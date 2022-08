IBM Systems বিভাগ IBMi অপারেটিং সিস্টেম অফার করে। IBM PureSystems এবং IBM Power Systems উভয়েই চলমান, এটি একটি অপারেটিং সিস্টেম যা EBCDIC-এর উপর ভিত্তি করে। যদিও বিকাশকারীরা এখনও এটিকে আরও দক্ষ করার জন্য এটি নিয়ে কাজ করছেন, IBMi 2008 সালে চালু করা হয়েছিল। এটি আরও নির্ভরযোগ্য এবং অ্যাপ্লিকেশন সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় কারণ এটি উদ্যোগগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে।

1988 সালে, IBM তাদের হার্ডওয়্যারে চালানোর জন্য ডিজাইন করা তাদের প্রথম অপারেটিং সিস্টেম প্রকাশ করে। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে অপারেটিং সিস্টেম সফ্টওয়্যারটি পরে পরিবর্তিত হয় এবং IBM I OS i5/OS এবং OS/400 কে কোম্পানির প্রাথমিক অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে প্রতিস্থাপন করে। কর্পোরেট ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট মিডলওয়্যার এবং ডাটাবেস সহ, এটি একটি সমন্বিত ওএস। ব্যবসায়িক স্থিতিস্থাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে, IBM I IBM পাওয়ার সার্ভারগুলির জন্য ব্যতিক্রমী বৃদ্ধি প্রদান করতে পারে। ওএস বেশ কিছু অপারেশনাল এবং স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট সমস্যার সমাধান করে যা আগে ব্যবসায় সমাধান করা হয়নি। দুর্দান্ত অবকাঠামোর পাশাপাশি, এটি নিরাপত্তা এবং সম্মতি সরঞ্জামগুলিও আপগ্রেড করেছে।

IBMi কি জন্য ব্যবহার করা হয়?

IBMi অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। এটি এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে:

ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা

IBMi-এর জন্য একটি অন্তর্নির্মিত রিলেশনাল ডাটাবেস উপলব্ধ; এটি এখন IBM i-এর জন্য IBM Db2 নামে পরিচিত। নন-রিলেশনাল সিস্টেম/38 ডাটাবেস থেকে আসা, ডেটাবেসটি তৈরি করা হয়েছিল এবং রিলেশনাল মডেল এবং এসকিউএল-এর জন্য একটি অতিরিক্ত সুবিধা এবং সাহায্য হিসাবে আনা হয়েছিল। ডাটাবেস সমর্থন হল সেই নামটি যা লোকেরা আগে ডেটাবেসকে উল্লেখ করত কারণ এটির কোনও নির্দিষ্ট নাম নেই। এটিকে আইবিএম-এর অন্যান্য বাণিজ্যিক ডাটাবেস থেকে আলাদা করার জন্য, এটিকে 1994 সালে ডিবি2/400 নামকরণ করা হয়েছিল। এর ব্র্যান্ডিং সত্ত্বেও, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে IBM I-এর জন্য Db2 এর একটি সম্পূর্ণ আলাদা কোডবেস রয়েছে। অধিকন্তু, SLIC স্তর একটি বিকল্প বিকল্প নয়, এবং এটি IBMi-এর অপরিহার্য উপাদানগুলির মধ্যে একটি।

নেটওয়ার্কিং

একচেটিয়া IBM সিস্টেম নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের সাথে, IBMi TCP/IP নেটওয়ার্কিং সমর্থন করে। অতীতে, একটি টুইন্যাক্স কর্ড দ্বারা সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত IBM 5250 টার্মিনালগুলির মাধ্যমে IBM I সরঞ্জামগুলি অ্যাক্সেস এবং পরিচালনা করা হয়েছিল। আধুনিক IBM I সিস্টেমগুলি প্রায়ই 5250 টার্মিনাল এমুলেটরগুলির সাথে অ্যাক্সেসযোগ্য কারণ বিশেষায়িত টার্মিনাল হার্ডওয়্যার কম সাধারণ হয়ে উঠছে।

IBM দুটি পণ্য অফার করে যা IBMi-এর জন্য টার্মিনাল এমুলেটর হিসাবে কাজ করে:

জাভা-ভিত্তিক IBM I অ্যাক্সেস ক্লায়েন্ট সলিউশনের সাহায্যে, 5250 এমুলেশন Linux, macOS এবং Windows এ উপলব্ধ।

ওয়েব/মোবাইলের জন্য আইবিএম আই অ্যাক্সেসের মাধ্যমে একটি ওয়েব-ভিত্তিক 5250 এমুলেটর উপলব্ধ।

মুক্ত উৎস

IBM কিছু ওপেন সোর্স অ্যাপ্লিকেশন IBMi এ পোর্ট করেছে। RPM প্যাকেজ বিন্যাসটি সাধারণত IBM I-এর জন্য সফ্টওয়্যার বান্ডিল করতে ব্যবহৃত হয়, যা ওপেন-সোর্স, এবং YUM প্যাকেজ ব্যবস্থাপনা এটি ইনস্টল করতে ব্যবহৃত হয়। 5733-OPS প্যাকেজ, যা পূর্বে IBMi-তে ওপেন-সোর্স অ্যাপ্লিকেশন স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হত, YUM এবং RPM দ্বারা সফল হয়েছিল। IBMi-তে একটি ওপেন-সোর্স সফ্টওয়্যার পোর্ট করার প্রক্রিয়া সহজ করতে, PASE প্রায়শই স্থানীয় IBM I API- এর উপর ব্যবহার করা হয়।

IBMi-এর জন্য ওপেন সোর্স অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত:

পিএইচপি

জাভা

গিট

মাইএসকিউএল

পাইথন

রুবি, ইত্যাদি।

প্রোগ্রামিং

RPG, কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ, C, C++, Java, EGL, COBOL, এবং REXX হল কয়েকটি প্রোগ্রামিং ভাষা যা IBM IBMi-এর জন্য উপলব্ধ করে। Pascal, BASIC, PL/I, এবং Smalltalk-এর জন্য আগে কম্পাইলার পাওয়া যেত, কিন্তু সেগুলি অবসর নেওয়া হয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ এনভায়রনমেন্ট (ILE) ব্যবহার করে, C, C++, COBOL, RPG, এবং CL-এর মতো অন্য যেকোনো ILE ভাষায় লেখা প্রোগ্রামগুলিকে একক এক্সিকিউটেবলে বাঁধা যেতে পারে।

PASE এর কোড একটি AIX মেশিনে কম্পাইল করতে হয়েছিল যখন PASE প্রথম চালু হয়েছিল। এটিই একমাত্র নিষেধাজ্ঞা যা OS/400 V5R2-এ বাদ দেওয়া হয়েছিল যে সম্ভাবনার মধ্যে যে IBM XL কম্পাইলার স্যুট PASE-এর ভিতরে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর থেকে, PASE (GCC) অন্যান্য সমস্ত কম্পাইলার পোর্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

স্টোরেজ

কীভাবে আইবিএম আই স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট ফাংশন তা জানা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে কিভাবে ডিস্ক স্টোরেজ ইন্টিগ্রেটেড সার্ভারে বিতরণ করা হয়। একক-স্তরের স্টোরেজ নামে পরিচিত একটি প্রযুক্তি IBM I স্টোরেজ ব্যবস্থাপনার মূলে রয়েছে। একক-স্তরের স্টোরেজ হল একটি গ্রাউন্ড-ব্রেকিং স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন যা IBM Iকে ব্যতিক্রমী ডিস্ক I/O গতি প্রদান করে এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাজের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। IBMi সরাসরি কোনো ডিস্ক ড্রাইভার পরিচালনা করে না।

নিরাপত্তা

সিস্টেমের নিরাপত্তার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হল গোপনীয়তা, অখণ্ডতা এবং প্রাপ্যতা। সাইবার অপরাধী বা ব্যবসায় প্রতিযোগীদের মতো বাহ্যিক ঝুঁকিগুলি প্রায়শই সিস্টেম সুরক্ষার সাথে যুক্ত থাকে। তথাপি, একটি সু-পরিকল্পিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল অনুমোদিত সিস্টেম ব্যবহারকারীদের দ্বারা সংঘটিত সিস্টেম ত্রুটির বিরুদ্ধে ঘন ঘন সুরক্ষা। ভুল কী টিপলে ভাল নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ছাড়াই একটি সিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা মুছে ফেলা হতে পারে। সিস্টেম নিরাপত্তার মাধ্যমে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যেতে পারে।

একজন আইবিএম ডেভেলপার কী করেন?

আইবিএম ডেভেলপাররা আইবিএমআই-এর সাহায্যে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারে কারণ আমরা আইবিএমআই-এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি, যা বিকাশকারীরা প্রোগ্রামিং, নেটওয়ার্কিং, ডাটাবেস এবং এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিতে কাজ করতে পারে। IBM আরও ভাল দক্ষতার জন্য IBMi-তে ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বিকাশ করতে পারে।

আমি জন্য IBM যুক্তিযুক্ত উন্নয়ন স্টুডিও কি?

আপনি i এর জন্য IBM রেশনাল ডেভেলপমেন্ট স্টুডিও অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ ব্যবহার করে IBM I-এর জন্য ই-বিজনেস অ্যাপের সংখ্যা দ্রুত এবং সাশ্রয়ীভাবে বাড়াতে পারেন। প্রয়োজনীয় IBM I বিকাশের সরঞ্জামগুলি এই প্যাকেজের সাথে একটি অফারে একত্রিত করা হয়েছে।

আইবিএম এই কম্পাইলারগুলিতে অনেক কাজ করেছে। আপনি সহজেই IBM-এর অফিসিয়াল সাইটে IBMi-এর সাম্প্রতিক আপডেটগুলির সমস্ত বিবরণ খুঁজে পেতে পারেন, যার মাধ্যমে আপনি IBMi আপনার জন্য কীভাবে দরকারী এবং এতে কী কী বড় উন্নতি হয়েছে তা জানতে পারবেন।

IBM র্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্টুডিওর উপাদানগুলি আমি অন্তর্ভুক্ত করে

আইএলই আরপিজি

ILE COBOL

ILE C/C++

অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট টুলসেট (ADTS)

IBMi ডাটাবেস কি?

আপনি IBMi ডাটাবেসের জন্য DB2 এর সাহায্যে একটি অ্যাপ্লিকেশন বা একটি ব্যবহারকারী ইন্টারফেস ব্যবহার করে সার্ভার ডেটা অ্যাক্সেস এবং পরিচালনা করতে পারেন। IBMi-এর জন্য DB2 একটি রিলেশনাল মডেল এবং সমান্তরাল ডাটাবেস প্রক্রিয়াকরণের মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে, যা আপনাকে আপনার ডেটাতে অ্যাক্সেস এবং নিরাপত্তা দেয়।

ডাটাবেসের তথ্যের পিডিএফ ফাইলগুলি দেখতে বা মুদ্রণের জন্য উপলব্ধ।

IBM এর DB2 I-এর বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য DB2 বাস্তবায়নের সাথে মিল রয়েছে।

DB2 এবং SQL সম্পর্কে উদাহরণ এবং তথ্য সহজে অ্যাক্সেসের জন্য, ডেটাবেস তথ্য অনুসন্ধানকারী ব্যবহার করুন।

ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট, ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার, ক্যোয়ারী, এবং নিরাপত্তা ক্ষমতা সবই IBMi-এর জন্য DB2 দ্বারা সরবরাহ করা হয়।

উপসংহার

এখানে, IBMi সম্পর্কে আপনার যা জানা উচিত তা আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আপনি ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট, ওয়েব এবং মোবাইল বেস অ্যাপ্লিকেশন, ইত্যাদির জন্য IBMi ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু, যদি আপনি IBMi-তে কাজ করতে অসুবিধা বোধ করেন, আমরা আপনাকে AppMaster ব্যবহার করার পরামর্শ দিই, যেটি সেরা প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি যেখানে আপনি সহজেই ওয়েব এবং মোবাইল তৈরি করতে পারেন। অ্যাপ্লিকেশন

এটি একটি নো-কোড প্ল্যাটফর্ম, তবে এই প্ল্যাটফর্মের অনন্যতা হল আপনি সোর্স কোড তৈরি করতে পারেন। মানে প্লাটফর্মে থাকার দরকার নেই। আপনার প্রয়োজন হলে আপনি সোর্স কোড নিতে পারেন। তা ছাড়া, এটি বিকাশকারীদের মতো প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশনও লিখতে পারে। অ্যাপমাস্টার থেকে কোড তৈরি করার গতি দ্রুত; এটি প্রতি সেকেন্ডে 22,000 লাইন কোড তৈরি করতে পারে।