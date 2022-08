La division IBM Systems propose le système d'exploitation IBMi. Fonctionnant à la fois sur IBM PureSystems et IBM Power Systems, il s'agit d'un système d'exploitation basé sur EBCDIC. Bien que les développeurs travaillent toujours dessus pour le rendre plus efficace, IBMi a été introduit en 2008. Il est plus fiable et essentiel pour le support des applications car il est développé pour les entreprises.

En 1988, IBM a publié son premier système d'exploitation conçu pour fonctionner sur son matériel. Au fur et à mesure que la technologie progressait, le logiciel du système d'exploitation a changé plus tard et l'IBM I OS a remplacé i5/OS et OS/400 en tant que système d'exploitation principal de l'entreprise. Avec un middleware et des bases de données spécifiques à l'entreprise, c'est un OS intégré. En termes de résilience commerciale, IBM I peut fournir une croissance exceptionnelle aux serveurs IBM Power. Le système d'exploitation résout plusieurs problèmes de fonctionnement et de gestion du stockage qui n'étaient pas résolus auparavant dans les entreprises. Outre une excellente infrastructure, il dispose également d'outils de sécurité et de conformité améliorés.

A quoi sert IBMi ?

Il existe diverses utilisations du système d'exploitation IBMi. Il peut être utilisé pour :

Gestion de base de données

Une base de données relationnelle intégrée pour IBMi est disponible ; il est maintenant connu sous le nom d'IBM Db2 pour IBM i. Issue de la base de données non relationnelle System/38, la base de données a été développée et apportée comme un avantage supplémentaire et une aide pour le modèle relationnel et SQL. Le support de la base de données était le nom que les gens utilisaient auparavant pour se référer à la base de données car il n'a pas de nom fixe. Afin de la distinguer des autres bases de données commerciales d'IBM, elle a reçu le surnom de DB2/400 en 1994. Malgré sa marque, Db2 pour IBM I a une base de code complètement différente de Db2 sur différentes plates-formes. De plus, la couche SLIC n'est pas une option alternative, et c'est l'un des composants essentiels d'IBMi.

La mise en réseau

Parallèlement à l'architecture réseau exclusive des systèmes IBM, IBMi prend en charge la mise en réseau TCP/IP. Dans le passé, les équipements IBM I étaient accessibles et gérés via des terminaux IBM 5250 connectés au système par un cordon twinax. Les systèmes IBM I modernes sont souvent accessibles avec des émulateurs de terminaux 5250 car le matériel de terminal spécialisé devient de moins en moins courant.

IBM propose deux produits qui servent d'émulateurs de terminal pour IBMi :

Avec l'aide des solutions client IBM I Access basées sur Java, l'émulation 5250 est disponible sur Linux, macOS et Windows.

Un émulateur Web 5250 est disponible via IBM I Access for Web/Mobile.

Open source

IBM a porté certaines des applications open source sur IBMi. Le format de package RPM est généralement utilisé pour regrouper les logiciels pour IBM I, qui est open source, et la gestion des packages YUM est utilisée pour l'installer. Le package 5733-OPS, qui était auparavant utilisé pour déployer des applications open source sur IBMi, a été remplacé par YUM et RPM. Pour faciliter le processus de portage d'un logiciel open source vers IBMi, PASE est fréquemment utilisé sur les API IBM I natives.

L'application open source pour IBMi comprend :

PHP

JAVA

Gite

MySQL

Python

Rubis, etc...

Programmation

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL et REXX ne sont que quelques-uns des langages de programmation qu'IBM met à disposition pour IBMi. Pour Pascal, BASIC, PL/I et Smalltalk, il y avait des compilateurs disponibles, mais ceux-ci ont depuis été retirés. À l'aide de l'environnement de langage intégré (ILE), les programmes écrits dans n'importe quel autre langage ILE ainsi qu'en C, C++, COBOL, RPG et CL peuvent être liés dans un seul exécutable.

Le code de PASE devait être compilé sur une machine AIX lorsque PASE a été introduit pour la première fois. C'était la seule restriction qui a été supprimée dans OS / 400 V5R2 au milieu de la possibilité que la suite de compilateurs IBM XL puisse être utilisée efficacement dans PASE. Depuis lors, PASE (GCC) a été utilisé pour porter tous les autres compilateurs.

Stockage

Connaître les fonctions de gestion du stockage IBM I vous aidera à comprendre comment le stockage sur disque est distribué aux serveurs intégrés. Une technologie connue sous le nom de stockage à niveau unique est au cœur de la gestion du stockage IBM I. Le stockage à niveau unique est une conception de gestion du stockage révolutionnaire qui fournit à IBM I une vitesse d'E/S disque exceptionnelle et réduit considérablement la quantité de travail administratif nécessaire. IBMi ne gère aucun pilote de disque directement.

Sécurité

Les trois principaux objectifs de la sécurité du système sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Les risques externes tels que les cybercriminels ou les concurrents dans les affaires sont souvent liés à la sécurité du système. Néanmoins, le plus grand avantage d'un système de sécurité bien conçu est la protection fréquente contre les erreurs système commises par les utilisateurs autorisés du système. Appuyer sur la mauvaise touche peut entraîner la suppression de données cruciales sur un système dépourvu de bonnes fonctionnalités de sécurité. Ce type d'accident peut être évité grâce à la sécurité du système.

Que fait un développeur IBM ?

Les développeurs IBM peuvent effectuer diverses tâches à l'aide d'IBMi, car nous avons discuté des fonctionnalités d'IBMi, sur lesquelles les développeurs peuvent travailler sur la programmation, la mise en réseau, la base de données et d'autres fonctionnalités. IBM peut développer des applications Web et mobiles sur IBMi pour une meilleure efficacité.

Qu'est-ce qu'IBM Rational Development Studio pour I ?

Vous pouvez augmenter rapidement et à moindre coût le nombre d'applications e-business pour l'IBM I en utilisant le package d'application IBM Rational Development Studio pour i. Les outils de développement IBM I essentiels sont tous combinés en une seule offre avec ce package.

IBM a beaucoup travaillé sur ces compilateurs. Vous pouvez facilement trouver tous les détails des dernières mises à jour d'IBMi sur le site officiel d'IBM, en passant par lequel vous pouvez trouver comment IBMi vous est utile et quelles améliorations majeures il a subies.

Les composants d'IBM Rational Development Studio for i incluent

RPG ILE

ILE COBOL

ILE C/C++

Ensemble d'outils de développement d'applications (ADTS)

Qu'est-ce que la base de données IBMi ?

Vous pouvez accéder aux données du serveur et les gérer à l'aide d'une application ou d'une interface utilisateur à l'aide de DB2 pour la base de données IBMi. DB2 pour IBMi offre des fonctionnalités avancées telles qu'un modèle relationnel et un traitement de base de données parallèle, vous offrant un accès et une sécurité pour vos données.

Les fichiers PDF des informations de la base de données sont disponibles pour visualisation ou impression.

DB2 I d'IBM a des traits communs avec de nombreuses autres implémentations DB2.

Pour accéder facilement aux exemples et aux informations sur DB2 et SQL, utilisez l'outil de recherche d'informations sur la base de données.

Les fonctionnalités de gestion de base de données, de sauvegarde et de restauration, d'interrogation et de sécurité sont toutes fournies par DB2 pour IBMi.

Conclusion

Ici, nous avons développé ce que vous devez savoir sur IBMi. Vous pouvez utiliser IBMi pour la gestion de base de données, les applications de base Web et mobiles, etc. Mais, si vous trouvez qu'il est difficile de travailler sur IBMi, nous vous recommandons d'utiliser AppMaster, qui est l'une des meilleures plates-formes où vous pouvez facilement créer des applications Web et mobiles. candidatures .

C'est une plate-forme sans code, mais la particularité de cette plate-forme est que vous pouvez générer le code source. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de rester sur la plate-forme. Vous pouvez prendre le code source quand vous en avez besoin. En dehors de cela, il peut également rédiger de la documentation technique comme le font les développeurs. La vitesse d'AppMaster pour générer du code est rapide ; il peut générer 22 000 lignes de code par seconde.