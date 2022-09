¿Está deseando crear su aplicación de seguimiento de períodos con tecnología sin código? En caso afirmativo, esta guía podría ser para usted. El mercado actual es donde mandan las aplicaciones móviles. Con el uso cada vez mayor de teléfonos móviles a diario, todo el mundo tiene acceso instantáneo a cualquier tipo de aplicación al alcance de la mano. Desde el reloj hasta la cámara, el entretenimiento, las listas de tareas diarias, los juegos, la educación y la atención médica, todos los tipos de aplicaciones están disponibles con muchas funciones para competir. En un momento en que las vidas y las rutinas diarias se han vuelto ocupadas, las aplicaciones móviles pueden ofrecer soluciones instantáneas y accesibles para los usuarios finales según sus necesidades, razón por la cual son tan populares.

Las aplicaciones de seguimiento de períodos son más que una aplicación

Las aplicaciones móviles son las que lideran el mercado cuando se trata de atención médica. La mayoría de las personas no tienen tiempo en sus apretadas agendas para cuidar su salud. Las diferentes aplicaciones relacionadas con la salud les recuerdan y les ayudan a mantener su atención médica al día. Por ejemplo, la aplicación de recordatorio de agua recuerda al usuario que debe beber agua a lo largo del día. La aplicación de ejercicios ayuda a los usuarios a hacer ejercicios diarios en casa según su nivel de comodidad. Algunas de las aplicaciones ayudan a llevar un registro de las calorías que consume. Del mismo modo, algunas aplicaciones relacionadas con la salud son específicas de género, como las aplicaciones de seguimiento del período de atención médica de la mujer que ayudan a rastrear las fechas precisas de los rastreadores del período y la salud menstrual.

Femtech - tecnología para la salud de la mujer

Femtech es un término que significa un tipo de tecnología que ayuda a las mujeres de alguna manera, especialmente desde una perspectiva de salud, por lo que las aplicaciones de seguimiento preciso del período son el tipo de femtech que son beneficiosas para la atención médica de las mujeres. Femtech se introdujo por primera vez en el mercado por Ida Tin, directora ejecutiva, directora ejecutiva y fundadora de una de las tres principales aplicaciones de seguimiento del período, Clue.

Por lo tanto, femtech se dirige a cualquier generación que tenga como objetivo mejorar el estado físico y la vida de las mujeres. Por lo tanto, las aplicaciones de seguimiento de períodos también se incluyen en esta amplia categoría. También es emocionante que, además de las mujeres, esas aplicaciones también puedan ser utilizadas por sus médicos. Las estadísticas presentadas con la ayuda del uso de esas aplicaciones permiten a las médicas tener un mayor conocimiento del estado físico de sus pacientes. Es posible que la pareja haya deseado ayudar a su relación a través de estas aplicaciones.

¿Cómo ayudan las aplicaciones de seguimiento del período a la salud de las mujeres?

Como muchas mujeres en el mercado, si ya usa aplicaciones precisas de seguimiento del período, debe haber conocido sus beneficios y cómo le ha ayudado. Pero, si es nuevo en esto y está buscando una razón para comenzar a usarlo o está confundido acerca de si usar la aplicación de seguimiento del período de salud de la mujer o no. La respuesta simple es que es beneficioso para las mujeres en todos los sentidos. El uso de aplicaciones de seguimiento del período para realizar un seguimiento de su período le permitirá realizar un seguimiento no solo de su período, sino que también le permitirá comprender mejor su propio cuerpo.

Un rastreador de períodos no es solo una aplicación, sino más que eso. Ayuda a realizar un seguimiento de la atención médica general de las mujeres, y la aplicación proporciona rastreadores precisos del período que brindan información sobre sus cambios de humor, hormonas, seguimiento del período de fertilidad, control de la natalidad, etc.

Una buena aplicación de seguimiento del período para mujeres ayuda a realizar un seguimiento de lo siguiente:

Cuidado de la salud de la mujer

salud menstrual

Rastreadores de período precisos

Seguimiento del período de fertilidad

Controles de la natalidad

Cambios de humor

Patrones de sueño

Dolor relacionado con el período (dismenorrea)

Recordatorio de medicamentos

Vida sexual

anticonceptivos

Los antojos de alimentos

Ejercicio

Flujo vaginal

Días de ovulación

Los rastreadores de períodos ayudan con el análisis de un ciclo y una variedad de factores relacionados. La mayoría de los rastreadores tienen una cuenta regresiva y una representación gráfica de los datos relacionados con sus períodos e información relacionada, lo que facilita la comprensión y el uso del usuario final.

¿Cuál es la mejor aplicación para el seguimiento del período?

En el mercado de aplicaciones, hay disponible una amplia variedad de aplicaciones de seguimiento de períodos como cualquier otra aplicación. Muchos de ellos comparten algunas características comunes y difieren en algunas cosas que los hacen únicos de los demás. Algunas son gratuitas, otras tienen algunas funciones pagas y el resto de la aplicación es gratuita. A continuación se muestra la lista de las principales aplicaciones de seguimiento de 5 períodos disponibles en el mercado que tienen la mejor tasa de descarga y experiencia de usuario:

Flo

Este es el mejor del mercado y uno de los rastreadores de salud para mujeres más utilizados con una versión gratuita y premium para usuarios de iOS y Android. La versión gratuita tiene todos los elementos básicos imprescindibles para un rastreador de actividad física para mujeres, incluido el flujo de períodos, cambios de humor, flujo vaginal y predicciones de ovulación para mujeres dispuestas a concebir. Sin embargo, la versión premium contiene atención al cliente y comparte el enfoque más personalizado del rastreador.

Clave

El siguiente en la lista es Clue. Esta nuevamente tiene la versión gratuita y premium y no es solo las aplicaciones de seguimiento del estado físico de las mujeres, sino un control de la natalidad o un seguimiento del embarazo con un historial de atención médica menstrual de las mujeres. Pero durante el seguimiento del período, realiza un seguimiento de la A a la Z de los cambios que su cuerpo percibe desde las migrañas hasta qué tan intenso es el flujo de su período.

mujerfitr

El tercero en la lista de rastreadores de períodos es FitrWoman. Es mejor para las mujeres que son amantes del fitness y les encanta participar en actividades físicas con más frecuencia. Con un rastreador de períodos, esta aplicación contiene consejos de nutrición, seguimiento de calorías y fitness para mujeres durante las fases de su período. Por lo general, es gratuito para usted en ambas versiones de la aplicación, y puede comprar FitrCoach con él si desea tener la orientación de un entrenador de fitness femenino.

Resplandor

Otro rastreador de períodos popular es Glow. No solo informa y realiza un seguimiento de la salud menstrual de las mujeres y la ovulación. Aún así, tiene características adicionales más inteligentes, que incluyen el seguimiento de sus síntomas físicos y mentales y su actividad sexual, evitar el embarazo o intentar quedar embarazada, incluso el seguimiento de la fertilización in vitro (FIV) y otros tratamientos de fertilidad, etc. Por lo general, es gratuito para usted en ambos versiones de la aplicación, y una versión premium tiene artículos basados en conocimientos, soporte y mensajes personales si desea orientación experta.

Víspera

La última en la lista es Eve, que también presenta Glow. Mejora el seguimiento de los síntomas del período y la actividad sexual con representación gráfica. Con Eve puede obtener acceso comunitario donde puede discutir y compartir sus experiencias sobre la salud y los períodos. De esta manera, las personas pueden aprender unas de otras de una mejor manera. Por lo general, es gratis para usted en ambos tipos de aplicaciones.

Las mejores aplicaciones de seguimiento del período

La mejor aplicación de seguimiento del período no es una, pero generalmente depende de su preferencia individual. Por lo tanto, puede variar de persona a persona. Algunas aplicaciones pueden parecerle más fáciles de usar que otras. Además, también depende de las funciones que le gustaría tener en su aplicación de seguimiento de períodos.

En términos generales, dos aplicaciones son las claras ganadoras en función de su recuento de usuarios activos, y la aplicación más confiable proporciona resultados precisos. Según las encuestas y afirmaciones, los dos rastreadores de períodos más populares son Flo y Clue. Las aplicaciones de período tienen millones de usuarios para realizar un seguimiento de sus ciclos. Sin embargo, Flo es la más popular, con más de 43 millones de usuarios activos. El siguiente en la línea es Clue, que tiene usuarios activos de alrededor de 12 millones cada mes y en aumento.

¿Puedo crear mi propia aplicación móvil para hacer un seguimiento de mis periodos?

La respuesta es sí; usted puede, y ¿adivina qué? No tienes que ser un programador para hacer eso. ¿No son buenas noticias? Con una plataforma sin codificación como AppMaster, ahora es muy fácil para cualquier persona crear todo tipo de aplicaciones sin problemas. Las plataformas sin código como AppMaster permiten la creación de todo tipo de aplicaciones web y aplicaciones móviles. También puede registrarse en AppMaster y crear sus aplicaciones para el seguimiento del período. Sin embargo, suponga que necesita desarrollar una aplicación móvil tradicional para realizar un seguimiento de sus períodos. En ese caso, se hará a través de la codificación, lo que requiere un conocimiento completo de los lenguajes de programación y un equipo de desarrolladores. El desarrollo de aplicaciones móviles tradicionales llevará mucho tiempo y será costoso en comparación con las plataformas sin código como AppMaster.

¿Cómo creo una aplicación de Android para el seguimiento del período?

El seguimiento del período o cualquier tipo de aplicación de Android se puede crear con la ayuda de Android Studio. El desarrollo requiere algunos conocimientos de codificación de Java y/o Kotlin. Kotlin es un lenguaje que se usará en más del 60 % de las aplicaciones de Android en la actualidad, ya que es más productivo, seguro y requiere menos tiempo para un desarrollador y un usuario final. Pero si es nuevo en el desarrollo de aplicaciones, cambie a plataformas sin código como AppMaster. Para crear aplicaciones de Android para el seguimiento del período, siga estos pasos:

Instale y ejecute Android Studio en el escritorio

Iniciar un nuevo proyecto

Haga clic en la actividad básica en lugar de la predeterminada

Nombre sus aplicaciones a ser creadas

Seleccione el idioma como Kotlin (también puede seleccionar Java si tiene experiencia y conocimiento)

Luego haga clic en finalizar y comience a construir a través de un editor visual

¿Cómo haces tu rastreador de períodos?

Crear su propio rastreador de períodos y lanzarlo al mercado es mejor y más fácil con plataformas sin código como AppMaster. Son los mejores para todos, los desarrolladores y los no desarrolladores. Además, son rentables y efectivos en el tiempo. Con AppMaster, puede crear y comercializar fácilmente su rastreador de períodos sin problemas. Sin embargo, a continuación se enumeran las características que debe incluir su registro de períodos. Algunos son básicos y deben incluirse; el resto son avanzados u opcionales según su gusto.

Características básicas del rastreador de períodos

Las características imprescindibles de las aplicaciones de seguimiento del período son:

Un perfil básico de salud contiene

Años

Peso

Altura

alergias

Adicciones

Fecha del período

Información del período

Información de actividad sexual

Ciclo menstrual:

Seguimiento

Días al siguiente ciclo

Registro de síntomas

Registro de ciclo

Duración del ciclo

cambios de peso

Registro de actividad durante el ciclo

Registro de estado de ánimo

Notificaciones push para

Período próximo

Entradas de registro diarias

Siguiente fase del ciclo

Ingrese el estado de ánimo

tiempo de medicación

Ovulación

Fertilidad

Sugerencias y Consejos

síndrome premenstrual

Información médica

Consejos diarios de salud

Representaciones gráficas de

Ciclo menstrual

Fertilidad

Ovulación

Síntomas

Vinculación con

Rastreadores de fitness para mujeres

Redes sociales

Funciones avanzadas del rastreador de períodos

Las características opcionales de una aplicación de seguimiento del período antes de su lanzamiento al mercado son:

Un perfil de salud detallado que incluye detalles de salud detallados y una encuesta o una opción para omitir el registro y usar la aplicación.

Un enfoque de dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión / registrarse o iniciar sesión con las redes sociales o Google.

Fácil cambio de pantalla entre opciones como la incorporación.

El calendario de fertilidad da predicciones de ovulación y fecha del período.

Alerta de posibles problemas de salud por los síntomas y determina las condiciones que los generan.

Compartir detalles con las parejas para que puedan saber sobre la menstruación, el síndrome premenstrual, la ovulación y la fertilidad.

Una comunidad en la que los usuarios pueden compartir sus experiencias, síntomas y problemas con otros usuarios de la aplicación para obtener diferentes ideas y comentarios. También se vinculará con sitios de redes sociales y generará una mejor participación de los usuarios.

Consulta digital para el problema del usuario por parte de un profesional de la salud donde el usuario puede compartir sus síntomas e inquietudes y obtener su consulta experta por video o llamada de voz.

Función de cuenta regresiva del nacimiento del bebé, donde los usuarios pueden realizar un seguimiento de su semana de embarazo.

Reciba información personalizada basada en los síntomas del usuario.

Generación de informes mensuales de salud.

Como propietario de una aplicación, puede aumentar la popularidad de su aplicación con la función de recomendación y obtención, en la que los usuarios actuales recibirán algún obsequio si recomiendan aplicaciones a otros.

Costo de construir su propio rastreador de períodos

El costo de una aplicación no se puede determinar con exactitud, ya que se basa en varios factores y también dependerá de las características que desee incluir en su aplicación. Para dar una estimación aproximada del costo de la aplicación de seguimiento del período (tanto Android como iOS), si contiene las funciones básicas, será alrededor de 30k - 45k USD . Si se incluyen las funciones avanzadas, el costo también se incrementará a aproximadamente 50k-65k USD . Este costo es para la creación de aplicaciones tradicionales a través de la codificación.

Si está creando una aplicación de seguimiento del período mediante el método tradicional de desarrollo, el costo será el triple o más que en una plataforma sin código como AppMaster , ya que hay muchos factores involucrados, a saber:

Es posible que necesite contratar tarifas de desarrollador por hora o como un pago fijo del proyecto, además se necesitará más de un desarrollador ya que las aplicaciones no se crean en un solo idioma sino en una combinación de muchos lenguajes de programación.

Costo de diseño de la aplicación por un diseñador

Costo de las funciones pagas

Número de plataformas

Si está creando una aplicación de seguimiento del período sin código a través de AppMaster, el costo será menos de la mitad e incluirá casi todas las funciones de su agrado. El costo será menor si solo puede usar AppMaster y no hay ningún desarrollador involucrado. Puede obtener su cotización personalizada ahora de AppMaster.

¿Cómo gana dinero la aplicación de seguimiento del período?

Según la investigación , los ingresos generales de la industria de la salud de la mujer en línea alcanzarán alrededor de 75 mil millones de dólares para fines de 2025 .

La tecnología Femtech permite a las mujeres ser responsables de su salud, alma y cuerpo femeninos. Además, permite que las mujeres accedan y realicen un seguimiento de los problemas de salud de sus mujeres fácilmente con la ayuda de la tecnología. Incluso dentro de la clasificación de aplicaciones de salud de la mujer, la salud de la mujer es la segunda más frecuente entre la salud de las mujeres adolescentes.

Aplicaciones de monetización y seguimiento del período

Las aplicaciones de seguimiento del estado físico y del período para la salud de la mujer también se pueden utilizar desde una perspectiva empresarial. Pueden ayudarlo a ganar mucho dinero a través de ellos. Este artículo debería haber aclarado rápidamente una cosa: el reconocimiento de la cantidad de estas aplicaciones de seguimiento de períodos es grande en este momento y, además, en el futuro, se orientará más hacia el crecimiento. Entonces, aquí hay suficientes posibilidades de crear efectivo; sin embargo, ¿cómo?

El modelo de monetización es el tipo más favorable de ganar dinero a través de aplicaciones y sitios web. Simplemente puede comercializar la aplicación de seguimiento de la menstruación o la salud de la mujer en el negocio para obtener ingresos y resultados atractivos.

anuncios en la aplicación

Puede iniciar la promoción publicitaria dentro de las aplicaciones de seguimiento del estado físico de sus mujeres. Será el método más efectivo para ganar dinero a través de aplicaciones y sitios web mediante el marketing, gracias a que se comienzan a generar ingresos al tener la practicidad de las promociones en la aplicación integrada en la aplicación. Puede poner el anuncio de la empresa dentro de su aplicación y cobrarles dinero por ello. El otro método es que si algún usuario comienza a instalar la aplicación anunciada y la usa, también obtendrá una parte de eso. Sin embargo, tenga en cuenta que los usuarios de la aplicación pueden frustrarse y simplemente agravarse con demasiados anuncios. Por lo tanto, tenga cuidado con cosas como la variedad de anuncios, su duración y también el lugar donde aparecerán los anuncios.

Características de la aplicación de pago/aplicación de pago

Si está segura de su aplicación de seguimiento de la menstruación y reconoce que le irá muy bien, siga adelante y consérvela como una aplicación de seguimiento de la menstruación paga desde el principio. Esta instancia funciona mejor con los usuarios de la aplicación iOS que con Android porque la remuneración del medio iOS es mucho mayor. También puede mantener la aplicación básica gratuita para su descarga y uso y mantener algunas de las funciones dentro de las aplicaciones como pagas en lugar de gratuitas.

Puede ofrecer la versión premium de su rastreador de períodos para compras dentro de la aplicación y comercializarla de manera efectiva. Junto con funciones básicas comparables a la personalización del perfil, la transmisión uno a uno de cambio de color con mujeres profesionales de la salud, o si está cansado de los anuncios, la versión premium no contendrá anuncios para interrumpir el uso de las aplicaciones.

Conclusión

En conclusión, la aplicación de seguimiento del período hace que la vida sea más fácil cuando se habla de la salud de la mujer, en particular la salud menstrual. Estas aplicaciones son esenciales para el seguimiento del período y para determinar la atención médica general de las mujeres. Hay muchos rastreadores precisos de períodos y aplicaciones gratuitas y de pago disponibles en el mercado que rastrean fácilmente su período. Pero si desea crear sus rastreadores de períodos, esto también es factible incluso si no tiene experiencia en programación. AppMaster le permite crear casi todo tipo de aplicaciones que pueden usarse para diferentes propósitos en la vida diaria.

Lo único de AppMaster es que le permite desarrollar una aplicación con un método sin código con facilidad, incluso sin conocimientos previos de codificación. Si desea crear su propia aplicación rentable de atención médica para mujeres para el seguimiento del período en AppMaster, puede hacerlo fácilmente con un método de programación visual o de arrastrar y soltar . Pruébenos y cree hoy mismo su propia aplicación personal y comercializable de seguimiento de la menstruación.