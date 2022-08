IBM Systems 부서는 IBMi 운영 체제를 제공합니다. IBM PureSystems와 IBM Power Systems에서 모두 실행되는 EBCDIC 기반 운영 체제입니다. 개발자들이 더 효율적으로 만들기 위해 여전히 노력하고 있지만 IBMi는 2008년에 도입되었습니다. 기업용으로 개발되었기 때문에 애플리케이션 지원에 더 안정적이고 필수적입니다.

1988년 IBM은 하드웨어에서 실행되도록 설계된 첫 번째 운영 체제를 출시했습니다. 기술이 발전함에 따라 운영 체제 소프트웨어가 나중에 변경되었고 IBM I OS가 i5/OS 및 OS/400을 회사의 기본 운영 체제로 대체했습니다. 기업용 특정 미들웨어와 데이터베이스를 탑재한 통합 OS입니다. 비즈니스 탄력성 측면에서 IBM I은 IBM Power 서버에 탁월한 성장을 제공할 수 있습니다. OS는 이전에 비즈니스에서 해결되지 않았던 여러 운영 및 스토리지 관리 문제를 해결합니다. 훌륭한 인프라와 함께 보안 및 규정 준수 도구도 업그레이드되었습니다.

IBMi는 무엇에 사용됩니까?

IBMi 운영 체제의 다양한 용도가 있습니다. 다음 용도로 사용할 수 있습니다.

데이터베이스 관리

IBMi용 내장 관계형 데이터베이스를 사용할 수 있습니다. 현재 IBM i용 IBM Db2로 알려져 있습니다. 비관계형 System/38 데이터베이스에서 나온 데이터베이스는 관계형 모델 및 SQL에 대한 추가 이점 및 도움말로 개발 및 제공되었습니다. 데이터베이스 지원은 고정된 이름이 없기 때문에 이전에 데이터베이스를 참조하는 데 사용된 이름이었습니다. IBM의 다른 상용 데이터베이스와 구별하기 위해 1994년에 DB2/400이라는 이름이 주어졌습니다. 브랜딩에도 불구하고 IBM I용 Db2는 다른 플랫폼의 Db2와 완전히 다른 코드베이스를 가지고 있습니다. 또한 SLIC 계층은 대안이 아니며 IBMi의 필수 구성요소 중 하나입니다.

네트워킹

독점적인 IBM Systems Network Architecture와 함께 IBMi는 TCP/IP 네트워킹을 지원합니다. 과거에는 Twinax 코드로 시스템에 연결된 IBM 5250 터미널을 통해 IBM I 장비에 액세스하고 관리했습니다. 최신 IBM I 시스템은 5250 터미널 에뮬레이터를 사용하여 액세스할 수 있습니다. 특수 터미널 하드웨어가 덜 보편화되고 있기 때문입니다.

IBM은 IBMi용 터미널 에뮬레이터 역할을 하는 두 가지 제품을 제공합니다.

Java 기반 IBM I Access Client Solutions의 도움으로 Linux, macOS 및 Windows에서 5250 에뮬레이션을 사용할 수 있습니다.

웹 기반 5250 에뮬레이터는 웹/모바일용 IBM I Access를 통해 사용할 수 있습니다.

오픈 소스

IBM은 일부 오픈 소스 애플리케이션을 IBMi로 이식했습니다. RPM 패키지 형식은 일반적으로 오픈 소스인 IBM I용 소프트웨어를 번들로 사용하고 YUM 패키지 관리를 사용하여 설치합니다. 이전에 IBMi에 오픈 소스 애플리케이션을 배치하는 데 사용되었던 5733-OPS 패키지는 YUM과 RPM으로 이어졌습니다. 오픈 소스 소프트웨어를 IBMi로 포팅하는 프로세스를 더 쉽게 만들기 위해 PASE는 기본 IBM I API 보다 자주 사용됩니다.

IBMi용 오픈 소스 애플리케이션에는 다음이 포함됩니다.

PHP

자바

힘내

MySQL

파이썬

루비 등

프로그램 작성

RPG, 제어 언어, C, C++, Java, EGL, COBOL 및 REXX는 IBM에서 IBMi용으로 제공하는 프로그래밍 언어 중 일부에 불과합니다. Pascal, BASIC, PL/I 및 Smalltalk의 경우에는 사용 가능한 컴파일러가 있었지만 이후에는 사용되지 않습니다. 통합 언어 환경(ILE)을 사용하여 C, C++, COBOL, RPG 및 CL과 같은 다른 ILE 언어로 작성된 프로그램을 단일 실행 파일로 묶을 수 있습니다.

PASE가 처음 도입되었을 때 PASE의 코드는 AIX 시스템에서 컴파일되어야 했습니다. 이것은 IBM XL 컴파일러 제품군이 PASE 내에서 효율적으로 사용될 수 있는 가능성 속에서 OS/400 V5R2에서 삭제된 유일한 제한 사항이었습니다. 그 이후로 PASE(GCC)는 다른 모든 컴파일러를 이식하는 데 사용되었습니다.

저장

IBM I 스토리지 관리 기능을 알면 디스크 스토리지가 통합 서버에 분산되는 방식을 이해하는 데 도움이 됩니다. 단일 레벨 스토리지로 알려진 기술은 IBM I 스토리지 관리의 핵심입니다. 단일 레벨 스토리지는 IBM I에 탁월한 디스크 I/O 속도를 제공하고 필요한 관리 작업의 양을 크게 줄여주는 획기적인 스토리지 관리 설계입니다. IBMi는 디스크 드라이버를 직접 관리하지 않습니다.

보안

시스템 보안의 세 가지 주요 목표는 기밀성, 무결성 및 가용성입니다. 사이버 범죄자 또는 비즈니스 경쟁자와 같은 외부 위험은 종종 시스템 보안과 연결됩니다. 그럼에도 불구하고 잘 설계된 보안 시스템의 가장 큰 장점은 인증된 시스템 사용자가 범한 시스템 오류에 대한 빈번한 보호입니다. 잘못된 키를 누르면 우수한 보안 기능이 없는 시스템에서 중요한 데이터가 삭제될 수 있습니다. 이러한 사고는 시스템 보안을 통해 피할 수 있습니다.

IBM 개발자는 무엇을 합니까?

IBM 개발자는 프로그래밍, 네트워킹, 데이터베이스 및 기타 기능에 대해 개발자가 작업할 수 있는 IBMi의 기능에 대해 논의한 대로 IBMi의 도움으로 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. IBM은 효율성 향상을 위해 IBMi에서 웹 및 모바일 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.

I를 위한 IBM Rational Development Studio란 무엇입니까?

i용 IBM Rational Development Studio 애플리케이션 패키지를 사용하여 IBM I용 e-비즈니스 앱의 수를 빠르고 저렴하게 늘릴 수 있습니다. 필수 IBM I 개발 도구는 모두 이 패키지를 통해 하나의 오퍼링으로 결합됩니다.

IBM은 이러한 컴파일러에 대해 많은 작업을 수행했습니다. IBM 공식 사이트에서 IBMi의 최신 업데이트에 대한 모든 세부 정보를 쉽게 찾을 수 있으며, 이를 통해 IBMi가 귀하에게 얼마나 유용한지, 그리고 어떤 주요 개선 사항이 있는지 확인할 수 있습니다.

i용 IBM Rational Development Studio의 구성요소는 다음과 같습니다.

ILE RPG

일레 코볼

ILE C/C++

애플리케이션 개발 도구 세트(ADTS)

IBMi 데이터베이스란 무엇입니까?

IBMi용 DB2 데이터베이스의 도움으로 애플리케이션 또는 사용자 인터페이스를 사용하여 서버 데이터에 액세스하고 관리할 수 있습니다. IBMi용 DB2는 관계형 모델 및 병렬 데이터베이스 처리와 같은 고급 기능을 제공하여 데이터에 대한 액세스와 안전성을 제공합니다.

데이터베이스 정보의 PDF 파일을 보거나 인쇄할 수 있습니다.

IBM의 DB2 I은 수많은 다른 DB2 구현과 공통점이 있습니다.

DB2 및 SQL에 대한 예제와 정보에 쉽게 액세스하려면 데이터베이스 정보 찾기를 사용하십시오.

데이터베이스 관리, 백업 및 복구, 쿼리, 보안 기능은 모두 IBMi용 DB2에서 제공됩니다.

결론

여기에서는 IBMi에 대해 알아야 할 사항에 대해 자세히 설명했습니다. 데이터베이스 관리, 웹, 모바일 기반 애플리케이션 등으로 IBMi를 사용할 수 있지만, IBMi에서 작업하기 어렵다면 웹과 모바일을 쉽게 만들 수 있는 최고의 플랫폼 중 하나인 AppMaster를 사용하는 것을 추천합니다. 응용 프로그램 .

노코드 플랫폼이지만 이 플랫폼의 특징은 소스코드를 생성할 수 있다는 점이다. 플랫폼에 머물 필요가 없다는 의미입니다. 필요할 때 소스 코드를 가져갈 수 있습니다. 그 외에도 개발자처럼 기술 문서를 작성할 수도 있습니다. 코드 생성에 대한 AppMaster의 속도는 빠릅니다. 초당 22,000줄의 코드를 생성할 수 있습니다.