Google Play Store ve Apple App Store gibi mobil mağazalarda bir uygulama geliştirmek ve yayınlamak, mobil uygulama geliştirme ve başarılı olma savaşının yalnızca yarısıdır. Pazarlama, herhangi bir uygulamanın başarısında kritik bir rol oynar. İnternette bulunan uygulamaların sayısı çok fazla olduğundan, mobil uygulamanızı pazarlamaya odaklanmanız her zamankinden daha önemli hale geldi.

İstatistikler , Google Pay'deki Android uygulama sayısının 3,3 milyon olduğunu, iOS Store'da ise 2,2 milyon uygulama olduğunu gösteriyor. 2021'de 143.6 milyardan fazla uygulama ve oyun indirildi . Bu nedenle, mobil uygulama endüstrisinde çok fazla rekabet olduğu açıktır, bu nedenle hedef kitlenize ulaşmak için modern markalaşma stratejilerini kullanmalısınız. En önemli adımlardan bazılarına aşina olmak istiyorsanız, bunları uygulama başlatıldıktan sonra atmalısınız.

Bir Mobil Uygulama Başlatıldıktan Sonra Ne Yapmalı?

Uygulama mağazalarında bir uygulama başlattıktan sonra, hedef kitleye ulaşmak ve sadık müşteriler kazanmak için markalaşmasına odaklanmanız gerekir. Uygulamanızı uygulama mağazalarında başlattıktan hemen sonra atmanız gereken belirli adımları tartışmadan önce, uygulama sonrası başlatma stratejilerinin önemine aşina olalım.

Uygulama Sonrası Lansman Stratejilerinin Önemi

Uygulama mağazalarında yeni bir uygulama başlatmak da dahil olmak üzere her tür projede başarının anahtarı planlamadır. Markalaşma olmadan geleneksel bir fiziksel mağaza açmayacağınız gibi, dijital varlıklarınızı da uygulamalar gibi pazarlamak önemlidir.

Yerel bir uygulamayı uluslararası pazara taşırken uygulama başlatma stratejileri de önemlidir. Koşul ne olursa olsun, rekabette öne çıkmak ve yeni kullanıcıları çekmek için uygun uygulama pazarlaması şarttır.

Uygulamanızın hedef kitleye ulaşmasını istiyorsanız etkili pazarlama stratejileri uygulamak için şu adımları izlemelisiniz:

1. Adım - Uygulamanın Açılış Sayfasını Ayarlayın

Yeni uygulamanız için bir web sitesi oluşturmak, işletmenizi pazarlamanın en güvenilir ve uygun maliyetli yöntemlerinden biridir. Marka bilinirliği oluşturmanıza ve çeşitli pazarlama kanalları aracılığıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Mobil uygulamanız için bir açılış sayfası oluşturmanın iyi yanı, onu uygulamanızı başlatmadan önce ve sonra pazarlamak için kullanabilmenizdir. Mobil uygulamanın bir hakkında sayfası ve ekran görüntüleri eklemelisiniz. Mobil uygulama tamamen geliştirildiğinde ve çekici bir arayüze sahip olduğunda, kullanıcı deneyimini göstermek için uygulamanın bir videosunu ekleyebilirsiniz.

Yeni potansiyel kullanıcıların mobil uygulamanızdan etkilenmesi için müşterilerden gelen bazı olumlu yorumları açılış sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Uygulamanızın beta testiyle ilgilenen kullanıcıların kolayca kaydolabilmesi için bir posta listesi kayıt seçeneğine sahip olmalıdır.

Web sitenizde bir blog varsa, bu, sayfaya organik trafik çekmenize ve bir topluluk oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ancak, herkesin tam teşekküllü bir web sitesini ve bir mobil uygulamayı yönetmek istememesi anlaşılabilir, bu nedenle basit bir açılış sayfası oluşturmayı da seçebilirsiniz.

2. Adım - Dijital Pazarlama Stratejilerini Kullanın

Dijital pazarlama, her tür işletme ve şirketin önemli bir parçası haline geldi. Tüm dünyada büyük popülariteye ve yüksek kullanıma sahip olan uzun bir sosyal medya platformları listesi var.

Bu nedenle, sosyal medya pazarlama stratejileri ile daha geniş bir kitleye ulaşmak için Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi çeşitli platformlarda güçlü bir sosyal medya varlığına sahip olmak önemlidir. Aynı zamanda uygun fiyatlı bir pazarlama şeklidir çünkü sosyal medyayı doğru kullandığınızda insanların sizi organik olarak bulma şansı yüksektir.

Sosyal medya, yeni kullanıcılara ulaşmanın yanı sıra, mevcut kullanıcıları uygulamanızın en son özellikleri ve güncellemeleri hakkında bilgilendirmek için de yararlıdır. Etkili pazarlama stratejileri, müşteri katılım oranını artırmanıza yardımcı olur.

Sosyal medya platformlarından en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, marka ve mobil uygulama için belirli bir isme karar verir vermez sosyal medya kollarınızı ve hesabınızı kaydettirmelisiniz.

Sosyal medyayı, kullanıcılardan geri bildirim ve inceleme almak ve bir sonraki güncellemenizde uygulamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, sosyal medyadan gelen veriler, hedef kitlenizi anlamanız ve uygulamanın işlevlerini iyileştirmeniz açısından önemlidir. Sosyal medya hesaplarınızın, kullanıcıların uygulamayı kolayca indirebilecekleri açılış sayfasına ve mobil mağazalara bağlı olduğundan emin olun.

3. Adım - App Store Optimizasyonu (ASO)

App Store Optimizasyonu (ASO ), bir organik pazarlama şeklidir. ASO stratejilerini uygulamanın amacı, mobil uygulamalarınızın uygulama mağazalarında görünürlüğünü ve çekiciliğini artırmak ve indirme sayınızı artırmaktır.

Günümüzde, yeni geliştirilen uygulamaların mobil mağazalarda iz bırakması için ASO gerekli hale geldi. Aksi takdirde, uygulama mağazasında bir mobil uygulama yayınlandığında, uzun mobil uygulama ve oyun listesinde kaybolma olasılığı yüksektir.

ASO, arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almak için bazı hedef anahtar kelimeler ve yüksek kaliteli resimler kullanmanız gereken arama motoru optimizasyonuna benzer. ASO'nun en iyi uygulamalarını uyguladığınızda, çok sayıda insanı organik olarak çekebilecek ve dönüşüm oranınızı da artırabileceksiniz.

4. Adım - Uygulama Pazarlama ve Analiz Yazılımını Kullanın

Veri, dijital çağın para birimidir. Mobil uygulamanızın müşterilere çekici gelmesini sağlamak için kapsamlı veri analizi yoluyla çeşitli metrikleri dikkate almak önemlidir. Modern pazarlama ve analiz araçları, mükemmel marka bilinci oluşturma ve pazarlama stratejilerini kullanmanızı sağlamak için bir uygulamayı ve açılış sayfasını farklı metriklere göre analiz edebilir.

Uygulama mağazalarında bir uygulama başlattıktan sonra, şirketinizin ilerleme düzeyini yakalamak için güçlü uygulama pazarlama ve analiz yazılımları kullanmaya başlamalısınız. Sonuç olarak, farklı metrik setlerini analiz etmek, pazarlama kampanyalarınızı geliştirmenizi ve uygulamanıza daha fazla insanı çekmenizi kolaylaştıracaktır.

Pazarlama ve analiz yazılımı, uygun veri içgörülerini kullanarak kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları tasarlamak ve yürütmek için de önemlidir. Kişiselleştirilmiş pazarlamanın başarısı, genel kampanyalardan çok daha fazlasıdır.

Adım 5 - Geri Bildirimi Değerlendirin

Uygulama kullanıcılarının geri bildirimlerini dikkate almak, uygulama başlatıldıktan sonra atılması gereken en önemli adımlardan biridir. İlk uygulayıcılara uygulama hakkında ne düşündüklerini ve belirli işlevsellik ve genel kullanıcı arayüzü açısından hangi iyileştirmeleri görmek istediklerini doğrudan sorabilirsiniz. Uygulama derecelendirmelerine ve pazarlama ölçümlerine güvenmek, uygulamanızı daha fazla kişiye tanıtmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca, kullanıcıların uygulamanızı nasıl kullandığını analiz edin. Kullanıcıların, özellikleri beklentilerinizden farklı şekilde kullanmaya başlaması mümkündür. Müşterilerin uygulamadan memnun kalmasını sağlamak için uygulama geri bildirimlerini ve uygulama mağazalarındaki incelemeleri yakından takip edin.

İncelemeleri toplamak ve geri bildirimleri analiz etmek, uygulamanın kritik başarı ölçütlerini değerlendirmenize ve doğru yolda olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olacaktır. Bu tür verileri yeni kullanıcıları çekmek ve mevcut müşterileri memnun etmek için kullanabilirsiniz.

Birçok kullanıcı, uygulamayı derecelendirmelerine göre de değerlendirir. Bu nedenle, uygulama mağazalarında yüksek puanları korumak için kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate aldığınızdan emin olun.

Müşterilerin geri bildirimlerine dikkat etmek, aynı zamanda beta testçilerinin veya ilk kullanıcıların bir uygulamada bildirdiği hataların kaldırılması anlamına da gelir. Uygulama herhangi bir ciddi aksaklıkla karşılaşırsa, kullanıcı muhtemelen uygulamayı kullanmayı bırakacaktır. Bu nedenle, maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için her türlü hata ve aksaklıktan mümkün olan en kısa sürede kurtulmak önemlidir.

Çözüm

Bu adımlar, uygulama geliştirme ve markalaşmanın sürekli bir süreç olduğu gerçeğine işaret ediyor. Hedef kitleye ulaştığından emin olmak için kritik mobil uygulama metriklerini takip etmelisiniz. Tüm bu süreçten bıkmayacağınızdan emin olmak için, hızlı ve verimli bir şekilde web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmak için AppMaster gibi kodsuz uygulama oluşturuculara güvenmelisiniz.

AppMaster, sürükle ve bırak özelliklerine ve AI tarafından oluşturulan verimli bir arka uca sahip bir uygulama oluşturmanıza izin vererek tüm geliştirme sürecini hızlandırır. Geliştirme süreci hızlı bir şekilde tamamlanacağından ve uygulama markalama ve pazarlamaya odaklanmak için daha fazla zamana, enerjiye ve kaynağa sahip olacağından, sonuçta uygulamanızı başarılı hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Uygulama Sonrası Lansman Stratejileri Hakkında SSS

İnsanlar, bir uygulama geliştirebilecekleri farklı yolların çok iyi farkındalar. Bununla birlikte, mobil mağazalarda kullanıma sunulduktan sonra uygulama markalama ve pazarlama stratejilerinin uygulanması söz konusu olduğunda hala iyileştirme için çok yer var.

Uygulama sonrası başlatma stratejileriyle ilgili sık sorulan sorular şunlardır:

App Store'dan bir uygulamayı nasıl başlatırım?

Aylık uygulama indirme sayısı çok fazla olduğundan, hedef kitleye ulaşmak için mevcut tüm kaynakları ve stratejileri kullanmanız gerekir. Bir uygulamayı mobil mağazalarda başlatmak ve markalamak, yeni geliştiriciler için oldukça bunaltıcı olabilir.

Bununla birlikte, AppMaster olarak görsel programlama, AI tarafından oluşturulan güçlü bir arka uç ile kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

App Store'dan bir uygulama başlatmayla ilgili önemli adımların özeti aşağıdadır:

Bir Geliştirici Hesabı kaydedin. Geliştirme Hesabınızı Tüccar Hesabınıza bağlayın. Bir mobil uygulama geliştirin. APK derlemesini Uygulama Sürümüne yükleyin. Uygun içerik derecelendirmeleri sağladığınızdan emin olun. Fiyat ekleyin. Uygulamanızı App Store'da başlatmak için sürümü onaylayın.

Yeni bir uygulama lansmanını nasıl duyurursunuz?

Bir uygulamayı başlattığınızı duyurmanın birçok farklı yolu vardır. Bunu iyi hazırlanmış bir e-posta veya sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla yapabilirsiniz. Lansman stratejileri, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmenize yardımcı olacaktır. İnsanların uygulamanızla ilgilenmesini sağlamak için çekici resimler ve videolar kullandığınızdan emin olun.

Bir uygulamayı başlatmak ücretsiz mi?

Bir uygulamayı geliştirmek ve başlatmak için harcamanız gereken belirli bir miktar para yoktur. Ancak hem Apple hem de Google Play Store'un belirli ücretleri vardır. Uygulamanızı yüklemek için Uygulama Geliştirici Programına ihtiyacınız olacak. Yılda 99 dolara mal oluyor. Apple Geliştirici Programına kaydolduktan sonra App Store Connect'e erişebilecek ve uygulamalarınızı yönetebileceksiniz. Öte yandan, Google Play Console'un kayıt sırasında tek seferlik 25 ABD doları maliyeti vardır. Her iki platforma da bağlandıktan sonra mobil uygulamanızı kolayca yayınlayabilir ve başlatabilirsiniz.