De IBM Systems divisie biedt het IBMi besturingssysteem aan. Het draait op zowel IBM PureSystems als IBM Power Systems en is een besturingssysteem dat is gebaseerd op EBCDIC. Hoewel ontwikkelaars er nog steeds aan werken om het efficiënter te maken, werd IBMi in 2008 geïntroduceerd. Het is betrouwbaarder en essentieel voor toepassingsondersteuning omdat het ontwikkeld is voor ondernemingen.

In 1988 bracht IBM zijn eerste besturingssysteem uit, ontworpen om op hun hardware te draaien. Naarmate de technologie vorderde, veranderde later ook de besturingssysteemsoftware, en het IBM I OS verving i5/OS en OS/400 als het primaire besturingssysteem van het bedrijf. Met specifieke middleware en databases voor zakelijk gebruik is het een geïntegreerd OS. In termen van zakelijke veerkracht kan IBM I uitzonderlijke groei bieden voor IBM Power-servers. Het OS pakt verschillende operationele en opslagbeheerproblemen aan die voorheen niet in het bedrijfsleven werden aangepakt. Samen met een geweldige infrastructuur heeft het ook verbeterde beveiligings- en compliance-tools.

Waar wordt IBMi voor gebruikt?

Er zijn verschillende toepassingen van het IBMi besturingssysteem. Het kan gebruikt worden voor:

Database beheer

Er is een ingebouwde relationele database voor IBMi; die staat nu bekend als IBM Db2 voor IBM i. Afkomstig van de niet-relationele System/38 database, werd de database ontwikkeld en gebracht als extra voordeel en hulp voor het relationele model en SQL. De database-ondersteuning was de naam die men eerder gebruikte om naar de database te verwijzen, aangezien deze geen vaste naam heeft. Om het te onderscheiden van IBM's andere commerciële databases kreeg het in 1994 de naam DB2/400. Ondanks de naamgeving heeft Db2 voor IBM I een geheel andere codebase dan Db2 op andere platforms. Bovendien is de SLIC-laag geen alternatief, en is het een van de essentiële onderdelen van IBMi.

Netwerken

Samen met de exclusieve IBM Systems Network Architecture ondersteunt IBMi TCP/IP networking. In het verleden werd IBM I apparatuur benaderd en beheerd via IBM 5250 terminals die met een twinax kabel op het systeem waren aangesloten. Moderne IBM I systemen zijn vaak toegankelijk met 5250 terminal emulators omdat gespecialiseerde terminal hardware steeds minder voorkomt.

IBM biedt twee producten die dienen als terminal emulators voor IBMi:

Met behulp van de op Java gebaseerde IBM I Access Client Solutions is 5250-emulatie beschikbaar op Linux, macOS en Windows.

Een webgebaseerde 5250-emulator is beschikbaar via IBM I Access for Web/Mobile.

Open Source

IBM heeft een aantal open-source toepassingen geport naar IBMi. Voor het bundelen van open-source software voor IBM I wordt meestal het RPM-pakketformaat gebruikt, en voor de installatie daarvan wordt het YUM-pakketbeheer gebruikt. Het 5733-OPS pakket, dat vroeger werd gebruikt om open-source toepassingen op IBMi te implementeren, is opgevolgd door YUM en RPM. Om het porten van open-source software naar IBMi gemakkelijker te maken, wordt vaak PASE gebruikt boven de native IBM I API's.

De open-source toepassing voor IBMi omvatten:

PHP

JAVA

Git

MySQL

Python

Ruby, enz.

Programmering

RPG, Control Language, C, C++, Java, EGL, COBOL en REXX zijn slechts enkele van de programmeertalen die IBM beschikbaar stelt voor IBMi. Voor Pascal, BASIC, PL/I en Smalltalk waren er vroeger compilers beschikbaar, maar die zijn sindsdien niet meer in gebruik. Met behulp van de Integrated Language Environment (ILE) kunnen programma's die zijn geschreven in andere ILE-talen en in C, C++, COBOL, RPG en CL in één executable worden samengevoegd.

Toen PASE voor het eerst werd geïntroduceerd, moest de code op een AIX machine worden gecompileerd. Dit was de enige beperking die in OS/400 V5R2 kwam te vervallen omdat de IBM XL compiler suite efficiënt gebruikt kon worden binnen PASE. Sindsdien wordt PASE (GCC) gebruikt voor het porten van alle andere compilers.

Opslag

Als u weet hoe IBM I storage management functioneert, begrijpt u hoe disk storage over geïntegreerde servers wordt verdeeld. Een technologie die bekend staat als single-level storage vormt de kern van IBM I storage management. Single-level storage is een baanbrekend storage management ontwerp dat IBM I voorziet van uitzonderlijke disk I/O snelheid en de benodigde hoeveelheid administratief werk aanzienlijk vermindert. IBMi beheert geen enkele disk driver rechtstreeks.

Beveiliging

De drie belangrijkste doelstellingen van de beveiliging van het systeem zijn vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Externe risico's zoals cybercriminelen of concurrenten in het bedrijfsleven worden vaak in verband gebracht met de beveiliging van het systeem. Niettemin is het grootste voordeel van een goed ontworpen beveiligingssysteem de frequente bescherming tegen systeemfouten van geautoriseerde systeemgebruikers. Het indrukken van een verkeerde toets kan leiden tot het wissen van cruciale gegevens op een systeem zonder goede beveiligingsfuncties. Dit soort ongelukken kan via systeembeveiliging worden voorkomen.

Wat doet een IBM-ontwikkelaar?

IBM ontwikkelaars kunnen verschillende taken uitvoeren met behulp van IBMi zoals we hebben besproken de functies van IBMi, die de ontwikkelaars kunnen werken aan de programmering, netwerken, database, en andere functies van het. IBM kan web en mobiele toepassingen ontwikkelen op IBMi voor een betere efficiëntie.

Wat is IBM Rational Development Studio voor I?

U kunt snel en betaalbaar het aantal e-business apps voor de IBM I uitbreiden met het IBM Rational Development Studio applicatiepakket voor i. De essentiële IBM I ontwikkeltools zijn met dit pakket in één aanbod gecombineerd.

IBM heeft veel aan deze compilers gewerkt. Op de officiële site van IBM kunt u gemakkelijk alle details vinden over de laatste updates van IBMi. Daar kunt u zien hoe IBMi nuttig voor u is en welke belangrijke verbeteringen het heeft ondergaan.

De componenten van IBM Rational Development Studio for i zijn onder andere

ILE RPG

ILE COBOL

ILE C/C++

Application Development ToolSet (ADTS)

Wat is de IBMi database?

Met behulp van de DB2 for the IBMi-database kunt u servergegevens benaderen en beheren via een applicatie of een gebruikersinterface. DB2 voor IBMi biedt geavanceerde functies zoals een relationeel model en parallelle databaseverwerking, waardoor u toegang krijgt tot en veiligheid krijgt voor uw gegevens.

De PDF-bestanden van de database-informatie zijn beschikbaar om te bekijken of af te drukken.

IBM's DB2 I heeft kenmerken gemeen met tal van andere DB2-implementaties.

Voor eenvoudige toegang tot voorbeelden en informatie over DB2 en SQL gebruikt u de Database informatiezoeker.

Databasebeheer, back-up en herstel, query's en beveiligingsmogelijkheden worden allemaal geleverd door DB2 voor IBMi.

Conclusie

Hier hebben we uitgewerkt wat u moet weten over IBMi. U kunt IBMi gebruiken voor databasebeheer, web- en mobiele toepassingen, enz. Maar als u het moeilijk vindt om op IBMi te werken, raden wij u aan om AppMaster te gebruiken, een van de beste platforms waar u gemakkelijk web- en mobiele toepassingen kunt maken.

Het is een no-code platform, maar het unieke van dit platform is dat u de broncode kunt genereren. Het betekent dat u niet op het platform hoeft te blijven. U kunt de broncode nemen wanneer u die nodig hebt. Daarnaast kan het ook technische documentatie schrijven zoals ontwikkelaars dat doen. De snelheid van AppMaster om code te genereren is snel; het kan 22.000 regels code per seconde genereren.