngữ lập trình mà IBM cung cấp cho IBMi. Đối với Pascal, BASIC, PL / I và Smalltalk, đã từng có các trình biên dịch có sẵn, nhưng những trình biên dịch đó đã bị loại bỏ. Bằng cách sử dụng Môi trường ngôn ngữ tích hợp (ILE), các chương trình được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ ILE nào khác cũng như C, C ++, COBOL, RPG và CL có thể được liên kết thành một tệp thực thi duy nhất.

Mã của PASE phải được biên dịch trên máy AIX khi PASE lần đầu tiên được giới thiệu. Đây là hạn chế duy nhất bị loại bỏ trong OS / 400 V5R2 trong bối cảnh khả năng bộ biên dịch XL của IBM có thể được sử dụng hiệu quả bên trong PASE. Kể từ đó, PASE (GCC) đã được sử dụng để chuyển tất cả các trình biên dịch khác.

Kho

Biết cách các chức năng quản lý lưu trữ của IBM I sẽ giúp bạn hiểu cách phân phối lưu trữ đĩa tới các máy chủ tích hợp. Công nghệ được gọi là lưu trữ mức đơn là cốt lõi của quản lý lưu trữ I của IBM. Lưu trữ mức đơn là một thiết kế quản lý lưu trữ đột phá cung cấp cho IBM I tốc độ I / O đĩa đặc biệt và giảm đáng kể khối lượng công việc quản trị cần thiết. IBMi không quản lý trực tiếp bất kỳ trình điều khiển đĩa nào.

Bảo vệ

Ba mục tiêu chính của bảo mật hệ thống là tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng. Các rủi ro bên ngoài như tội phạm mạng hoặc đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh thường liên quan đến bảo mật hệ thống. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của hệ thống bảo mật được thiết kế tốt là khả năng bảo vệ thường xuyên khỏi các lỗi hệ thống do người dùng hệ thống được ủy quyền gây ra. Nhấn phím không chính xác có thể dẫn đến việc xóa dữ liệu quan trọng trên hệ thống không có các tính năng bảo mật tốt. Loại tai nạn này có thể tránh được thông qua bảo mật hệ thống.

Một nhà phát triển IBM làm gì?

Các nhà phát triển của IBM có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau với sự trợ giúp của IBMi như chúng ta đã thảo luận về các tính năng của IBMi, mà các nhà phát triển có thể làm việc trên lập trình, mạng, cơ sở dữ liệu và các tính năng khác của nó. IBM có thể phát triển các ứng dụng web và di động trên IBMi để đạt hiệu quả tốt hơn.

IBM Rational Development Studio dành cho tôi là gì?

Bạn có thể tăng số lượng ứng dụng kinh doanh điện tử cho IBM I một cách nhanh chóng và có khả năng chi trả bằng cách sử dụng gói ứng dụng IBM Rational Development Studio cho i. Tất cả các công cụ phát triển thiết yếu của IBM I đều được kết hợp thành một sản phẩm với gói này.

IBM đã làm việc rất nhiều trên các trình biên dịch này. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các chi tiết về các bản cập nhật mới nhất của IBMi trên trang web chính thức của IBM, qua đó bạn có thể tìm thấy IBMi hữu ích như thế nào đối với bạn và nó đã trải qua những cải tiến lớn nào.

Các thành phần của IBM Rational Development Studio cho tôi bao gồm

ILE RPG

ILE COBOL

ILE C / C ++

Bộ công cụ phát triển ứng dụng (ADTS)

Cơ sở dữ liệu IBMi là gì?

Bạn có thể truy cập và quản lý dữ liệu máy chủ bằng ứng dụng hoặc giao diện người dùng với sự trợ giúp của DB2 dành cho cơ sở dữ liệu IBMi. DB2 cho IBMi cung cấp các tính năng nâng cao như mô hình quan hệ và xử lý cơ sở dữ liệu song song, cho phép bạn truy cập và an toàn cho dữ liệu của mình.

Các tệp PDF của thông tin cơ sở dữ liệu có sẵn để xem hoặc in.

DB2 I của IBM có những đặc điểm chung với nhiều cách triển khai DB2 khác.

Để dễ dàng truy cập các ví dụ và thông tin về DB2 và SQL, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin Cơ sở dữ liệu.

Các khả năng quản lý cơ sở dữ liệu, sao lưu và phục hồi, truy vấn và bảo mật đều được cung cấp bởi DB2 cho IBMi.

Sự kết luận

Ở đây, chúng tôi đã trình bày chi tiết những điều bạn nên biết về IBMi. Bạn có thể sử dụng IBMi để quản lý cơ sở dữ liệu, ứng dụng cơ sở web và di động, v.v. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy khó khăn khi làm việc trên IBMi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng AppMaster, đây là một trong những nền tảng tốt nhất mà bạn có thể dễ dàng tạo web và thiết bị di động các ứng dụng .

Nó là một nền tảng không có mã, nhưng tính duy nhất của nền tảng này là bạn có thể tạo mã nguồn. Nó có nghĩa là không cần phải ở trên nền tảng. Bạn có thể lấy mã nguồn khi cần. Ngoài ra, nó cũng có thể viết tài liệu kỹ thuật như các nhà phát triển. Tốc độ tạo mã của AppMaster rất nhanh; nó có thể tạo ra 22.000 dòng mã mỗi giây.