IBM Systems 部门提供 IBMi 操作系统。它在 IBM PureSystems 和 IBM Power Systems 上运行，是一个基于 EBCDIC 的操作系统。尽管开发人员仍在努力使其更高效，但 IBMi 于 2008 年推出。由于它是为企业开发的，因此对于应用程序支持更加可靠和必不可少。

1988 年，IBM 发布了他们的第一个操作系统，旨在在他们的硬件上运行。随着技术的进步，操作系统软件后来发生了变化，IBM I OS 取代了 i5/OS 和 OS/400 成为公司的主要操作系统。它具有供企业使用的特定中间件和数据库，是一个集成的操作系统。在业务弹性方面，IBM I 可以为 IBM Power 服务器提供卓越的增长。该操作系统解决了以前在业务中未解决的几个操作和存储管理问题。除了强大的基础设施外，它还升级了安全和合规工具。

IBMi 有什么用途？

IBMi 操作系统有多种用途。它可用于：

数据库管理

可以使用 IBMi 的内置关系数据库；它现在被称为 IBM i 的 IBM Db2。该数据库来自非关系 System/38 数据库，作为关系模型和 SQL 的额外优势和帮助而开发并带来了帮助。数据库支持是人们之前用来指代数据库的名称，因为它没有固定的名称。为了将它与 IBM 的其他商业数据库区分开来，它在 1994 年被命名为 DB2/400。尽管有它的品牌，但 Db2 for IBM I 在不同平台上的代码库与 Db2 完全不同。此外，SLIC 层不是替代选项，它是 IBMi 的基本组件之一。

联网

除了独有的 IBM Systems Network Architecture，IBMi 还支持 TCP/IP 网络。过去，IBM I 设备通过双芯线连接到系统的 IBM 5250 终端进行访问和管理。现代 IBM I 系统通常可以通过 5250 终端仿真器访问，因为专用终端硬件变得越来越不常见。

IBM 提供了两种产品作为 IBMi 的终端仿真器：

在基于 Java 的 IBM I Access Client Solutions 的帮助下，5250 仿真可在 Linux、macOS 和 Windows 上使用。

可通过 IBM I Access for Web/Mobile 获得基于 Web 的 5250 仿真器。

开源

IBM 已将一些开源应用程序移植到 IBMi。 RPM包格式一般用于为IBM I捆绑软件，它是开源的，使用YUM包管理来安装。以前用于在 IBMi 上部署开源应用程序的 5733-OPS 包被 YUM 和 RPM 接替。为了使将开源软件移植到 IBMi 的过程更容易，PASE 经常用于原生 IBM I API 。

IBMi 的开源应用程序包括：

PHP

JAVA

吉特

MySQL

Python

红宝石等

编程

RPG、控制语言、C、C++、Java、EGL、COBOL 和 REXX 只是 IBM 为 IBMi 提供的几种编程语言。对于 Pascal、BASIC、PL/I 和 Smalltalk，曾经有可用的编译器，但那些已经退役了。使用集成语言环境 (ILE)，以任何其他 ILE 语言以及 C、C++、COBOL、RPG 和 CL 编写的程序都可以绑定到单个可执行文件中。

首次引入 PASE 时，必须在 AIX 机器上编译 PASE 的代码。这是在 OS/400 V5R2 中删除的唯一限制，因为 IBM XL 编译器套件可以在 PASE 中有效使用。从那时起，PASE (GCC) 一直被用于移植所有其他编译器。

贮存

了解 IBM I 存储管理功能将如何帮助您理解磁盘存储是如何分布到集成服务器的。一种称为单级存储的技术是 IBM I 存储管理的核心。单级存储是一种突破性的存储管理设计，它为 IBM I 提供了卓越的磁盘 I/O 速度，并显着降低了必要的管理工作量。 IBMi 不直接管理任何磁盘驱动程序。

安全

系统安全的三个主要目标是机密性、完整性和可用性。网络犯罪分子或商业竞争对手等外部风险通常与系统安全相关。然而，设计良好的安全系统的最大优势是经常防止授权系统用户犯下的系统错误。按不正确的键可能会导致删除系统上没有良好安全功能的关键数据。这种事故可以通过系统安全性来避免。

IBM 开发人员做什么？

IBM 开发人员可以在 IBMi 的帮助下执行各种任务，因为我们已经讨论了 IBMi 的功能，开发人员可以处理它的编程、网络、数据库和其他功能。 IBM 可以在 IBMi 上开发 Web 和移动应用程序以提高效率。

什么是 IBM Rational Development Studio for I？

通过使用 IBM Rational Development Studio for i 应用程序包，您可以快速且经济地增加 IBM I 电子商务应用程序的数量。基本的 IBM I 开发工具都与此软件包组合成一个产品。

IBM 在这些编译器上做了很多工作。您可以在 IBM 官方网站上轻松找到 IBMi 最新更新的所有详细信息，通过该网站您可以了解 IBMi 对您有何用处以及它经历了哪些重大改进。

IBM Rational Development Studio for i 的组件包括

角色扮演游戏

ILE COBOL

ILE C/C++

应用程序开发工具集 (ADTS)

IBMi 数据库是什么？

在 DB2 for IBMi 数据库的帮助下，您可以使用应用程序或用户界面访问和管理服务器数据。 DB2 for IBMi 提供了诸如关系模型和并行数据库处理之类的高级特性，让您可以访问并保护您的数据。

数据库信息的 PDF 文件可供查看或打印。

IBM 的 DB2 I 具有与许多其他 DB2 实现相同的特征。

要轻松访问有关 DB2 和 SQL 的示例和信息，请使用数据库信息查找器。

DB2 for IBMi 提供了数据库管理、备份和恢复、查询和安全功能。

结论

在这里，我们详细阐述了您应该了解的有关 IBMi 的知识。您可以将 IBMi 用于数据库管理、Web 和移动基础应用程序等。但是，如果您发现在 IBMi 上工作有困难，我们建议您使用 AppMaster，它是您可以轻松创建 Web 和移动的最佳平台之一应用程序。

它是一个无代码平台，但这个平台的独特之处在于您可以生成源代码。这意味着没有必要留在平台上。您可以在需要时获取源代码。除此之外，它还可以像开发人员一样编写技术文档。 AppMaster生成代码的速度快；它每秒可以生成 22,000 行代码。