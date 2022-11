Czy nie możesz się doczekać, aby stworzyć swoją aplikację do śledzenia okresu z technologią no-code? Jeśli TAK, to ten poradnik może być dla Ciebie. Dzisiejszy rynek jest miejscem, gdzie rządzą aplikacje mobilne. Wraz z rosnącym wykorzystaniem telefonów komórkowych codziennie, każdy ma natychmiastowy dostęp do każdego rodzaju aplikacji na wyciągnięcie ręki. Od zegara do aparatu, do rozrywki, codzienne listy zadań, gry, edukacji i opieki zdrowotnej, wszystkie rodzaje aplikacji są łatwo dostępne z wielu funkcji do konkurowania. W czasach, gdy życie i codzienne obowiązki stały się zajęte, aplikacje mobilne mogą natychmiast i dostępne rozwiązania dla użytkowników końcowych, jak na ich potrzeby, dlatego są tak popularne.

Aplikacje do śledzenia okresu to coś więcej niż tylko aplikacja

Aplikacje mobilne są tymi, które są w czołówce na rynku, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Większość ludzi nie ma czasu w swoich napiętych harmonogramach, aby zadbać o swoje zdrowie. Różne aplikacje związane ze zdrowiem przypominają im i pomagają im utrzymać opiekę zdrowotną na torze. Na przykład, woda przypomnienie app przypomina użytkownikowi do picia wody w ciągu dnia. Aplikacja do ćwiczeń pomaga użytkownikom wykonywać codzienne ćwiczenia w domu, jak na ich poziomie komfortu. Niektóre z aplikacji pomagają w prowadzeniu rejestru spożywanych kalorii. Podobnie, niektóre aplikacje związane ze zdrowiem są specyficzne dla płci, jak aplikacje do śledzenia okresu dla kobiet, które pomagają śledzić ich dokładne daty śledzenia okresu i zdrowie menstruacyjne.

Femtech - technologia zdrowotna dla kobiet

Femtech to termin, który oznacza rodzaj technologii, która pomaga kobietom w jakiś sposób, zwłaszcza z perspektywy zdrowia, więc dokładne aplikacje śledzące okres są rodzajem femtech, które są korzystne dla opieki zdrowotnej kobiet. Femtech jest po raz pierwszy wprowadzony na rynek przez Idę Tin, Chief Executing Officer - CEO i założycielkę jednej z trzech najlepszych aplikacji do śledzenia okresu, Clue.

Tak więc femtech kieruje się w stronę każdej generacji, która ma na celu poprawę kondycji i życia kobiet. Tak więc, aplikacje do śledzenia okresu również należą do tej obszernej kategorii. Jest to również ekscytujące, że oprócz kobiet, aplikacje te mogą być nawet wykorzystywane przez ich lekarzy. Statystyki przedstawione z pomocą korzystania z tych aplikacji pozwalają kobietom lekarzom medycznym mieć większą wiedzę o ich kobietach fitness. Para mogła chcieć wspomóc swój związek poprzez te aplikacje.

Jak aplikacje do śledzenia okresu pomagają zdrowiu kobiet?

Jak wiele kobiet na rynku, jeśli już używasz dokładnych aplikacji do śledzenia okresu, musisz znać jego korzyści i jak ci pomógł. Ale, jeśli jesteś nowy i szukasz powodu, aby zacząć go używać lub jesteś zdezorientowany, czy używać aplikacji do śledzenia okresu dla kobiet w służbie zdrowia, czy nie? Prosta odpowiedź brzmi, że jest to korzystne dla kobiet na wszystkie sposoby. Korzystanie z aplikacji do śledzenia okresu pozwoli Ci śledzić nie tylko swój okres, ale także pozwoli Ci zrozumieć własne ciało w lepszy sposób.

Okres tracker to nie tylko aplikacja, ale coś więcej. Pomaga śledzić ogólną opiekę zdrowotną kobiet, a aplikacja zapewnia dokładne trackery okresu, które dają informacje o twoich wahaniach nastroju, hormonach, śledzeniu okresu płodności, kontroli urodzeń itp.

Dobry okres tracker dla kobiet app pomaga śledzić następujące:

Kobiety Opieka zdrowotna

Zdrowie menstruacyjne

Dokładne śledzenie okresu

Śledzenie okresu płodności

Kontrola urodzeń

Wahania nastroju

Wzorce snu

Ból związany z miesiączką (dysmenorrhea)

Przypomnienie o lekach

Życie seksualne

Środki antykoncepcyjne

Zachcianki żywieniowe

Ćwiczenia

Wydzielina z pochwy

Dni owulacji

Trackery okresu pomagają w analizie cyklu i wielu powiązanych czynników. Większość trackerów ma odliczanie i graficzną reprezentację danych związanych z Twoimi okresami i powiązanymi informacjami, co ułatwia użytkownikowi końcowemu zrozumienie i korzystanie z nich.

Jaka jest najlepsza aplikacja do śledzenia okresu?

Na rynku aplikacji dostępna jest szeroka gama aplikacji do śledzenia okresu, jak każda inna aplikacja. Wiele z nich ma pewne wspólne cechy i różni się kilkoma rzeczami, które czynią je wyjątkowymi od innych. Niektóre są darmowe, niektóre mają kilka płatnych funkcji, a reszta aplikacji jest darmowa. Poniżej znajduje się lista najlepszych 5 aplikacji do śledzenia okresu dostępnych na rynku, które mają najlepszy wskaźnik pobierania i doświadczenie użytkownika:

Flo

Ten jest najlepszy na rynku i jeden z szeroko stosowanych trackerów opieki zdrowotnej kobiet z darmową i premium wersją dla użytkowników iOS i Android. Darmowa wersja ma wszystkie podstawowe must-haves dla trackera fitness dla kobiet, w tym przepływ okresów, wahania nastroju, wydzieliny z pochwy i przewidywania owulacji dla kobiet chcących począć. Jednak wersja premium zawiera wsparcie klienta i dzieli się bardziej spersonalizowanym podejściem trackera.

Clue

Następny na liście jest Clue. Ten znowu ma wersję darmową i premium i nie jest wyłącznie kobiet fitness tracking aplikacji, ale kontroli urodzeń lub tracker ciąży z tropem kobiet menstruacyjnych opieki zdrowotnej. Ale podczas śledzenia okresu, śledzi A do Z zmian, które twoje ciało postrzega od migren do tego, jak ciężki jest twój przepływ okresowy.

FitrWoman

Trzecim na liście trackerów okresu jest FitrWoman. Jest najlepsza dla kobiet, które są miłośnikami fitnessu i uwielbiają częściej angażować się w aktywność fizyczną. Z trackerem okresu, ta aplikacja zawiera odżywianie, śledzenie kalorii i porady fitness dla kobiet podczas twoich faz okresu. Jest to zwykle darmowe dla Ciebie na obu wersjach aplikacji, a możesz kupić FitrCoach z nim, jeśli chcesz mieć wskazówki trenera fitness dla kobiet.

Glow

Innym popularnym trackerem okresu jest Glow. Nie tylko mówi i śledzi zdrowie menstruacyjne kobiet i owulację. Nadal ma dodatkowe inteligentniejsze funkcje, w tym śledzenie objawów fizycznych i psychicznych oraz aktywności seksualnej, unikanie ciąży lub próby zajścia w ciążę, a nawet śledzenie zapłodnienia in vitro (IVF) i innych zabiegów płodności itp. Jest to zwykle bezpłatne dla Ciebie w obu wersjach aplikacji, a wersja premium ma artykuły oparte na wiedzy, wsparcie i osobiste wiadomości, jeśli chcesz uzyskać wskazówki ekspertów.

Ewa

Ostatnia na liście jest Eve, którą wprowadza również Glow. Usprawnia ona śledzenie objawów okresu i aktywności seksualnej dzięki reprezentacji wykresów. Dzięki Eve możesz uzyskać dostęp do społeczności, gdzie możesz dyskutować i dzielić się swoimi doświadczeniami na temat zdrowia i okresów. W ten sposób ludzie mogą uczyć się od siebie nawzajem w lepszy sposób. Zazwyczaj jest to darmowe dla Ciebie na obu typach aplikacji.

Najlepsze aplikacje do śledzenia okresu

Najlepsza aplikacja do śledzenia okresu nie jest jedna, ale zwykle zależy od Twoich indywidualnych preferencji. Więc może się różnić od osoby do osoby. Niektóre aplikacje mogą wydawać ci się bardziej przyjazne dla użytkownika niż inne. Plus, to również zależy od tego, jakie funkcje chciałbyś mieć w swojej aplikacji do śledzenia okresu.

Ogólnie rzecz biorąc, dwie aplikacje są wyraźnym zwycięzcą na podstawie ich aktywnego liczenia użytkowników, a najbardziej niezawodna aplikacja zapewnia dokładne wyniki. Jak wynika z badań i twierdzeń, dwa najpopularniejsze trackery okresu to Flo i Clue. Aplikacje okresowe mają miliony użytkowników, aby śledzić ich cykle. Jednak Flo jest najbardziej popularny, z ponad 43 milionami aktywnych użytkowników. Następny w kolejce jest Clue, który ma aktywnych użytkowników około 12 milionów każdego miesiąca i rośnie.

Czy mogę stworzyć własną aplikację mobilną do śledzenia moich okresów?

Odpowiedź brzmi TAK; możesz, i zgadnij co? Nie musisz być programistą, aby to zrobić. Czy to nie jest dobra wiadomość? Dzięki platformie bez kodu, takiej jak AppMaster, jest teraz bardzo łatwo dla każdego, aby stworzyć wszystkie rodzaje aplikacji bez kłopotów. Platformy no-code, takie jak AppMaster, pozwalają na tworzenie każdego rodzaju aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych. Możesz również zarejestrować się w AppMaster i stworzyć swoje aplikacje do śledzenia okresu. Załóżmy jednak, że musisz opracować tradycyjną aplikację mobilną do śledzenia okresów. W takim przypadku będzie to wykonane poprzez kodowanie, wymagające pełnej znajomości języków programowania i zespołu programistów. Tradycyjne tworzenie aplikacji mobilnych będzie czasochłonne i kosztowne w porównaniu do platform bez kodu, takich jak AppMaster.

Jak stworzyć aplikację androidową do śledzenia okresu?

Śledzenie okresu lub jakikolwiek rodzaj aplikacji android może być stworzony z pomocą Android studio. Rozwój wymaga trochę wiedzy kodowania Java lub / i Kotlin. Kotlin jest językiem, który będzie używany w ponad 60% aplikacji android teraz jak to jest bardziej wydajne, bezpieczne i mniej czasochłonne dla dewelopera i użytkownika końcowego. Ale jeśli jesteś nowy w tworzeniu aplikacji, przełącz się na platformy bez kodu, takie jak AppMaster. Do tworzenia aplikacji android dla śledzenia okresu, wykonaj następujące kroki:

Zainstaluj i uruchom android studio na pulpicie

Rozpocznij nowy projekt

Kliknij podstawową aktywność zamiast domyślnej

Nazwij swoje aplikacje, które mają być stworzone

Wybierz język jako Kotlin (można również wybrać Java, jeśli masz doświadczenie i wiedzę)

Następnie kliknij finish i zacznij budować poprzez edytor wizualny

Jak stworzyć swój period tracker?

Tworzenie własnego trackera okresu i wprowadzanie na rynek jest lepsze i łatwiejsze dzięki platformom bez kodu, takim jak AppMaster. Są one najlepsze dla wszystkich, programistów i nie-programistów. Ponadto, są one efektywne pod względem kosztów i czasu. Z AppMaster, można łatwo utworzyć i sprzedawać okres tracker bezproblemowo. Jednak funkcje, które muszą być zawarte w trackerze okresu są wymienione poniżej. Niektóre z nich są podstawowe i muszą być uwzględnione; reszta jest zaawansowana lub opcjonalna według twoich upodobań.

Podstawowe cechy lokalizatora okresu

Niezbędne cechy aplikacji śledzących okres to:

Podstawowy profil zdrowotny zawiera.

Wiek

Waga

Wysokość

Alergie

Uzależnienia

Data okresu

Informacje o miesiączce

Informacje o aktywności seksualnej

Cykl menstruacyjny:

Śledzenie

Dni do następnego cyklu

Dziennik objawów

Dziennik cyklu

Czas trwania cyklu

Zmiany wagi

Dziennik aktywności podczas cyklu

Dziennik nastroju

Powiadomienia Push dla

Nadchodzący okres

Dzienne wpisy w dzienniku

Następna faza cyklu

Wprowadź nastrój

Czas przyjmowania leków

Owulacja

Płodność

Sugestie i porady

PMS

Informacje medyczne

Codzienne porady zdrowotne

Graficzne przedstawienie

Cykl menstruacyjny

Płodność

Owulacja

Symptomy

Łączenie z

Śledzikami fitness dla kobiet

Media społecznościowe

Zaawansowane funkcje trackera okresu

Opcjonalne funkcje aplikacji śledzącej okres przed wprowadzeniem na rynek to:

Szczegółowy profil zdrowotny zawierający szczegółowe dane dotyczące zdrowia i ankietę lub opcję pominięcia signup i korzystania z aplikacji.

Podejście do adresu e-mail & hasła, aby zalogować się / zapisać lub zalogować się za pomocą mediów społecznościowych lub google.

Łatwe przełączanie ekranu między opcjami jak onboarding.

Kalendarz płodności daje przewidywania owulacji i daty okresu.

Ostrzega możliwe problemy zdrowotne dla objawów i określa warunki generujące je.

Dzielenie się szczegółami z partnerami, aby mogli wiedzieć o miesiączce, PMS i owulacji oraz płodności.

Społeczność, w której użytkownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, objawami i problemami z innymi użytkownikami aplikacji, aby uzyskać różne pomysły i opinie. Będzie również połączony z portalami społecznościowymi i generować lepsze zaangażowanie użytkowników.

Cyfrowe konsultacje dla użytkownika problemu przez pracownika służby zdrowia, gdzie użytkownik może dzielić się swoimi objawami i obawami i uzyskać ich konsultację eksperta na wideo lub połączenia głosowego.

Funkcja odliczania narodzin dziecka, gdzie użytkownicy mogą śledzić ich tydzień ciąży.

Otrzymać spersonalizowane spostrzeżenia na podstawie objawów użytkownika.

Generowanie miesięcznych raportów zdrowotnych.

Jako właściciel aplikacji, można rozszerzyć popularność aplikacji z odniesieniem i zarobić funkcję, gdzie obecni użytkownicy otrzymają jakiś prezent, jeśli polecić aplikacje do innych.

Koszt stworzenia własnego trackera miesiączkowego

Koszt aplikacji nie może być dokładnie określony, ponieważ jest oparty na kilku czynnikach i będzie również zależał od funkcji, które chcesz zawrzeć w swojej aplikacji. Aby dać przybliżony koszt aplikacji śledzenia okresu (zarówno android i iOS), jeśli zawiera podstawowe funkcje będzie około lub między 30k - 45k USD. Jeśli zaawansowane funkcje są zawarte, koszt będzie również zwiększona do około 50k- 65k USD. Koszt ten dotyczy tradycyjnego budowania aplikacji poprzez kodowanie.

Jeśli robisz aplikację śledzenia okresu przez tradycyjną metodą rozwoju, koszt będzie potrójny lub więcej niż będzie w platformie bez kodu jak AppMaster, ponieważ istnieje wiele czynników związanych z nim, a mianowicie:

Stawki deweloperów być może trzeba będzie zatrudnić wtedy godzinowo lub jako stałą płatność za projekt, plus więcej niż jeden deweloper będzie potrzebny, ponieważ aplikacje nie są tworzone w jednym języku, ale mieszance wielu języków programowania.

Koszt projektowania aplikacji przez projektanta

Koszt płatnych funkcji

Liczba platform

Jeśli tworzysz aplikację do śledzenia okresu bez kodu przez AppMaster koszt będzie mniejszy niż połowa i prawie obejmuje wszystkie funkcje, które lubisz. Koszt będzie mniejszy, jeśli można użyć tylko AppMaster i nie deweloper jest zaangażowany. Możesz uzyskać swój niestandardowy cytat teraz z AppMaster.

Jak aplikacja śledzenia okresu zarabia pieniądze?

Jak wynika z badań, ogólny przychód branży zdrowia kobiet online osiągnie około 75 miliardów USD do końca 2025 roku.

Technologia Femtech pozwala kobietom być odpowiedzialnymi za ich zdrowie, duszę i ciało. Ponadto pozwala kobietom na łatwy dostęp i śledzenie ich problemów zdrowotnych z pomocą technologii. Nawet w ramach klasyfikacji aplikacji zdrowotnych dla kobiet, zdrowie kobiet jest drugim najbardziej rozpowszechnionym wśród zdrowia młodocianych kobiet.

Monetyzacja i aplikacje do śledzenia okresu

Aplikacje fitness dla kobiet i śledzenia okresu dla zdrowia kobiet mogą być również wykorzystywane z perspektywy biznesowej. Dzięki nim można zarobić ogromne pieniądze. Ten artykuł powinien mieć szybko wyczyszczone jeden czynnik uznanie kwoty te aplikacje śledzenia okresu jest duża w momencie, a w nadchodzących czasach powrotem dodatkowo, to będzie doświadczenie więcej w kierunku wzrostu. Tak więc, istnieje wystarczająco dużo szans na stworzenie gotówki; jednak, jak?

Model monetyzacji jest najbardziej korzystnym rodzajem zarabiania pieniędzy przez aplikacje i strony internetowe. Możesz po prostu сommercialize swoje zdrowie kobiet lub okres śledzenia app do biznesu zarobić przystojny dochód i wynik.

Reklamy w aplikacji

Możesz rozpocząć promocję reklamową wewnątrz swoich aplikacji śledzących kondycję kobiet. Będzie to najbardziej skuteczna metoda zarabiania pieniędzy przez aplikacje i strony internetowe jest przez marketing, dzięki rozpoczęciu tworzenia przychodów przez posiadanie promocji w aplikacji praktyczność zintegrowane z aplikacją. Możesz umieścić reklamę firmy wewnątrz swojej aplikacji i pobierać od nich pieniądze za to. Inną metodą jest to, że jeśli jakiś użytkownik zacznie instalować reklamowaną aplikację i używać jej, dostaniesz również jakiś udział za to. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy aplikacji mogą być sfrustrowani i po prostu pogarszać się z zbyt wielu reklam. Tak więc, uważaj na rzeczy, takie jak różnorodność reklam, ich czas trwania, a także miejsce, gdziekolwiek reklamy pojawią się.

Płatna aplikacja / płatne funkcje aplikacji

Jeśli jesteś pewien swojej aplikacji śledzenia okresu i przyznać, że będzie to zrobić wielki, iść do przodu i zachować go jako płatny okres śledzenia aplikacji od początku. Ta instancja funkcjonuje najlepiej z użytkownikami aplikacji iOS, a nie android, ponieważ wynagrodzenie ocenia medium iOS jest znacznie większe. Można również zachować podstawową aplikację za darmo do pobrania i użytkowania i zachować niektóre funkcje wewnątrz aplikacji jako płatne, a nie darmowe.

Możesz zaoferować wersję premium swojego trackera okresu dla zakupów w aplikacji i rynku go skutecznie. W połączeniu z podstawowymi funkcjami porównywalnymi z dostosowywaniem profilu, zmianą koloru, transmisją jeden do jednego z kobietami z opieki zdrowotnej, lub jeśli jest zmęczony reklamami, wersja premium nie będzie zawierać reklam, aby przerwać korzystanie z aplikacji.

Wniosek

Conclusively, okres tracker aplikacja ułatwia życie podczas omawiania opieki zdrowotnej kobiet, szczególnie menstruacyjne opieki zdrowotnej. Aplikacje te są niezbędne do śledzenia okresu i określania ogólnej opieki zdrowotnej kobiet. Wiele dokładnych trackerów okresu oraz darmowych i płatnych aplikacji jest dostępnych na rynku, które łatwo śledzą twój okres. Ale jeśli chcesz stworzyć swoje trackery okresu, jest to również wykonalne, nawet jeśli nie masz żadnego tła programistycznego. AppMaster pozwala tworzyć prawie wszystkie rodzaje aplikacji, które mogą być używane do różnych celów w życiu codziennym.

Unikalną rzeczą w AppMaster jest to, że pozwala na rozwój aplikacji z metodą bez kodu z łatwością, że jest bez nawet tła wiedzy kodowania. Jeśli chcesz stworzyć własną dochodową aplikację opieki zdrowotnej kobiet do śledzenia okresu na AppMaster, można to łatwo zrobić za pomocą metody przeciągania i upuszczania lub programowania wizualnego. Wypróbuj nas i stwórz swoją własną, osobistą i rynkową aplikację do śledzenia okresu już dziś.