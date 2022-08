La división IBM Systems ofrece el sistema operativo IBMi. Ejecutándose tanto en IBM PureSystems como en IBM Power Systems, es un sistema operativo basado en EBCDIC. Aunque los desarrolladores aún están trabajando en él para hacerlo más eficiente, IBMi se presentó en 2008. Es más confiable y esencial para el soporte de aplicaciones porque está desarrollado para empresas.

En 1988, IBM lanzó su primer sistema operativo diseñado para ejecutarse en su hardware. A medida que avanzaba la tecnología, el software del sistema operativo cambió posteriormente y el sistema operativo IBM I reemplazó a i5/OS y OS/400 como el sistema operativo principal de la empresa. Con middleware y bases de datos específicos para uso corporativo, es un SO integrado. En términos de resiliencia empresarial, IBM I puede proporcionar un crecimiento excepcional para los servidores IBM Power. El sistema operativo aborda varios problemas operativos y de administración de almacenamiento que no se abordaron anteriormente en los negocios. Junto con una gran infraestructura, también cuenta con herramientas de seguridad y cumplimiento actualizadas.

¿Para qué se utiliza IBMi?

Hay varios usos del sistema operativo IBMi. Se puede utilizar para:

Gestión de base de datos

Está disponible una base de datos relacional integrada para IBMi; ahora se conoce como IBM Db2 para IBM i. Proveniente de la base de datos System/38 no relacional, la base de datos se desarrolló y trajo como una ventaja adicional y ayuda para el modelo relacional y SQL. El soporte de la base de datos era el nombre que la gente usaba antes para referirse a la base de datos, ya que no tiene un nombre fijo. Para distinguirlo de otras bases de datos comerciales de IBM, se le dio el apodo de DB2/400 en 1994. A pesar de su marca, Db2 para IBM I tiene un código base completamente diferente al de Db2 en diferentes plataformas. Además, la capa SLIC no es una opción alternativa, y es uno de los componentes esenciales de IBMi.

Redes

Junto con la arquitectura de red de sistemas de IBM exclusiva, IBMi admite redes TCP/IP. En el pasado, se accedía y gestionaba el equipo IBM I a través de terminales IBM 5250 conectados al sistema mediante un cable twinax. Los sistemas IBM I modernos a menudo son accesibles con emuladores de terminal 5250 porque el hardware de terminal especializado es cada vez menos común.

IBM ofrece dos productos que sirven como emuladores de terminal para IBMi:

Con la ayuda de IBM I Access Client Solutions basado en Java, la emulación 5250 está disponible en Linux, macOS y Windows.

Un emulador 5250 basado en web está disponible a través de IBM I Access para web/móvil.

Fuente abierta

IBM ha portado algunas de las aplicaciones de código abierto a IBMi. El formato de paquete RPM generalmente se usa para agrupar software para IBM I, que es de código abierto, y la administración de paquetes YUM se usa para instalarlo. El paquete 5733-OPS, que anteriormente se usaba para implementar aplicaciones de código abierto en IBMi, fue reemplazado por YUM y RPM. Para facilitar el proceso de migrar un software de código abierto a IBMi, PASE se usa con frecuencia sobre las API nativas de IBM I.

La aplicación de código abierto para IBMi incluye:

PHP

JAVA

Git

mysql

Pitón

Rubí, etc

Programación

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL y REXX son solo algunos de los lenguajes de programación que IBM pone a disposición para IBMi. Para Pascal, BASIC, PL/I y Smalltalk, solía haber compiladores disponibles, pero desde entonces se han retirado. Con el entorno de lenguaje integrado (ILE), los programas escritos en cualquier otro lenguaje ILE, así como en C, C++, COBOL, RPG y CL, se pueden vincular en un único ejecutable.

El código de PASE tuvo que compilarse en una máquina AIX cuando se introdujo PASE por primera vez. Esta fue la única restricción que se eliminó en OS/400 V5R2 en medio de la posibilidad de que la suite del compilador IBM XL pudiera usarse eficientemente dentro de PASE. Desde entonces, PASE (GCC) se ha utilizado para portar todos los demás compiladores.

Almacenamiento

Saber cómo funciona la gestión de almacenamiento de IBM I le ayudará a comprender cómo se distribuye el almacenamiento en disco a los servidores integrados. Una tecnología conocida como almacenamiento de un solo nivel es el núcleo de la gestión de almacenamiento de IBM I. El almacenamiento de un solo nivel es un diseño de gestión de almacenamiento innovador que proporciona a IBM I una velocidad de E/S de disco excepcional y reduce significativamente la cantidad de trabajo administrativo necesario. IBMi no administra ningún controlador de disco directamente.

Seguridad

Los tres objetivos principales de la seguridad del sistema son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Los riesgos externos, como los ciberdelincuentes o los competidores en los negocios, están frecuentemente vinculados a la seguridad del sistema. No obstante, la mayor ventaja de un sistema de seguridad bien diseñado es la protección frecuente contra errores del sistema cometidos por usuarios autorizados del sistema. Presionar la tecla incorrecta podría resultar en la eliminación de datos cruciales en un sistema sin buenas funciones de seguridad. Este tipo de accidente puede evitarse mediante la seguridad del sistema.

¿Qué hace un desarrollador de IBM?

Los desarrolladores de IBM pueden realizar varias tareas con la ayuda de IBMi, ya que hemos discutido las características de IBMi, en las que los desarrolladores pueden trabajar en la programación, las redes, la base de datos y otras características. IBM puede desarrollar aplicaciones web y móviles en IBMi para una mayor eficiencia.

¿Qué es IBM Rational Development Studio para I?

Puede aumentar de forma rápida y económica la cantidad de aplicaciones de comercio electrónico para IBM I utilizando el paquete de aplicaciones IBM Rational Development Studio para i. Las herramientas de desarrollo esenciales de IBM I se combinan en una sola oferta con este paquete.

IBM ha trabajado mucho en estos compiladores. Puede encontrar fácilmente todos los detalles de las últimas actualizaciones de IBMi en el sitio oficial de IBM, a través del cual puede encontrar cómo IBMi es útil para usted y qué mejoras importantes ha sufrido.

Los componentes de IBM Rational Development Studio para i incluyen

juego de rol ile

ILE COBOL

ILE C/C++

Conjunto de herramientas de desarrollo de aplicaciones (ADTS)

¿Qué es la base de datos de IBMi?

Puede acceder y administrar los datos del servidor utilizando una aplicación o una interfaz de usuario con la ayuda de DB2 para la base de datos IBMi. DB2 para IBMi ofrece características avanzadas como un modelo relacional y procesamiento de bases de datos en paralelo, lo que le brinda acceso y seguridad para sus datos.

Los archivos PDF de la información de la base de datos están disponibles para ver o imprimir.

El DB2 I de IBM tiene características en común con muchas otras implementaciones de DB2.

Para acceder fácilmente a ejemplos e información sobre DB2 y SQL, utilice el buscador de información de la base de datos.

DB2 para IBMi proporciona funciones de gestión de bases de datos, copias de seguridad y recuperación, consultas y seguridad.

Conclusión

Aquí, hemos detallado lo que debe saber sobre IBMi. Puede usar IBMi para la administración de bases de datos, aplicaciones web y móviles, etc. Pero, si le resulta difícil trabajar en IBMi, le recomendamos que use AppMaster, que es una de las mejores plataformas donde puede crear fácilmente aplicaciones web y móviles. aplicaciones

Es una plataforma sin código, pero la singularidad de esta plataforma es que puede generar el código fuente. Significa que no hay necesidad de permanecer en la plataforma. Puede tomar el código fuente cuando lo necesite. Aparte de eso, también puede escribir documentación técnica como lo hacen los desarrolladores. La velocidad de AppMaster para generar código es rápida; puede generar 22.000 líneas de código por segundo.