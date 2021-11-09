Вы с нетерпением ждете создания своего приложения для отслеживания менструального цикла с технологией no-code? Если ДА, это руководство может быть для вас полезным. Сегодняшний рынок - это место, где правят мобильные приложения. С увеличением ежедневного использования мобильных телефонов каждый имеет мгновенный доступ к любому приложению под рукой. От часов до камеры, развлечений, ежедневных списков задач, игр, образования и здравоохранения - все типы приложений легко доступны с множеством функций, чтобы конкурировать. В то время, когда жизнь и повседневная рутина стали загруженными, мобильные приложения могут мгновенно и доступно решать задачи пользователей в соответствии с их потребностями, поэтому они так популярны.

Приложения для отслеживания менструального цикла - больше, чем просто приложение

Мобильные приложения лидируют на рынке, когда речь идет о здравоохранении. У большинства людей нет времени в своем напряженном графике, чтобы позаботиться о своем здоровье. Различные приложения, связанные со здоровьем, напоминают им и помогают следить за своим здоровьем. Например, приложение-напоминание о потреблении воды напоминает пользователю пить воду в течение дня. Приложение для упражнений помогает пользователям выполнять ежедневные упражнения дома в соответствии с их уровнем комфорта. Некоторые приложения помогают вести учет съеденных калорий. Точно так же некоторые приложения, связанные со здоровьем, зависят от пола, например, приложения для отслеживания менструального цикла у женщин, которые помогают отслеживать точные даты их трекеров менструального цикла и менструальное здоровье.

Femtech - технологии женского здоровья

Femtech - это термин, который означает тип технологии, которая каким-то образом помогает женщинам, особенно с точки зрения здоровья, поэтому приложения для точного отслеживания менструального цикла - это тот тип фемтеха, который полезен для женского здоровья. Femtech впервые представлена на рынке Идой Тин, главным исполнительным директором, генеральным директором и основателем одного из трех лучших приложений для отслеживания менструального цикла Clue.

Таким образом, фемтех направлен на любое поколение, которое нацелено на улучшение физической формы и жизни женщин. Таким образом, приложения для отслеживания менструального цикла также попадают в эту обширную категорию. Также интересно, что помимо женщин эти приложения могут использовать даже их врачи. Статистические данные, представленные с помощью этих приложений, позволяют врачам гинекологам лучше разбираться в физической форме своих пациенток. Пара, возможно, хотела помочь своим отношениям с помощью этих приложений.

Как приложения для отслеживания менструального цикла помогают женскому здоровью?

Как и многие женщины на рынке, если вы уже используете приложения для точного отслеживания менструального цикла, вы должны были знать его преимущества и то, как оно помогло вам. Но если вы новичок в этом и ищете причину, чтобы начать его использовать, или не знаете, следует ли использовать приложение для отслеживания менструального цикла для женщин или нет? Простой ответ заключается в том, что это полезно для женщин во всех отношениях. Использование приложений для отслеживания менструального цикла позволит вам отслеживать не только менструальный цикл, но и лучше понять свое тело.

Трекер менструального цикла - это не просто приложение, а нечто большее. Это помогает отслеживать общее состояние здоровья женщин, а приложение предоставляет точные средства отслеживания менструального цикла, которые предоставляют информацию о ваших перепадах настроения, гормонах, отслеживании периода фертильности, контроле над рождаемостью и т. д.

Хорошее приложение для отслеживания менструального цикла для женщин помогает отслеживать следующее:

Здоровье женщин

Менструальное здоровье

Точные трекеры менструального цикла

Отслеживание периода фертильности

Контроль над рождаемостью

Перепады настроения

Режим сна

Боли, связанные с менструальным циклом (дисменорея)

Напоминание о лекарствах

Сексуальная жизнь

Противозачаточные средства

Пристрастия к еде

Упражнение

Выделения из влагалища

Дни овуляции

Трекеры периода помогают с анализом цикла и множества связанных факторов. Большинство трекеров имеют обратный отсчет и графическое представление данных, связанных с вашими менструациями, и сопутствующей информации, что упрощает понимание и использование конечным пользователем.

Какое лучшее приложение для отслеживания менструального цикла?

На рынке приложений доступно множество приложений для отслеживания периода, как и любое другое приложение. Многие из них имеют некоторые общие черты и отличаются несколькими вещами, которые делают их уникальными. Некоторые из них бесплатны, некоторые имеют платных функций, а остальная часть приложения бесплатна. Ниже приведен список лучших приложений для отслеживания доступных на рынке, которые имеют лучшую скорость загрузки и удобство для пользователей:

Flo

Это лучший на рынке и один из широко используемых трекеров женского здоровья с бесплатной и премиальной версиями для пользователей iOS и Android. В бесплатной версии есть все основные функции фитнес-трекера для женщин, включая перепады настроения, выделения из влагалища и прогнозы овуляции для женщин, желающих забеременеть. Тем не менее, премиум-версия содержит поддержку клиентов и разделяет более персонализированный подход трекера.

Clue

Следующим в списке является Clue. У этого снова есть бесплатная и премиальная версия, и это не только приложения для отслеживания физической формы женщин, но и средство отслеживания беременности или контроля над рождаемостью сj списком женского менструального здоровья. Но во время отслеживания менструации он отслеживает от А до Я изменения, которые ваше тело воспринимает, от мигрени до того, насколько обильна ваша менструация.

FitrWoman

Третьим в списке трекеров менструального цикла является FitrWoman. Лучше всего подойдет женщинам, которые увлекаются фитнесом и любят чаще заниматься физическими нагрузками. Благодаря трекеру менструации это приложение содержит советы по питанию, отслеживанию калорий и фитнесу для женщин во время фаз менструации. Обычно это бесплатно для вас в обеих версиях приложения, и вы можете купить с ним FitrCoach, если хотите получить рекомендации женского тренера по фитнесу.

Glow

Еще один популярный трекер менструального цикла - Glow. Он не только сообщает и отслеживает менструальное здоровье женщин и овуляцию. Тем не менее, он имеет дополнительные более умные функции, в том числе отслеживание ваших физических и психических симптомов и сексуальной активности, предотвращение беременности или попытки забеременеть, даже отслеживание экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других методов лечения бесплодия и т. д. Это бесплатное приложение в базовой версии приложения, а в премиум-версии есть полезные статьи, поддержка и личные сообщения, если вам нужны рекомендации экспертов.

Eve

Последняя в списке - Eve, которую также представляет Glow. Это улучшает отслеживание симптомов менструации и сексуальной активности с представлением диаграммы. С Eve вы можете получить доступ к сообществу, где вы можете обсуждать и делиться своим опытом о здоровье и менструального цикла. Таким образом, люди могут лучше учиться друг у друга. Обычно это бесплатно для вас в обоих типах приложений Android и IOS.

Лучшие приложения для отслеживания менструального цикла

Лучшее приложение для отслеживания менструального цикла обычно зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Таким образом, это может варьироваться от человека к человеку. Некоторые приложения могут показаться вам более удобными для пользователя, чем другие. Кроме того, это также зависит от того, какие функции вы хотели бы иметь в своем приложении для отслеживания менструального цикла.

Вообще говоря, два приложения являются явным победителем по количеству активных пользователей, и самое надежное приложение дает точные результаты. Согласно опросам и утверждениям, двумя самыми популярными трекерами менструального цикла являются Flo и Clue. Приложения имеют миллионы пользователей, чтобы отслеживать свои циклы. Тем не менее, Flo является самым популярным, с более чем 43 миллионами активных пользователей. Следующим на очереди стоит Clue, число активных пользователей которого составляет около 12 миллионов человек в месяц и число их увеличивается.

Могу ли я создать собственное мобильное приложение для отслеживания менструального цикла?

Ответ конечно! Для этого не нужно быть программистом. Разве это не хорошие новости? С такой no-code платформой, как AppMaster, теперь любой может без проблем создавать всевозможные приложения. Платформы без кода, такие как AppMaster, позволяют создавать любые веб-приложения и мобильные приложения. Вы также можете зарегистрироваться в AppMaster и создать свои приложения для отслеживания периода. Однако предположим, что вам нужно разработать мобильное приложение традиционным методом для отслеживания менструального цикла. В этом случае это будет сделано с помощью программирования, требующего полного знания языков программирования и команды разработчиков. Разработка традиционным способом мобильных приложений будет трудоемкой и дорогой по сравнению с платформами без кода, такими как AppMaster.

Как создать приложение для Android для отслеживания менструального цикла?

Отслеживание менструального цикла или любое другое приложение для Android можно создать с помощью студии Android. Для разработки требуются знания программирования на Java и/или Kotlin. Kotlin - это язык, который в настоящее время будет использоваться более чем в 60% приложений для Android, поскольку он более продуктивный, безопасный и требует меньше времени для разработчика и конечного пользователя. Но если вы новичок в разработке приложений, переключитесь на платформы без кода, такие как AppMaster. Для создания приложений Android для отслеживания менструального цикла выполните следующие действия:

Установите и запустите Android Studio на рабочем столе

Начать новый проект

Щелкните основное действие вместо значения по умолчанию

Назовите создаваемые вами приложения

Выберите язык как Kotlin (вы также можете выбрать Java, если у вас есть опыт и знания)

Затем нажмите «Готово» и начните сборку через визуальный редактор

Как сделать трекер менструального цикла?

Создание собственного трекера менструации и запуск его на рынок лучше и проще с платформами без кода, такими как AppMaster. Они лучше для всех, разработчиков и не-разработчиков. Кроме того, они эффективны с точки зрения затрат и времени. С AppMaster вы можете легко создавать и продавать свой трекер менструального цикла без проблем. Однако функции, которые должны быть включены в ваш трекер менструального цикла, перечислены ниже. Некоторые из них являются базовыми и должны быть включены; остальные являются продвинутыми или необязательными по вашему вкусу.

Основные характеристики трекера менструального цикла

Обязательные функции приложений для отслеживания менструального цикла:

Базовый профиль здоровья содержит

Возраст

Вес

Рост

Аллергии

Зависимости

Дата периода

Информация о периоде

Информация о сексуальной активности

Менструальный цикл

Отслеживание

Дней до следующего цикла

Журнал симптомов

Журнал циклов

Продолжительность цикла

Изменения веса

Журнал активности во время цикла

Журнал настроения

Push-уведомления для

Предстоящий период

Ежедневные записи журнала

Следующая фаза цикла

Введите настроение

Время приема лекарств

Овуляция



Предложения и советы

ПМС

Медицинская информация

Ежедневные советы по здоровью

Графическое представление

Менструальный цикл



Овуляция

Симптомы

Связь с

Женские фитнес-трекеры

Социальные медиа

Расширенные возможности трекера менструального цикла

Дополнительные функции приложения для отслеживания менструального цикла перед запуском на рынок:

Подробный профиль здоровья, включая подробные сведения о состоянии здоровья и опрос или возможность пропустить регистрацию и использовать приложение.

Адрес электронной почты и пароль для входа / регистрации или входа в систему с помощью социальных сетей или Google.

Простое переключение экрана между параметрами, такими как онбординг.

Календарь фертильности дает прогнозы овуляции и даты менструации.

Предупреждает о возможных проблемах со здоровьем по симптомам и определяет условия, их вызывающие.

Обмен подробностями с партнерами, чтобы они могли знать о менструации, ПМС, овуляции и фертильности.

Сообщество, в котором пользователи могут делиться своим опытом, симптомами и проблемами с другими пользователями приложения, чтобы получать разные идеи и отзывы. Он также будет связан с сайтами социальных сетей и обеспечит более активное участие пользователей.

Цифровая консультация по проблеме пользователя с медицинским работником, где пользователь может поделиться своими симптомами и проблемами и получить консультацию эксперта по видео или голосовому вызову.

Функция обратного отсчета рождения ребенка, где пользователи могут отслеживать неделю своей беременности.

Получайте персонализированную информацию на основе симптомов пользователя.

Формирование ежемесячных отчетов о состоянии здоровья.

Как владелец приложения, вы можете увеличить популярность своего приложения с помощью функции рефералов и заработка, при которой текущие пользователи получат подарок, если они рекомендуют приложения другим.

Стоимость создания собственного трекера менструального цикла

Стоимость приложения не может быть точно определена, поскольку она зависит от нескольких факторов, а также от функций, которые вы хотите включить в свое приложение. Чтобы дать приблизительную оценку стоимости приложения для отслеживания периода (как для Android, так и для iOS), если оно содержит основные функции, оно будет составлять около 30 000 - 45 000 долларов США . Если включены расширенные функции, стоимость также будет увеличена примерно до 50 000 - 65 000 долларов США . Это стоимость традиционного создания приложений с помощью программирования.

Если вы создаете приложение для отслеживания менструального цикла традиционным методом разработки, стоимость будет втрое или больше, чем на платформе без кода, такой как AppMaster , поскольку на это влияет множество факторов, а именно:

Ставки разработчиков, которые вам, возможно, придется нанять, затем почасовая или в виде фиксированной оплаты проекта, плюс потребуется более одного разработчика, поскольку приложения создаются не на одном языке, а на смеси многих языков программирования.

Стоимость разработки приложения дизайнером

Стоимость платных функций

Количество платформ

Если вы создаете приложение для отслеживания периодов при помощи no-code платформы AppMaster, стоимость будет меньше половины и будет включать все функции, которые вам необходимы. Стоимость будет меньше, если вы можете использовать только AppMaster без участия разработчика. Вы можете получить свое индивидуальное предложение сейчас от AppMaster.

Как приложение для отслеживания периода зарабатывает деньги?

Согласно исследованию , к концу 2025 года общий доход индустрии женского здоровья в Интернете достигнет около 75 миллиардов долларов США .

Технология Femtech позволяет женщинам нести ответственность за свое женское здоровье, душу и тело. Это также позволяет женщинам легко получать доступ и отслеживать проблемы со здоровьем своих женщин с помощью технологий. Даже в классификации приложений для женского здоровья женское здоровье является вторым по распространенности среди женщин-подростков.

Приложения для монетизации и отслеживания периода

Приложения для женского фитнеса и отслеживания менструального цикла для женского здоровья также можно использовать с точки зрения бизнеса. Они могут помочь вам заработать огромные деньги через них. Эта статья должна была быстро устранить один фактор: количество этих приложений для отслеживания периода сейчас велико, и в будущем они также будут способствовать росту. Таким образом, здесь достаточно шансов заработать деньги; однако как?

Модель монетизации - самый выгодный вид заработка через приложения и сайты. Вы можете просто коммерциализировать свое женское здоровье или приложение для отслеживания менструального цикла в бизнесе, чтобы получать солидный доход и результат.

Реклама в приложении

Вы можете запустить рекламное продвижение в своих приложениях для отслеживания женского фитнеса. Это будет самый эффективный способ заработать деньги с помощью приложений и веб-сайтов с помощью маркетинга, благодаря тому, что вы начнете получать доход за счет интеграции в приложение практичности рекламных акций. Вы можете разместить рекламу компании в своем приложении и брать с них за это деньги. Другой метод заключается в том, что если какой-либо пользователь начнет устанавливать рекламируемое приложение и использовать его, вы также получите за это долю. Однако имейте в виду, что пользователи приложения могут разочароваться и просто разозлиться из-за слишком большого количества рекламы. Таким образом, остерегайтесь таких вещей, как разнообразие рекламы, ее продолжительность, а также место, где будет появляться реклама.

Платное приложение/функции платного приложения

Если вы уверены в своем приложении для отслеживания менструального цикла и признаете, что оно отлично работает, продолжайте и сохраните его как платное приложение для отслеживания менструаций с самого начала. Этот пример лучше всего работает с пользователями приложений iOS, а не с Android, потому что вознаграждение на платформе iOS намного выше. Вы также можете оставить базовое приложение бесплатным для загрузки и использования, а некоторые функции внутри приложений оставить платными, а не бесплатными.

Вы можете предлагать премиум-версию вашего трекера менструального цикла для покупок в приложении и эффективно продвигать ее. В сочетании с базовыми функциями, такими как настройка профиля, индивидуальная передача цвета с женщинами-медиками или, если вам надоела реклама, премиум-версия не будет содержать рекламы, прерывающей использование приложений.

Вывод

Приложение для отслеживания менструального цикла упрощает жизнь при обсуждении женского здоровья, особенно менструального здоровья. Эти приложения необходимы для отслеживания менструального цикла и определения общего состояния здоровья женщины. На рынке доступно множество точных трекеров менструального цикла, а также бесплатных и платных приложений, которые легко отслеживают ваш менструальный цикл. Но если вы хотите создать свои трекеры менструального цикла, это также выполнимо, даже если у вас нет опыта программирования. AppMaster позволяет создавать практически все виды приложений, которые можно использовать для различных целей в повседневной жизни.

Уникальность AppMaster заключается в том, что он позволяет вам с легкостью разрабатывать приложение методом без кода, даже без знаний в области программирования. Если вы хотите создать свое собственное прибыльное приложение для женского здоровья для отслеживания менструального цикла на AppMaster, это можно легко сделать с помощью метода перетаскивания или визуального программирования . Попробуйте нас и создайте свое собственное и востребованное приложение для отслеживания менструального цикла уже сегодня.